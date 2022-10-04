Крымчане ежедневно информируют украинские власти о запусках российских ракет из акватории Черного моря
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Жители временно оккупированного Крымского полуострова сообщают украинским чиновникам о запусках ракет из акватории Черного моря.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщило представительство Президента Украины в АР Крым.
"Жители оккупированного Крыма продолжают ежедневно сообщать нам о запусках российских ракет из акватории Черного моря – все эти снаряды улетают в сторону украинских городов", - говорится в сообщении.
Граждане Украины, жители временно оккупированного Крыма, также оперативно сообщают о социально-экономической ситуации на полуострове, передвижении войск РФ, движении сопротивления оккупации и т.д.
В представительстве напомнили, что все данные о ситуации в Крыму следует отправлять по адресу: [email protected].
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А ще, американці допомагають...
написав щоб запобігти ядерної війни потрібно россії відати Крим а на окупованих територіях провести повторний рефирендум під наглядом ООН..
зараз Українці йому ********* в Твітері,жесть
Да, против нас половина республиканцев. Они выступают за полное прекращение поставок нам вооружений и полный уход США из этой войны. Это бывшие трамписты и конечно он сам.
Илон Маск ненавидит Байдена и левых конечно, он поддерживает это течение республиканцев. Сохранить лицо Путину их стратегическая цель, она имеет как близкие перспективы, так и дальние в плане наличия образа врага человечества, который им так нужен для партии. То есть это популисты, рисующие образ врага, раньше это был Китай, но он как-то слился в Тайваня, и теперь это будет Россия. Иначе их не изберут, народ просто проголосует за демократов и все.
Такова реальность последних полгода, первые 2 месяца и 100% республиканцев были за нас, затем увидели, что рейтинги их падают и пошли в оппозицию.