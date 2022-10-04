Жителям оккупированной Луганской области нужно эвакуироваться, чтобы они не пострадали во время контрнаступления ВСУ, - Гайдай

Российские оккупационные войска минируют подъездные дороги, мосты и здания.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Готовятся к обороне. Оккупанты минируют территорию Луганщины: подъездные дороги, мосты, админздания, знаковые здания. Массового побега среди рашистов нет. Скоро будем просить население оккупированных территорий эвакуироваться из городов, чтобы они не пострадали при контрнаступлении", - отметил глава ОВА. .

По словам Гайдая, зимовать люди смогут только в селах.

"После деоккупации горожане не останутся на зиму. Людей пустим только на короткий промежуток времени – посмотреть дом, взять вещи. Централизованное отопление невозможно восстановить так быстро", - добавил он.

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