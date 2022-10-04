Если человек не служил оккупантам, нет оснований считать его коллаборантом, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае если тот или иной гражданин Украины, проживающий на временно оккупированных территориях, не служил российским оккупантам, то в украинском законодательстве нет оснований для того, чтобы считать его коллаборантом.

"Российские пропагандисты запугивают людей в районах, пока контролируемых оккупантами, что Украина, якобы, будет считать коллаборантами едва ли не всех, кто остался на оккупированных территориях. Абсолютный бред. Наш подход всегда был и останется четким и справедливым: если человек не служил оккупантам и не изменил Украине, то нет оснований считать такого человека коллаборантом", – заявил Зеленский в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

В качестве примера президент отметил: "если учитель (находясь в оккупации) остался украинским учителем и не врал детям о том, кто является врагом, или если человек остался работником украинской коммунальной службы и помогал сохранить энергоснабжение для людей, то нельзя ни в чем такого человека винить".

Он также отметил, что Россия, вторгнувшись в Украину, не встретила массовой поддержки местного населения.

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