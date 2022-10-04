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Эстония передала ВСУ конфискованные дроны, которые летом россиянин хотел вывезти для армии РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Эстония передала дроны для украинских военных, которые в июле этого года россиянин с двойным гражданством пытался вывезти из страны для российской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в посольстве Эстонии в Украине.

"Помните мужчину с двойным гражданством Эстонии и РФ, который пытался ввезти беспилотники для российской армии? Кроме того, что его арестовали, полиция изъяла приобретенные мужчиной беспилотники и передала их украинской армии", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

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Эстония передала ВСУ конфискованные дроны, которые летом россиянин хотел вывезти для армии РФ 01
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Топ комментарии
+14
Estonia Thank you 🙏
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04.10.2022 10:03
+4
Естонцям-респект...
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04.10.2022 10:06
+4
Во-первых, это красиво
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04.10.2022 10:11
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Estonia Thank you 🙏
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04.10.2022 10:03 Ответить
Естонцям-респект...
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04.10.2022 10:06 Ответить
Reespeektaaa! 👍
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04.10.2022 13:51 Ответить
Во-первых, это красиво
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04.10.2022 10:11 Ответить
какта ніпаізраільскі ета...
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04.10.2022 10:15 Ответить
Эстонцам огромное спасибо и глубочайшее уважение.
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04.10.2022 10:26 Ответить
Естонія допомагає найбільше зі всіх партнерів (в відсотковому відношені до наявного у них військового спорядження). Дякуємо!!!
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04.10.2022 10:43 Ответить
Троллинг 99 левела =)
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04.10.2022 11:02 Ответить
Терміново випустіть з тюрми ватника, нехай збирає нам на байрактар.
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04.10.2022 11:35 Ответить
русофобія виходить на новий рівень 😃
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04.10.2022 12:37 Ответить
В случае с дронами - на новые высоты!
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04.10.2022 13:54 Ответить
 
 