США передадут Украине четыре системы HIMARS в новом пакете военной помощи, - Reuters
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
США в рамках нового пакета военной помощи Украине на $625 миллионов планируют передать ВСУ четыре РСЗО HIMARS.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
О новом пакете военной помощи, по данным источников, будет объявлено уже во вторник.
Это первый пакет помощи США с момента оглашения Россией о "присоединении" украинской территории и второй пакет после значительного успеха Украины на поле боя, пишет агентство.
Два источника сообщили, что пакет помощи США будет включать:
четыре РСЗО HIMARS, боеприпасы, мины и противоминные машины.
Топ комментарии
+32 Максім ХОЙ 07fb0949
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Старлінки проплатив Уряд США !!
А штука дуже корисна.
У світі все більш складно і хитромудро й Україна і війна, котра у нас відбувається, як прикро це для нас не прозвучить - не пуп землі для багатьох в їх рейтингах важливості.
невже вам не відомо?
Українці скинулися "на підручник з історії для Ілона Маска"
В пакеті будуть 4 HIMARS с гаком.......
в момент контрнаступу хаймерси ой як пригодяться