Франция будет продолжать санкции против России и поддержку Украины, - премьер Борн
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Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявляет, что Франция будет продолжать санкции в отношении России, совершившей военную агрессию против Украины и объявившей о незаконной аннексии части украинских территорий.
Об этом Борн заявила сегодня в Национальной ассамблее, нижней палате французского парламента, во время своей речи по теме войны в Украине и ее последствиям для Франции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Она подчеркнула, что санкции будут продолжаться до тех пор, пока Россия будет продолжать войну. "Отказаться от санкций – это отказаться от Украины", – сказала Борн, подчеркнув, что основной целью санкций остается сделать стоимость войны невыносимой для России.
Среди них глава правительства назвала банковские, коммерческие, информационные и политические санкции, введенные Евросоюзом, и подчеркнула, что российская экономика уже существенно сократилась, в частности, падение ВВП составляет в этом году 6%.
Отдавая дань мужеству украинского народа, Борн отметила, что семь месяцев украинцы противостоят российской агрессии, но никогда не сдавались и не склоняли голову. "Их мужество является образцовым", – подчеркнула она.
Глава правительства подчеркнула, что Франция не признает результаты организованных Москвой так называемых "референдумов" и аннексии оккупированных украинских территорий, отметив, что Россия "окапывается в цинизме, угрозах и шантаже".
Также она вспомнила о шокирующих преступлениях в Буче и массовых захоронениях в Изюме, подчеркнув: "Мы полны решимости, что преступления, совершенные Россией, будут задокументированы, осуждены и наказаны".
Глава правительства также высказала чрезвычайную обеспокоенность ситуацией из-за российской военной оккупации Запорожской АЭС, которая несет большие риски, и подчеркнула важность миссии МАГАТЭ.
Относительно энергетического кризиса, как следствия войны в Украине, Борн отметила: "Эта война указывает нам на необходимость быстро обеспечить энергетический суверенитет и выйти из нашей зависимости".
По ее словам, французское правительство подготовилось к следующей зиме, приняв все меры, чтобы ограничить влияние войны на страну в контексте энергетического вопроса.
"Мы готовы обеспечить эту зиму. Мы максимально увеличили запасы газа как на национальном уровне, так и в Европе. Мы увеличили импортные мощности наших терминалов и диверсифицировали поставки", – сказала Борн.
Кроме того, глава правительства заявила, что Франция будет поддерживать Украину в ее восстановлении. "Сегодня потребности страны в восстановлении оцениваются почти в 350 миллиардов евро. Это колоссальный коллективный вызов, и Франция примет свое участие", – сказала Борн.
"Я объявляю, что мы организуем в ближайшие месяцы в Париже экономическую конференцию с украинскими властями, чтобы мобилизовать французские компании", – добавила она.
Глава правительства отметила неукоснительную поддержку Украины Францией, напомнив, что с начала войны, вместе с союзниками и другими европейскими странами, Франция увеличивает поставки оружия и оборудования в Украину. "Мы должны дать Украине средства для самообороны", – сказала она.
Борн подчеркнула, что "Россия считала НАТО слабым и разделенным, но снова объединила его". Она также вспомнила слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что эта война – общая ответственность, ведь атакован член европейской семьи.
"Эта война – это не просто конфликт между двумя странами. Эта война – борьба за наши ценности. Путин сам это признал в прошлую пятницу: он атакует нашу демократическую модель", – отметила премьер. По ее словам, для Франции и Европы "эта война – урок солидарности".
"Война в Украине будет продолжаться, но мы готовы. Сопротивление украинского народа обязывает нас. Мы будем там. Мы с этим справимся", – подытожила глава французского правительства.
Пожалуйста, подождите...
Бо його травка вже не рятує..перейшов на гриби.
Дякуємо.
Дякуємо люба Франція!
Він не міг так просто перевзутись..
Старлінк і інша допомога..
Чекаємо на другий акт вистави..
Не просто щоб щось сказати.
Це позиція не тільки Французької палати та уряду, сподіваємось..
Також американці обіцяли почати процес передачі 300 млрд. резервів Україні. І де?