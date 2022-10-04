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Путин предложил ограбить Украину, поработить ее граждан и затем подписать "мир", - Бербок

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бербок

Немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок убеждена, что российский диктатор Владимир Путин не собирается ни о чем договариваться ни с Украиной, ни с Западом в целом, о чем "очень ясно дал понять" в речи, когда объявлял захваченные украинские территории "российскими".

Об этом она заявила в интервью Neue Osnabrucker Zeitung, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

"Его предложение звучало примерно так: "Мы ограбим вашу страну, поработим ваших граждан, а потом вы сможете подписать мир". Это противоположно миру. Это террор и несвобода", - сказала она.

Говоря, что Путин не собирается искать дипломатическое решение, Бербок сразу отмечает, что Германия, другие страны и организации "стараются каждый день и от имени мирового сообщества обращаются к президенту России с просьбой прекратить бомбардировку", хотя в ответ видят только "новые зверства".

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По словам главы МИД ФРГ, если бы Украина перестала сопротивляться, ей "пришел бы конец, и страшные преступления против народа были бы повседневной жизнью и в Киеве".

"Это должно быть ясно всем, кто требует, чтобы мы перестали поддерживать Украину или уступили Путину", - обратилась она к "пацифистам".

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Бербок считает, что Путин "более одинок и изолирован, чем когда-либо", но за такое положение дел якобы "только он один несет ответственность".
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Топ комментарии
+18
якби Україна перестала чинити опір, їй "прийшов би кінець Джерело: https://censor.net/ua/n3371336
Ваша правда !!
Шановна фрау Бербок , напишіть це маску в твіттер . Може це змусить його прийти до тями . .
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04.10.2022 09:51
+8
Що значить побувала в бомбосховищі в Одесі.
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04.10.2022 10:02
+7
Х-ло просто полный идиот

К сожалению в рф такие у власти постоянно

Но этот особенно ипанутый
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04.10.2022 09:54
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Правила форума Совет форумчан
якби Україна перестала чинити опір, їй "прийшов би кінець Джерело: https://censor.net/ua/n3371336
Ваша правда !!
Шановна фрау Бербок , напишіть це маску в твіттер . Може це змусить його прийти до тями . .
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04.10.2022 09:51 Ответить
Маск вже не прийде до тями: судячи з твітів, його розум лишився на марсі
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04.10.2022 12:04 Ответить
А здавалося,що це такий гумор-"Бабки за путіна" запрошували Маска на роботу в Росію.І він таки пішов...
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04.10.2022 12:32 Ответить
Х-ло просто полный идиот

К сожалению в рф такие у власти постоянно

Но этот особенно ипанутый
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04.10.2022 09:54 Ответить
На щастя.
Чи ви хочете притомного керівника цього їбанарію?
Щоб вони воювали не так, як зараз, а по-справжньому ефективно?
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04.10.2022 10:03 Ответить
Ще одне підтвердження що ота країна в теперішньому вигляді має припинити своє існування!!!
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04.10.2022 09:55 Ответить
Убить всех росиян под ноль. Что бы осталась только територия. И качать оттуда ресурсы. Что бы больше никому и в голову не пришло войнушку затеявать. Око за око. Геноцид за геноцид!!!
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04.10.2022 10:00 Ответить
А в чому тоді різниця між нами і ними? Крейда Гібсон більш миролюбивий.
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04.10.2022 10:03 Ответить
Покончить с ними раз и на всегда и забыть, что были когда-то кацапы. Это принципиально важно. Ибо через пару лет лет, десятилетий, поколений - орда соберет силы и попрет опять сюда. Хорошо, может убивать и не стоит, нужен же рабский персонал, хотя с кацапов работники как из говна пуля, но тогда предлагаю просто всех стерилизовать, поголовно и взрослых, и детей химической кастрацией, и пусть себе просто доживают, как итог через поколение их просто не останется и это по-моему гуманно "и не противоречит уставу ООН" . Почему нужно стерилизовать и детей? дДа потому что против генетики не попрешь, они там все ******** и лишне хромосомные
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04.10.2022 10:15 Ответить
Та ну нах, як вбити 70 млн?
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04.10.2022 10:22 Ответить
Не знаю. Думаю этим вопросом должен заниматься какой-нибудь НИИ, который разработают под эту тему. А вообще, сосияне не имею право на жизнь после того, что они тут натворили. Или предлагаешь их в итоге простить и помириться с ними? И жить дружно и вместе выпивать? И детей крестить? Я не вижу других вариантов как существовать с таким соседом, народ которого просто ******** зверье, которое жаждит крови и убивать
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04.10.2022 10:28 Ответить
Мля, ви ж розумієете що там нема народа, там помиї, але справа в іншому, ви особисто скільки готові власноруч прирізати, пристрелити, прибити. Не на полі бою, а так, заходите в хату і вбиваєте, дітей, дорослих, старих, ну щоб знати, яке навантаження має бути?
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04.10.2022 10:33 Ответить
Ну я лично "не готов заходить в хату и убивать", но поверь такие люди найдутся и не мало, кто готов. Золотой серединой была бы кастрация, но кастрировать 70 млн это тоже работенка не из легких. Значит нам нужна гражданская война всех против всех на расии, что бы параша утонула в крови и как итог у наших зондер-команд было меньше работы А вообще я конечно же шучу, уже и пофантазировать нельзя? Ну не даст мировое сообщество нам истребить, таких важных для планеты существ, как кацапы
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04.10.2022 10:40 Ответить
Жарти жартами, але рацію маєте. росія у теперішньому вигляді повинна припинити існування. Якби вони здійснювали агресію лише проти України, можна було б списати на міжусобиці, поділ землі і т.д. Але постраждали і Сирія і Ізраїль, і навіть Туреччина, я мовчу про Грузію і Молдову. Вихід один - зміна тих істот. До списку способів як їх змінити тре додати зміну свідомості. З німцями ж якось вдалося? Нагадаю, що їх розділили (там правда інша сторія - поділили між союзниками), заборонили армію, ввели зовнішнє управління, тимчасово розпустили навчальні заклади, повністю переписали навчання щоб з них виросли мирніші люди.
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04.10.2022 11:26 Ответить
Дуже схоже на побудову комунізму Пол -Потом.Ще ,також,на боротьбу Китаю з горобцями,для врятуваня врожаю зернових при Мао Дзе Дуні.Та і гітлер з євреями так пробував...Повинен бути якийсь вихід,більш радикальний.Ранком встали-а кацапів нема.Якось різко прибрати ту зайву хромосому...
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04.10.2022 12:49 Ответить
Що значить побувала в бомбосховищі в Одесі.
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04.10.2022 10:02 Ответить
То была Ламбрехт.
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04.10.2022 11:12 Ответить
Те що говорить міністр МЗС Німечини це правда ,на жаль не всі розуміюжть в нашому керівництві ,росія хоче знищити Україну як державу ,а українців як націю ,це геноцид ,треба вже і президенту речі називати своїми іменами .
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04.10.2022 10:03 Ответить
Все привильно описала... добавити нічого. Усі свідомі люди це розуміють а інші лукавлять з різних міркувань - ім так зручно на відстані висловлювати зтурбованість...
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04.10.2022 10:08 Ответить
В Європі поступово починають здогадуватися що перемога ***** в Україні створить нову геополітичну реальність засновану на праві сили. Виникне три блоки - азійський (кацапи, китайці, індійці, пакистанці і т.п), американський, та європейький. І воювати ці блоки будуть за панування в Європі і на європейських територіях. За такого сценарію шансів на виживання у європейців буде мало. Після повного підкорення і зачистки Європи міжконтинентальна атомна війна між азіатами та американцями покладе кінець людству. Для "колективного *****" і талібану європейська цивілізація має зникнути і не має жодної цінності. Так що Європа вже за пару кроків до смерті. Ще парочку "політичних реінкарнацій" макронів, берлусконі, саркозі, меркелєй зі шрьодерами і все - кінець європейській цивілізації...
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04.10.2022 10:10 Ответить
Ви хоч в курсі про протиріччя між індійцями і китайцями, пакистанцями та індійцями, а то виходить що " бандерівці і москалі рушають в похід проти Лондона".
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04.10.2022 10:15 Ответить
Цей текст фантазія-страшилка, але ми ж знаємо що всі протиріччя в азії вирішуються за рецептом ***** та мао - "хто не з нами той проти нас".
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04.10.2022 10:31 Ответить
Да ладно, Мао і ***** це дрібниця для Азії, там були постаті набагато більше.
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04.10.2022 10:39 Ответить
"Руслан Халілов - мой сосєд по камєре, там Мао дєлать нєчєго вабще"...
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04.10.2022 10:49 Ответить
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04.10.2022 10:16 Ответить
Мудра жінка і Патріот своєї держави
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04.10.2022 11:29 Ответить
Тих , хто прийшов тебе вбивати - треба вбити !
І тоді наступить мир
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04.10.2022 11:16 Ответить
все правильно, пані найкращий міністр ЕС, дякую
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04.10.2022 11:23 Ответить
Плюс Урсула.
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04.10.2022 11:46 Ответить
 
 