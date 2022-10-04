Устаревшее вооружение и техника, самовольный уход с позиций, употребление алкоголя: новые сформированные подразделения армии РФ не способны выполнять задачи, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Подразделения сформированного и перемещенного в Украину 3 армейского корпуса не в состоянии эффективно выполнять задачи по назначению.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
По имеющейся информации, подразделения недавно сформированного и перемещенного на территорию Украины 3 армейского корпуса не в состоянии эффективно выполнять задачи по назначению. Устаревшее и непригодное к использованию вооружение и военная техника, самовольное оставление позиций и отказ от выполнения боевых задач личным составом, употребление алкогольных напитков, систематические нарушения военной дисциплины являются основными причинами деморализации военнослужащих подразделений указанного соединения противника.
В свою очередь в городе Тверь, из-за отсутствия преподавательского состава и технических специалистов, привлеченных к войне в Украине, в военной академии воздушно-космической обороны приостановлено обучение на отдельных курсах.
Пожалуйста, подождите...
Краще перестрахуватись і заздалегідь вжити заходів.
Зокрема перестати вважати ворога жалюгідним. Це - прямий шлях до поразки.
Росія вже ним пішла. І ми хочемо слідом?
Навіть якщо після "навчання боєм" виживе тільки один з п'яти, взимку ми зіштовхнемося з двохсоттисячним боєздатним угрупуванням.
В цій війні переможе озброєння + мотивація , а не кількість м'яса .
Такі публікації розслаблюють ще більше.
А це шлях до поразки.
Росія завжди воювала м'ясом. Успішно. Площа країни - тому доказ.
І я не вважаю ми розслабились , ми просто трішки заспокоїлись , коли побачили що - вторая армія міря , не така вже й - вторая . Публікація від Генштабу цілком адекватна .
Русня недооцінила, за що і платить зараз, і заплатить ще більше у майбутньому.
Не скидайте з рахунку їх злобність і живучість. Вони звикли жити як на війні, срати в дірку у землі, не митись, жерти лайно. Вони - як таргани. Їх багато і важко вбити чимось іншим, ніж капцем.
І зі зброєю не так все однозначно. Ви бачили всі їх сховища? Ви знаєте продуктивність всіх їх заводів? У вас не виникало думки, що зараз просто "затикають дірки" якоюсь частиною мобілізованих, а у той самий час іде навчання основної маси на нормальній, ******** техніці?
Русня з нас кепкувала: "150 тьісяч Ванек в наступлении гоняют по котлам миллион хохлов, ха-ха!", але тепер щось не смішно їм. Чому? Здогадайтесь самі.
Генерал-полковник Лапин ответил Кадырову, что "брал пример с Кадырова, который отсиживается за тысячи километров от своих подразделений на роскошном диване, сидя на этом диване, он уже неоднократно брал Киев и даже готовился к нападению на Польшу".
Также генерал потролил Кадырова, напомнив, что глава Чечни и его боевики любят хвастаться своими вымышленными успехами в Тик-Токе.
"Третья Чеченская все ближе. Спасибо Администрации Путина, которая превратила чеченцев в высшую касту РФ, упивающуюся безнаказанностью", - резюмировал Лапин.
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А хто сказав, що їх призвали саме для виконання БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ? Бойові завдання мали виконувати ті, перші, яких розкидало полями України.
А цих "терпіл" призвали зовсім для іншого - для затикання своїм м'ясом дір на фронті, які за 7 місяців наробили "геніальні" путінські генерали на чолі зі своїм "геніальним" міністром і не менш "геніальним" вождем
А по факту бачимо що - кацапня , мобілізувавши величезну кількість народу , тепер не знає що з ними робити , в що одягти , чим озброїти і навіть де їх розмістити . Для прикладу - під Норільськом мобілізайці вже тиждень живуть у полі , під відкритим небом , гріються на вогнищах і харчуються чим попало .
краще займіться своїми проблемами і плануванням звільнення української території
https://www.youtube.com/watch?v=1J3GaBlwen8