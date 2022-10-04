Председатель Верховного Суда Князев обязан отчислить судью Львова от должности. Этого требует Конституция, - Шабунин

Согласно нормам Конституции Украины, полномочия судьи прекращаются при приобретении судьей гражданства другого государства.

Об этом глава ЦПК Виталий Шабунин пишет в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Как вы знаете, большинство судей кассационного хозяйственного суда спасло от увольнения своего шефа - гражданина РФ Богдана Львова. 18 проголосовали ПРОТИВ его увольнения, еще 3 тупо не пришли. Для увольнения не хватило одного голоса. Мой совет судьям, которые поддержали увольнение, - зафиксируйте позицию публично. Это даст шанс очистить ваш суд без его полной перезагрузки", - пишет он.

"Очевидно, что большинство крыс лгут, что они с вами, однако вычислить предателей (имея вашу позицию) - решаемая задача. Тем более, надеюсь, что СБУ наконец-то сможет выявить остальных российских граждан в нашем Верховном Суде. Часть защитников Львова будут с паспортами РФ . Что дальше?", - поднимает вопрос Шабунин.

Он напоминает, что согласно П. 2 ч. 7 ст. 126 Конституции Украины: "Полномочия судьи прекращаются в случае … приобретения судьей гражданства другого государства". Все очень однозначно, верно?

"Председатель Верховного Суда (ВС) Всеволод Князев обязан отчислить Богдана Львова с должности судьи прямо сейчас. Не только потому, что так требует Конституция, но и потому, что это единственный способ спасти излишки общественной легитимности Верховного Суда. Я думаю, что Зеленский (Давая Князеву шанс) подождет еще несколько дней, а потом просто заберет у Богдана Львова гражданство Украины", - отмечает глава ЦБК.

"Но если дойдет до этого, нужен ли нам Верховный Суд, который: 1) не способен выполнить прямую норму Конституции, 2) судьи и Председатель которого защищают гражданина страны-убийцы во главе хозяйственного судопроизводства Украины. Ответ очевиден – нет, такой Верховный Суд нам не нужен. Так что у меня просьба к Председателю Верховного Суда: пожалуйста, не доводите до этого - увольте Львова как можно скорее, вот прямо сегодня", - резюмирует Шабунин.

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Ранее СБУ подтвердила российское гражданство у Львова.

Напомним, 15.09.2022 журналисты проекта "Схемы" (Радио "Свобода") обнародовали информацию, свидетельствующую о наличии у председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Богдана Львова гражданства Российской Федерации и незадекларированной квартиры в Москве (доля 1/2 является собственностью жены ).

Сам Львов наличие российского гражданства отрицает.

В Верховном Суде предлагают досрочно уволить Львова с должности председателя Кассационного хозяйственного суда. Также ему ограничили доступ к гостайне.

В то же время, НАБУ открыло дело по факту возможного недекларирования имущества в России заместителем председателя Верховного Суда Львовом.

Львов заявил, что справка о получении паспорта гражданина РФ - фальшивка.