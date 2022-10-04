РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14474 посетителя онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
17 431 54
Беларусь (7526) война (46847) Лукашенко (3502)

Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины: "Но своих военных мы никуда не посылаем". ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко признал, что страна участвует в так называемой "спецоперации".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства", - отметил белорусский диктатор.

По его словам, он не хочет "допустить распространение этого конфликта на территорию Беларуси".

"Во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину россиянам стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие", - добавил Лукашенко.

"Да, мы лечим. Лечили людей, если нужно. Да, мы кормим людей. И не только россиян. Мы больше кормим тех беженцев, бедных, бедных людей, которые по 400-500 человек в сутки прибывают к нам из Украины. Ну как их не накормить, как их не лечить?! Вот такое наше участие в этой военной операции. Другого нет и не будет", - добавил самопровозглашенный "президент".

Также читайте: Лукашенко боится участия в войне против Украины и делает все, чтобы Беларусь туда не вступила, - Буданов
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+29
Да, вы трусливо стреляете через границу, думая что вам не прилетит в ответ
показать весь комментарий
04.10.2022 12:41
+24
Пи#дюк усатый.
показать весь комментарий
04.10.2022 12:41
+17
Тупе чмо, твоє місце на шибениці 🤬🖕
показать весь комментарий
04.10.2022 12:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бацька!
Ще не пора перевзутися та вдарити у старшобратню спину?
Ти ж такий хитрий, ми просто в захваті!
показать весь комментарий
04.10.2022 12:40 Ответить
А деньги кто бульбофюреру будет давать и спонсировать весь его местечковый "социализм", ты штоль? Ему нужны жёсткие вежливые санкции и всем беларусам тоже, чтобы они больше так не наживались на нашей войне, а не слушать и вестись на его очередные словесные выкрутасы и петли, начиная с далёкого 1994! года
показать весь комментарий
04.10.2022 12:45 Ответить
Да какой он бацька. Хватит хорошее слово обижать.
пюрешка он.
показать весь комментарий
04.10.2022 13:31 Ответить
Прийде час він так і зробить, не сумнівайся. Але його це вже не врятує
показать весь комментарий
04.10.2022 13:48 Ответить
Пи#дюк усатый.
показать весь комментарий
04.10.2022 12:41 Ответить
Обыкновенная усатая проститутка гейского типа, обслуживающего совершенно не бесплатно лысого карлика на каблуках и орально, и анально...
показать весь комментарий
04.10.2022 13:31 Ответить
Тупе чмо, твоє місце на шибениці 🤬🖕
показать весь комментарий
04.10.2022 12:41 Ответить
Я подивлюсь, як ти співати будеш, коли Калиновці при підтримці українських підрозділів підуть на Мінськ.
показать весь комментарий
04.10.2022 12:41 Ответить
Да, вы трусливо стреляете через границу, думая что вам не прилетит в ответ
показать весь комментарий
04.10.2022 12:41 Ответить
В переводе на кацапский"я хитросделаный"
показать весь комментарий
04.10.2022 12:42 Ответить
Ихтамнет на минималках?
показать весь комментарий
04.10.2022 12:42 Ответить
Гнида білоруська, щоб Ти падло ... "Як я казав, у спину росіянам стріляти ніхто не буде з території Білорусі. Ось наша участь", - додав Лукашенко. СУ..А БІЛОРУСЬКА.Але білоруська гнида віддала територію бульбостану рашисту , щоб рашист вбивав в спину мирних українців і стріляв в саме серце України -Київ.
показать весь комментарий
04.10.2022 12:43 Ответить
Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка; род. 30 августа 1954, Копысь, Оршанский район, Витебская область, Белорусская ССР, СССР) - белорусский политический, государственный и военный деятель. Фактически занимает пост Президента и Главнокомандующего Вооружёнными Силами Белоруссии с 20 июля 1994 года.
Ще питання Є?
Чи ти вже "Віцебськ" вважаєш територією України?
показать весь комментарий
04.10.2022 13:10 Ответить
Ага! А на Чернігівщині тувинці з бурятами з білоруським акцентом говорили І під Михайло-Коцюбинським чуваші над колоною білоруські прапори піднімали!
показать весь комментарий
04.10.2022 13:04 Ответить
Чує, що відповідати прийдеться ))
показать весь комментарий
04.10.2022 12:44 Ответить
Все что боится Бульбофюрер ето то что его же армия пойдет на его же дворец и вытащив его за ноги разорвет на площади.
показать весь комментарий
04.10.2022 12:44 Ответить
*******, усатый, ты уже попал
показать весь комментарий
04.10.2022 12:44 Ответить
Довбо(ОЙ)б, тобі п*зда!
показать весь комментарий
04.10.2022 12:45 Ответить
Хитрий лис Лука.
І вашим, і нашим, і кремль не роздратувати, і у війну не вступити.
"Так, зізнаюся, б'ю. Але ж не вбиваю!".
З одного боку всю свою республіку надав для потреб агресора, і аеродроми, і запуски ракет. А з іншого боку на День Незалежності України бажає "Мирного Неба".
Давно помічено - хочеш з одним задом всидіти на двох стільцях, в результаті і стільці зламаєш і зад поб'єш.
показать весь комментарий
04.10.2022 12:45 Ответить
" Мы не стреляли! Мы только снаряды подавали! С беларуских складов!"
показать весь комментарий
04.10.2022 13:06 Ответить
Після оголошення мобілізації в ********** повноцінний вступ Білорусі у війну це лише питання часу. Лука-димогенератор уже все навколо засмердів виставляючи себе "нейтральною жертвою зобовязань перед "союзною державою", але навіть діти розуміють що білорусь не держава а колонія ********** і він вже давно не легітимний президент, а гауляйтер від *****.
показать весь комментарий
04.10.2022 12:46 Ответить
забалакує ***** зуби
показать весь комментарий
04.10.2022 12:46 Ответить
Ти лиш посмій дати команду своїй армії кудись наступати, з твого колгоспу мокрого місця не лишиться!
показать весь комментарий
04.10.2022 12:47 Ответить
Лукашенко визнав, що є співучасником військових злочинів, в тому числа вбивства українців.
показать весь комментарий
04.10.2022 12:47 Ответить
Не бреши Бульбофюрер. В лютому-березні бачили ми твоїх військових.
показать весь комментарий
04.10.2022 12:49 Ответить
Пленные ещё в феврале давали показания, что украинских пограничников расстреляли именно белорусы, расчистив дорогу.

"Когда мы пересекали границу, видели лежащих пограничников, возле которых стояли белорусские военные". Придёт время и сами белорусы начнут свидетельствовать, спасая свои никчемные шкуры и перекладывая вину на руководство
показать весь комментарий
04.10.2022 15:50 Ответить
Чому цей вбивця Лукашенко ще не знищений? Де наш Мосад?
показать весь комментарий
04.10.2022 12:49 Ответить
показать весь комментарий
04.10.2022 12:50 Ответить
показать весь комментарий
04.10.2022 12:50 Ответить
показать весь комментарий
04.10.2022 13:54 Ответить
Сначала выборы фальсифицируют, потом бунтующих расстреливают, потом война
показать весь комментарий
04.10.2022 12:52 Ответить
Картопляний уйобок
показать весь комментарий
04.10.2022 12:54 Ответить
Надо в ответ у них Битума побольше
для будывныцтва покупать.
Вы верите,что кто то когда то их накажет или уменьшит торговлю?
показать весь комментарий
04.10.2022 12:55 Ответить
Шизик, уже и Литва собирается напасть на вас? Карту покажи )))
показать весь комментарий
04.10.2022 12:58 Ответить
Лука Мудищев уже оправдывается, что они "лечат" =) Следующим логичным шагом будет заявление об оккупации россией. А в конечном итоге, когда Украина выбьет рашистов с территории Крыма, он объявит войну россии. Знаем, - проходили.
показать весь комментарий
04.10.2022 12:58 Ответить
Ах тыж усатая Дырявая Шляпа, будешь висеть рядом с ботаксным педофильным Шнырем!!!
показать весь комментарий
04.10.2022 13:06 Ответить
Лукашенко признал , что Участвовал в изнасиловании , но только на пол шишечки , это же не считается Это же полный ****** , что то новое в юриспруденции
показать весь комментарий
04.10.2022 13:26 Ответить
Були на півночі України в березні 2022 року білоруси з Мар*їної Горки та казахи . Виконували поліцейські функції..
показать весь комментарий
04.10.2022 13:37 Ответить
То ЗСУ треба бити по русні на території Білорусі,не вбиваючи белорусів!
показать весь комментарий
04.10.2022 13:44 Ответить
Ок муамару каддафи перед тем как его застрелить в жопу засунули черенок от лопаты, хорошо черенок ,и лучше бы вместе с лопатой , это для жопы путина, усатому только расстрел, так же правильно будет? Войска не посылал, только ракетами стрелял со своей территории, ну вот и казнь без лопаты будет, все по честному?
показать весь комментарий
04.10.2022 13:47 Ответить
Это что ещё тут нам за дискриминация такая???
Всем заслуженным диктаторам, значит, почёт и уважение для жопы с лопатой, а нашему - так без лопаты?!
Категорически требуем строгого соблюдения полного протокола исторически сложившихся традиций прощания с диктаторами!!!
показать весь комментарий
04.10.2022 14:22 Ответить
😂
показать весь комментарий
04.10.2022 15:03 Ответить
Мерзота колхозная!
показать весь комментарий
04.10.2022 13:58 Ответить
А в спину Украине самое оно!?Козлина!
показать весь комментарий
04.10.2022 14:18 Ответить
бульбьі вже скоро дотямлять, що у порівнянні з війною валити луку-мудозвона разом з мусорами і москальськими армійським вождями це розвага....
показать весь комментарий
04.10.2022 15:49 Ответить
Этот ******* должен висеть на дереве с верёвкой на шее
показать весь комментарий
04.10.2022 16:22 Ответить
Все ОДКБ прийняло постанову не прийматиучасть в цій війні сумасшедших диктаторів
А ЛУКА решил йти на електостул Гааги
показать весь комментарий
04.10.2022 17:11 Ответить
лжет паскуда
еще как посылают
уже побывало более 30 тыс.
маскируются под днровцев и москалей
показать весь комментарий
04.10.2022 19:15 Ответить
почему мы до сих пор в суд на беларусь не подали? контрибуции они тоже должны платить, за обстрелы с их территории.....
показать весь комментарий
04.10.2022 20:01 Ответить
 
 