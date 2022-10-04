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Используя кадровые изменения в Минобороны РФ, Путин пытается переложить вину за провалы в Харьковской области, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Президент России Владимир Путин пытается переложить вину за недавние и будущие неудачи российских военных в Харьковской области, используя кадровые изменения в Минобороны РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные американского Института изучения войны (ISW).

В Западном военном округе Минобороны РФ назначен новый командующий - генерал-лейтенант Роман Бердников заменил на этом посту Александра Журавлева.

Как оценивал ISW, подразделения Западного военного округа в последние несколько месяцев преимущественно действовали на северо-востоке Харьковской области, но без четко определенного командующего. Журавлева не было видно уже некоторое время, а Путин через две недели сменил двух командующих "западной группировки войск".

Отмечается, что возможно, Путин пытается перенаправить гнев из-за растущих потерь в Харьковской области и Лимане, назначив новое лицо на руководящий пост ЗВО. Это также может быть попыткой оградить генерал-полковника Александра Лапина, командующего Центральным военным округом (ЦВО), от критики за недавние российские неудачи вокруг Лимана. Путин может попытаться переложить на Бердникова вину за грядущие российские потери – в Харьковской и, возможно, Луганской областях.

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Та ***** що він намагається зробити.
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04.10.2022 06:51 Ответить
А вот и нет. За врагом нужно следить и собирать всю доступную информацию. Вплоть до того что он ел на завтрак и когда в туалет сходил. А уж такое дело как судорожные поиски стрелочника и замена "типа командующих" каждые полчаса... Да во время больших операций... Еще три четыре таких замены, и нам можно точно не воевать. Просто строить вольеры с большими окнами и ходить на экскурсии... Тварюки сами вымрут, от непоставок еды, медикаментов и в перестрелках между собой за ресурсы...
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04.10.2022 07:03 Ответить
Та вже *****! Русні *****, а ***** смерть і дуже скоро!!!
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04.10.2022 06:56 Ответить
Кацапы здохнут. СЛАВА ЗСУ!!!
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04.10.2022 06:57 Ответить
Якщо прийняти, що держава, в даному конкретному випадку, росія, це все одно, що людина, і все описати специфічними мединськими термінами - то найточніше буде - агонія.
Людина (держава) помирає, ще рухається, але рухи свої не контролює, і тому рухи ці хаотичні та безглузді, а цілі незрозумілі. Точніше, агонізуюча держава вже сама не розуміє, навіщо вона сіпається. За звичкою, швидше за все.
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04.10.2022 07:02 Ответить
когда недочекист пятой линии управляет армией - это хорошо... оно по жизни ненавидело людей... а сейчас, когда уже не петух клюёт, а меч завис, пусть покомандует перед смертью...
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04.10.2022 07:10 Ответить
«Я мог бы стать президентом, но истина состоит в том, что человек из спецслужб не сможет руководить страной, не развалив ее и не устроив террор для своих сограждан, и я это понимаю»

(Джон Эдгар Гувер возглавлял ФБР в 1924-1972 гг.)
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04.10.2022 07:15 Ответить
Это тот случай когда поменяли в борделе проституток а кровати поломаны и на всех не хватает. И скоро будут трахать хозяйку борделя пока она не сдохнет.
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04.10.2022 08:09 Ответить
От сразу видно, что питерский гопеныш (на гопника не тянет), плохо учился в школе и басню Крылова "Квартет" точно не читал, а сейчас уже поздновато будя, аднакось
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04.10.2022 09:31 Ответить
 
 