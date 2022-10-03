Франция будет продолжать санкции против России и поддержку Украины, - премьер Борн

Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявляет, что Франция будет продолжать санкции в отношении России, совершившей военную агрессию против Украины и объявившей о незаконной аннексии части украинских территорий.

Об этом Борн заявила сегодня в Национальной ассамблее, нижней палате французского парламента, во время своей речи по теме войны в Украине и ее последствиям для Франции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Она подчеркнула, что санкции будут продолжаться до тех пор, пока Россия будет продолжать войну. "Отказаться от санкций – это отказаться от Украины", – сказала Борн, подчеркнув, что основной целью санкций остается сделать стоимость войны невыносимой для России.

Среди них глава правительства назвала банковские, коммерческие, информационные и политические санкции, введенные Евросоюзом, и подчеркнула, что российская экономика уже существенно сократилась, в частности, падение ВВП составляет в этом году 6%.

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Отдавая дань мужеству украинского народа, Борн отметила, что семь месяцев украинцы противостоят российской агрессии, но никогда не сдавались и не склоняли голову. "Их мужество является образцовым", – подчеркнула она.

Глава правительства подчеркнула, что Франция не признает результаты организованных Москвой так называемых "референдумов" и аннексии оккупированных украинских территорий, отметив, что Россия "окапывается в цинизме, угрозах и шантаже".

Также она вспомнила о шокирующих преступлениях в Буче и массовых захоронениях в Изюме, подчеркнув: "Мы полны решимости, что преступления, совершенные Россией, будут задокументированы, осуждены и наказаны".

Глава правительства также высказала чрезвычайную обеспокоенность ситуацией из-за российской военной оккупации Запорожской АЭС, которая несет большие риски, и подчеркнула важность миссии МАГАТЭ.

Относительно энергетического кризиса, как следствия войны в Украине, Борн отметила: "Эта война указывает нам на необходимость быстро обеспечить энергетический суверенитет и выйти из нашей зависимости".

По ее словам, французское правительство подготовилось к следующей зиме, приняв все меры, чтобы ограничить влияние войны на страну в контексте энергетического вопроса.

"Мы готовы обеспечить эту зиму. Мы максимально увеличили запасы газа как на национальном уровне, так и в Европе. Мы увеличили импортные мощности наших терминалов и диверсифицировали поставки", – сказала Борн.

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Кроме того, глава правительства заявила, что Франция будет поддерживать Украину в ее восстановлении. "Сегодня потребности страны в восстановлении оцениваются почти в 350 миллиардов евро. Это колоссальный коллективный вызов, и Франция примет свое участие", – сказала Борн.

"Я объявляю, что мы организуем в ближайшие месяцы в Париже экономическую конференцию с украинскими властями, чтобы мобилизовать французские компании", – добавила она.

Глава правительства отметила неукоснительную поддержку Украины Францией, напомнив, что с начала войны, вместе с союзниками и другими европейскими странами, Франция увеличивает поставки оружия и оборудования в Украину. "Мы должны дать Украине средства для самообороны", – сказала она.

Борн подчеркнула, что "Россия считала НАТО слабым и разделенным, но снова объединила его". Она также вспомнила слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что эта война – общая ответственность, ведь атакован член европейской семьи.

"Эта война – это не просто конфликт между двумя странами. Эта война – борьба за наши ценности. Путин сам это признал в прошлую пятницу: он атакует нашу демократическую модель", – отметила премьер. По ее словам, для Франции и Европы "эта война – урок солидарности".

"Война в Украине будет продолжаться, но мы готовы. Сопротивление украинского народа обязывает нас. Мы будем там. Мы с этим справимся", – подытожила глава французского правительства.