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США не видят сигналов подготовки РФ к применению ядерного оружия, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

кірбі

Администрация Байдена внимательно следит за действиями российских сил, связанными с возможностью применения ядерного оружия, а также с безопасностью Запорожской АЭС, однако пока не видит никаких сигналов, которые бы заставили США изменить собственную ядерную позицию.

Об этом сообщил в понедельник в интервью CNN координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы следим за этим со всем вниманием. И мы не видели ничего, что заставило бы нас изменить нашу позицию по стратегическому сдерживанию", - отметил представитель администрации Белого дома.

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Кирби также отметил, что США воспринимают ситуацию серьезно и приняли меры по подготовке ответа, если Россия применит ядерное оружие. Он также назвал безрассудными заявления российской стороны о возможности применения такого оружия.

"Это безответственная риторика со стороны современного ядерного государства. Поэтому, безусловно, мы думали о том, как мы можем обеспечить соблюдение интересов нашей национальной безопасности и интересов наших союзников по НАТО", - отметил Кирби.

На вопрос ведущего о том, может ли какой-либо запуск российской тактической ядерной ракеты остаться незаметным, представитель Белого дома сказал, что США следят за этим наиболее тщательным способом, однако отказался от дальнейших комментариев.
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Топ комментарии
+5
+америка в афганистане не смогла разведкой догадаться что талибан вьіиграет сразу как только они от туда вьіедут... Потому "незнаем" - не нужно ставить доказательством что "не будет".

РФ - ЗЛО 300 лет, все оружие - ради геноцида всех народов Мира Земли. не применит только потому что оно могло "сломаться".

ЮА - последний клочек где ЗЛО сливают в унитаз. Террорист как перчатки, в мусорку.

Потому ЯО - все больше и больше риск. Нам же все говорят "что нет не будет"

Не верьте - готовьте запас пищи, противогазьі, воду.
При возможности дозиметрьі, бункерьі
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04.10.2022 00:01
+4
***** може влаштувати катастрофу на ЗАЕС. Тут і ядрьоної бімби не потрібно.
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03.10.2022 23:43
+4
когда сосед, вернее даже "сосёд" - обезьяна с гранатой, уже ничему не удивишься...
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04.10.2022 00:11
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Правила форума Совет форумчан
***** може влаштувати катастрофу на ЗАЕС. Тут і ядрьоної бімби не потрібно.
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03.10.2022 23:43 Ответить
+америка в афганистане не смогла разведкой догадаться что талибан вьіиграет сразу как только они от туда вьіедут... Потому "незнаем" - не нужно ставить доказательством что "не будет".

РФ - ЗЛО 300 лет, все оружие - ради геноцида всех народов Мира Земли. не применит только потому что оно могло "сломаться".

ЮА - последний клочек где ЗЛО сливают в унитаз. Террорист как перчатки, в мусорку.

Потому ЯО - все больше и больше риск. Нам же все говорят "что нет не будет"

Не верьте - готовьте запас пищи, противогазьі, воду.
При возможности дозиметрьі, бункерьі
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04.10.2022 00:01 Ответить
А далі що? Сидіти в бункері сотні років поки відбудеться повний розпад радіоактивних елементів?
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04.10.2022 00:10 Ответить
Говорят первые сутки самое опасное

Потом радиация резко снижается

Такие изотопы быстро распадаются
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04.10.2022 00:28 Ответить
Говорят,кур доят
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04.10.2022 05:38 Ответить
Смотри...мы живем в 29 милях от АЭС. Имеем все на случай чего - дозиметры, костюмы, противогазы и т.д. Лежит оно, кушать не просит, раз в год достается, перебирается, складывается назад. Лучше все это купить и не иметь в нем необходимости. Если оно ( не дай Бог) понадобится, а у вас его нема, тут уже совсем другая песня.
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04.10.2022 01:51 Ответить
Чем больше говорунов об этом говорит - тем выше шанс обратного.

Как будто они не знали 23 что РФ уже отдала приказ войскам готовится (он был старшему офицерскому составу передан не позднее 19. Населению не передали - что бы враг не знал и не изменил тактику. WTF???????????

МОСКАЛІ ЇХАЛИ НА КРЕЩАТИКУ ПАРАД РОБИТИ, ПАРАДНУ ФОРМУ З СОБОЮ ВЕЗЛИ - ЇХАЛИ КОЛОНАМИ БЕЗ БОЙОВОГО ПОРЯДКУ...

Яка інша тактика.... 1,5 км колона під Києвом їхала другою дорогою?

Знайдіть реального військового і не на камеру спросіть - навіщо було в колонах іхати, без медиків та с парадной формой. Чому впевнений? Тому що рідних "там" більше ніж на заході і точно знаємо що хто де лапнув, нехай із запізненням.

"На бога надейся а сам не плошай"
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04.10.2022 05:06 Ответить
При ударе по Киеву тактическим ЯО много вреда не будет, а последствия для РФ будут ужасными. Попытка применения МБР с мегатонными головами повлечет за собой последствия еще более ужасные до того, как МБР взлетит.
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04.10.2022 00:12 Ответить
Ну да,какие там последствия?не будет,так,хлопок и все
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04.10.2022 05:41 Ответить
При подрыве тактического ядерного заряда мощностью несколько килотонн оч.сильные разрушения будут в радиусе до 100 м, сильные до 500, небольшие и незначительные до 1500. Высокая температура лишь вблизи эпицентра взрыва все испепеляет. Электромагнитный импульс на людей практически не воздействует. Гамма-излучение быстро сходит на нет. Остается радиоактивное загрязнение.
Да, ужас, но не ужас-ужас.
В ответ, понятное дело, РФ ждут ужаснейшие неприятности, несравнимые с причиненным Украине ущербом.
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04.10.2022 08:00 Ответить
це просто смішно. для мене у Києві будуть гігантські, катастрофічні наслідки, так само, можливо, і для нашої армії на Півдні, а для РФ - ужаснєйшиє нєпріятності??? це ж які??
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04.10.2022 08:30 Ответить
Очень надеюсь что украинские власти готовятся к такой возможности. Могут вдарить по военным, могут по цивильным, могут по Польше, а могут и ещё куда-нибудь. Всегда есть надежда, что они не смогут это сделать по техническим причинам, но готовиться надо.
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04.10.2022 03:17 Ответить
Здрасти , я ваша тетя. Украина вырисовывалась. Амеры все по плану сделали, потому и свалили из Афгана...
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04.10.2022 05:02 Ответить
А план был таков, что афганцы не хотели отстаивать свои интересы. Им амеры помогали вооружением - это все одно , что выбрасывали.
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04.10.2022 05:04 Ответить
Я все это знаю)
И знаю что они знали что воевать сами с собой афганцы не будут) Но 12 трлрд долл там за 20 лет успешно "просели" )

"Тайная история американской империи. Экономические убийцы и правда о глобальной коррупции, Джон Перкинс"

А мы, увы, одни из их площадок.
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04.10.2022 05:11 Ответить
Шо-та я не пойму к чему вы клонишь... Ента чта, получается надоть стать площадкой симбирских епеней? ...ХМЫ...
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04.10.2022 05:24 Ответить
Если с книгой не знаком - то конечно непонятно, потому и посоветовал, что бьі вникнуть что происходит. Там смотри на все глаза откроются...
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04.10.2022 14:35 Ответить
Немножко о практике применении тактического ЯО.


После нанесения ядерного удара по укрепрайону противника в прорыв должны идти специально в противохимическом плане подготовленные подразделения, соответствующим образом экипированные. Также привлекаются войска противохимической защиты и готовятся подвижные пункты противорадиационной и санитарной обработки л/с и техники.
Скрытно провести все необходимые перед нанесением тактич.яд.удара мероприятия невозможно.
Снятие с хранения и подвоз в район БД огромного количества противогазов и комплектов ХЗ не останется незамеченным для неприятеля.
Спите спокойно, жители Багдада (с)
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03.10.2022 23:44 Ответить
По Хиросиме прилетел один самолет и бросил

Никакого прорыва не готовилось

Понятно рашка не дернется но просто факт
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03.10.2022 23:52 Ответить
После этих ударов Япония тупо капитулировала.
А готовилась воевать до победного конца..
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03.10.2022 23:59 Ответить
Иначе следующими стали бы уже Осака или вообще Токио...
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04.10.2022 00:12 Ответить
против лома нет приема, если нет другого лома
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04.10.2022 00:15 Ответить
Сейчас "лом" имеется

Думаю США уже прямо предупредили

Что ответ гарантирован
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04.10.2022 00:24 Ответить
Озаботиться сильно прийдется
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04.10.2022 05:47 Ответить
уявіть собі, що відповідь - це удар конвенційною зброєю по рос армії.
особисто путлеру нічого не буде.
зупинить це його? та йому насрать!
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04.10.2022 08:34 Ответить
Ну так может и эти на такое же рассчитывают? Долбанём по Киеву и ЗСУ капитулирует...
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04.10.2022 00:35 Ответить
Кое-кто, сидя глубоко в бункере, возможно, именно на это и расчитывает, но те, кто на поверхности думают несколько иначе.
Для РФ последствия удара по Киеву будут несопоставимы с причиненным ущербом.
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04.10.2022 08:15 Ответить
з чого такий висновок?
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04.10.2022 08:35 Ответить
когда сосед, вернее даже "сосёд" - обезьяна с гранатой, уже ничему не удивишься...
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04.10.2022 00:11 Ответить
Ну то шо США не бачать, то одне... Мій друг працює поліцейским в аеропорту Цюріха. Ще 3 дні назад сказав шо їх всіх проінструктували на випадок ядерної атаки по Європі, чи чогось такого в Україні. І ще казав шо Швейцарія перевіряє в екстреному порядку стратегічні запаси їжі, медикаментів і бомбосховища, також бункери. Ну то ясно шо тільки перевірка... але... якось недобре на душі через це все :/
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04.10.2022 00:33 Ответить
Така специфічна країна, як Швейцарія, традиційно залишиться осторонь навіть у разі застосування ЯЗ в Україні. Завжди можна відсидітись у високогір'ї Альп на мішках з грошима та цінними паперами. А події на Сході Європи мало цікавитимуть ситих банкірів і власників транснаціональних корпорацій (натяк про Нестле зрозумілий?)
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04.10.2022 00:42 Ответить
Пусть кацапы проверяют у себя бомбосховища и писяют в штаны - без ответки не останутся.
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04.10.2022 05:07 Ответить
"Не бачить сигналів", і шле потужні месседжі. Схоже, кілька останніх термінів президентства політичних імпотентів і популістів відобразились на США не найкращим чином. За інерцією багато хто досі вважає ******** політикум США потужним, мудрим і завбачливим. Насправді ж маразматик і негр-підставляльник другої щоки довели, що навіть в історії наддержав бувають періоди немічності та боягузтва їх лідерів.
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04.10.2022 00:36 Ответить
Зелени теж в упор не бачили ",160 000 оркив
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04.10.2022 02:51 Ответить
Опять реклама шашлыков от Белого Дома...
Пока всё идёт по плану, ровно до начала ядерной войны. А потом - как получится...
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04.10.2022 05:06 Ответить
Зауважте, що Кірбі навіть не згадав про Україну. ми ж не союзник по НАТО. на Україну ядерна парасолька не поширюється.
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04.10.2022 08:31 Ответить
 
 