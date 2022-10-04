Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины: "Но своих военных мы никуда не посылаем". ВИДЕО
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Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко признал, что страна участвует в так называемой "спецоперации".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства", - отметил белорусский диктатор.
По его словам, он не хочет "допустить распространение этого конфликта на территорию Беларуси".
"Во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину россиянам стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие", - добавил Лукашенко.
"Да, мы лечим. Лечили людей, если нужно. Да, мы кормим людей. И не только россиян. Мы больше кормим тех беженцев, бедных, бедных людей, которые по 400-500 человек в сутки прибывают к нам из Украины. Ну как их не накормить, как их не лечить?! Вот такое наше участие в этой военной операции. Другого нет и не будет", - добавил самопровозглашенный "президент".
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Ще не пора перевзутися та вдарити у старшобратню спину?
Ти ж такий хитрий, ми просто в захваті!
пюрешка он.
Ще питання Є?
Чи ти вже "Віцебськ" вважаєш територією України?
І вашим, і нашим, і кремль не роздратувати, і у війну не вступити.
"Так, зізнаюся, б'ю. Але ж не вбиваю!".
З одного боку всю свою республіку надав для потреб агресора, і аеродроми, і запуски ракет. А з іншого боку на День Незалежності України бажає "Мирного Неба".
Давно помічено - хочеш з одним задом всидіти на двох стільцях, в результаті і стільці зламаєш і зад поб'єш.
"Когда мы пересекали границу, видели лежащих пограничников, возле которых стояли белорусские военные". Придёт время и сами белорусы начнут свидетельствовать, спасая свои никчемные шкуры и перекладывая вину на руководство
для будывныцтва покупать.
Вы верите,что кто то когда то их накажет или уменьшит торговлю?
Всем заслуженным диктаторам, значит, почёт и уважение для жопы с лопатой, а нашему - так без лопаты?!
Категорически требуем строгого соблюдения полного протокола исторически сложившихся традиций прощания с диктаторами!!!
А ЛУКА решил йти на електостул Гааги
еще как посылают
уже побывало более 30 тыс.
маскируются под днровцев и москалей