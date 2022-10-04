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Новости Политика Украины
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Шабунин (464) Центр противодействия коррупции (217)

Власти начали очередную атаку на антикоррупционные институции после успехов нового главы САП, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

шабунін

В повестке дня ВР появился законопроект, легализующий схему, по которой Банковая помогла избежать ответственности заместителю председателя ОП Олегу Татарову.

Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, власти руками нардепа ОПЗЖ Григория Мамки начали очередную атаку на антикоррупционные институции после успехов нового руководителя САП.

"В повестке дня парламента уже на эту неделю появился законопроект 4681 Мамки. Его суть очень проста. Он легализует схему, по которой Банковая отмазала Татарова от НАБУ/САП с помощью Печерского суда. Проект позволяет фигурантам антикоррупционных дел фактически по выбору жаловаться или в ВАКС, или в Печерский суд. Какой суд и почему изберут фигуранты дела Укрнафты (Коломойского) или условный Трухин, видимо, объяснять не нужно", - пояснил Шабунин.

Законопроект появился еще в 2021 году, однако парламент тогда за него так и не проголосовал, хотя правоохранительный комитет Рады согласовал его.

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"Принятие этого проекта даже в первом чтении:

1) может сорвать выполнение требований по открытию переговоров о членстве в ЕС (которые президент пообещал выполнить до конца года),
2) почти точно сорвет переговоры по новой программе с МВФ.

Ведь предлагаемые нормы убирают исключительную юрисдикцию ВАКС, САП и НАБУ на расследование ТОП-коррупции, а это одно из ключевых условий для наших партнеров. Этот законопроект Мамки вводит для Банковой безотказный механизм спасения своих коррупционеров от НАБУ/САП. Коррупционеров, которые, подчеркну, собираются воровать налоги не только украинцев, но и американцев, британцев, граждан ЕС – с предоставленной нам международной помощи и т.д", - отметил Шабунин.

Глава ЦПК обратился к спикеру Совета Руслану Стефанчуку: "Зачем вы это делаете? Вас принуждают с Банковой? Кто именно? Или это инициатива главы профильного комитета ВРУ Сергея Ионушаса? Неужели и в прошлый раз (с проектом "Клочка") вас опять ничему не научил? Зачем Раде снова позорить Украину?Кто-то на Банковой очень хочет гарантировать своим схематозникам безопасность?Так пусть этот кто-то идет и уговаривает президента стать субъектом представления этих норм. Хотел бы я посмотреть на эти жалкие попытки умников из ОП убедить Зеленского под этим, извините, дерьмом подписаться. Зачем, господин Спикер, вы мараете и себя, и Раду, помогая этим коррупционерам?". 

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Топ комментарии
+32
Коаліція "слуг урода" та "ригів". Це до того, хто, реально, зробив нарід разом.
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04.10.2022 15:09
+28
всіх членів опзж вже давно треба було розвісити на гілляках навколо ради, а не чекати, коли вони виконають своє завдання, як агенти фсб, або чогось там ще...
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04.10.2022 15:09
+20
Опзж підтримують за всі законопроекти "слуг коломойского-дерьмака".
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04.10.2022 15:11
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всіх членів опзж вже давно треба було розвісити на гілляках навколо ради, а не чекати, коли вони виконають своє завдання, як агенти фсб, або чогось там ще...
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04.10.2022 15:09 Ответить
Опзж підтримують за всі законопроекти "слуг коломойского-дерьмака".
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04.10.2022 15:11 Ответить
Як вже заїбали фсбшна агентура і їбучи казнокради
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04.10.2022 15:17 Ответить
До чого тут агентура? безуглих арахамій, зе та решту третьякових обрали 73 дупоголових!
От вони Вас (та й всю країну) насправді "заї**ди!
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04.10.2022 16:24 Ответить
"Аби да каби"...
А хто це мог зробити? Музичко? Кузьма на протест вивести?
Все це "контрольований хаос"... Нація слабка та безпорадна боротись за свої права та майбутнє.

Маємо надію що після ЗСУ з'явиться нові спільноти та орієнтири.
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04.10.2022 16:10 Ответить
Hanka Panyanka - дівоча пам'ять, опзж пам'ятаєте, а про зелайно забули?!
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04.10.2022 16:21 Ответить
На розмінування цих "радників" на чолі з ємаком. Хоч якась буде користь з цього навозу.
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04.10.2022 18:56 Ответить
Коаліція "слуг урода" та "ригів". Це до того, хто, реально, зробив нарід разом.
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04.10.2022 15:09 Ответить
ой да ладно сывочолий гедьман этих рыгов крышевал и дал им голову поднять
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04.10.2022 15:21 Ответить
При ньому вони розквітли. Канали купували, вугілля возили, нафту качали через віджаті тоубопроводи... Сивочолий в історії України назавжди буде фігурою капітулянтом з мінскими, як би тут не всирались його шавки.
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04.10.2022 15:35 Ответить
Ти не хочеш росказати, скільки українському народові і Україні вартує мінська капітуляція сивочолого і "зелена капітуляція" ?І нікому не розказуй про "шавок" котрих купив бабломойский для України і її народу.Не тужся.
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04.10.2022 15:45 Ответить
ще трохи і ваші табори зійдуться в розумінні, що ми говорим про одних і тих же акторів на помості та единого сценариста за завісой)
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04.10.2022 16:12 Ответить
Головно,що Ваш табір мовчанням підтримував дії "зеленого актора" після того, як той отримав українську булаву, але свого часу , акціями протесту,висловлював своє невдоволення діями Петра.Сценарист за завісой
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04.10.2022 16:20 Ответить
Можливо ви й недопетраєте що то фізичний, бюрократичний, економічний) геноцид який триває 300 років... Чому? Тому що не вмієте раціонально мислити, тіьки розбещуєтесь за те що (можливо) вам платять...
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04.10.2022 16:34 Ответить
Саме про Ваше розбещення , я і написав.Ви все правильно зрозуміли.З оплатою сценаристів за завісою протестуємо проти того, хто не підходить сценаристу за завісою , і толеруємо (мовчимо)знову ж таки за проплату сценариста тому, хто підходить сценаристу за завісою .В даному випадку часові межі не мають значення,чи то 300 років,а чи за часів Порошенка,або "зе" .
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04.10.2022 16:44 Ответить
Добрий приклад, як патріотизм сильніше проявляється за межами батьківщини
Будете організовувати щось - інформуйте.
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04.10.2022 17:15 Ответить
Чимось свіженьким розродитися можете, чи лише пережоване передвиборче лайнецо?
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04.10.2022 16:05 Ответить
Так Пам'ятаємо "новиє чєсниє ліца":
Канали купляли для влади , або переробляли під СН ( Нардеп "Слуги народу" купив телевізійний канал , а національний переробили " під вилизування" ), битум на дороги купляли у росії, ел.енергію купляли у росії і , взагалі, товарооборот з росією збільшувався за "нових ліц" ( Оборот внешней торговли РФ и Украины в 2021 году вырос на 22,8% ) ...це ж "не торгівля на крові,"...."це ж творчєство"....
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04.10.2022 16:51 Ответить
Кришував і дав голову підняти? В чому це проявлялось? Факти, будь ласка.
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04.10.2022 16:06 Ответить
шо там мертвечук на Банковій робив? чому на центральному ТВ всі роки правління хетьмана цілодобово йшла прросійска та антиукраїньська пропаганда.? Чому головні представники Партії регіонів опинились після 2014 го року не в буцигарні а Верхоно раді.? багато ще чму
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04.10.2022 18:50 Ответить
Коли мертвячук робив щось на Банковій?
Яка проросійська реклама йшла і на яких каналах?
Хто обрав партію ригів після 2014 року у Раду?
Потім розповісте мені, у якому році мертвячук та його партія ригів пройшла у Раду?
У якому році він став доларовим міліардером?
Чому журнашлюхи мервячука працюють на зЕ-беня-мертвячук марафоні?
І багато ще "чому"?
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04.10.2022 19:24 Ответить
Глава организации "Украинский выбор" Виктор Медведчук время от времени проводят встречи в Администрации президента.

Об этом сообщается в материале журналистов программы "Схемы", опубликованном "Радио Свобода".

Так, на протяжении четырех месяцев наблюдения за визитерами президента, журналисты заметили, что Медведчук приезжает к Администрации президента.

Перед введением Россией санкций против компаний и граждан Украины, Порошенко и Медведчук встречались по крайней мере дважды.

При этом, журналисты отмечают, что видеофиксации визитов пытались помешать охрана Медведчука, работники Управления госохраны и Нацполиция. Также, когда наблюдение за Администрацией президента было замечено, визиты Медведчука попытались скрыть: его кортеж начал заезжать во двор АП с боковых входов.

У Порошенко подтвердили факт встреч, однако пояснили их исключительно необходимостью обсуждения вопроса освобождения пленных на Донбассе и в России.
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04.10.2022 20:12 Ответить
"разом" треба взяти в лапки! Що це означає :"разом". А хто ти такий, щоб я був с тобою разом? Маячня!
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04.10.2022 17:24 Ответить
А мене ще замахал в доску цей кончений шабуня. Вилизував зад зеленим, вилизував, але- не скалалося! Він один з тих сволочних грантоїдів, котрі запевняли керівництво всіх западних країн підтримати зелену сволоту в 2019 році, й рубаху на грудях рвав за "новые лица", та й сам сподівався, що прилипне до державного корита за підтримку. Але сукі урода кидають всіх навкруги, шабуня пішов на хрін разом з багатьма, хто тут рвав волосся на жопі за них перед виборами. Бо зеленим ***** с бабломойським самім мало))))) Тому мені ця продажна мерзота шабуня -огидна . Він тут же, як тільки десь шось грінпоцівськи курви йдуть на поступки , тому ще пішов великий громадський резонанс, тут же буде облізувати очко наполеонію, бо все одно на щось сподівається)))
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04.10.2022 17:35 Ответить
шабуня, ну хоч раз визнай чесно, що ти один з перших доклав руку до цього бардаку, на чолі з Zе, дермаком і татаровим, etc!
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04.10.2022 15:17 Ответить
Тому пан Шабунiн,що цей спiкер турбобiльшости дуже любить грошi.
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04.10.2022 15:19 Ответить
Пані Тетяно, хто не любить гроші ....той дуже-дуже підозріла людина...
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04.10.2022 15:24 Ответить
Грошi можна любити,але заради цього" кохання" не можна робити протизаконнi дii,це вже продажнiсть.
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04.10.2022 15:50 Ответить
та скажіть спасибі, що вам хтось правду скаже
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04.10.2022 15:42 Ответить
Це так,дякую пану Шабунину.
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04.10.2022 15:51 Ответить
Голобородько-2 керує країною,а Голобородько-1 не знає,що робити,тому що у Голобородько 2 всі повноваження,він навіть у внутрішню політику США вліз.
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04.10.2022 15:21 Ответить
татаров думає що він всемогутній? ПОЖИВЕМО- ПОБАЧИМО...
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04.10.2022 15:23 Ответить
Зелена владо, нас з такими замашками в НАТО, та в ЄС не візьмуть! Кому дорікатимете "чому ми не в ЄС, та НАТО"?!! Частину українців вже не одурачите, що хтось вам винен!!
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04.10.2022 15:28 Ответить
В нато він заявку подав! а де реформи....спочатку пдч отримай по закону.
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04.10.2022 15:34 Ответить
Щи Бунін байки розповідає.Юлькіно отродье.
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04.10.2022 15:37 Ответить
Война войной!!!а деньги мрази любят!!!
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04.10.2022 15:39 Ответить
"Не мамкай мені тут!" (с)
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04.10.2022 15:45 Ответить
Заворушилися гніди!
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04.10.2022 15:45 Ответить
неначасі!!! (с)
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04.10.2022 16:04 Ответить
буде переворот
ці підараси зовсім відірвалися від реальності....
дай Бог щоб тільки війна скінчилась
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04.10.2022 16:10 Ответить
Це вкотре вказує, що злодійську сутність зеленої плісняви, яка безкарно займалася дерибаном бюджету за допомогою корупційних схем, не змінила війна. Спочатку, злякавшись власної армії та народу, вони переодяглися в патріотичний одяг, а коли переляк пройшов, взялися за звичне, за допомогою своєї більшості в Раді та приручених опонентів з числа опзж.
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04.10.2022 16:17 Ответить
Віталію Шабуніну - шана, подяка та підтримка ✊
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04.10.2022 18:17 Ответить
 
 