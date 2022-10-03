Конгрессвумен Спартц: Ермак распространяет в СМИ пропаганду относительно моего голосования против законопроекта о $12 млрд для Украины. Советую не вмешиваться в партийную политику США

Конгрессмен Спартц заявляет, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак распространяет в СМИ пропаганду по ее голосованию в Конгрессе США против законопроекта относительно 600 млрд долларов, в том числе 12 млрд долларов для Украины.

Об этом конгрессмен Виктория Спартц заявила в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Де-факто президент Украины Андрей Ермак распространяет пропаганду в своих СМИ "в кремлевском стиле" по моему голосованию: "НЕТ" за безрассудный законопроект относительно 600 миллиардов долларов (включая 12 миллиардов долларов для Украины). Я хотела бы дать совет правительству Украины: не вмешивайтесь в партийную политику США - республиканцы будут во главе следующего Конгресса", - заявила Спартц.

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