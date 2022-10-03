Силы обороны в течение 3 октября отразили вражеские штурмы вблизи Майорска, Нью-Йорка, Зайцева, Невельского и Победы. Сбит вертолет Ка-25 и штурмовик Су-25, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 3 октября.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Продолжается двести двадцать вторые сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.
Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и домам мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
За сутки оккупанты нанесли 2 ракетных и 7 авиационных ударов, совершили более 35 обстрелов с РСЗО.
От вражеских ударов пострадало более 20 населенных пунктов. Среди них – Днепр, Запорожье, Бахмут, Спорное, Марьинка, Соледар, Белогоровка, Благодативка и Зализничное.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
На других направлениях противник совершал обстрелы из танков и артиллерийских систем разных типов:
на Северском направлении – в районе населенного пункта Большая Писаревка Сумской области;
на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Белогоровка, Дружелюбовка, Двуреечная, Раздолевка и Ямполь;
на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск и Веселое;
на Авдеевском направлении – Первомайское, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Водяное.
На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районы более 30 населенных пунктов вдоль линии столкновения. В частности, Угледар, Никольское, Времевка, Гуляйполе, Гуляйпольское и Зализничное.
На Южнобужском направлении обстрелам подверглись районы более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения.
По уточненной информации, подтверждено огневое поражение противника за предыдущие дни. В часности, в районе населенного пункта Кирилловка Донецкой области уничтожены до 20 единиц военной техники, значительные повреждения получили до 8 боевых вертолетов врага.
По имеющейся информации, российское военно-политическое руководство с целью выигрыша времени на подготовку и проведение боевого согласования мобилизованного личного состава приняло интересное решение. Потери подразделений, которые находятся непосредственно на линии столкновения, восполняют за счет представителей так называемых силовых структур, действующих на временно оккупированной территории Донецкой области. Обеспечение административно-полицейского режима на временно оккупированной территории будет возлагаться на подразделения Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Нью-Йорк, Зайцево, Невельское и Победа.
Авиация Сил обороны нанесла 19 ударов. Подтверждено поражение двух опорных пунктов, четырнадцати мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили вертолет Ка-52 и штурмовик Су-25 противника.
Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре пункта управления, семнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада с боеприпасами и материально-техническими средствами, два объекта противовоздушной обороны, а также десять других важных объектов противника".
Пожалуйста, подождите...
Є надія, що підтримка з району Сіверськ - Білогорівка може по друм напрямкам артою працювати: атака Лисичанська на північний схід та підртимка Бахмута на південний схід. Для "трьох топорів" це можливо.
https://twitter.com/i/status/1576964116480393216
Они реально думали на этом техническом и технологическом гомункулусе проскочить наше ПВО, чтобы воспользоваться подвесом?
https://pbs.twimg.com/media/FeJ4RibXkAEM4mb?format=jpg&name=900x900