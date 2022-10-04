РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15039 посетителей онлайн
Новости За рубежом Война
11 903 30
Беларусь (7526) война (46847) Лукашенко (3502) мобилизация (1618)

После жатвы нужно аккуратно призвать людей и уточнить все в военкоматах, - Лукашенко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

лукашенко

Белорусский диктатор Александр Лукашенко приказал по завершении жатвы "аккуратно призвать людей", чтобы уточнить в военкоматах все данные.

Слова Лукашенко цитируют белорусские государственные СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

Лукашенко заверил, что "нам нет необходимости объявлять мобилизацию", но "как только в России объявили мобилизацию, мы видим, какие там недостатки".

Союзник российских оккупантов сказал: "Это для нас урок: надо в каждом районе без всякого насилия, без шума, - то, что я вам и поручал... Закончится жатва, аккуратно надо призвать в районе людей, посмотреть их наличие и уточнить все наши материалы, списки и документы в военкоматах".

По словам диктатора, "это ни в коем случае не касается мобилизации" и "не для того, чтобы их куда-то направлять кого-то убивать".

Читайте: Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины: "Но своих военных мы никуда не посылаем". ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
показать весь комментарий
04.10.2022 15:36
+17
Ще є дурні які вам вірять ? Перед 24 лютого міністр оборони і начальник прикордонної служби білорусі клялись честю офіцера і здоров'ям дітей, що нападу з білорусі на Україну не може бути і ніколи не буде...
показать весь комментарий
04.10.2022 15:38
+13
Таракан не перекручивай, "не для того, щоб їх кудись направляти когось вбивати" это их тут нахрен убьют и закопают.
показать весь комментарий
04.10.2022 15:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шойгу:

- А Лиман - это Россия?

Герасимов:

- Уже опять нет.
показать весь комментарий
04.10.2022 15:34 Ответить
показать весь комментарий
04.10.2022 15:36 Ответить
Аккуратненько надо, аккуратненько так...

показать весь комментарий
04.10.2022 15:37 Ответить
Таракан не перекручивай, "не для того, щоб їх кудись направляти когось вбивати" это их тут нахрен убьют и закопают.
показать весь комментарий
04.10.2022 15:38 Ответить
По бульбашiвськi це так i звучить- тут переклад не точний..
показать весь комментарий
04.10.2022 16:11 Ответить
Ще є дурні які вам вірять ? Перед 24 лютого міністр оборони і начальник прикордонної служби білорусі клялись честю офіцера і здоров'ям дітей, що нападу з білорусі на Україну не може бути і ніколи не буде...
показать весь комментарий
04.10.2022 15:38 Ответить
******* таракан вусатий як дише!
Через тиждень і в них почнеться мобілізація!
показать весь комментарий
04.10.2022 15:38 Ответить
Думаю, що все таки ні. Лука добре пам'ятає серпень 2020 року... повторення він точно не хоче.
показать весь комментарий
04.10.2022 16:23 Ответить
Коли цей придурок вже здохне?
показать весь комментарий
04.10.2022 15:40 Ответить
"...закінчаться жнива..." - жнива, це коли щось косять. Вже жовтень, ну, хіба що коноплю десь покосити. Чи це він про бульбу? Вони її косять? Чи це так google translate так накосячив? Чи лукашенко таки курнув скошеної конопельки? Таки 3,14зда їм - розумом поїхали. Вродило, ***...
показать весь комментарий
04.10.2022 15:45 Ответить
спочатку акуратно призвати, а потом - жнива

показать весь комментарий
04.10.2022 15:53 Ответить
В мене аж два племінника - лади в Кобріне обретаються.Алкаши,як і їх папа, 68 літній штурман гвінтокрила -афганец,кінчав ХВАТУ.Вси агресівней самого Луки.Мати з харківщини відмовилась розмовляти з дочкою,бо вона кончена путіністка.
показать весь комментарий
04.10.2022 15:46 Ответить
У них там что вся срана в поле ****** чтоли?
показать весь комментарий
04.10.2022 15:46 Ответить
Так жнива ж, картопля заколосилась
показать весь комментарий
04.10.2022 15:51 Ответить
Грибний сезон..
показать весь комментарий
04.10.2022 16:14 Ответить
А обмолотить?
Сильно не спеши, Таракаша!
показать весь комментарий
04.10.2022 15:46 Ответить
У калхозенфюрера усе ідеально, недоліки то у расєї та решті світу...)))
показать весь комментарий
04.10.2022 15:57 Ответить
Ага, я ни такая - я жду трамвая.
показать весь комментарий
04.10.2022 15:58 Ответить
лукашенко признав що росія посилає солдат вбивати людей
показать весь комментарий
04.10.2022 16:02 Ответить
Я не в курсі, але поверхнево відомо про 451 тип або вид, різновид шизофренії...тут ще ось людство дочекалось....о *******
показать весь комментарий
04.10.2022 16:14 Ответить
Аккуратно достал ножичек, раскрыл, протёр, превентивно сложил ножичек и положил в карман. Потому что у противника ствол.
показать весь комментарий
04.10.2022 16:22 Ответить
Ну-ну, жнивуйте... Дивіться щоб голодними не лишилися. Минулого року від нас везли
показать весь комментарий
04.10.2022 16:22 Ответить
Путин приказал Луке начинать мобилизацию. А то обычным минетом не обойдётся.
показать весь комментарий
04.10.2022 16:39 Ответить
Лука,як тільки рипнетесь на нашу територію,там же і поляжете всі. Без варіантів.
показать весь комментарий
04.10.2022 17:33 Ответить
Два престарелых кровавых епанатика стали за спинами своих народов.
показать весь комментарий
04.10.2022 17:39 Ответить
Выпей яда тварь!!! Ну да, тут как раз все правильно!!!
показать весь комментарий
04.10.2022 18:12 Ответить
Ты бы дубодел совхозный не о жатве думай и призыве--- а кто сеять останется к весне? А то будет как в старой поговорке--- выйдешь в поле ты посрать, далеко тебя видать!
показать весь комментарий
04.10.2022 18:37 Ответить
розклад диктатора:
1. пообідати
2. захопити світ
3. сходити в магазин
показать весь комментарий
04.10.2022 20:03 Ответить
Ща Беларусы свалят за 2 дня из страны
показать весь комментарий
04.10.2022 21:26 Ответить
 
 