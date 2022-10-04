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Украина обсуждает с США поставки ракет, которые бьют дальше HIMARS, - Маркарова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маркарова

Украина обсуждает с США поставки ракет, которые с радиусом действия выше, чем у систем залпового огня HIMARS.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом посол Украины в США Оксана Маркарова заявила в интервью CNN.

"Мы всегда говорили, что нам нужны вооружения с большим радиусом действия. Дискуссии сейчас идут", - сказала она.

Отвечая на вопрос, предоставит ли Украина США право контролировать выбор целей в случае поставок ракет с дальностью полета более 100 км, Маркарова отметила: "Мы всегда тесно работаем с нашими партнерами. Наши министры обороны и главнокомандующие проводят регулярные беседы. Обсуждения идут также на базе Рамштайна . Так что я не думаю, что между нами есть какое-то недоразумение".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США передадут Украине четыре системы HIMARS в новом пакете военной помощи, - Reuters
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Топ комментарии
+6
До чого тут HIMARS?
HIMARS просто пускова установка, а наскільки далеко летить, залежить від ракети, яку в нього засунуть
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04.10.2022 11:44
+6
Ще одна піарщіца- пісдунья вилезла

ДІПЛОМАТ МАЕ ВМИТИ МОВЧАТИ ‼️‼️‼️
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04.10.2022 12:30
+5
Цікаво,хто із війсковихСША,чи з українських війскових ділиться з Маркаровою подібною інформацією.?х/з
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04.10.2022 12:28
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Упс
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04.10.2022 11:25 Ответить
дайте что то ипануть по москве хоть раз
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04.10.2022 11:26 Ответить
Нее, один раз мало. За один раз может не дойти...
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04.10.2022 11:53 Ответить
Ну да. По поезду надо
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04.10.2022 11:26 Ответить
Для начала, чтобы что-то получить, надо просить больше, чтобы затем согласиться на меньшее. Эти ракеты еще вопрос есть ли в последних модификациях с защищенным gps, на который не работают помехи или ложная передача сигнала, а также их вполне могут сбивать (а могут и не сбивать). Нам надо AGM-86 ALCM (томагавк воздушного базирования). Им можно атаковать военно-промышленные заводы на России и также атаковать даже бункер на Алтае, дозаправляясь где-то по пути и используя Казахстан как скрытную авиабазу. Подвесить его либо под миг-29, либо даже под гражданский самолет, хватит даже 1 штуки если взять на борт, нам не нужны ковровые бомбардировки. США нам это не дадут, но именно это и надо просить, явно показав военную пользу от применения данных ракет. И они дадут атакмс или же более слабые крылатые ракеты, турецко-французскую SOM, например. И это не будет даже пропорциональным ответом на действия кацапов, даже и близко. Мы по ним должны 10000 ракет запустить этих, чтобы сравниться с ответом на агрессию.
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04.10.2022 11:29 Ответить
за ATACMS на 300 км для HIMARS навіть ще не довомились, цікаво що ж тоді вона має на увазі під "далі, ніж HIMARS"? одразу щось на 500 км?
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04.10.2022 11:36 Ответить
До чого тут HIMARS?
HIMARS просто пускова установка, а наскільки далеко летить, залежить від ракети, яку в нього засунуть
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04.10.2022 11:44 Ответить
Ну, вона, можливо, й не повинна у цих речах розбиратися. Вона вибиває далекобійні ракети, а нюанси, то вже таке
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04.10.2022 12:28 Ответить
Язиком вибиває
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04.10.2022 12:33 Ответить
газета.сру
04 октября 2022, 10:32
Сенатор Цеков заявил, что Украина воюет за независимость США ради ослабления России

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04.10.2022 11:48 Ответить
Такого соседа-монстра, который лупит по тебе по мере поступления мочи в его голову, надо не просто ослабить, а развалить на части.
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04.10.2022 12:54 Ответить
позитива всем

газета.сру
04 октября 2022, 12:43
Мобилизованный россиянин умер после конфликта с сослуживцем в военной части Омска
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04.10.2022 12:59 Ответить
Задолбали амеры варить на медленном огне эту жабу нашими руками.
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04.10.2022 11:49 Ответить
Это их стиль. США точно в таком же темпе помогали СССР во время Второй мировой, но без их помощи вряд ли можно было скрутить рога тогдашней Германии.
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04.10.2022 12:05 Ответить
помощь ссср переоценена
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04.10.2022 12:42 Ответить
Все военачальники СССР признавали её главной причиной перелома в войне.
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04.10.2022 12:50 Ответить
я имел ввиду вклад ссср в итог 2МВ
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04.10.2022 12:58 Ответить
Не согласен! можно отвергать идеологию совка, но нельзя отрицать очевидного.
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04.10.2022 13:01 Ответить
Цікаво,хто із війсковихСША,чи з українських війскових ділиться з Маркаровою подібною інформацією.?х/з
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04.10.2022 12:28 Ответить
Вона - протеже Ермака . За то , що записала ту промову гончарука на телефон і здала його ОПУ
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04.10.2022 12:32 Ответить
не загоняй, Єомак гівно, але Маркарова протеже найвеличнішого Гетьмана . Скажи ще що не знаєш за АКТИВБАНК
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04.10.2022 18:52 Ответить
Как кто? Хенерал-яфрейтор бронекопытных войск подводной авиации с горно-********* уклоном Абдрыстович.
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04.10.2022 12:33 Ответить
Ще одна піарщіца- пісдунья вилезла

ДІПЛОМАТ МАЕ ВМИТИ МОВЧАТИ ‼️‼️‼️
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04.10.2022 12:30 Ответить
Кто этой ЗЕлёной свинке про такие вещи хрюкать разрешил?
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04.10.2022 12:31 Ответить
ця "зелена свинка" подруга Петра та Гонтарєвой)))
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04.10.2022 18:53 Ответить
Та вы шо? Чем докажите?
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04.10.2022 19:07 Ответить
здивований що не знаєте таких простих речей...і хто був головою Мінфіна в 2018 де вона взагалі то з 2015...вона взагалі не дипломат а фінансист і Зєля її в Штати за грошима заслав, а неї добрі стосунки з МВФ
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04.10.2022 19:34 Ответить
поки ядерний статус України не буде відновлено - ці всі ракети, це ні про що....
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04.10.2022 13:15 Ответить
 
 