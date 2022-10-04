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На южном направлении ВСУ уничтожили 87 россиян, РСЗО "Ураган" и затрофеили два танка, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

танк

ВСУ на юге Украины уничтожили вражескую реактивную систему залпового огня "Ураган" и транспортно-заряжающую машину к ней, а также минометный комплекс "Сани" 120 калибра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".

Кроме того, уничтожены 87 россиян и более 6 десятков единиц техники. 2 танка и БМП – затрофеены. Также ликвидирован 31 вражеский танк, 27 единиц другой автобронетехники.

Отмечается, что наша авиация нанесла 9 ударов по вражеским позициям и объектам. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 290 огневых задач.

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Топ комментарии
+14
Непогано попрацювали! З врахуванням того що херсонське угрупування практично відрізане від серйозних ліній постачання важкої техніки та *********** і пального для неї - це дуже добре
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04.10.2022 06:45
+11
ЗСУ перемагає горить русня палає!
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04.10.2022 06:43
+10
судячи з усього там прям величезна танкова баталія була, тому що рашисти стверджували, що ми атакували багатьма танками і бронемашинами на Дудчани. І судячи з усього ми роздовбали цілу танкову БТГр, а може і дві.
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04.10.2022 07:01
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ЗСУ перемагає горить русня палає!
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04.10.2022 06:43 Ответить
Непогано попрацювали! З врахуванням того що херсонське угрупування практично відрізане від серйозних ліній постачання важкої техніки та *********** і пального для неї - це дуже добре
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04.10.2022 06:45 Ответить
- 33 танки тільки на Півдні у кацапів за день, скоро т-55 та т-54 почнуть розконсервовувати і мобіків туди саджати
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04.10.2022 06:52 Ответить
судячи з усього там прям величезна танкова баталія була, тому що рашисти стверджували, що ми атакували багатьма танками і бронемашинами на Дудчани. І судячи з усього ми роздовбали цілу танкову БТГр, а може і дві.
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04.10.2022 07:01 Ответить
Кацапські брехуни пишуть що наші ввели у бій 150 танків.
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04.10.2022 07:29 Ответить
Кацапи писали не тільки про танки, а взагалі про бронетехніки. Танків, за їхніми словами, був батальон. Це 32 машини.
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04.10.2022 08:13 Ответить
Там захаймарсили понтонну переправу з танками і технікою, Арест вчора Фейгіну клявся, якщо так, то це звідти, та плюс наступ
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04.10.2022 07:26 Ответить
55 вже
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04.10.2022 10:03 Ответить
Скоріш за все Дудчани вже пройдені та, сподіваюсь, наші вже за Берислав б'ються. Після цього відкривається вже можливість йти на Нову Каховку та перекривати канал на Крим у Таврійскому! Для ***** це буде повною катастрофою, бо як можна пояснити, що восьмий місяць все йде за планом і тут у крисчан немає води прямо перед зимою
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04.10.2022 07:09 Ответить
Берислав небезпечне місто. Там з Каховки ловко усе прострілюється. Хоча, загалом, весь правий берег вільно практично з кулемета з того берега можна поливати.
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04.10.2022 07:23 Ответить
Наші не будуть лізти на Берислав не ліквідувавши Олександрівського угрупування кацапів.тим більше зараз вони потрапили там у трьостороннє оточення та почали відходити.
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04.10.2022 07:27 Ответить
3-5 км, кулемети хай курять
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04.10.2022 07:28 Ответить
Там від восьми км. Я написав образно. Тим більш в Горностаївці, Заводовці, Вел. Лепетихі, Князях стоять оркосистеми.
***, рідні краї саме...
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04.10.2022 16:07 Ответить
Кацапи пишуть що Дудчани вже українські.диркін повідомляє що наші зупинилися щоби підтягнути резерви.
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04.10.2022 07:24 Ответить
Диркін про резерви - не його собаче діло, консультант дирявий...Залужний *********** і з резервами і з іншими справами
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04.10.2022 07:51 Ответить
Дудчани тільки в боях, до Берислава все таки не близько, але берегом,бережком і дійде ЗСУ до нього
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04.10.2022 11:47 Ответить
оце заміс на півдні почався аж дух перехоплює
Залужному потрібно не забувати про лівий берег
3-4 хаймерса повинні підтримувати наступ і держать радіус 70-80км
а також дрони в повітрі повинні висіть постоянно
ну і ще 2-3 міга для контроля неба
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04.10.2022 08:37 Ответить
Мыхо не ти чого сідіш на діване, вдягнув штанці і шведенько керуй війсками і флотом, такий талант пропадае
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04.10.2022 10:08 Ответить
 
 