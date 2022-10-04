РФ испытывает значительные проблемы не только с мобилизацией, но и с призывом, - британская разведка

Разведка Великобритании заявила о значительных проблемах России с тем, чтобы размещать, обучать и оснащать призванный и мобилизованный личный состав.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

Ведомство напоминает, что 30 сентября 2022 г. президент России Владимир Путин подписал приказ о проведении очередного осеннего призыва, целью которого является подготовка 120 000 призывников. Эти призывники по закону не могут быть направлены за пределы России.

Это отдельно от лиц, мобилизуемых в рамках приказа о частичной мобилизации от 21 сентября 2022 года.

Как отмечают в Минобороны Британии, призывной цикл начнется 1 ноября 2022 года, в месяц позже обычного.

"Позднее начало цикла свидетельствует о растущем давлении на способность России подготовить и оснастить большое количество новых призывников", - отмечает британская разведка.

"Проблемы с размещением, подготовкой, оснащением и развертыванием мобилизованного и призванного личного состава значительны. Недостатки в российской административной и логистической системах будут продолжать взрывать эти усилия", - говорится в обзоре.

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