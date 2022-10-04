Общие боевые потери РФ с начала войны – около 60,8 тыс. человек, 266 самолетов, 228 вертолетов, 2424 танка, 1407 артсистем, 5018 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 4 октября потери личного состава противника составляют около 60 800 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 04.10 ориентировочно составляют:
личного состава - около 60 800 (+370) человек ликвидировано,
танков - 2424 (+44) ед,
боевых бронированных машин - 5018 (+27) ед,
артиллерийских систем - 1407 (+2) ед,
РСЗО - 340 (+2) ед,
средства ПВО - 177 (+1) ед,
самолетов - 266 (+1) ед,
вертолетов - 228 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1028 (+2),
крылатые ракеты – 246 (+0),
корабли /катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3823 (+12) ед,
специальная техника - 131 (+0).
"Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Взагалі не уявляю цю кількість
Военный картограф
@War_Mapper
·
5ч
Ответ на
@War_Mapper
Обновления: вернули контроль над Подлыманом, Боровой, Шиковкой, Изюмским, Дружелюбовкой, Терны и Ямполовкой. в настоящее время полностью вытеснен с севера Донецкой области.
Военный картограф
@War_Mapper
·
5ч
продолжили наступление на севере Херсонской области и вернули себе контроль над Михайловкой, Новоалександровкой и Гавриловкой. Западнее Херсона освобождено поселок Миролюбовка.
- 1. дійсно на захід від Херсону, поряд Правдине і Киселівка;
- 2. на півночі області, поряд Нововознесенське і Любимівка.
На мій погляд, мова йде про другу Миролюбівку, а отже ця карта дещо необ'єктивна щодо херсонського напрямку.
А зараз бачу, що так і є!
Как это?