Власти начали очередную атаку на антикоррупционные институции после успехов нового главы САП, - Шабунин
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В повестке дня ВР появился законопроект, легализующий схему, по которой Банковая помогла избежать ответственности заместителю председателя ОП Олегу Татарову.
Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, власти руками нардепа ОПЗЖ Григория Мамки начали очередную атаку на антикоррупционные институции после успехов нового руководителя САП.
"В повестке дня парламента уже на эту неделю появился законопроект 4681 Мамки. Его суть очень проста. Он легализует схему, по которой Банковая отмазала Татарова от НАБУ/САП с помощью Печерского суда. Проект позволяет фигурантам антикоррупционных дел фактически по выбору жаловаться или в ВАКС, или в Печерский суд. Какой суд и почему изберут фигуранты дела Укрнафты (Коломойского) или условный Трухин, видимо, объяснять не нужно", - пояснил Шабунин.
Законопроект появился еще в 2021 году, однако парламент тогда за него так и не проголосовал, хотя правоохранительный комитет Рады согласовал его.
"Принятие этого проекта даже в первом чтении:
1) может сорвать выполнение требований по открытию переговоров о членстве в ЕС (которые президент пообещал выполнить до конца года),
2) почти точно сорвет переговоры по новой программе с МВФ.
Ведь предлагаемые нормы убирают исключительную юрисдикцию ВАКС, САП и НАБУ на расследование ТОП-коррупции, а это одно из ключевых условий для наших партнеров. Этот законопроект Мамки вводит для Банковой безотказный механизм спасения своих коррупционеров от НАБУ/САП. Коррупционеров, которые, подчеркну, собираются воровать налоги не только украинцев, но и американцев, британцев, граждан ЕС – с предоставленной нам международной помощи и т.д", - отметил Шабунин.
Глава ЦПК обратился к спикеру Совета Руслану Стефанчуку: "Зачем вы это делаете? Вас принуждают с Банковой? Кто именно? Или это инициатива главы профильного комитета ВРУ Сергея Ионушаса? Неужели и в прошлый раз (с проектом "Клочка") вас опять ничему не научил? Зачем Раде снова позорить Украину?Кто-то на Банковой очень хочет гарантировать своим схематозникам безопасность?Так пусть этот кто-то идет и уговаривает президента стать субъектом представления этих норм. Хотел бы я посмотреть на эти жалкие попытки умников из ОП убедить Зеленского под этим, извините, дерьмом подписаться. Зачем, господин Спикер, вы мараете и себя, и Раду, помогая этим коррупционерам?".
Пожалуйста, подождите...
От вони Вас (та й всю країну) насправді "заї**ди!
А хто це мог зробити? Музичко? Кузьма на протест вивести?
Все це "контрольований хаос"... Нація слабка та безпорадна боротись за свої права та майбутнє.
Маємо надію що після ЗСУ з'явиться нові спільноти та орієнтири.
Будете організовувати щось - інформуйте.
Канали купляли для влади , або переробляли під СН ( Нардеп "Слуги народу" купив телевізійний канал , а національний переробили " під вилизування" ), битум на дороги купляли у росії, ел.енергію купляли у росії і , взагалі, товарооборот з росією збільшувався за "нових ліц" ( Оборот внешней торговли РФ и Украины в 2021 году вырос на 22,8% ) ...це ж "не торгівля на крові,"...."це ж творчєство"....
Яка проросійська реклама йшла і на яких каналах?
Хто обрав партію ригів після 2014 року у Раду?
Потім розповісте мені, у якому році мертвячук та його партія ригів пройшла у Раду?
У якому році він став доларовим міліардером?
Чому журнашлюхи мервячука працюють на зЕ-беня-мертвячук марафоні?
І багато ще "чому"?
Об этом сообщается в материале журналистов программы "Схемы", опубликованном "Радио Свобода".
Так, на протяжении четырех месяцев наблюдения за визитерами президента, журналисты заметили, что Медведчук приезжает к Администрации президента.
Перед введением Россией санкций против компаний и граждан Украины, Порошенко и Медведчук встречались по крайней мере дважды.
При этом, журналисты отмечают, что видеофиксации визитов пытались помешать охрана Медведчука, работники Управления госохраны и Нацполиция. Также, когда наблюдение за Администрацией президента было замечено, визиты Медведчука попытались скрыть: его кортеж начал заезжать во двор АП с боковых входов.
У Порошенко подтвердили факт встреч, однако пояснили их исключительно необходимостью обсуждения вопроса освобождения пленных на Донбассе и в России.
ці підараси зовсім відірвалися від реальності....
дай Бог щоб тільки війна скінчилась