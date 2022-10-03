США не видят сигналов подготовки РФ к применению ядерного оружия, - Белый дом
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Администрация Байдена внимательно следит за действиями российских сил, связанными с возможностью применения ядерного оружия, а также с безопасностью Запорожской АЭС, однако пока не видит никаких сигналов, которые бы заставили США изменить собственную ядерную позицию.
Об этом сообщил в понедельник в интервью CNN координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы следим за этим со всем вниманием. И мы не видели ничего, что заставило бы нас изменить нашу позицию по стратегическому сдерживанию", - отметил представитель администрации Белого дома.
Кирби также отметил, что США воспринимают ситуацию серьезно и приняли меры по подготовке ответа, если Россия применит ядерное оружие. Он также назвал безрассудными заявления российской стороны о возможности применения такого оружия.
"Это безответственная риторика со стороны современного ядерного государства. Поэтому, безусловно, мы думали о том, как мы можем обеспечить соблюдение интересов нашей национальной безопасности и интересов наших союзников по НАТО", - отметил Кирби.
На вопрос ведущего о том, может ли какой-либо запуск российской тактической ядерной ракеты остаться незаметным, представитель Белого дома сказал, что США следят за этим наиболее тщательным способом, однако отказался от дальнейших комментариев.
Пожалуйста, подождите...
РФ - ЗЛО 300 лет, все оружие - ради геноцида всех народов Мира Земли. не применит только потому что оно могло "сломаться".
ЮА - последний клочек где ЗЛО сливают в унитаз. Террорист как перчатки, в мусорку.
Потому ЯО - все больше и больше риск. Нам же все говорят "что нет не будет"
Не верьте - готовьте запас пищи, противогазьі, воду.
При возможности дозиметрьі, бункерьі
Потом радиация резко снижается
Такие изотопы быстро распадаются
Как будто они не знали 23 что РФ уже отдала приказ войскам готовится (он был старшему офицерскому составу передан не позднее 19. Населению не передали - что бы враг не знал и не изменил тактику. WTF???????????
МОСКАЛІ ЇХАЛИ НА КРЕЩАТИКУ ПАРАД РОБИТИ, ПАРАДНУ ФОРМУ З СОБОЮ ВЕЗЛИ - ЇХАЛИ КОЛОНАМИ БЕЗ БОЙОВОГО ПОРЯДКУ...
Яка інша тактика.... 1,5 км колона під Києвом їхала другою дорогою?
Знайдіть реального військового і не на камеру спросіть - навіщо було в колонах іхати, без медиків та с парадной формой. Чому впевнений? Тому що рідних "там" більше ніж на заході і точно знаємо що хто де лапнув, нехай із запізненням.
"На бога надейся а сам не плошай"
Да, ужас, но не ужас-ужас.
В ответ, понятное дело, РФ ждут ужаснейшие неприятности, несравнимые с причиненным Украине ущербом.
И знаю что они знали что воевать сами с собой афганцы не будут) Но 12 трлрд долл там за 20 лет успешно "просели" )
"Тайная история американской империи. Экономические убийцы и правда о глобальной коррупции, Джон Перкинс"
А мы, увы, одни из их площадок.
После нанесения ядерного удара по укрепрайону противника в прорыв должны идти специально в противохимическом плане подготовленные подразделения, соответствующим образом экипированные. Также привлекаются войска противохимической защиты и готовятся подвижные пункты противорадиационной и санитарной обработки л/с и техники.
Скрытно провести все необходимые перед нанесением тактич.яд.удара мероприятия невозможно.
Снятие с хранения и подвоз в район БД огромного количества противогазов и комплектов ХЗ не останется незамеченным для неприятеля.
Спите спокойно, жители Багдада (с)
Никакого прорыва не готовилось
Понятно рашка не дернется но просто факт
А готовилась воевать до победного конца..
Думаю США уже прямо предупредили
Что ответ гарантирован
особисто путлеру нічого не буде.
зупинить це його? та йому насрать!
Для РФ последствия удара по Киеву будут несопоставимы с причиненным ущербом.
Пока всё идёт по плану, ровно до начала ядерной войны. А потом - как получится...