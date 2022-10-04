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РФ испытывает значительные проблемы не только с мобилизацией, но и с призывом, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

росія,мобілізація

Разведка Великобритании заявила о значительных проблемах России с тем, чтобы размещать, обучать и оснащать призванный и мобилизованный личный состав.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

Ведомство напоминает, что 30 сентября 2022 г. президент России Владимир Путин подписал приказ о проведении очередного осеннего призыва, целью которого является подготовка 120 000 призывников. Эти призывники по закону не могут быть направлены за пределы России.

Это отдельно от лиц, мобилизуемых в рамках приказа о частичной мобилизации от 21 сентября 2022 года.

Как отмечают в Минобороны Британии, призывной цикл начнется 1 ноября 2022 года, в месяц позже обычного.

"Позднее начало цикла свидетельствует о растущем давлении на способность России подготовить и оснастить большое количество новых призывников", - отмечает британская разведка.

"Проблемы с размещением, подготовкой, оснащением и развертыванием мобилизованного и призванного личного состава значительны. Недостатки в российской административной и логистической системах будут продолжать взрывать эти усилия", - говорится в обзоре.

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Топ комментарии
+9
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04.10.2022 09:12
+5
РФ сунулась совершенно не готовясь

Думали по быстрому проскочить и "парад в Киеве"
Форму везли и т.п.
Долгая война даже не предусматривалась

Но получив отпор Х-ло не остановился

Его действия все больше хаотичны и неадекватны

Это его и погубит
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04.10.2022 09:16
+4
Это и есть суть частичной мобилизации. Забирают целого, возвращают по частям
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04.10.2022 09:04
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Это и есть суть частичной мобилизации. Забирают целого, возвращают по частям
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04.10.2022 09:04 Ответить
Перекинуті у Білорусь російські мобілізовані масово грабують та ґвалтують жінок | Новини.LIVE
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04.10.2022 09:08 Ответить
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04.10.2022 09:12 Ответить
РФ сунулась совершенно не готовясь

Думали по быстрому проскочить и "парад в Киеве"
Форму везли и т.п.
Долгая война даже не предусматривалась

Но получив отпор Х-ло не остановился

Его действия все больше хаотичны и неадекватны

Это его и погубит
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04.10.2022 09:16 Ответить
Вони теж повірили США шо захоплят нас за 3 дні .
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04.10.2022 09:26 Ответить
Было такое к сожалению

И западные посольства во Львов переезжали
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04.10.2022 09:32 Ответить
Interesno gde propala reguliarnaja kacapskaja armija kotoraja dolzna byla vojevat protiv NATO?Zacem nuzni rezervisti,vsiakyje vagnerci,zeki,donboseti.Vyvod delajetsia ona razbyta i eto cifra ne 100 tysiac a gorazdo bolse, ejio uze netu.Kakije realnyje poteri kacapov jesli uze nekomu vojevat?
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04.10.2022 09:41 Ответить
Вопрос интересный

Скорее всего так если уже с границ части снимают и технику

Финны сказали на границе никого практически
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04.10.2022 09:50 Ответить
Пускай заходят забирают Карелию
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04.10.2022 09:59 Ответить
Надо помочь РФ с значительные проблемы с размещением, подготовкой, оснащением и развертыванием мобилизованного и призванного личного состава.

Просто поджарить эти шашлыки!
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04.10.2022 10:12 Ответить
Иб@ть... они в кирзочах и с сидорами 80-х годов прошлого века...
2-я армия 3-го мира, ***@ны всратые!
Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
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04.10.2022 10:24 Ответить
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04.10.2022 10:40 Ответить
 
 