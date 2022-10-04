Если человек не служил оккупантам, нет оснований считать его коллаборантом, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае если тот или иной гражданин Украины, проживающий на временно оккупированных территориях, не служил российским оккупантам, то в украинском законодательстве нет оснований для того, чтобы считать его коллаборантом.
"Российские пропагандисты запугивают людей в районах, пока контролируемых оккупантами, что Украина, якобы, будет считать коллаборантами едва ли не всех, кто остался на оккупированных территориях. Абсолютный бред. Наш подход всегда был и останется четким и справедливым: если человек не служил оккупантам и не изменил Украине, то нет оснований считать такого человека коллаборантом", – заявил Зеленский в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
В качестве примера президент отметил: "если учитель (находясь в оккупации) остался украинским учителем и не врал детям о том, кто является врагом, или если человек остался работником украинской коммунальной службы и помогал сохранить энергоснабжение для людей, то нельзя ни в чем такого человека винить".
Он также отметил, что Россия, вторгнувшись в Украину, не встретила массовой поддержки местного населения.
Пожалуйста, подождите...
Сцицирон...
А они по 3 Пенсии на Даунбасе получают и ржут с хох...
Тим людям, які зумисне не озброювали армію, скасували парад як жест припинення війни?
Як що виходити з теорій заговорів і підкилимних домовленостей то є такі теорії :
1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля
2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений
3) Всі "заслуги" за перемогу у цій войнушкє перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів
4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка
5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, Донбас можуть віддати і це буде головна перемога України
6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)
7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі)
8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями
9) Захід буде допомагати Україні рівно настільки щоб війна продовжувалась але так щоб Україна переломно не перемогла у цій війні
10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля
11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля півміліона людей і більше 100 тис дітей
12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.
НУ ЩО, СХОЖЕ НА ПРАВДУ ?
Тобто задарма?
А ви з єрмачком гроші брали, тому ви не колаборанти?