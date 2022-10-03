Разговор оккупанта с матерью: "Там Европа-то вообще, п#здец, страдает. У них подсолнечное масло, бл#дь, стоит как полавтомобиля", - перехват ГУР. АУДИО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Разговор оккупанта, воюющего на Херсонщине, с матерью. Он ей рассказывает об "успехах" на войне, она ему - о Европе, страдающей без электроэнергии и российского подсолнечного масла.
Соответствующий перехват опубликовало Главное управление разведки Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
"Там Европа-то вообще, п#здец, страдает. У них хлеб, блин, в 10-20 раз подорожал. Им запрещают, бл#дь, свет везде включать. Электроэнергии нет. У них то жрать нечего. У них считай подсолнечное масло, бл#дь, стоит как полавтомобиля. Потому что подсолнечное масло в основном из России шло.
Самое интересное, бл#дь, на Украине война, нах#й, а у нас сдесь такой ценник, бл#дь, как будто у нас тут... Масло, бл#дь, подсолнечное, нах#й, как будто, бл#дь, мы на Западе живем", - рассказала мать сыну-оккупанту.
Пожалуйста, подождите...
Нужно сбросить их туды
Ів все - кавун, огірки, капусту, кабачкову ікру - все, що їли студенти!
Русский писатель Николай Лесков, 1884 год:
"Под Москвою, где народ несравненно бойче и находчивее, а также и менее разборчив на средства, подобные случаи с девушками, как известно из литературы и из живых наблюдений, находят другой исход: проступившиеся подмосковные девушки в изобильном числе приходят по зимам в город и предлагают в банях свои услуги мужчинам в качестве «мыльщиц», но малороссийская девушка к таким смелым услугам не способна, да и самое это занятие не в обычаях ее родины."
Между прочим, когда-то читала такую книженцию "Дети Арбата", так там описывались нравы сибирских деревень в 30-е годы прошлого века: полнейший "Содом и Гоморра"! В глухих районах парашки до сих пор так живут. Жуткая генетика! Выродки.
Жалкий народец. Завистливый. С черной, мстительной душонкой. Агрессия от бессилия и понимания того, что хуже других. Намного хуже. А так хочется превосходства. И как это превосходство получить, если делать ничего не умеешь. Если только бухаешь и воруешь. Если похвастаться можно только победами к которым ты не имеешь никакого отношения. Если побежденные спасали тебя, победителя, гуманитарной помощью и кредитами, чтобы ты не сдох с голода.
А теперь кацапы, как ничтожнейшие создания, платят черной неблагодарностью за все хорошие дела, что сделали им немцы и американцы в начале 90-х. Не будь западной помощи, не было бы уже давно России. А теперь у них появились деньги и можно как свинья: и сам за стол и ноги на стол. Немецкие солдаты называли их свиньями, значит немецкие солдаты были умнее нас и гораздо быстрее докопались до истины. Пока мы верили в пропаганду про братские народы, солдаты вермахта правильно расставили акценты про людей и свиней.
А кацапам так хочется блистать. Хочется утирать носы конкурентам. И мечется медведь в поисках подвигов. Напасть на Китай страшно, на США еще страшнее. Но нашли. Напали на Грузию. Превосходство 1:30. Герои ***. Ты что. Суворовы обрыгался там от счастья на том свете. Какая блистательная победа. Медали, шампанское. Полный кремль уродов.
И как воюют? Подло. Без погон. Вранье и коварство. Ничтожный народец. Ничтожнейший. Дождались, когда сосед ослаб. Когда весь украинский народ воевал с криминальной хунтой, разве названным братьям они помогали? Нет. Они помогали врагам украинцев. Деньгами, патронами и гранатами. А когда украинцы победили, ударили в спину. И снова празднование. Мрази!
людиособи ніби так і залишились в минулому та щовечора чекають на програму "врємя".
Подсолнечника уже неделю не наблюдаю.
- Та в Европе ваще - там даже рублей нет !
- А вместо стиралок - деревянные доски для стирки !
- И они такие тупые, что тампаксы суют, как гаварит наш путя, в половой признак бабушки !
- пробовала.
- и как?
- да так... баунти лучше.
Цікаво, вони хоч у сімейному коліі, обговорюють щось більш приземлене?
Чи там ціла країна ключно про те і говорить як пагано живуть в Європі?
А те що кажуть що Європа замерзне це так в Росії думають. Наприклад Франція має 20 атомних станцій ще й постачає до Італії напевно зможе і до Німеччини постачати електроенергію
Без російського газу не буде кінця світу тільки для Європи буде важко адаптуватися під нових постачальників.
Типова психологія тупого жлоба.
- Боже дай мені багатства.
- Я тобі дам всього, чого ти забажаєш, але за умови, що сусіду дам удвічі більше. Проси чого хочеш.
- Е........ Е............ Виколи мені око
И.С.Тургенев: "Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете".
А кацапського кулеметника обов'язково треба відправити свиням на корм, якнайшвидше.
Олія в Словаччині 1,99 за 1 літр...
Олія - 2 євро, хліб 1-1,6 євро (в Німеччині - дешевше і смачніше), або можна в турків булок набрати по 25 центів.
Газ подорожчав, бензин зпочатку подорожчав, а зараз дешевшає - 1,8 євро літр приблизно зараз (До війни був 1,3)
Думаєте цифрами кацапів переконаєте?
дефицита нет
Там ціла країна таких.
Теперь пусть хоть себя прокормят
А Украине спасибо за свежее льняное масло, которое мне врач для профилактики онкологии посоветовал!
Ja let desiatj kak riuzzge laina v produktovom ne pokupal, daže vojnoju 2014 ne paxlo.
Maslo, moloko polskoe - deševle našego i ne čutj ne xuže. A olija podsolnuxa - toljko ukrainskoe.
Xotia supruga dlia sebia na vsiakie traviannye salaty dlia diety pokupaet šče i mestnyj iz насіння ріпаку (rapšu).
Ja vot včera sovju uslovnuju poltory edinicy zarplatu polučil, gadaju može margarin v LIdle vziati po 1.76, šob na ostalnye 20-30 aftamabilei kupiti
"Животниє, бл#ть."
- Сына, я в магазине. Я позже тебе перезвоню.
Чули , як орк похвалився своій хрюшці , що 6- х завалив , отож звертаюсь до наших воінів , бийте цю наволоч безжалісно і рвіть на куски , щоби тварюки боялись сюди свого носа сунути 😠‼️‼️‼️