США передадут Украине четыре системы HIMARS в новом пакете военной помощи, - Reuters

США в рамках нового пакета военной помощи Украине на $625 миллионов планируют передать ВСУ четыре РСЗО HIMARS.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

О новом пакете военной помощи, по данным источников, будет объявлено уже во вторник.

Это первый пакет помощи США с момента оглашения Россией о "присоединении" украинской территории и второй пакет после значительного успеха Украины на поле боя, пишет агентство.

Два источника сообщили, что пакет помощи США будет включать:

четыре РСЗО HIMARS, боеприпасы, мины и противоминные машины.

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