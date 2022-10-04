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Крымчане ежедневно информируют украинские власти о запусках российских ракет из акватории Черного моря

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

чф,рф

Жители временно оккупированного Крымского полуострова сообщают украинским чиновникам о запусках ракет из акватории Черного моря.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщило представительство Президента Украины в АР Крым.

"Жители оккупированного Крыма продолжают ежедневно сообщать нам о запусках российских ракет из акватории Черного моря – все эти снаряды улетают в сторону украинских городов", - говорится в сообщении.

Граждане Украины, жители временно оккупированного Крыма, также оперативно сообщают о социально-экономической ситуации на полуострове, передвижении войск РФ, движении сопротивления оккупации и т.д.

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В представительстве напомнили, что все данные о ситуации в Крыму следует отправлять по адресу: [email protected].
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Топ комментарии
+16
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03.10.2022 20:36
+11
Ілона Масска поплавило в Твітері...
написав щоб запобігти ядерної війни потрібно россії відати Крим а на окупованих територіях провести повторний рефирендум під наглядом ООН..
зараз Українці йому ********* в Твітері,жесть
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03.10.2022 20:35
+8
все вірно говорив Бабченко,у нас є два роки до виборів в США щоб перемогти кацапів та вступити в НАТО
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03.10.2022 20:49
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І РЛС також.
А ще, американці допомагають...
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03.10.2022 20:32 Ответить
Ілона Масска поплавило в Твітері...
написав щоб запобігти ядерної війни потрібно россії відати Крим а на окупованих територіях провести повторний рефирендум під наглядом ООН..
зараз Українці йому ********* в Твітері,жесть
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03.10.2022 20:35 Ответить
Може хакери?
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03.10.2022 20:36 Ответить
ні
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03.10.2022 20:39 Ответить
та нє, то ж Маск...
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03.10.2022 20:39 Ответить
*******! просто маск тупой кацапский ублюдок - пусть рогозину свою жену шлюху отласт
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03.10.2022 22:51 Ответить
Цікаво, скільки бабла маску заплатили.
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03.10.2022 20:40 Ответить
Маск найбагатша людина в світі,думаю просто боїться ядерної війни людина..він ще на Марс не полетів а тут таке
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03.10.2022 20:43 Ответить
а ты тоже боишься ? или какого хрена ты вбрасываешь эту кремлевскую мульку про ядерный удар?
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03.10.2022 22:52 Ответить
звичайно боюсь,тільки божевільні люди не бояться смерті,я тільки думаю що страх нам в цьому не допоможе,тільки холодна голова,віра в Бога,віра в ЗСУ і допомога ЗСУ!!!!
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03.10.2022 22:54 Ответить
я тебя спросил не про смерть а про ядерный удар - ну ты кремлебот ты попадегшь в рай как сказал твой ботокс
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03.10.2022 23:00 Ответить
Хтось йому мізки промив...
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03.10.2022 21:58 Ответить
не-а он всегда таким был просто скрывал - возможно на его педофилию есть компромат
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03.10.2022 22:54 Ответить
Совсем не поплавило. Посмотрите на любое вообще голосование в США, связанное с нами. Там всегда будет 100% демократов за, 50% республиканцев за, 50% республиканцев против.

Да, против нас половина республиканцев. Они выступают за полное прекращение поставок нам вооружений и полный уход США из этой войны. Это бывшие трамписты и конечно он сам.

Илон Маск ненавидит Байдена и левых конечно, он поддерживает это течение республиканцев. Сохранить лицо Путину их стратегическая цель, она имеет как близкие перспективы, так и дальние в плане наличия образа врага человечества, который им так нужен для партии. То есть это популисты, рисующие образ врага, раньше это был Китай, но он как-то слился в Тайваня, и теперь это будет Россия. Иначе их не изберут, народ просто проголосует за демократов и все.

Такова реальность последних полгода, первые 2 месяца и 100% республиканцев были за нас, затем увидели, что рейтинги их падают и пошли в оппозицию.
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03.10.2022 20:45 Ответить
все вірно говорив Бабченко,у нас є два роки до виборів в США щоб перемогти кацапів та вступити в НАТО
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03.10.2022 20:49 Ответить
песдабол кацапский твой бабченко он тоже пугает всех ядерным ударом а его все нет и нет
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03.10.2022 22:53 Ответить
Навіть "свята" Спартц проголосувала проти виділення 12 млрд. допомоги Україні. А трампісти обробляють електорат, який думає шлунком, там також повно таких.
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03.10.2022 20:51 Ответить
откуда знаешь?))
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03.10.2022 20:54 Ответить
не может быть - что все-таки спалилась консерва или ты просто пестабол?
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03.10.2022 22:57 Ответить
та пішов ти на історічєскую, колгоспнику
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03.10.2022 23:05 Ответить
а что такое? я же просто спросил откуда у тебя инфа про голосавание? а ты мурло сразу в бутылку полезло
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03.10.2022 23:10 Ответить
За лопатою слідкуй, «мурло». Якщо на вашій сизрані звикли ставити питання, використовуючи лексикон малорозвинених підлітків, то туди й мандруй, спілкуватись з одічалими сородічами.
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04.10.2022 00:01 Ответить
ты падло вонючее я живу в Киеве а ты что за рен с горы на мой вопрос так и не ответил трепло!
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04.10.2022 00:24 Ответить
Плювати де ти там живеш чи ні, важливо тільки з якої пєрмі завезли тебе та твоїх предків, корєнной Гуляй славік, ти нудний та примітивний.
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04.10.2022 00:31 Ответить
xander 9cf28439 ты скотина кацапская пишешь через гугл транслейтер и за свои слова не отвечаешь
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04.10.2022 00:32 Ответить
Чогось тільки про Крим згадав,бункерному дідові цього замало!
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03.10.2022 21:34 Ответить
не будет вам кацапы никакого Крыма ни Донбасса - а будет вам полный лугандец!
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03.10.2022 22:56 Ответить
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03.10.2022 20:36 Ответить
ППО "зе президента" в Криму-Мешканці тимчасово окупованого Кримського півострова
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03.10.2022 20:39 Ответить
гріхи замолюють...
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03.10.2022 20:49 Ответить
Владу ? Прям Зелі дзвонять
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03.10.2022 20:54 Ответить
представництво Президента України в АР Крим. ПредПреза это сила потужна, типа офиса
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03.10.2022 20:56 Ответить
это прямо как прямой звонок в Ставку Верховного Главнокомандующего. А Верховный потом звонит Залужному, и говорит: Валерфёдрыч, зайдите. Тут мне с Крыма цинкуют".
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03.10.2022 21:21 Ответить
Це вони так готують підгрунття для видачі українських закордонних паспортів "кримчакам"." Там же наші люді"-знайомий слоган?
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03.10.2022 21:13 Ответить
.
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03.10.2022 21:31 Ответить
 
 