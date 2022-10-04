РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16400 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
10 908 39
армия РФ (15369) война (46795) Генштаб ВС (4287) уничтожение (3837) техника (1542) потери (3859)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 60,8 тыс. человек, 266 самолетов, 228 вертолетов, 2424 танка, 1407 артсистем, 5018 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 4 октября потери личного состава противника составляют около 60 800 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 04.10 ориентировочно составляют:

личного состава - около 60 800 (+370) человек ликвидировано,

танков - 2424 (+44) ед,

боевых бронированных машин - 5018 (+27) ед,

артиллерийских систем - 1407 (+2) ед,

РСЗО - 340 (+2) ед,

средства ПВО - 177 (+1) ед,

самолетов - 266 (+1) ед,

вертолетов - 228 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1028 (+2),

крылатые ракеты – 246 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3823 (+12) ед,

специальная техника - 131 (+0).

Также читайте: ВСУ отразили вражеские атаки в районах семи населенных пунктов, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 60,8 тыс. человек, 266 самолетов, 228 вертолетов, 2424 танка, 1407 артсистем, 5018 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+20
нехило - 44 танка... очень даже...
показать весь комментарий
04.10.2022 09:11
+18
Чудово-чудово! Кацапи у своїх мережах писали, що якійся генерал втратив на Херсонщині танковий полк. Я на початках скептично ...
А зараз бачу, що так і є!
показать весь комментарий
04.10.2022 09:18
+16


Военный картограф

@War_Mapper

·



Ответ на

@War_Mapper

Обновления: вернули контроль над Подлыманом, Боровой, Шиковкой, Изюмским, Дружелюбовкой, Терны и Ямполовкой. в настоящее время полностью вытеснен с севера Донецкой области.

показать весь комментарий
04.10.2022 09:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
5000 бтрів
Взагалі не уявляю цю кількість
показать весь комментарий
04.10.2022 08:51 Ответить
Це 65 тищ тонн залазяччя.
показать весь комментарий
04.10.2022 08:57 Ответить
*залізяччя
показать весь комментарий
04.10.2022 09:00 Ответить
або колона 50 км
показать весь комментарий
04.10.2022 09:00 Ответить
колона приблизно в 150 км. відстань врахуй поміж залізяками.
показать весь комментарий
04.10.2022 10:53 Ответить
Почалося....7,65м. помн. на 5000 од.=38250, додати 38250 між жилізяками =76 500, тобто 76,5 км ВСЕ?
показать весь комментарий
04.10.2022 11:04 Ответить
в статичному стані, звісно, так може бути... а в русі, буде ще довше... адже ти коли писав, мав на увазі рухливу колону, а не виставку для смотрів.
показать весь комментарий
04.10.2022 14:59 Ответить
Друже, як військ.пенс. я міг би зараз і отут обговорювати з тобою це до ранку...все добре, різниці нема , головне, що МИ з вами за це все вболіваємо
показать весь комментарий
04.10.2022 15:59 Ответить
Згоден з вами стовідсотково, довжина не має значення... має значення кількість... особливо зліквідованих кацапів.
показать весь комментарий
04.10.2022 18:36 Ответить
Мобілізація була часткова, от частки рашистiв i висять, частково на деревах, частково на кущах...
показать весь комментарий
04.10.2022 09:02 Ответить
Більшість вже пси з воронами поїли...
показать весь комментарий
04.10.2022 09:33 Ответить


Военный картограф

@War_Mapper

·



Ответ на

@War_Mapper

Обновления: вернули контроль над Подлыманом, Боровой, Шиковкой, Изюмским, Дружелюбовкой, Терны и Ямполовкой. в настоящее время полностью вытеснен с севера Донецкой области.

показать весь комментарий
04.10.2022 09:11 Ответить
нехило - 44 танка... очень даже...
показать весь комментарий
04.10.2022 09:11 Ответить
Батальйон ))
показать весь комментарий
04.10.2022 09:35 Ответить
Взвод - 3 танки Рота - 10 В батальйоні - 33
показать весь комментарий
04.10.2022 12:25 Ответить
Згідно Вікіпедії: Якщо танковий батальйон входить до складу танкового полку чи бригади, то в кожному взводі по 3 танки. Разом - 31 машина. А якщо входять до складу механізованих полків чи бригад, то в кожному взводі по 4 танки. Разом - 40 машин.
показать весь комментарий
04.10.2022 12:48 Ответить
Ясно! Але в інформації не вказано, до якого саме з"єднання належать ці танки Але все одно, на чотири танки більше, ніж у танковому батальйоні механізованого з"єднання! Так що "трохи більше батальйону"
показать весь комментарий
04.10.2022 12:58 Ответить
В любому випадку це дуже круто ))
показать весь комментарий
04.10.2022 16:03 Ответить


Военный картограф

@War_Mapper

·



продолжили наступление на севере Херсонской области и вернули себе контроль над Михайловкой, Новоалександровкой и Гавриловкой. Западнее Херсона освобождено поселок Миролюбовка.
показать весь комментарий
04.10.2022 09:14 Ответить
Насправді Миролюбивок у Херсонській області дві:
- 1. дійсно на захід від Херсону, поряд Правдине і Киселівка;
- 2. на півночі області, поряд Нововознесенське і Любимівка.

На мій погляд, мова йде про другу Миролюбівку, а отже ця карта дещо необ'єктивна щодо херсонського напрямку.
показать весь комментарий
04.10.2022 09:28 Ответить
Так на карті і є Миролюбівка (Бериславський район) на півночі, біля Любимівки. Що тут необ'єктивного?
показать весь комментарий
04.10.2022 09:48 Ответить
А, зрозумів, це War_Mapper помилився у коментарі, звісно не на заході, а на півночі.
показать весь комментарий
04.10.2022 09:52 Ответить
Він вже й сам вибачився.
показать весь комментарий
04.10.2022 09:58 Ответить
Мапа показує три слова "Кацапи Vам *****"
показать весь комментарий
04.10.2022 09:30 Ответить
Чудово-чудово! Кацапи у своїх мережах писали, що якійся генерал втратив на Херсонщині танковий полк. Я на початках скептично ...
А зараз бачу, що так і є!
показать весь комментарий
04.10.2022 09:18 Ответить
Посилання будь-ласка
показать весь комментарий
04.10.2022 09:32 Ответить
44 танчики,нунихрєнасобі !
показать весь комментарий
04.10.2022 09:42 Ответить
А звідкіля 44 танчика? Мабудь щось накрили маштабне.
показать весь комментарий
04.10.2022 09:45 Ответить
Вчера было 3. В среднем - как раз 22-23 за день.
показать весь комментарий
04.10.2022 10:27 Ответить
Арест. поклявся фейгіну вчора, що переправу разом з технікою того, як його...ну фсьо
показать весь комментарий
04.10.2022 11:08 Ответить
Казали в різних джерелах, що в Лімані вчора/позавчора виявили 2 танкових роти (20-25 танків), кинуті кацапами без пального.
показать весь комментарий
04.10.2022 12:07 Ответить
а тут считаются потери металлоломом или захваченокюе тоже?
показать весь комментарий
04.10.2022 10:15 Ответить
Только в Лимане было уничтожено примерно 2000 орков, а прирост здесь указан только +370
Как это?
показать весь комментарий
04.10.2022 10:54 Ответить
44 танки - майже пів кацапської дивізії. конюхи в танках були також присутні? яка їх доля?
показать весь комментарий
04.10.2022 10:59 Ответить
Про що ви? 44 танки - це танковий батальйон в механізованих частинах (в механізованих бригадах/дивізіях в ротах по 13 танків, в танкових бригадах/дивізіях в ротах по 10 танків).
показать весь комментарий
04.10.2022 12:09 Ответить
Кацапська дивізія??? А, даруйте в дивізії скільки за штатом?
показать весь комментарий
04.10.2022 11:09 Ответить
людина помилилась. Це танковий батальйон. В дивізіях - 3-5 полків, в полку 3-4 батальйони. Тобто - 400-600 машин може бути, якщо повна дивізія.
показать весь комментарий
04.10.2022 12:10 Ответить
Дивізія таке, як 300
показать весь комментарий
04.10.2022 11:10 Ответить
 
 