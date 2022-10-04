3 614 10
Жителям оккупированной Луганской области нужно эвакуироваться, чтобы они не пострадали во время контрнаступления ВСУ, - Гайдай
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупационные войска минируют подъездные дороги, мосты и здания.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Готовятся к обороне. Оккупанты минируют территорию Луганщины: подъездные дороги, мосты, админздания, знаковые здания. Массового побега среди рашистов нет. Скоро будем просить население оккупированных территорий эвакуироваться из городов, чтобы они не пострадали при контрнаступлении", - отметил глава ОВА. .
По словам Гайдая, зимовать люди смогут только в селах.
"После деоккупации горожане не останутся на зиму. Людей пустим только на короткий промежуток времени – посмотреть дом, взять вещи. Централизованное отопление невозможно восстановить так быстро", - добавил он.
Топ комментарии
+8 Владимир Николенко 123e1460
показать весь комментарий04.10.2022 13:05
+2 Валентина Саюн c856325a
показать весь комментарий04.10.2022 12:59
+2 Alex_Dimitrov
показать весь комментарий04.10.2022 14:19
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
стало
На сватовском направлении луганского фронта (от Северского Донца до бывшей границы с РФ) наши войска продолжали отходить. Обстановка полностью не ясна, но есть непроверенные данные, что противник уже сумел перерезать трассу Рубежное - Сватово и своими передовыми группами угрожает выходом в тыл гарнизону Сватово и охватом Кременной - Рубежного».
терорист диркін