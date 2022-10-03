Украина на пути достижения своих стратегических целей в войне с Россией, - Пентагон

Пентагон считает, что украинским силам сейчас удается достигать своих стратегических целей – вести контрнаступательные действия на Харьковском, Донбасском и Херсонском направлениях.

Об этом в ходе дискуссии, организованной Центром стратегических и международных исследований, заявила помощница министра обороны США по международной безопасности Селеста Валландер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Что мы наблюдаем сейчас? Во-первых, потрясающий успех на передовой конфликта на Харьковщине, а также ключевые стратегические успехи украинских сил в Донецкой и Луганской областях, в частности недавнее возвращение контроля над городом Лиман", - считает она.

По словам Валландер, захват Лимана "существенно повлияет на способность России перемещать и обеспечивать свои силы на передовой".

Читайте также: Заявка Украины на вступление в НАТО: решение должны принимать все страны блока, - глава Пентагона Остин

"(Также) цель Украины - вытеснить российские войска на левый берег Днепра на Херсонщине. И для России это будет значительным поражением, потому что еще больше отдаляет ее стремление захватить Одессу, о чем она заявляла ранее. А Украине это обеспечивает лучшую оборонительную позицию для уменьшения интенсивности ожесточенных боев в течение зимы", - объяснила она.

"Сейчас Украина, похоже, на пути достижения всех этих трех стратегических целей. Но это требует, хочу подчеркнуть, продолжения военной помощи со стороны США и международного сообщества", - добавила представительница Пентагона.