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Украина на пути достижения своих стратегических целей в войне с Россией, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пентагон

Пентагон считает, что украинским силам сейчас удается достигать своих стратегических целей – вести контрнаступательные действия на Харьковском, Донбасском и Херсонском направлениях.

Об этом в ходе дискуссии, организованной Центром стратегических и международных исследований, заявила помощница министра обороны США по международной безопасности Селеста Валландер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Что мы наблюдаем сейчас? Во-первых, потрясающий успех на передовой конфликта на Харьковщине, а также ключевые стратегические успехи украинских сил в Донецкой и Луганской областях, в частности недавнее возвращение контроля над городом Лиман", - считает она.

По словам Валландер, захват Лимана "существенно повлияет на способность России перемещать и обеспечивать свои силы на передовой".

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"(Также) цель Украины - вытеснить российские войска на левый берег Днепра на Херсонщине. И для России это будет значительным поражением, потому что еще больше отдаляет ее стремление захватить Одессу, о чем она заявляла ранее. А Украине это обеспечивает лучшую оборонительную позицию для уменьшения интенсивности ожесточенных боев в течение зимы", - объяснила она.

"Сейчас Украина, похоже, на пути достижения всех этих трех стратегических целей. Но это требует, хочу подчеркнуть, продолжения военной помощи со стороны США и международного сообщества", - добавила представительница Пентагона.
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Топ комментарии
+12
Параша начала войну против Украины фейками. С утра появилась лживая статья от итальянской газетенки, потом всплыл Иллон Маск, Эрмак против конгреса США

Очевидно же что раша впихнула свой грязный пятак чтобы посорить Украину с западом вопрос лишь в том - на чьей стороне играют наши журналисты которые не разобравшись запускают информацию в масы
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03.10.2022 22:53
+9
1 ч Херсон. Арта ВСУ перенесла огонь на позиции рашкован в районе НК и ближайших переправ баржами. Было поражено несколько баз и КП оккупантов.
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03.10.2022 23:17
+7
Главная стратегическая цель - ликвидация мордора.
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03.10.2022 22:53
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Капец касапам..
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03.10.2022 22:49 Ответить
Параша начала войну против Украины фейками. С утра появилась лживая статья от итальянской газетенки, потом всплыл Иллон Маск, Эрмак против конгреса США

Очевидно же что раша впихнула свой грязный пятак чтобы посорить Украину с западом вопрос лишь в том - на чьей стороне играют наши журналисты которые не разобравшись запускают информацию в масы
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03.10.2022 22:53 Ответить
Главная стратегическая цель - ликвидация мордора.
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03.10.2022 22:53 Ответить
В первую очередь поголовья.
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03.10.2022 22:57 Ответить
нуу, все ж таки краще в першу чергу не поголів'я, а важке озброєння - танки, засоби ППО, арту, РСЗО, літаки і так далі... мясо можна швидко призвати, а от таку дорогу техніку під санкціями важкувато буде швидко відновити/виготовити. )
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04.10.2022 01:02 Ответить
Поголовье летчиков, артиллеристов, технических специалистов и пр. нужно уничтожать в первую очередь. Штурмовики и вертолеты без опытных летчиков - груда металла. Продолжать надо?
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04.10.2022 01:32 Ответить
так все вірно.
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04.10.2022 02:14 Ответить
Читала німців, пишуть,що ЗСУ уже біля Дудчани. Орки запевняють,що далі не пропустять, значить справи у орків кепсько
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03.10.2022 22:56 Ответить
Якщо орки запевняють ...
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03.10.2022 23:32 Ответить
Праздновать рано. Орки планомерно готовятся к наступлению в ноябре.
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03.10.2022 23:10 Ответить
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03.10.2022 23:11 Ответить
1 ч Херсон. Арта ВСУ перенесла огонь на позиции рашкован в районе НК и ближайших переправ баржами. Было поражено несколько баз и КП оккупантов.
показать весь комментарий
03.10.2022 23:17 Ответить
Тільки не конфлікт, а війна.
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03.10.2022 23:24 Ответить
 
 