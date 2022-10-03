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Гендиректор Запорожской АЭС Мурашов в безопасности и находится на подконтрольной Украине территории, - "Энергоатом"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мурашов

Генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов, похищенный российскими военными 30 сентября, находится на подконтрольной Украине территории.

Об этом сообщила НАЭК "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.

"Известно, что оккупанты выбросили его на подконтрольную Украине территорию вечером 3 октября. Сейчас Игорь Мурашов в безопасности и находится во Внешнем кризисном центре ЗАЭС в г. Запорожье", – говорится в сообщении.

Отмечается, что освобождение Мурашова из российского плена произошло благодаря широкой огласке чрезвычайного происшествия и усилиям со стороны генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, сыгравшего в этом значительную роль.

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Напомним, около 16:00 30 сентября Мурашов был задержан российским патрулем по дороге от станции до Энергодара и с завязанными глазами вывезен в неизвестном направлении. Позже Гросси сообщил, что он находится в изоляторе временного содержания.

Днем 3 октября глава МАГАТЭ заявил об освобождении Мурашова и его "благополучном возвращении в свою семью". Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко подтвердил эту информацию, подчеркнув, что уже более ста работников ЗАЭС испытали жестокое давление со стороны российских оккупантов, и призвал МАГАТЭ дать оценку таким действиям.
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Яким чином вони його викинули сюди? Щось тут не так.
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03.10.2022 22:39 Ответить
Скажуть що втік і поставлять манкурта свого) типу і магате не підісрали но + свого поставлять
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03.10.2022 22:47 Ответить
Типова операція з прикриття. На початку березня російський агент Мурашов зустрічав окупантів на ЗАЕС словами: "добро пожаловать на российскую АЭС". Незадовго до вторгнення росії Мурашов був призначений генеральним директором з метою забезпечити швидкий перехід АЕС до Росенергоатому. Але ЗСУ порушили ці плани. Тому, щоб не втрачати такого агента, у московії вирішили розіграти спектакль з "викраденням", та чудовим визволенням. Тепер Мурашов буде розповідати, як він "в танке горєл". Може ще й орден дадуть. Єрмак ось уже ордени "азовцям" роздає, може і своєму колезі щось підбере. Отака фігня, друзі...
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03.10.2022 23:29 Ответить
Поміняли вату на сотню чмобіків .
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03.10.2022 23:35 Ответить
Яким чином викинули на підконтрольну Україні зону? Тобто проїхали сіру і ніхто не зреагував?
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04.10.2022 02:00 Ответить
 
 