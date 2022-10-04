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Зеленский (16549) коллаборационизм (682)

Если человек не служил оккупантам, нет оснований считать его коллаборантом, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае если тот или иной гражданин Украины, проживающий на временно оккупированных территориях, не служил российским оккупантам, то в украинском законодательстве нет оснований для того, чтобы считать его коллаборантом.

"Российские пропагандисты запугивают людей в районах, пока контролируемых оккупантами, что Украина, якобы, будет считать коллаборантами едва ли не всех, кто остался на оккупированных территориях. Абсолютный бред. Наш подход всегда был и останется четким и справедливым: если человек не служил оккупантам и не изменил Украине, то нет оснований считать такого человека коллаборантом", – заявил Зеленский в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

В качестве примера президент отметил: "если учитель (находясь в оккупации) остался украинским учителем и не врал детям о том, кто является врагом, или если человек остался работником украинской коммунальной службы и помогал сохранить энергоснабжение для людей, то нельзя ни в чем такого человека винить".

Он также отметил, что Россия, вторгнувшись в Украину, не встретила массовой поддержки местного населения.

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Топ комментарии
+17
А якщо вона їздила в Оман до патрушева?
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04.10.2022 00:20
+15
То ця людина Вова зеленський 😁
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04.10.2022 00:20
+12
А якщо людина взагалі не служила і бігала від призову, то хто вона?
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04.10.2022 00:19
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я якщо людина взагал1 не служила, тод1 як?
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04.10.2022 00:18 Ответить
А якщо людина взагалі не служила і бігала від призову, то хто вона?
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04.10.2022 00:19 Ответить
То ця людина Вова зеленський 😁
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04.10.2022 00:20 Ответить
А якщо вона їздила в Оман до патрушева?
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04.10.2022 00:20 Ответить
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04.10.2022 08:44 Ответить
Тупо. А якщо вона окупантів чекала, стрічки колорадські носила і кричала "путін, памагі", то хто вона після цього? Чи її треба за нашою дебільною звичкою трохи посварити і потім все пробачити? Ну тоді не дивуйтесь, що через деякий час на цих територіях знов проголосять якісь там народні республіки.
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04.10.2022 00:36 Ответить
Высечь в камне, и золотом покрыть...

Сцицирон...
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04.10.2022 00:36 Ответить
по такому определению, хорошо бы услышать его думы о том, к какому классу он определяет ленку-скумбрию, если она и правда в 2014 призывала в соцсетях постить о передвижениях ЗСУ за мзду малую? ну а также и верессучку, со всеми членами её кружка, при условии, что именно их стараниями были сняты минные поля накануне вторжения орков?
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04.10.2022 00:44 Ответить
+++
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04.10.2022 07:09 Ответить
Заткніть хтось смердючого рота цьому тупому малоросу. Закон про колабораціонізм досі не прийннятий зеленою наволоччю та його недокомандою зелених дегенератів.
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04.10.2022 00:57 Ответить
Він же диплом юриста придбав за шматок сала, звідки йому знати такі нюанси ...
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04.10.2022 09:05 Ответить
Знову "ета наши люді, ми дажни услишать данбас"???
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04.10.2022 01:10 Ответить
Якщо людина не служила окупантам, немає підстав вважати її колаборантом, - Зеленський ..... ...ви курва всі судьї і сидите в вепховні і раді.,но це покі що.... гребоні клоуни
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04.10.2022 01:24 Ответить
Ну всё по новой,это наши люди,никто не виноват,давайте им будем платить пенсии.
А они по 3 Пенсии на Даунбасе получают и ржут с хох...
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04.10.2022 01:32 Ответить
Кто из написавших был ожин ден
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04.10.2022 01:40 Ответить
Кто был в оккупаци
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04.10.2022 01:41 Ответить
Далеко не всех простим..
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04.10.2022 02:01 Ответить
Надо было не допустить такой потери территории.
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04.10.2022 02:56 Ответить
Кому надо?
Тим людям, які зумисне не озброювали армію, скасували парад як жест припинення війни?
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04.10.2022 08:26 Ответить
Руководству страны. Лучше надо было подготовиться к войне.
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26.10.2022 05:53 Ответить
Згадуються мої теорії заговорів на початку війни навесні

Як що виходити з теорій заговорів і підкилимних домовленостей то є такі теорії :

1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля
2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений
3) Всі "заслуги" за перемогу у цій войнушкє перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів
4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка
5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, Донбас можуть віддати і це буде головна перемога України
6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)
7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі)
8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями
9) Захід буде допомагати Україні рівно настільки щоб війна продовжувалась але так щоб Україна переломно не перемогла у цій війні
10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля
11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля півміліона людей і більше 100 тис дітей
12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.

НУ ЩО, СХОЖЕ НА ПРАВДУ ?
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04.10.2022 04:41 Ответить
ні, зе всрався б від такого кривавого договорняка, чи думаєте він не здогадувався якою ціною це все можна промутити? Чи його ставленики такі тупі що не врахували ще третю сторону, США, ЗСУ, громадянську позицію.. Якось дуже наївний план. Сорі. Або вони реально дебіли тупі.. Але як для тупих то мусили б бути і сцикунами та розбігтися, ан ніт, щось там вирулюють далі
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04.10.2022 05:41 Ответить
А кто получил паспорт расии????
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04.10.2022 06:00 Ответить
А якщо людина втратила всі документи, згоріли, їй як потрібно було існувати в окупації, давайте не будемо поспішати з виводами, нам би покарати ,дійсно, відвертих колоборантів з нишими грьобаними судами, і суддями з російськими паспортами, чи Ви цього не знаєте ?
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04.10.2022 06:28 Ответить
Впевненеий на 500% що після війни буде обявлена тотальна амністія всім колаборантам.Що тут казати якщо зараз,під час війни колаборантів відпускають з СІЗО,а то і зовсім не приймають до них ніяких законних дій.Мене шокує позиція влади щодо московської секти УПЦМП.Все це ідеологічне шобло співпрацює в окупантами в Херсонській,Запорізькій,Харківській Луганській і Донецькій обл. Виловили масу попів-коригувальників,пропагандистів,колаборантів і ще ЖОДНОГО не посадили.Як це назвати?Браво пане Єрмак!Ти свою кротівську роботу виконуєш блискуче!
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04.10.2022 07:41 Ответить
Що значить служила?
Тобто задарма?
А ви з єрмачком гроші брали, тому ви не колаборанти?
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04.10.2022 07:57 Ответить
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04.10.2022 10:02 Ответить
 
 