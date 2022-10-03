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Послы Евросоюза в понедельник не смогли утвердить новые санкции против РФ, - Йозвяк

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

єс

Послы стран Евросоюза на встрече в Брюсселе в понедельник не достигли договоренности по восьмому пакету санкций против РФ.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Встреча послов ЕС закончилась. Пока нет договоренности по новому пакету санкций против России. Завтра они соберутся снова с целью договориться, в частности, о предельной цене на нефть", - говорится в сообщении.

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Бо по їм ракети не летять тай й пикормлених рашистами є там трохи.
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03.10.2022 22:25 Ответить
Починається... Знову мадяри чи ще когось проплатили?
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03.10.2022 22:25 Ответить
Все таки ЕС ничему не учится

При Гитлере так же тупили

Что потом США и Англии пришлось их спасать

А то был бы не Рейх так "соцстраны" до Атлантики
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03.10.2022 22:30 Ответить
Шановні громадяни Заходу, не губіть віру в справедливість у українського народу.........Заради себе, Миру, та справедливості.
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03.10.2022 22:31 Ответить
Куди Тебе впихають ненько Україно?-В європейський союз рашистських холуїів і ср.,,колизів
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03.10.2022 22:46 Ответить
Они просто зажрались как маск. Но с таким подходом скоро всё поймут.
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03.10.2022 22:46 Ответить
Немічні
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03.10.2022 23:49 Ответить
Безхребетні слимаки!
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04.10.2022 03:39 Ответить
Європа затіхарілась...Так було перед другою світовою війною... Здавали Гітлеру своїх сусідів, - Мюнхен 1038 як апофеоз європейського боягузства і зради, - поки Гітлер не захопив всю Західну Європу, а Сталін Східну.
Потім два хижака вже не могли вжитися на Європейському континенті.

Гріх мовчання, гріх утримання, гріх плазування перед агресором... ще тоді, коли можна дати йому відсіч, ще тоді, коли ще не пізно.

"Когда следует протестовать, а мы молчим, это грех молчания, который делает людей трусами. - - Элла Уилер Уилкокс
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04.10.2022 08:38 Ответить
 
 