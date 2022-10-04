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Жителям оккупированной Луганской области нужно эвакуироваться, чтобы они не пострадали во время контрнаступления ВСУ, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Российские оккупационные войска минируют подъездные дороги, мосты и здания.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Готовятся к обороне. Оккупанты минируют территорию Луганщины: подъездные дороги, мосты, админздания, знаковые здания. Массового побега среди рашистов нет. Скоро будем просить население оккупированных территорий эвакуироваться из городов, чтобы они не пострадали при контрнаступлении", - отметил глава ОВА. .

По словам Гайдая, зимовать люди смогут только в селах.

"После деоккупации горожане не останутся на зиму. Людей пустим только на короткий промежуток времени – посмотреть дом, взять вещи. Централизованное отопление невозможно восстановить так быстро", - добавил он.

Читайте: Оккупанты заняли оборону в психбольнице Сватового, - Гайдай
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Топ комментарии
+8
«На херсонском фронте вчера весь день продолжались ожесточенные бои. Основные усилия противник направлял на бериславское направление - наступая в районе Дудчан (большая часть взята противником, наши войска отошли, взорвав дамбу водохранилища) и Давыдов Брода, где ситуация для наших частей также постоянно ухудшается.
На сватовском направлении луганского фронта (от Северского Донца до бывшей границы с РФ) наши войска продолжали отходить. Обстановка полностью не ясна, но есть непроверенные данные, что противник уже сумел перерезать трассу Рубежное - Сватово и своими передовыми группами угрожает выходом в тыл гарнизону Сватово и охватом Кременной - Рубежного».
терорист диркін
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04.10.2022 13:05
+2
Ви уже евакуацію проводити повинні
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04.10.2022 12:59
+2
как он будет проводить эвакуацию на захваченных врагом территориях? он просит жителей городов захваченных выехать оттуда.
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04.10.2022 14:19
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Как это зачем вы ВСУ прикрываются мирными жителями ? Твари рашисткие
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04.10.2022 12:56 Ответить
Різниця у дві години.Я не встигаю стежити за ЗСУ

стало
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04.10.2022 12:58 Ответить
«На херсонском фронте вчера весь день продолжались ожесточенные бои. Основные усилия противник направлял на бериславское направление - наступая в районе Дудчан (большая часть взята противником, наши войска отошли, взорвав дамбу водохранилища) и Давыдов Брода, где ситуация для наших частей также постоянно ухудшается.
На сватовском направлении луганского фронта (от Северского Донца до бывшей границы с РФ) наши войска продолжали отходить. Обстановка полностью не ясна, но есть непроверенные данные, что противник уже сумел перерезать трассу Рубежное - Сватово и своими передовыми группами угрожает выходом в тыл гарнизону Сватово и охватом Кременной - Рубежного».
терорист диркін
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04.10.2022 13:05 Ответить
Ви уже евакуацію проводити повинні
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04.10.2022 12:59 Ответить
как он будет проводить эвакуацию на захваченных врагом территориях? он просит жителей городов захваченных выехать оттуда.
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04.10.2022 14:19 Ответить
Все що кацапи не зможуть вивезти в ********* вони знищать. А далі скажуть що "там уже взять нєчєго" і добють артою рештки до фундаменту. "Перемогою" для кацапів оголосять знищення українських міст та сіл з метою ослаблення НАТО.
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04.10.2022 13:03 Ответить
много в Лимане знищилы или в Купянске до фундамента много добили артой или в Изюме? Бежали аж пятки сверкали.
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04.10.2022 14:20 Ответить
Будуть ще спроби реваншу, тобто наступ після прибуття мобіків. До кінця війни ми отримаємо пустелю вздовж кордону з ***********. Є також вірогідність застосування *********** тактичних ядерних снарядів - в Бєлгород прибули "іскандери"... В природі кацапа закладено що все на що він не може накласти лапу потрібно вбити. Згадайте їх фолькльор - "і за борт ее бросает в набєжавшую волну" або "так нє доставайся жє ти нікаму!" Але ми теж ще ті "гуманісти"! Кацапи в нас розбурхали такі древні інстинкти, що мені страшно від усвідомлення того на що ми здатні...
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04.10.2022 14:49 Ответить
Пора готовить бомбоубежища по всей стране. Наша цель Украино-Китайская граница
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04.10.2022 13:04 Ответить
 
 