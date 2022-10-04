Зеленский утвердил решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с Путиным, - указ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский утвердил решение, согласно которому Украина не будет вести какие-либо переговоры с российским диктатором Путиным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ.
Так глава государства ввел в действие решение СНБО от 30 сентября.
В первом пункте решения говорится: "Констатировать невозможность проведения переговоров с Президентом Российской Федерации В. Путиным".
Также СНБО решил одобрить текст Совместного обращения Президента Украины, Председателя Верховной Рады Украины и Премьер-министра Украины в Организацию Североатлантического договора.
"Кабинету Министров Украины подготовить предложения по многоуровневой системе обеспечения безопасности на основе многосторонних и двусторонних соглашений Украины, направленных на доведение оборонного потенциала Украины до уровня, обеспечивающего гарантированный отпор вооруженной агрессии Российской Федерации, усиление военной поддержки Украины по наращиванию ее оборонных способностей, содействие развитию оборонно -промышленного комплекса и существенного увеличения масштаба и объемов индивидуальной и коллективной подготовки украинских военнослужащих", - говорится в 3 пункте.
Также Кабмину поручено обеспечить усиление обороноспособности Украины путем увеличения поставок военно-технической помощи Украине.
В то же время, Верховной Раде рекомендовано с целью повышения устойчивости государства ускорить принятие соответствующих законопроектов относительно надлежащего санкционного и иного реагирования на эскалацию со стороны Российской Федерации.
Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с РФ, но уже с другим президентом России.
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Когда Ху.ло лично вело переговоры с Украиной? Он все равно какую небудь собаку вместо себя пошлёт
А Вовуся решил его отказ использовать,буд то он чявото там решает.
Утвердили,что с любым согласны договорняки делать.Ху.ло то все равно
отказался.
а це заступник єрмака товаріщь Татаров ‼️‼️
Зєлупа - то молодець серед овець. Бо щє вчора Зєлупа плював в бік ЗСУ, відкриваючи одну за одною кримінальні справи на патріотів, та був готовий відсмоктати у *****. Навіть декілька місяців поспіль вже після 24 Лютого Зєлупа потайки весь час наполегливо шукав змоги вести перемовини з ****** через путінських гаманців якто Абрамовіч, Фрідман й тощо. А зараз вже навіть на російському ТВ Путіна тролить будь-хто, починаючи від пропагандонів середньої ланки, до Рамзана Кадирова.
Песковым,Шойгу,Кадыровым и.т.д
Они любого бомжа с вокзала пошлют и Зе его лично встретит.
Указ ни о чём
Тоді з Росії знімуть санкції .
Все вирішує зброя якби не було б ленд-лізу можливо Україні довелося б капітулювати а зараз недоцільно виконувати жодних умов Росії
Звичайно, він на посту президента готовий здохнути. Тільки не за нас, а залишившись на цьому посту пожиттєво.
Та й не знайдеться в гондурасєї хоча б один -- адекватний.
Цирк: если другие не соглашаются ,то мне не очень то и хотелось.
Безоговорочное подписание протокола
То есть воевать никто не собирается
Безоговорочная капитуляция.
Переговоры могут быть только между союзниками, по поводу дележа пирога! С противником только --- капитуляция!!
Зеля вже був готовий пристати на умови *****, і якби не Борис Джонсон,Байден, Блінкен ....навіть не хочу й передбачувати.....
І не робіть вигляд, що Ви цього не знали...
А " я буду разговаривать с другим" - это вмешательство во внутренние дела чужой страны.
Но посоветовать формулировку некому. Все профессиональные дипломаты заменены арахамиями....
Вгадайте з трьох раз: кого б вибрали расєянє-- махатму Ганді чи Малюту Скуратова??
Топнул ножкой и надули губки.
Але не з рфією. Сподівається, що там зміниться влада і тоді пацани добазаряться.