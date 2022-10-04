418 детей погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 786 - ранены, - Офис Генпрокурора

По состоянию на утро 4 октября 2022 года более 1204 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 418 детей погибли и более 786 получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 404, Харьковской – 251, Киевской – 116, Николаевской – 75, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 57, Запорожской – 50, Днепропетровской – 30.

"Во время фиксации преступлений, совершенных на территории Харьковской области, стало известно о гибели 19 сентября в результате обстрела врагом г. Купянск 16-летнего парня. Также стало известно, что в мае в результате детонации мины, на которую наехал автомобиль с пассажирами, пытавшимися эвакуироваться из г. Купянска Харьковской области, погибли 5 человек, среди которых 17-летний парень."

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3 октября оккупанты обстреляли с. Марьянское Днепропетровской области. Ранена 14-летняя девочка. 2 октября в результате артобстрела войсками РФ с. Пречистовка Донецкой области получил минно-взрывную травму 12-летний мальчик", - говорится в сообщении.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2562 учебных заведения. Из них 295 разрушены полностью.