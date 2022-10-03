Президент Болгарии Радев против ускоренного вступления Украины в НАТО: "Декларация Бухарестского саммита была принята в совершенно иной среде безопасности"
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Президент Болгарии Румен Радев отказался присоединяться к заявлению президентов девяти государств Центрально-Восточной Европы, где осуждается аннексия украинских территорий Россией и поддерживается вступление Украины в НАТО.
Такой комментарий Радева в понедельник распространила его пресс-служба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Речь идет о распространенном в воскресенье заявлении, которое подписали президенты девяти стран Североатлантического альянса из Центральной и Восточной Европы, в котором они осудили аннексию Россией украинских территорий и призвали НАТО существенно увеличить военную помощь Украине.
"Болгария является частью декларации Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно будущего вступления Украины в Альянс, но эта декларация была принята в совершенно другой среде безопасности", - отмечается в заявлении болгарского президента.
"Военные действия на территории Украины сегодня требуют, чтобы ее членство в Альянсе обсуждалось в рамках Североатлантического совета в полном составе и чтобы это не подвергало риску прямого втягивания стран НАТО в войну", - добавил он.
По словам Радева, решение о вступлении Украины в НАТО должно быть принято только после того, как Украина и Россия согласуют и имплементируют "четкие параметры мирного урегулирования конфликта".
Пожалуйста, подождите...
Моля имайте малко уважение към държавата ни. Един боклучав президент не е България и милионите българи !!!
Мнозинството българи подкрепят Украйна в тази война и са твърдо против орките.
България помага на Украйна по много и различни начини и не търсим благодарност за това.
Все пак, няма нужда и да ни обиждате.
Болгарія - країна з більш ніж 1300-річною історією. Болгарія дала росіянам (і українцям) мову, писемність і релігію. Ваші перші Біблії були написані так званою старослов'янською мовою, тобто староболгарською.
Будь ласка, поважайте нашу країну. Дурний президент - це не Болгарія і не мільйони болгар!!!
Більшість болгар підтримують Україну в цій війні і категорично проти орків.
Болгарія допомагає Україні різними способами, і ми не шукаємо за це подяки.
Проте не треба нас ображати.
Рашка все още не може да признае, че от България са взели език, писменост и религия.
академик Лихачов го признава, но не и официалната мордорска псевдоистория.
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точно. Церковнослов'янську мову придумав СРСР. Насправді це староболгарська мова.
Рашка досі не може визнати, що мову, писемність і релігію вони взяли з Болгарії.
Академік Ліхачов визнає, але не офіційну мордорську псевдоісторію
По яким показникам Україна зараз гірша від болгар та мадяр в контексті членства в ЄС та НАТО?
Болгария сдалась бы русне за 2 дня до нападения.
Проехал в прошлом году по больгарии на маштне по дороге в Турцию.
болгария член Евросоюз. Полно халявных денег. Но убожество, грязь и нищета. болгары присоединяйтесь к расее. вы от нее, от этого гавна, ни чем не отличаетесь.
На границе контробанда идет открытым потоком. Украинские машины чуть ли не разбирают на запчасти, приебуясь к каждой мелочи. болгарские пограничники и таможенники получают эротическое удовольствие унижая Украинцев. Гандоны подкацапские.
Болшинството българи изобщо не са на мнението на този руски боклук.
Извинявам се от името на българите за това което е казал Радев.
Президент Болгарії - проросійський кусок сміття, який оббрехав усім, що він генерал НАТО. На жаль, нам доведеться терпіти це ще 3 роки.
Більшість болгар взагалі не згодні з цим російським сміттям.
Я прошу вибачення від імені болгар за те, що сказав Радєв.