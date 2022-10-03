РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17242 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
22 131 99
армия РФ (15369) война (46795) разведка (4002) перехват (319)

Разговор оккупанта с матерью: "Там Европа-то вообще, п#здец, страдает. У них подсолнечное масло, бл#дь, стоит как полавтомобиля", - перехват ГУР. АУДИО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Разговор оккупанта, воюющего на Херсонщине, с матерью. Он ей рассказывает об "успехах" на войне, она ему - о Европе, страдающей без электроэнергии и российского подсолнечного масла.

Соответствующий перехват опубликовало Главное управление разведки Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

"Там Европа-то вообще, п#здец, страдает. У них хлеб, блин, в 10-20 раз подорожал. Им запрещают, бл#дь, свет везде включать. Электроэнергии нет. У них то жрать нечего. У них считай подсолнечное масло, бл#дь, стоит как полавтомобиля. Потому что подсолнечное масло в основном из России шло.

Самое интересное, бл#дь, на Украине война, нах#й, а у нас сдесь такой ценник, бл#дь, как будто у нас тут... Масло, бл#дь, подсолнечное, нах#й, как будто, бл#дь, мы на Западе живем", - рассказала мать сыну-оккупанту.

Читайте также: Жена оккупанта мужу: "Там уже, если что, в России чуть ли не переворот идет. Пишут все на Путина, чтобы отстранить от власти", - перехват ГУР. АУДИО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+69
Ну мама дура, бог с ней. Мне вот другое интересно, как мать может материться при сыне, а сын при матери... Я при маме даже чёрта не упоминал, а то, невзирая на мой возраст, такого леща мог от мамы получить, что глаза бы перекосило)
показать весь комментарий
03.10.2022 18:49
+64
Херсонський кавун
показать весь комментарий
03.10.2022 18:46
+41
показать весь комментарий
03.10.2022 19:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Херсонський кавун
показать весь комментарий
03.10.2022 18:46 Ответить
Дали бы американцы в дополнение к HARM воздух-воздух ракеты aim-120 (они же в ПВО nasams стоят, но гораздо мощнее из-за высотного скоростного пуска), то этот арбуз в жопу кадыровцам бы уже засунули, которые стоят заградотрядом за ордлошным мясом и остальными помоями типо вдв псковских и кто там еще сидит. Доказали бы всем британским ученым, что херсонский арбуз в жопу кадыровцу можно засунуть легко и непринужденно.
показать весь комментарий
03.10.2022 18:50 Ответить
Неправильно отрезать мудил от воды
Нужно сбросить их туды
показать весь комментарий
03.10.2022 19:26 Ответить
Йти між водою і ОРКАМИ - це підставляти ЗСУ - це ловушка
показать весь комментарий
03.10.2022 19:46 Ответить
Мацкалі те ж думали , що це не можливо. За що і поплатяться.
показать весь комментарий
03.10.2022 20:11 Ответить
показать весь комментарий
03.10.2022 19:27 Ответить
А некоторые коты действительно лопает арбузы.
показать весь комментарий
03.10.2022 20:36 Ответить
Ага... за Совка ми такого котика їз Тюменської області, зі студзагона в Одесу привезли! Прив'язався до нас ще кошеням.

Ів все - кавун, огірки, капусту, кабачкову ікру - все, що їли студенти!
показать весь комментарий
03.10.2022 21:05 Ответить
Кошендроиды! 👍
показать весь комментарий
04.10.2022 12:50 Ответить
Кавун треба різати дольками
показать весь комментарий
03.10.2022 19:45 Ответить
Простите, а вы с русней не путаете?
показать весь комментарий
04.10.2022 12:51 Ответить
Нееть. Форма кавуна - це котел , куди пападають орки. Ось цей котел і потрібно частямі знищіт
показать весь комментарий
04.10.2022 17:16 Ответить
Чого цих інфузорій постійно їбе що коїться довкола, але начхати що у самих?
показать весь комментарий
03.10.2022 18:47 Ответить
У мамы язык, что помело.
показать весь комментарий
03.10.2022 18:48 Ответить
Олія по 65 грн 1л, а масло как пол афтамабиля
показать весь комментарий
03.10.2022 19:01 Ответить
Ну все вірно, якщо порахувати тони три олії - дійсно вийде як пів автомобіля!
показать весь комментарий
03.10.2022 19:06 Ответить
страх кассапа виправданий, - 2,50 євро за шматок масла тa літр олії, ось йому тижневої рюЗЗгэ зарплати і немає.
показать весь комментарий
03.10.2022 20:39 Ответить
Разговор мха с лишайником.)
показать весь комментарий
03.10.2022 21:44 Ответить
Ну мама дура, бог с ней. Мне вот другое интересно, как мать может материться при сыне, а сын при матери... Я при маме даже чёрта не упоминал, а то, невзирая на мой возраст, такого леща мог от мамы получить, что глаза бы перекосило)
показать весь комментарий
03.10.2022 18:49 Ответить
Разные народы - разные нравы.

Русский писатель Николай Лесков, 1884 год:

"Под Москвою, где народ несравненно бойче и находчивее, а также и менее разборчив на средства, подобные случаи с девушками, как известно из литературы и из живых наблюдений, находят другой исход: проступившиеся подмосковные девушки в изобильном числе приходят по зимам в город и предлагают в банях свои услуги мужчинам в качестве «мыльщиц», но малороссийская девушка к таким смелым услугам не способна, да и самое это занятие не в обычаях ее родины."
показать весь комментарий
03.10.2022 18:55 Ответить
мій любимий письменник
показать весь комментарий
03.10.2022 20:44 Ответить
там инцест по пьяни в порядке вещей, не поймешь кто мать, кто брат. Какое будет уважение к животным ?
показать весь комментарий
03.10.2022 18:57 Ответить
И не только по-пьяни. Читала интересную статью об образе жизни кацапов еще с древних времён. Там, между прочим, объяснялось возникновение и смысл слова "сноха" (т.е. жена сына). Так вот "сноха" возникло от "сношаться": подразумевалось, что с женой сына имел право спать любой член семьи мужского пола когда угодно и сколько угодно, это было у них нормой. Следовательно, отцами её детей были все мужики. Там было такое кровосмешение, мрак! Их образ жизни ничем не отличался от образа жизни животных.
Между прочим, когда-то читала такую книженцию "Дети Арбата", так там описывались нравы сибирских деревень в 30-е годы прошлого века: полнейший "Содом и Гоморра"! В глухих районах парашки до сих пор так живут. Жуткая генетика! Выродки.
показать весь комментарий
03.10.2022 23:06 Ответить
У них это абсолютная норма. Другой биологический вид.
показать весь комментарий
03.10.2022 18:58 Ответить
Post-AV, так вони ж кацапи, андрофаги.
Жалкий народец. Завистливый. С черной, мстительной душонкой. Агрессия от бессилия и понимания того, что хуже других. Намного хуже. А так хочется превосходства. И как это превосходство получить, если делать ничего не умеешь. Если только бухаешь и воруешь. Если похвастаться можно только победами к которым ты не имеешь никакого отношения. Если побежденные спасали тебя, победителя, гуманитарной помощью и кредитами, чтобы ты не сдох с голода.

А теперь кацапы, как ничтожнейшие создания, платят черной неблагодарностью за все хорошие дела, что сделали им немцы и американцы в начале 90-х. Не будь западной помощи, не было бы уже давно России. А теперь у них появились деньги и можно как свинья: и сам за стол и ноги на стол. Немецкие солдаты называли их свиньями, значит немецкие солдаты были умнее нас и гораздо быстрее докопались до истины. Пока мы верили в пропаганду про братские народы, солдаты вермахта правильно расставили акценты про людей и свиней.

А кацапам так хочется блистать. Хочется утирать носы конкурентам. И мечется медведь в поисках подвигов. Напасть на Китай страшно, на США еще страшнее. Но нашли. Напали на Грузию. Превосходство 1:30. Герои ***. Ты что. Суворовы обрыгался там от счастья на том свете. Какая блистательная победа. Медали, шампанское. Полный кремль уродов.

И как воюют? Подло. Без погон. Вранье и коварство. Ничтожный народец. Ничтожнейший. Дождались, когда сосед ослаб. Когда весь украинский народ воевал с криминальной хунтой, разве названным братьям они помогали? Нет. Они помогали врагам украинцев. Деньгами, патронами и гранатами. А когда украинцы победили, ударили в спину. И снова празднование. Мрази!
показать весь комментарий
03.10.2022 20:37 Ответить
Мат у кацапов для связки слов. Привыкли матерится с детства и так пошло-поехало. Переучить их некому. Вот так и живёт. Глубинные кацапские колонисты, когда приехали к нам в 1960-80-е, сначала так и говорили.
показать весь комментарий
03.10.2022 20:39 Ответить
🤣🤣🤣 Хліб коштує на гривні від 18 до 30. Олія від 70 гривень за літр. Світло трохи подорожчало, від 10 до 30%, залежно від країни ЕС.
показать весь комментарий
03.10.2022 18:50 Ответить
Справа в тому що вони навіть не намагаються перевірити те про що їм говорять по тб, ці люди особи ніби так і залишились в минулому та щовечора чекають на програму "врємя".
показать весь комментарий
03.10.2022 18:59 Ответить
Сегодня покупал в Бедронке рапсовое масло по 10,99 зл = 88грн. Дешевле только если брать 3л бутылку.
Подсолнечника уже неделю не наблюдаю.
показать весь комментарий
03.10.2022 21:58 Ответить
Там людей нема ,,,, потворні щури
показать весь комментарий
03.10.2022 18:50 Ответить
До чого тут щури?
показать весь комментарий
03.10.2022 19:16 Ответить
Из диалога кацапской матки (именно так они их зовут):

- Та в Европе ваще - там даже рублей нет !
- А вместо стиралок - деревянные доски для стирки !
- И они такие тупые, что тампаксы суют, как гаварит наш путя, в половой признак бабушки !
показать весь комментарий
03.10.2022 18:50 Ответить
- ой, а тьі тампакс пробовала?
- пробовала.
- и как?
- да так... баунти лучше.
показать весь комментарий
03.10.2022 19:10 Ответить
Живет кацап от войны к войне. Потому что заниматься ему больше нечем. Не умеет он строить. Умеет только бухать, воровать и убивать. И еще изворотливо врать.
показать весь комментарий
03.10.2022 20:40 Ответить
Кацапский идиотизм можно в красную книгу поместить!
показать весь комментарий
03.10.2022 18:50 Ответить
дві потвори - мати і син
показать весь комментарий
03.10.2022 18:51 Ответить
"Росіянин" - то діагноз!
показать весь комментарий
03.10.2022 18:51 Ответить
как они за еврогеев переживают-жуть
показать весь комментарий
03.10.2022 18:52 Ответить
Мрази они там все поголовно. Реально - там сожалеть некому. Паразиты должны быть утилизированными
показать весь комментарий
03.10.2022 18:52 Ответить
Це виходить ціна кацапа - 2 пляшки олії
показать весь комментарий
03.10.2022 18:52 Ответить
Діалогі кацапні як завжди не розчаровують!
Цікаво, вони хоч у сімейному коліі, обговорюють щось більш приземлене?
Чи там ціла країна ключно про те і говорить як пагано живуть в Європі?
показать весь комментарий
03.10.2022 18:53 Ответить
Вірять в те чого немає. А на Херсонщині Донеччині поступово звільняються населені пункти. Цей окупант не розповідає на Харківщині взагалі посунули окупантів.
А те що кажуть що Європа замерзне це так в Росії думають. Наприклад Франція має 20 атомних станцій ще й постачає до Італії напевно зможе і до Німеччини постачати електроенергію
Без російського газу не буде кінця світу тільки для Європи буде важко адаптуватися під нових постачальників.
показать весь комментарий
03.10.2022 18:55 Ответить
В Европі немного тепліше, ніж в раше . Тому вона не замерзне.
показать весь комментарий
03.10.2022 19:47 Ответить
Вже друге століття чекають, коли проклятий капіталізм почне розвалюватися. Свою країну просрали, для другої теж багато часу не залишилося, а все продовжують чекати смерті Європи та Америки.
Типова психологія тупого жлоба.

- Боже дай мені багатства.
- Я тобі дам всього, чого ти забажаєш, але за умови, що сусіду дам удвічі більше. Проси чого хочеш.
- Е........ Е............ Виколи мені око
показать весь комментарий
03.10.2022 18:55 Ответить
вєлікая русская «культура» у всій своїй «красі»
показать весь комментарий
03.10.2022 18:56 Ответить
шістьох поклав, покидьок...ну-ну, останній сеанс звязку
показать весь комментарий
03.10.2022 18:56 Ответить
Бреше. Кацап завжди бреше.
показать весь комментарий
03.10.2022 19:19 Ответить
...може й бреше, сталоне з себе вдає...але все-рівно...на добрива
показать весь комментарий
03.10.2022 19:30 Ответить
С.Т.Аксаков: "Ох, как тяжко жить в России, в этом смердючем центре физического и морального разврата, подлости вранья и злодейства".

И.С.Тургенев: "Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете".
показать весь комментарий
03.10.2022 20:00 Ответить
там тотальное заражение населения, выстоит только тот у кого сильный иммунитет
показать весь комментарий
03.10.2022 18:57 Ответить
ну может там и 300е есть ....а вообще все єти перехваты до манды
показать весь комментарий
03.10.2022 18:59 Ответить
Чомусь впевнений,що це не постановка...Ну не можна ,при всіх збочених фантазіях,таке придумати.Людина,яка хоч раз була за кордоном, ніколи вам такої нісенітниці і брехні не розкаже.А оця задрипана свиноматка з якогось мухосранська-розказує про ціни на олію...Та нехай твого виродка уб*ють,а ти навіть не будеш знати,якої породи свині його зжерли...
показать весь комментарий
03.10.2022 22:01 Ответить
Просто дибіли
показать весь комментарий
03.10.2022 18:58 Ответить
Все скрепы и лишние хромосомы на лицо...Лишняя хромосома так иназывается-бл...дь,служит для связки слов и взаимодействия ватника с ватником
показать весь комментарий
03.10.2022 18:59 Ответить
Ну і тупориле ж, безмозгле створіння на другій стороні сидить, яке розповідає про падсолнєчноє масло …
А кацапського кулеметника обов'язково треба відправити свиням на корм, якнайшвидше.
показать весь комментарий
03.10.2022 19:00 Ответить
https://www.lidl.sk/l/sk/letak/online-letak-platny-od-03-10-2022/view/jumpmarks/page/1

Олія в Словаччині 1,99 за 1 літр...
показать весь комментарий
03.10.2022 19:02 Ответить
Так єто ж полавтамабиля Запорожец
показать весь комментарий
03.10.2022 19:17 Ответить
Половина білої лади - це компенсація за частково-мобілізованих
показать весь комментарий
03.10.2022 19:42 Ответить
У Польщі десь так же
показать весь комментарий
03.10.2022 20:09 Ответить
НЛ.

Олія - 2 євро, хліб 1-1,6 євро (в Німеччині - дешевше і смачніше), або можна в турків булок набрати по 25 центів.
Газ подорожчав, бензин зпочатку подорожчав, а зараз дешевшає - 1,8 євро літр приблизно зараз (До війни був 1,3)
показать весь комментарий
03.10.2022 19:04 Ответить
Скабєїха з Помьотом краще знають які ціни в Європі.
показать весь комментарий
03.10.2022 19:12 Ответить
В Латвии до февраля бензин был около 1,36 за литр, на пике ажиотажа дошёл до 2,21 за литр, но потом довольно быстро откатился, сейчас держится 1,71 за литр. Страшное дело, я перестал в соседний магазин ездить на машине! Только если 800 метров до гипермаркета и тащить много.
показать весь комментарий
03.10.2022 19:31 Ответить
Теперь в Neste уже 1,67€/л. И народ опять на машинах в пробках кучкуется. Чуть не хочется февральских цен обратно - тогда днём можно было нормально через город проехать.
показать весь комментарий
03.10.2022 20:43 Ответить
Ви жартуєте?
Думаєте цифрами кацапів переконаєте?
показать весь комментарий
03.10.2022 19:41 Ответить
Кацапню - звичайно ні. Та вони сюди і не ходять. А якщо ходять, то тільки висратись. Там просто вище хтось наводив аналогічні цифри для Польщі, то я закинув для НЛ, якщо комусь цікаво буде.
показать весь комментарий
03.10.2022 22:21 Ответить
Ну, про це кацапам в рєлєвізорє не кажуть... їхня козирна радість - щоб у когось було гірше, ніж в них. Це головний критерій рівня життя. Кретини. А зайти на сайт якогось супермаркету - немає часу, подивитися що по ЧЬОМ?
показать весь комментарий
03.10.2022 20:21 Ответить
Мразь кацапскую надо уничтожать,не зависимо от пола и возраста,это не люди и не орки и не свинособаки,а просто опухоль на нашей планете,которую надо вырезать и сжечь.
показать весь комментарий
03.10.2022 19:04 Ответить
в Германии литр подсолнечного масла - 3 евро =110 гривен
дефицита нет
показать весь комментарий
03.10.2022 19:05 Ответить
Напомни медианную зарплату?
показать весь комментарий
03.10.2022 23:57 Ответить
Скоро тебя мразь твоя мамаша с алинкой будут собирать с пакета по частям как конструктор
показать весь комментарий
03.10.2022 19:06 Ответить
неужели можно быть такой ***анутой?
показать весь комментарий
03.10.2022 19:07 Ответить
Кацапи, сер.
показать весь комментарий
03.10.2022 19:14 Ответить
Ви ще досі задаєте собі подібні питання?
Там ціла країна таких.
показать весь комментарий
03.10.2022 20:01 Ответить
Дип карта...Гаврилівка! Насиньому фоні хряк намальовано, то що їх теплими взяли? Чи то карта не встигає?
показать весь комментарий
03.10.2022 19:12 Ответить
хряка вже нема
показать весь комментарий
03.10.2022 19:22 Ответить
Ага бачу, карта не встигає , о тоооо...таке, там арта була
показать весь комментарий
03.10.2022 19:26 Ответить
А єщьо там нєгров лінчуют!...
показать весь комментарий
03.10.2022 19:12 Ответить
v Prahe + - 3 dollora za litr olii
показать весь комментарий
03.10.2022 19:17 Ответить
Кармільцы, млин. Мы уже одних таких видели.
Теперь пусть хоть себя прокормят
показать весь комментарий
03.10.2022 19:17 Ответить
Блін, дійсно інший вид людей...
показать весь комментарий
03.10.2022 19:20 Ответить
Даже пока у нас было российское подсолнечное масло, я им брезговал - пару раз взял, говно говном! А с новым урожаем подсолнечное стало чувствительно дешеветь. На пике было 3,99 евро за бутылку, а сейчас уже пара видов по 2,95 есть.

А Украине спасибо за свежее льняное масло, которое мне врач для профилактики онкологии посоветовал!
показать весь комментарий
03.10.2022 19:26 Ответить
Bravo, braliuk latvieti.
Ja let desiatj kak riuzzge laina v produktovom ne pokupal, daže vojnoju 2014 ne paxlo.
Maslo, moloko polskoe - deševle našego i ne čutj ne xuže. A olija podsolnuxa - toljko ukrainskoe.
Xotia supruga dlia sebia na vsiakie traviannye salaty dlia diety pokupaet šče i mestnyj iz насіння ріпаку (rapšu).
показать весь комментарий
03.10.2022 20:51 Ответить
Блииин,я сегодня за масло 2 евро отдал.Мог ещё 2 насобирать и машину купить.
показать весь комментарий
03.10.2022 19:35 Ответить
xospaaaadi kak dorogo...
Ja vot včera sovju uslovnuju poltory edinicy zarplatu polučil, gadaju može margarin v LIdle vziati po 1.76, šob na ostalnye 20-30 aftamabilei kupiti
показать весь комментарий
03.10.2022 20:58 Ответить
племянник вовкин с братом:
показать весь комментарий
03.10.2022 19:39 Ответить
Svinamatka savsem sdurela , tak naverna sama i neponjala , maslo tam ili u nejo ....🤣🤣🤣
показать весь комментарий
03.10.2022 19:47 Ответить
Відповідаючи їхньою ж мовою:

"Животниє, бл#ть."
показать весь комментарий
03.10.2022 20:00 Ответить
- Мама, я в плену!

- Сына, я в магазине. Я позже тебе перезвоню.
показать весь комментарий
03.10.2022 20:21 Ответить
saxaru vykinuli
показать весь комментарий
03.10.2022 20:59 Ответить
2-3 евро стоит литр масла, деловые нынче жигули на кацапии
показать весь комментарий
03.10.2022 20:39 Ответить
nu esli by ne sankciji, to skoljko žigulei po dve pački masla i litru oliji mžno zakupiti
показать весь комментарий
03.10.2022 21:00 Ответить
та ти шо... так дорого... а свиноматка хоч подмылась?
показать весь комментарий
03.10.2022 20:39 Ответить
Коли на расєє вбили біомасі що Запад окончатєльно загніл і населеніє голодаєт то значить скоро продукти за талонами.
показать весь комментарий
03.10.2022 20:45 Ответить
Які ж ці кацапи всі кончені , я в шоці !!

Чули , як орк похвалився своій хрюшці , що 6- х завалив , отож звертаюсь до наших воінів , бийте цю наволоч безжалісно і рвіть на куски , щоби тварюки боялись сюди свого носа сунути 😠‼️‼️‼️
показать весь комментарий
03.10.2022 20:50 Ответить
У страха глаза велики.
показать весь комментарий
03.10.2022 20:59 Ответить
оливковое 4-5 евро стоит. Льняное не дорого. Много рапса, ореховое... На сайте кауфланд можно посмотреть видов 20
показать весь комментарий
03.10.2022 21:00 Ответить
Добре європейцям, такі авто у них дешеві
показать весь комментарий
03.10.2022 21:59 Ответить
повторяет телевизор, а почему у тех кто поставляет оно дорогое, до неё не доходит
показать весь комментарий
03.10.2022 22:01 Ответить
РЖУ НЕ МОГУ!!!!ДОВБОЙОБЫ!!!
показать весь комментарий
03.10.2022 22:19 Ответить
 
 