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Новости Политика Украины
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Верховный Суд (1063) гражданство (1281) Шабунин (464) Князев Всеволод (51) Львов Богдан (28)

Председатель Верховного Суда Князев обязан отчислить судью Львова от должности. Этого требует Конституция, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

львов,богдан

Согласно нормам Конституции Украины, полномочия судьи прекращаются при приобретении судьей гражданства другого государства.

Об этом глава ЦПК Виталий Шабунин пишет в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Как вы знаете, большинство судей кассационного хозяйственного суда спасло от увольнения своего шефа - гражданина РФ Богдана Львова. 18 проголосовали ПРОТИВ его увольнения, еще 3 тупо не пришли. Для увольнения не хватило одного голоса. Мой совет судьям, которые поддержали увольнение, - зафиксируйте позицию публично. Это даст шанс очистить ваш суд без его полной перезагрузки", - пишет он.

"Очевидно, что большинство крыс лгут, что они с вами, однако вычислить предателей (имея вашу позицию) - решаемая задача. Тем более, надеюсь, что СБУ наконец-то сможет выявить остальных российских граждан в нашем Верховном Суде. Часть защитников Львова будут с паспортами РФ . Что дальше?", - поднимает вопрос Шабунин.

Он напоминает, что согласно П. 2 ч. 7 ст. 126 Конституции Украины: "Полномочия судьи прекращаются в случае … приобретения судьей гражданства другого государства". Все очень однозначно, верно?

"Председатель Верховного Суда (ВС) Всеволод Князев обязан отчислить Богдана Львова с должности судьи прямо сейчас. Не только потому, что так требует Конституция, но и потому, что это единственный способ спасти излишки общественной легитимности Верховного Суда. Я думаю, что Зеленский (Давая Князеву шанс) подождет еще несколько дней, а потом просто заберет у Богдана Львова гражданство Украины", - отмечает глава ЦБК.

"Но если дойдет до этого, нужен ли нам Верховный Суд, который: 1) не способен выполнить прямую норму Конституции, 2) судьи и Председатель которого защищают гражданина страны-убийцы во главе хозяйственного судопроизводства Украины. Ответ очевиден – нет, такой Верховный Суд нам не нужен. Так что у меня просьба к Председателю Верховного Суда: пожалуйста, не доводите до этого - увольте Львова как можно скорее, вот прямо сегодня", - резюмирует Шабунин.

Председатель Верховного Суда Князев обязан отчислить судью Львова от должности. Этого требует Конституция, - Шабунин 01

Также читайте: СБУ подтвердила российское гражданство у заместителя председателя Верховного суда Львова

Ранее СБУ подтвердила российское гражданство у Львова.

Напомним, 15.09.2022 журналисты проекта "Схемы" (Радио "Свобода") обнародовали информацию, свидетельствующую о наличии у председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Богдана Львова гражданства Российской Федерации и незадекларированной квартиры в Москве (доля 1/2 является собственностью жены ).

Сам Львов наличие российского гражданства отрицает.

В Верховном Суде предлагают досрочно уволить Львова с должности председателя Кассационного хозяйственного суда. Также ему ограничили доступ к гостайне.

В то же время, НАБУ открыло дело по факту возможного недекларирования имущества в России заместителем председателя Верховного Суда Львовом.

Львов заявил, что справка о получении паспорта гражданина РФ - фальшивка.
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Топ комментарии
+23
То це ж протекція єрмака, а львов в москві сусід папи єрмака. Сусідська дружба.
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04.10.2022 08:45
+19
В Украине судьи - каста неприкасаемых. Можно работать на врага и отделаться простым испугом, а потом еще судить наших воинов.
У судей даже не остался инстинкт самосохранения - у людей ведь останется только один выбор - их физическое уничтожение.
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04.10.2022 08:56
+18
А за ФСБшного попа Лаври "Пашу Мерседеса", якого затримали на митниці з награбованими церковними реліквіями і цинностями держави, захищає від уголовного переслідування заступник Ермака Татаров.
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04.10.2022 08:50
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Правила форума Совет форумчан
То це ж протекція єрмака, а львов в москві сусід папи єрмака. Сусідська дружба.
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04.10.2022 08:45 Ответить
А за ФСБшного попа Лаври "Пашу Мерседеса", якого затримали на митниці з награбованими церковними реліквіями і цинностями держави, захищає від уголовного переслідування заступник Ермака Татаров.
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04.10.2022 08:50 Ответить
Щоб відрахувати, потрібен Підрахуй.
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04.10.2022 09:30 Ответить
Зеленский обязан немедленно отстранить рашистского крота , а не замыливать очи ‼️ПОЧЕМУ КАЛАМОЙША ,ЛИШЕННЫЙ ГРАЖДАНСТВА Украины и имея ещё два , ПРОДОЛЖАЕТ БАРЫЖИТЬ И ГРАБИТЬ ⁉️Запустили дымовую завесу ,чтобы расправиться с Корбаном‼️
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04.10.2022 10:14 Ответить
Это полный писец ,РАШИСТСКИЕ 🇷🇺💩МРАЗИ СИДЯТ В СТОЛИЦЕ Украины и 💰СУДЯТ Украинских ПАТРИОТОВ -Генерала Сергея Кривоноса, Рифмастера, Порошенко, Таню Черновол , Пашинского ………САМЫЕ СМЕЛЫЕ ОТДАЮТ ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНИ НА ПОЛЕ БОЯ АЛЕ ‼️СБУ, на кого работаете⁉️Как это возможно⁉️
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04.10.2022 10:26 Ответить
Это судья хозяйственного суда, он не рассматривает уголовные дела . . .
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04.10.2022 12:13 Ответить
Пане Шабунін, де ти бачив щоб можновладці в Україні дотримувались Законів та Конституції нашої країни ?
Таких як цей суддя у владі сидить 98%, для них є закони рашки.
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04.10.2022 10:38 Ответить
Скільки ця зрада буде тривати?
Чому свиеомобакт на окупованих територіях батьків АТОвців мінімум на підвал кидали, а батьків, дружин і дітей українських гнид на московії режим не чипає???
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04.10.2022 10:39 Ответить
Звідки така інформація ? Дайте лінк . . .
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04.10.2022 12:12 Ответить
Від шабуніна
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04.10.2022 12:54 Ответить
Для припинення повноважень судді законом встановлена спецпроцедура і спецсуб'єкти, тому голова ВС Князєв не має права так зробити, навіть якщо підстава є очевидною. На жаль. Штат - штатом, а здійснення повноважень судді - то не просто трудові відносини із судом.

ВРП треба чим швидше запустити. Даремно Зеленський і Ко. розігнали ВККС і допустили розвал ВРП. Хороші чи погані, але в цілому структури функціонували і на такий випадок були би змушені відреагувати . . .
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04.10.2022 08:46 Ответить
найкраща відмазка - тупо нема повноважень
взагалі-то зараз військовий час, і громадянин країни-агресора має бути не звільнений, а інтернований
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04.10.2022 08:55 Ответить
Розстріляний як дівесант.
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04.10.2022 09:18 Ответить
Згоден ! А потiм, ще й повiшений....на всяк випадок.
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04.10.2022 21:23 Ответить
Так інтернуйте, а від Князєва Ви що хочете ? Аби він з автоматом виганяв Львова з кабінету ? Для цього є спеціальні служби в країні, які за то зарплату від платників податків отримують.
За ст. 6, 19 Конституції України, по якій ми вс живемо, посадова особа повинна діяти у випадках, спосіб і порядку, ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНИХ законами України. Ні кроку вліво, ні кроку вправо. Голова Верховного Суду може надіслати звернення Президенту, парламенту, РНБО, СБУ, міграційній службі з проханням розібратися в ситуації і вжити заходів, але не самостійно "звільняти", "інтернувати" . . .

І я не відмазуюся - я теж обурений цим фактом (якщо то правда, що потребує надійних результатів розслідування). Просто революційна доцільність до добра не доведе.

А на місці Львова я би не вимахувався, а взяв би відпустку по-максимуму (впевнений має невикористані, а якщо ні - то за свій рахунок), поки буде йти розслідування. А потім або подати у відставку самостійно, або захищати своє ім'я - він юрист, він знає, як.
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04.10.2022 12:11 Ответить
Вы серьозно? Вам напомнить, что страна воюет. Что каждый день гибнут хлопцы. А вы там, ********, в плохом смысле этого слова, бабло поделить не можете. Будем расходиться по закону
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04.10.2022 08:51 Ответить
В верховному Суду більшість з російськими паспортами, підтримує війну проти України, як вони можуть відстрашити Львова, так він їх здасть. Тому необхідно розпустити цей весь верховний суд і по новій вибрати гідних судів, яки би служили народу України.
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04.10.2022 08:51 Ответить
Они там все браты по паспорту с куркой-мутантом
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04.10.2022 08:53 Ответить
поки будуть в судах та керівництві львов, царьов, князев, і кругом "друзі"
а не петренко сидоренко та спеціалісти з серйозною відповідальністтю
доти в країні буде бардак
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04.10.2022 09:31 Ответить
Всі судді-покидьки які вчора голосували проти звільнення кацапа мають бути позбавлені всіх виплат від платників податків і звільнені з посад без права поновлення. Вони мабуть загубились і не розуміють що то ми їх наймаємо а не вони нас.
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04.10.2022 08:54 Ответить
Всіх їх треба теж перевірити на наявність російського паспорта. Думаю, знайшовся б і не один "брат по гражданству".
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04.10.2022 11:34 Ответить
В Украине судьи - каста неприкасаемых. Можно работать на врага и отделаться простым испугом, а потом еще судить наших воинов.
У судей даже не остался инстинкт самосохранения - у людей ведь останется только один выбор - их физическое уничтожение.
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04.10.2022 08:56 Ответить
https://petition.president.gov.ua/petition/165182
Перевірити наявність підстав для припинення громадянства судді Верховного Суду Богдана Львова
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04.10.2022 09:01 Ответить
Голова Верховного Суду Князєв зобов'язаний відрахувати суддю Львова з посади як що той не відрахує йому. І пох що там десь війна і люди гинуть. А ці недоторкані і все що вони ЧУДЯТЬ, то все ІМЕНЕМ НАРОДУ УКРАЇНИ.
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04.10.2022 09:03 Ответить
Гниле болото з уй@бками.
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04.10.2022 09:05 Ответить
Судді усіх рівнів в Україні мріють про пенсію: коли можна буде сісти в напуцованого мерседеса і гульнути на всі сто. Однак медицина каже: це треба робити до 45 років, потім братися за голову. Однак клята мантія заважає це робити, і вони невпинно закопують гроші по городах, купують біткоїни, коханкам квартири... А статистика невбланна: мруть вершитєлі судєб на протязі кількох пенсійних років: стреси, алкоголь, білі порохи, сидячий спосіб життя і віра в віагру відкривають дорогу в пекло.
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04.10.2022 09:19 Ответить
Тільки на карму не треба уповати. Всі мають пройти поліграф з командами західних незалежних поліграфологів в режимі онлайн трансляції
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04.10.2022 10:42 Ответить
А потім дружина оформлює собі його півпенсії (є така опція) і жирує далі. Там і половина така, що дай боже
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04.10.2022 11:35 Ответить
тю,а що конституція для наших судей закон?
тільки гроші..багато грошей..
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04.10.2022 09:21 Ответить
и телефон . Один звонок с Банковой и судья Львов был бы уже под арестом. Это конечно неправильно, по если вспомнить Стерненко, Рифмастра и попытки посадить Порошенко, сразу понятна антиукраинская суть нынешней власти
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04.10.2022 09:25 Ответить
теж був звіночік - після свідчень метвечука, що пороха не чеплялиЮ так як вони самі там в цем лайні по вуха...
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04.10.2022 10:49 Ответить
свічку тримав, бовдур щелепний?
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04.10.2022 12:40 Ответить
кому та про що?
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04.10.2022 16:53 Ответить
99.99% украинских судей надо просто РАССТРЕЛЯТЬ
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04.10.2022 09:21 Ответить
КнязЄВ, ЛьвОФ іт.д. Одні кацапи, блін!
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04.10.2022 09:24 Ответить
В нашій країні запроваджені подвійні стандарти - для бідних закони діють швидко і часом незаконно, для багатих і впливових - зовсім по-іншому, а у владі ще до фіга таких рашинських громадян, можливо і агентів, але влада бореться з народом, щоб ніхто і ніде не вийшов на протест, але вже на часі...
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04.10.2022 09:32 Ответить
Ще може бути нова проблема - тепер всі судові справи, проведені такими "суддями", потрібно переглінути повторно.
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04.10.2022 09:46 Ответить
Україна для зрадників, агентури та шахраїв - як Швейцарія для олігархів всього світу. В урядовому кварталі та у Конче-Заспі можна ходити та відстрілювати кожного за парканами. Людей там немає, одні злидні та шахраї там мешкають. Україна нічого не втратить у разі їх відсутності, навіть прибуде.
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04.10.2022 09:47 Ответить
Ти хто в біса такий? Я суддя Львов! Ось і ступай собі на#уй, суди своїх львів, ми тут українці, нам потрібен суддя людей ,а не тварин, хай навіть й червонокнижних
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04.10.2022 09:51 Ответить
Свині в суддівських мантіях! І візуально, і ментально...
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04.10.2022 09:59 Ответить
Для тупорилого Шабуньки:щоб звільнити суддю за певними підставами,треба довести ті підстави в судовому порядку.
Тлумач законів,курррва !
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04.10.2022 10:01 Ответить
Падло, а сеча на поліграф- це божа роса?
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04.10.2022 12:43 Ответить
Падло,-твого батька син,бичара.
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04.10.2022 13:12 Ответить
клаву не покусай, вкушений олдаП.
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04.10.2022 13:15 Ответить
походу Голова Верховного Суду (ВС) Всеволод Князєв не дуже, як йурист і юридичним тонкостям нє обучєн, а отримав свою посаду за "півкабана" чи за значні успіхи, як "постєльний пірат" з міцною печінкою, шершавим язиком та чутливим носом, який добре орієнтується у "розі вітрів"
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04.10.2022 10:11 Ответить
дякуємо порошенку що створив недоторканих.

дякуємо зеленському що недоторканих утримує.
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04.10.2022 10:12 Ответить
дякуй батькам, що бовдура породили.
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04.10.2022 12:44 Ответить
Він не може цього зробити тому, що в нього також є російський паспорт
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04.10.2022 10:15 Ответить
Он утверждает, что россия преднамеренно его дискредитирует поддельным гражданством.
Никакой выгоды кацапам нет в такой дискредитации.
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04.10.2022 10:41 Ответить
вчепився до кормушки, хрен відчепишь...свиняче рило
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04.10.2022 10:46 Ответить
КнязЄВ теж значить московський агент, який прикриває путінську агентуру!
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04.10.2022 10:41 Ответить
є пропозицію всю цю клоаку суддівський клуб відправити в рашку на пмж, впевнений у них всіх є громадянство Росії, вони там один одному спинку труть по п'ятницях в сауні
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04.10.2022 10:45 Ответить
Не надо сравнивать божий дар с яичницей, Князев - Голова Верховного Суду, а кто такая ваша Конституция ?
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04.10.2022 10:55 Ответить
А президент може позбавити його українського громадянства, у нього теж подвійне, а це зараз карається? Чи карається вибірково, бо це "кого надо судья"?
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04.10.2022 10:56 Ответить
Учитывая. что судьи в Украине плюют на закон, на государство, на общество, но тянут из бюджета сумасшедшие деньги на свое содержание + взятки, сейчас самое время решить с ними вопрос раз и навсегда, лучше всего верховный суд отстранить от обязанностей. а при неподчинении истребить при войне как росийских пособников, остальные суды я думаю исправятся. а все дурацкие кодексы, что они напринимали /сами же и писали/ отменить, к принятию новых запретить допуск судей.
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04.10.2022 11:25 Ответить
Кацапи у державних органах - це не допустимо. Шабуніну - поввага!
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04.10.2022 11:27 Ответить
Це і є бездіяльність влади під час війни московіі проти України!
Чому ми не в НАТО????
Свій, до свого, по своє!! Суддівська прокладка засмерділася ще з часів Кучми та симоненки-мартиненка, лавриновича-портнова, тому, що пожиттєво утриманці на шиї Українців !!
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04.10.2022 11:46 Ответить
Ось чому активісти заважають псярні, як сказав один з її підгавкувачів агент Люся.
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04.10.2022 15:35 Ответить
повесить обоих.
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04.10.2022 19:50 Ответить
В 2016 году был совершен рейдерский захват отеля "Лыбидь" у украинского бизнесмена Мстислава Скоробогатова , а в 2020 году решением Хозяйственного суда ему запретили претендовать на свой же отель))
Знаете кто играл активную роль в этом деле? Судья Верховного Суда Украины - Богдан Львов. Знаете сколько денег ему занес уже бывший судья Самсин? 500 тысяч долларов США.
Короче эта мразь Богдан Львов через свою жену и ряд других особ связан с Лужниковской ОПГ и вором в законе Воеводиным.
Кстати наш РНБОУ(привет полудурку Данилову) и российскому агенту Ермаку не накладывает на Воеводина санкции, а наоборот прикрывают.
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04.10.2022 21:43 Ответить
 
 