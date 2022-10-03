РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16974 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
11 706 58
помощь (6150) США (23191) HIMARS (201)

США передадут Украине четыре системы HIMARS в новом пакете военной помощи, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

himars

США в рамках нового пакета военной помощи Украине на $625 миллионов планируют передать ВСУ четыре РСЗО HIMARS.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

О новом пакете военной помощи, по данным источников, будет объявлено уже во вторник.

Это первый пакет помощи США с момента оглашения Россией о "присоединении" украинской территории и второй пакет после значительного успеха Украины на поле боя, пишет агентство.

Два источника сообщили, что пакет помощи США будет включать:

четыре РСЗО HIMARS, боеприпасы, мины и противоминные машины.

Также читайте: Ограничения на удары по России распространяются только на HIMARS из США, - Маркарова
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+32
в Твітері зараз ..
показать весь комментарий
03.10.2022 22:42
+29
показать весь комментарий
03.10.2022 22:47
+28
Ласкаво просимо!!!
показать весь комментарий
03.10.2022 22:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
03.10.2022 22:41 Ответить
в Твітері зараз ..
показать весь комментарий
03.10.2022 22:42 Ответить
Шо трапилось?
показать весь комментарий
03.10.2022 22:44 Ответить
Ой. Уявляю як йому насували. Цікаво, а нафіга він це видав? Якось це не вʼяжеться з його допомогою Україні.
показать весь комментарий
03.10.2022 23:12 Ответить
хз..... много травы курит..., вот и перемкнуло....
показать весь комментарий
03.10.2022 23:19 Ответить
Я скажу так. Нехай пише що завгодно, поки українські бійці користуються на передку "Старлінками".
показать весь комментарий
03.10.2022 23:20 Ответить
Ніякої допомоги не було ‼️‼️🙂
Старлінки проплатив Уряд США !!
показать весь комментарий
04.10.2022 00:55 Ответить
Я не в курсі хто шо проплатив. Але наскільки я чув, в Україні вони на той момент ще не працювали і цей регіон додавали спеціально, щоб українські старлінки запрацювали (це раз). І якшо б не хотів - нічого б не продав, сказав би шо ще не працює (це два).
А штука дуже корисна.
показать весь комментарий
04.10.2022 01:02 Ответить
Він маріонетка влади, на його бажання влада США плювала.
показать весь комментарий
04.10.2022 03:32 Ответить
Що, і перші 30 станцій, які подарував Маск, і за користування мережею платить уряд США?
показать весь комментарий
04.10.2022 11:37 Ответить
абсолютно вірно. всі старлінки проплатив уряд США (по 1500 дол/ за шт) через USAID (якщо пам'ять не зраджує). Він бізнесмен, тому відкиньте сентименти і погляди на кшалт "говорить про Україну добре - наш хлопець, погано - не наш".

У світі все більш складно і хитромудро й Україна і війна, котра у нас відбувається, як прикро це для нас не прозвучить - не пуп землі для багатьох в їх рейтингах важливості.
показать весь комментарий
04.10.2022 15:49 Ответить
Ілон Маск захворів кацапською холерою
показать весь комментарий
04.10.2022 00:52 Ответить
Шоб було так - вимкнув би старлінки і зі звʼязком стало би гірше...
показать весь комментарий
04.10.2022 00:54 Ответить
Ще раз кажу , що уряд США все проплатив !!

невже вам не відомо?
показать весь комментарий
04.10.2022 00:57 Ответить
Ні, мені не відомо. Чесно. Але я думаю, шоб Маск не хотів - він би не продавав.
показать весь комментарий
04.10.2022 01:05 Ответить
Ви такий наівний , не смішіть 😠
показать весь комментарий
04.10.2022 01:09 Ответить
Старлінк - не монополісти. Існує досить багато постачальників супутникового інтернету. Ніхто Маска не став би вмовляти. Взяли б когось іншого.
показать весь комментарий
04.10.2022 01:11 Ответить
я дуже не здивуюсь, якщо завтра виявиться, що акаунт Маска зламали і від його імені виклали той пост. шось мені не віриться в те, що Маск так добре знає історію зовсім чужої країни, щоб давати якісь мудрі політичні поради від яких на кону його бізнес-репутація.
показать весь комментарий
04.10.2022 00:55 Ответить
Якщо це так , то добре 😡
показать весь комментарий
04.10.2022 01:10 Ответить
‼️‼️Мільйон за пів години.

Українці скинулися "на підручник з історії для Ілона Маска"
показать весь комментарий
04.10.2022 01:12 Ответить
показать весь комментарий
03.10.2022 22:54 Ответить
Мало що хлопець покурив. Головне його допомога,та і пост може бути фейком. ЗСУ біля Дудчани. Це важливо. Бережіть себе
показать весь комментарий
03.10.2022 23:02 Ответить
показать весь комментарий
03.10.2022 23:21 Ответить
Русская пишется как фашисто-рашистская
показать весь комментарий
04.10.2022 01:09 Ответить
Ну хоть цього разу зразу передадуть чи через пів року?
показать весь комментарий
03.10.2022 22:42 Ответить
Там сказанно - немедленно
показать весь комментарий
03.10.2022 22:49 Ответить
вам кацапам хватит и те что есть
показать весь комментарий
04.10.2022 00:40 Ответить
и для HIMARSиков "кормов" по-больше...
показать весь комментарий
03.10.2022 22:43 Ответить
Ласкаво просимо!!!
показать весь комментарий
03.10.2022 22:43 Ответить
Пастучу па дереву, шоб не сглазить
показать весь комментарий
03.10.2022 22:46 Ответить
В цій новині приємне те, що хаймарси - це не "витратні матеріали". Вони мають накопичувальний ефект. І з кожною транзакцією їх стає все більше. Аби тільки в світу вистачило ***********....
показать весь комментарий
03.10.2022 22:46 Ответить
Витратний, вони зношуються при такому активному використані, їх рідко але знищують.
показать весь комментарий
04.10.2022 13:12 Ответить
показать весь комментарий
03.10.2022 22:47 Ответить
На мой взгляд сдерживание темпов передачи техники и тяжелого вооружения Украине американцами связано еще и с тем, что ЗСУ довольно быстро осваивают новое оружие и очень эффективно его используют.
показать весь комментарий
03.10.2022 22:47 Ответить
Это конечно хорошо.. но лучше делать это тихонечко..
показать весь комментарий
03.10.2022 22:50 Ответить
Американцы очень хорошо изучили украинскую поговорку: "там 2 кілометри с гаком, а той гак ще 22 виходить".
В пакеті будуть 4 HIMARS с гаком.......
показать весь комментарий
03.10.2022 22:58 Ответить
Обычно такие заявления делаются тогда, когда передаваемая техника уже на позициях в Украине, так что все нормуль.
показать весь комментарий
04.10.2022 01:00 Ответить
Зрадое...ы еще не появлялись или уже все в спаме?
показать весь комментарий
03.10.2022 22:56 Ответить
я всех заспасмил которым подавай хаймарсы прямо сию секунду
показать весь комментарий
04.10.2022 00:42 Ответить
Давайте еще. Расчёты мы уже готовим сами.
показать весь комментарий
03.10.2022 22:57 Ответить
як раз по ділу
в момент контрнаступу хаймерси ой як пригодяться
показать весь комментарий
03.10.2022 22:57 Ответить
Я так понимаю 16 из 18 Химарс о передаче которых заявили США передадут до первой четверти 2023 года, а остальные 2 Химарса передадут до конца 2023 года.
показать весь комментарий
03.10.2022 23:00 Ответить
нет все уже на местах а что не влезло в геркулесы подвезут следующим рейсами
показать весь комментарий
04.10.2022 00:43 Ответить
"До первой четверти"? Это в смысле, до 31 декабря что-ли? А потом будут до декабря 23 года тянуть с передачей последних двух? Интересная у вас арифметика, должен сказать.
показать весь комментарий
04.10.2022 01:05 Ответить
показать весь комментарий
03.10.2022 23:03 Ответить
Himars eto otlycno.Cem ix bolse tem luce
показать весь комментарий
03.10.2022 23:04 Ответить
Спасибо США!
показать весь комментарий
03.10.2022 23:06 Ответить
4 чи 44 там побачимо
показать весь комментарий
03.10.2022 23:37 Ответить
бажаю 44444...
показать весь комментарий
04.10.2022 01:04 Ответить
 
 