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Зеленский утвердил решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с Путиным, - указ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский утвердил решение, согласно которому Украина не будет вести какие-либо переговоры с российским диктатором Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ.

Так глава государства ввел в действие решение СНБО от 30 сентября.

В первом пункте решения говорится: "Констатировать невозможность проведения переговоров с Президентом Российской Федерации В. Путиным".

Также СНБО решил одобрить текст Совместного обращения Президента Украины, Председателя Верховной Рады Украины и Премьер-министра Украины в Организацию Североатлантического договора.

"Кабинету Министров Украины подготовить предложения по многоуровневой системе обеспечения безопасности на основе многосторонних и двусторонних соглашений Украины, направленных на доведение оборонного потенциала Украины до уровня, обеспечивающего гарантированный отпор вооруженной агрессии Российской Федерации, усиление военной поддержки Украины по наращиванию ее оборонных способностей, содействие развитию оборонно -промышленного комплекса и существенного увеличения масштаба и объемов индивидуальной и коллективной подготовки украинских военнослужащих", - говорится в 3 пункте.

Также Кабмину поручено обеспечить усиление обороноспособности Украины путем увеличения поставок военно-технической помощи Украине.

В то же время, Верховной Раде рекомендовано с целью повышения устойчивости государства ускорить принятие соответствующих законопроектов относительно надлежащего санкционного и иного реагирования на эскалацию со стороны Российской Федерации.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с РФ, но уже с другим президентом России.

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Топ комментарии
+28
Треба визнати, що боневтік знатно тролить *****
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04.10.2022 11:33
+18
А указ про призначеня Абрахамії (чи АРАхамії) головою переговорної групи у складі зрадників,тобто слуг зелі, хіба скасовано?!
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04.10.2022 11:38
+16
Щоб це допетрити, найвеличнішому лідеру ********** знадобилось лише три роки, загибель десятків тисяч українців, спалених міст, зруйнованої економіки, втрачених територій.

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04.10.2022 11:47
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Треба визнати, що боневтік знатно тролить *****
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04.10.2022 11:33 Ответить
У Вашому пості ознаки того, що ви трохи заблудились на форумі
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04.10.2022 11:54 Ответить
Он из тех 73%.
Когда Ху.ло лично вело переговоры с Украиной? Он все равно какую небудь собаку вместо себя пошлёт
А Вовуся решил его отказ использовать,буд то он чявото там решает.
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04.10.2022 12:01 Ответить
Якщо ти не знаєш, переговори завжди ведуться від імені глави держави. Хто їх буде проводити, хоч собака, хоч свиня, не має значення. Остаточний результат буде затвержджувати чинний президент.
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04.10.2022 12:32 Ответить
После 6 месяцев просьб заглянуть в глаз и 100 отказов,ход конём-а мне и не хотелось.
Утвердили,что с любым согласны договорняки делать.Ху.ло то все равно
отказался.
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04.10.2022 12:49 Ответить
Якщо ти уважно читав, мав би зрозуміти, що вираження чинний президент стосується і України.
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04.10.2022 16:22 Ответить
То з Козаком Єрмак по ходу може і далі переговори вести? Дуже цікаво....
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04.10.2022 12:33 Ответить
Я думаю, що буде, як би нам цього не хотілося.
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04.10.2022 13:55 Ответить
А знаєте,хто врятував фсбешного попа пашку мерседеса,якого затрималм на митниці з награбованими церковними реліквіями і іншими цинностями,
а це заступник єрмака товаріщь Татаров ‼️‼️
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04.10.2022 13:47 Ответить
" боневтік знатно тролить ***** "

Зєлупа - то молодець серед овець. Бо щє вчора Зєлупа плював в бік ЗСУ, відкриваючи одну за одною кримінальні справи на патріотів, та був готовий відсмоктати у *****. Навіть декілька місяців поспіль вже після 24 Лютого Зєлупа потайки весь час наполегливо шукав змоги вести перемовини з ****** через путінських гаманців якто Абрамовіч, Фрідман й тощо. А зараз вже навіть на російському ТВ Путіна тролить будь-хто, починаючи від пропагандонів середньої ланки, до Рамзана Кадирова.
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04.10.2022 16:57 Ответить
Ви абсолютно праві. Але коли вже навіть до такого персонажу дійшло (скоріше добре пояснили), що нема чого з ****** розмовляти, то це дуже позитивний знак
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04.10.2022 17:54 Ответить
Теперь жди .у деда кукундер сорвало
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04.10.2022 11:39 Ответить
А указ про призначеня Абрахамії (чи АРАхамії) головою переговорної групи у складі зрадників,тобто слуг зелі, хіба скасовано?!
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04.10.2022 11:38 Ответить
А навіщо скасовувати? Арахамія і не вів перемовин з путлером. Він буде вести перемовини з патрушевим, наприклад. З патрушевим же не заборонено?
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04.10.2022 12:16 Ответить
Зрадник домовляється зі зрадником! До чого домовляться?
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04.10.2022 13:50 Ответить
Ну вони вже "па средине" домовлялися, але не врахували рівень власного ідіотизму.
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04.10.2022 14:01 Ответить
Мабуть він тільки з патрушевим згоден вести перемовини ...
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04.10.2022 11:43 Ответить
Невже відновиться ракетна програма, а держоборонзамовлення буде профінансовано більше, ніж на 40%? А як же дороги?
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04.10.2022 11:44 Ответить
Щоб це допетрити, найвеличнішому лідеру ********** знадобилось лише три роки, загибель десятків тисяч українців, спалених міст, зруйнованої економіки, втрачених територій.

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04.10.2022 11:47 Ответить
І провал його плану стати пожитевим гауляйтером всієї України.
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04.10.2022 13:51 Ответить
Добре, спостерігаємо.
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04.10.2022 11:47 Ответить
Росія вже програла цю війну. Рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" з Путіним і з його бандою підтримую двома руками. Тільки можлива капітуляція Росії в новому керівному складі на умовах України і її союзників.
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04.10.2022 11:47 Ответить
Хорошо что осталась возможность переговоров с :
Песковым,Шойгу,Кадыровым и.т.д
Они любого бомжа с вокзала пошлют и Зе его лично встретит.
Указ ни о чём
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04.10.2022 12:23 Ответить
Указ відкрито демонструє, що ***** - збитий льотчик, якого навіть 95 квартал вертить на шпилю. Це підливає воду на млин внутрішньої ворожнечі всередині російської верхівки.
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04.10.2022 14:04 Ответить
мабуть вже хоче шось десь розпиляти
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04.10.2022 11:50 Ответить
Еще нужно уточнить что Украина будет вести переговоры только с отдельными республиками бывшей росийской империи.
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04.10.2022 11:51 Ответить
персонификация власти - штука опасная. он так же как и путин видит власть как свою собственность и полностью идентифицирует ее с личностью: своей или другой, неважно. по сути нет никакой разницы между ним и путиным: это два диктатора - один мелкий, умный с серьезными возможностями(так было по крайней мере, хотя их существенно поубавилось). Другой - мелкий, глупый, с возможностями в свой рост. путин vs зепутин. Это то, что получили в результате акции "прикол2019".
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04.10.2022 11:54 Ответить
100%
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04.10.2022 12:17 Ответить
А для чого Україні зараз переговори ? Тобто виконати умови путіна? Зеленський правильно робить що не буде вести переговорів з путіним а навіщо тоді ленд-ліз?
Тоді з Росії знімуть санкції .
Все вирішує зброя якби не було б ленд-лізу можливо Україні довелося б капітулювати а зараз недоцільно виконувати жодних умов Росії
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04.10.2022 11:56 Ответить
Господин Президент - позиция правильная, конечно. На 100%. Вот только не мешало бы ещё выступить перед нацией с обращением : "Ребята, 3 года назад был неправ, когда критиковал Порошенко за эту же самую позицию относительно россии, НАТО, армии, переговоров и т.д., и т.п. Петро Алексеевич, извините. Сограждане, извините. Моя наивность стоила стране много жизней. С 24 февраля искупаю вину, как могу. Готов сдохнуть на посту Президента за всех за вас, если будет надо."
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04.10.2022 12:03 Ответить
Це хто вибачиться перед нацією? Отой нарцис - боневтік? Ви серйозно так думаєте?

Звичайно, він на посту президента готовий здохнути. Тільки не за нас, а залишившись на цьому посту пожиттєво.
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04.10.2022 12:23 Ответить
Цього клована треба лінчувати вже тільки за те що знаючи про війну ще з жовтня 21року воно нахабно сцало людям в очі про шашлики, чим прирекло десятки тисяч українців на загибель, які спокійно собі спали вдома зранку 24 лютого!
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04.10.2022 13:07 Ответить
ну нарешті ЗЕ кинув пошуки миру в дпі Х-йла.
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04.10.2022 12:08 Ответить
Мрія дитинства рухнула... А все так добре спочатку домовились. Мирний план, зміни в Конституцію, признання "лднр", відведення українських сил, роззброєння... Ні, блін, вийшли якісь протестувальники "Ні капітуляції!", і після цього все пішло не по плану!
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04.10.2022 12:08 Ответить
Кацапы будут дохнуть до тех пір, доки не оберуть адекватного чувака чи не развалять ЦЕ ЛОСКУТНЕ СТВОРІННЯ ( рашу) на маленьки країни , як це случалось у Австро- Угорщини
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04.10.2022 12:14 Ответить
Оберуть адекватного????? Щаз!
Та й не знайдеться в гондурасєї хоча б один -- адекватний.
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04.10.2022 20:26 Ответить
Ну их будет много 🤣🤣🤣
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04.10.2022 21:28 Ответить
Пора референдум в интернете проводить о присоединении Якутии к США , а курил к Японии
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04.10.2022 21:30 Ответить
Если завтра Ху.ло свиснет Зе,давай забегай про Крым в аренду на 15 лет поговорить?

Цирк: если другие не соглашаются ,то мне не очень то и хотелось.
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04.10.2022 12:30 Ответить
щось я бачу невідповідність між месагою 3,5роки тому "просто перестать стрелять, и сойтись в переговорах с ****** где-то посередине"...
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04.10.2022 12:46 Ответить
Напевно, зелені нарешті дійшло, що ***** нездатне навіть на договорняк
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04.10.2022 14:09 Ответить
***** пообіцяло Китаю та Індіі швидко закінчити цю війну. Будь яка війна закінчується перемовинами. Цей указ робить його світовим політичним трупом з яким ніхто не буде розмовляти. Чекаємо коли це лайно стане не тільки політичним трупом...
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04.10.2022 12:46 Ответить
Не припоминаю я перемовын в 1945 с Германией.
Безоговорочное подписание протокола
То есть воевать никто не собирается
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04.10.2022 12:51 Ответить
Шо ти мелеш????
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04.10.2022 12:54 Ответить
Нет.
Безоговорочная капитуляция.
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04.10.2022 16:08 Ответить
И я не припоминаю переговоров Македонского, Чингиз-хана и иже с ними. Этот нарратив появился где-то в апреле,когда у ***** все начало трещать по швам.И каждая ************* **** завыла: переговоры, перегово-о-ры,перего-о-воры--ыывыыы......
Переговоры могут быть только между союзниками, по поводу дележа пирога! С противником только --- капитуляция!!
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04.10.2022 20:20 Ответить
Україну чудом пронесло в міліметрах від рабства в вигляді переговорів.
Зеля вже був готовий пристати на умови *****, і якби не Борис Джонсон,Байден, Блінкен ....навіть не хочу й передбачувати.....
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04.10.2022 20:37 Ответить
Нагадайте, будь ласка, коли все це відбувалося, особливо цікавить коли Зеля був готовий пристати на умови *****????
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05.10.2022 10:13 Ответить
,коли арахамія як поранений з зеленою шоблою бігав по Стамбулу, а з усіх прасок лунало: всі війни закінчуються переговорами....перемовинами...дайош мир з ******, а Зеля такий: я готовий зустрітися з ****** наодинці, в будь який час, та з будь-якої сторони!
І не робіть вигляд, що Ви цього не знали...
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05.10.2022 10:38 Ответить
Зрозуміло, дуже добре що Ви лише один із коментаторів...
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05.10.2022 10:53 Ответить
На самом деле сказать " я не хочу с ним разговаривать" - это политическое решение.
А " я буду разговаривать с другим" - это вмешательство во внутренние дела чужой страны.
Но посоветовать формулировку некому. Все профессиональные дипломаты заменены арахамиями....
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04.10.2022 12:49 Ответить
А де ви побачили я буду разговаривать с другим???? Та ще й вмешательство во внутренние дела чужой страны побачили????
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04.10.2022 12:53 Ответить
останній абзац цієї інфи, є ссиль.
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04.10.2022 13:07 Ответить
Виходить війна не завершиться як мінімум до 2024 року, а у разі перемоги пу на своїх виборах в 2024, то і до 2030 року. Браво, що тут ще сказати, завжди мріяв змарнувати все своє життя сидячи під замком у воюючій країні.
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04.10.2022 12:57 Ответить
Ви, мабуть, дуже втомилися від війни???
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04.10.2022 13:00 Ответить
надежда на транзит власти к младшему патрушеву в 2023м
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04.10.2022 13:08 Ответить
А хто це? Я не дуже розбираюсь в їх політиках.
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04.10.2022 14:04 Ответить
Патрушев - це таке ж фсбшне *****, тільки в профіль
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04.10.2022 14:11 Ответить
Та й що?? Ви розраховуєте що в політиці Гондурасєї шось зміниться??
Вгадайте з трьох раз: кого б вибрали расєянє-- махатму Ганді чи Малюту Скуратова??
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04.10.2022 20:43 Ответить
Висновок від tZEinform: "Зеленский, як і Путін, хворіє на персоніфікацію влади"
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04.10.2022 13:05 Ответить
😃Игра на публику,цирк для тупых 73%.
Топнул ножкой и надули губки.
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04.10.2022 13:34 Ответить
Зеленский - молодец!
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04.10.2022 13:43 Ответить
Так і не збулася мрія заглянути путіну в очі . Всі надії були марними. Це крок відчаю.
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04.10.2022 13:59 Ответить
Підтримую. з ****** немає про що говорити.
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04.10.2022 14:29 Ответить
А коли буде постанова про заглядання у шоколадне око Пуйла?
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04.10.2022 14:45 Ответить
Черговий піар-хід. Продовження призабутого через війну РНБО-шоу кінця 2021 року. А з ручною мавпочкою путлєра, піськовим - можна вести перемовини? А з косоокою шойгою? Дебільше формулювання рішення РНБО, яке схвалили дебіли і показушники
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04.10.2022 17:23 Ответить
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04.10.2022 18:49 Ответить
зельц.. вспомни чака...
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04.10.2022 19:16 Ответить
Тіпу з ліліпутіним домовлятися не буде, а з різними ************ навльними можна
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04.10.2022 19:25 Ответить
Это самое правильное решение СНБО. Наконец-то. Хотя, такое решение должно было быть принято сразу после аннексии Крыма.
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04.10.2022 21:08 Ответить
Молодець,який сильний як лев .....він як і в Омані був теж як тигр ...не хотів летіти через кремль ...аж МАУ збили (на прохання кремлівської мафіїї)... так схоже напорноактрису зеМОЛОДЬ,це ваш вибір?
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05.10.2022 07:46 Ответить
Він відмовляється від переговорів конкретно з ******.
Але не з рфією. Сподівається, що там зміниться влада і тоді пацани добазаряться.
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05.10.2022 08:33 Ответить
 
 