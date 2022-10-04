В оккупированном Мелитополе сложная социальная ситуация: сверхвысокие цены на продукты, оккупанты почти не пропускают медикаменты, - Федоров

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области усложнилась ситуация с продуктами питания и лекарствами.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного марафона, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, более 30 тысяч человек получают от Украины пенсии, социальные выплаты и зарплаты.

"Социальная ситуация сложная, потому что рашисты пытаются обесценить гривну, поэтому цены в магазинах сверхвысокие. К примеру, стоимость мяса птицы составляет от 250 до 280 гривен или рублей за килограмм, потому что они сейчас приравняли этот курс. Фрукты стоят от 150 до 180 гривен или рублей за кг. Наши жители не могут себе этого позволить, потому что 80% из них безработные", – отметил Федоров.

Он подчеркнул, что с медикаментами еще большая проблема.

"В наши больницы последние 7 месяцев мы поставляли лекарства. Наши волонтеры их доставляли, рискуя жизнью. А уже третью неделю рашисты почти не пропускают медикаменты. Жители города с хроническими заболеваниями сегодня под угрозой", - подчеркнул Федоров.

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