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Украина обсуждает с США поставки ракет, которые бьют дальше HIMARS, - Маркарова
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина обсуждает с США поставки ракет, которые с радиусом действия выше, чем у систем залпового огня HIMARS.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом посол Украины в США Оксана Маркарова заявила в интервью CNN.
"Мы всегда говорили, что нам нужны вооружения с большим радиусом действия. Дискуссии сейчас идут", - сказала она.
Отвечая на вопрос, предоставит ли Украина США право контролировать выбор целей в случае поставок ракет с дальностью полета более 100 км, Маркарова отметила: "Мы всегда тесно работаем с нашими партнерами. Наши министры обороны и главнокомандующие проводят регулярные беседы. Обсуждения идут также на базе Рамштайна . Так что я не думаю, что между нами есть какое-то недоразумение".
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