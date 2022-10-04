Председатель Верховного Суда Князев обязан отчислить судью Львова от должности. Этого требует Конституция, - Шабунин
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Согласно нормам Конституции Украины, полномочия судьи прекращаются при приобретении судьей гражданства другого государства.
Об этом глава ЦПК Виталий Шабунин пишет в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Как вы знаете, большинство судей кассационного хозяйственного суда спасло от увольнения своего шефа - гражданина РФ Богдана Львова. 18 проголосовали ПРОТИВ его увольнения, еще 3 тупо не пришли. Для увольнения не хватило одного голоса. Мой совет судьям, которые поддержали увольнение, - зафиксируйте позицию публично. Это даст шанс очистить ваш суд без его полной перезагрузки", - пишет он.
"Очевидно, что большинство крыс лгут, что они с вами, однако вычислить предателей (имея вашу позицию) - решаемая задача. Тем более, надеюсь, что СБУ наконец-то сможет выявить остальных российских граждан в нашем Верховном Суде. Часть защитников Львова будут с паспортами РФ . Что дальше?", - поднимает вопрос Шабунин.
Он напоминает, что согласно П. 2 ч. 7 ст. 126 Конституции Украины: "Полномочия судьи прекращаются в случае … приобретения судьей гражданства другого государства". Все очень однозначно, верно?
"Председатель Верховного Суда (ВС) Всеволод Князев обязан отчислить Богдана Львова с должности судьи прямо сейчас. Не только потому, что так требует Конституция, но и потому, что это единственный способ спасти излишки общественной легитимности Верховного Суда. Я думаю, что Зеленский (Давая Князеву шанс) подождет еще несколько дней, а потом просто заберет у Богдана Львова гражданство Украины", - отмечает глава ЦБК.
"Но если дойдет до этого, нужен ли нам Верховный Суд, который: 1) не способен выполнить прямую норму Конституции, 2) судьи и Председатель которого защищают гражданина страны-убийцы во главе хозяйственного судопроизводства Украины. Ответ очевиден – нет, такой Верховный Суд нам не нужен. Так что у меня просьба к Председателю Верховного Суда: пожалуйста, не доводите до этого - увольте Львова как можно скорее, вот прямо сегодня", - резюмирует Шабунин.
Ранее СБУ подтвердила российское гражданство у Львова.
Напомним, 15.09.2022 журналисты проекта "Схемы" (Радио "Свобода") обнародовали информацию, свидетельствующую о наличии у председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Богдана Львова гражданства Российской Федерации и незадекларированной квартиры в Москве (доля 1/2 является собственностью жены ).
Сам Львов наличие российского гражданства отрицает.
В Верховном Суде предлагают досрочно уволить Львова с должности председателя Кассационного хозяйственного суда. Также ему ограничили доступ к гостайне.
В то же время, НАБУ открыло дело по факту возможного недекларирования имущества в России заместителем председателя Верховного Суда Львовом.
Львов заявил, что справка о получении паспорта гражданина РФ - фальшивка.
Пожалуйста, подождите...
Таких як цей суддя у владі сидить 98%, для них є закони рашки.
Чому свиеомобакт на окупованих територіях батьків АТОвців мінімум на підвал кидали, а батьків, дружин і дітей українських гнид на московії режим не чипає???
ВРП треба чим швидше запустити. Даремно Зеленський і Ко. розігнали ВККС і допустили розвал ВРП. Хороші чи погані, але в цілому структури функціонували і на такий випадок були би змушені відреагувати . . .
взагалі-то зараз військовий час, і громадянин країни-агресора має бути не звільнений, а інтернований
За ст. 6, 19 Конституції України, по якій ми вс живемо, посадова особа повинна діяти у випадках, спосіб і порядку, ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНИХ законами України. Ні кроку вліво, ні кроку вправо. Голова Верховного Суду може надіслати звернення Президенту, парламенту, РНБО, СБУ, міграційній службі з проханням розібратися в ситуації і вжити заходів, але не самостійно "звільняти", "інтернувати" . . .
І я не відмазуюся - я теж обурений цим фактом (якщо то правда, що потребує надійних результатів розслідування). Просто революційна доцільність до добра не доведе.
А на місці Львова я би не вимахувався, а взяв би відпустку по-максимуму (впевнений має невикористані, а якщо ні - то за свій рахунок), поки буде йти розслідування. А потім або подати у відставку самостійно, або захищати своє ім'я - він юрист, він знає, як.
а не петренко сидоренко та спеціалісти з серйозною відповідальністтю
доти в країні буде бардак
У судей даже не остался инстинкт самосохранения - у людей ведь останется только один выбор - их физическое уничтожение.
Перевірити наявність підстав для припинення громадянства судді Верховного Суду Богдана Львова
тільки гроші..багато грошей..
Тлумач законів,курррва !
дякуємо зеленському що недоторканих утримує.
Никакой выгоды кацапам нет в такой дискредитации.
Чому ми не в НАТО????
Свій, до свого, по своє!! Суддівська прокладка засмерділася ще з часів Кучми та симоненки-мартиненка, лавриновича-портнова, тому, що пожиттєво утриманці на шиї Українців !!
Знаете кто играл активную роль в этом деле? Судья Верховного Суда Украины - Богдан Львов. Знаете сколько денег ему занес уже бывший судья Самсин? 500 тысяч долларов США.
Короче эта мразь Богдан Львов через свою жену и ряд других особ связан с Лужниковской ОПГ и вором в законе Воеводиным.
Кстати наш РНБОУ(привет полудурку Данилову) и российскому агенту Ермаку не накладывает на Воеводина санкции, а наоборот прикрывают.