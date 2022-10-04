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Новости Война в Украине Война Мобилизация в РФ
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армия РФ (15376) война (46847) мобилизация (1618) Гуменюк (476)

Мобилизованные россияне уже на юге, они не подготовлены и начали сдаваться в плен, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти

На южном направлении уже появились мобилизованные в России резервисты, они не прошли необходимую подготовку и уже начали сдаваться в плен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявила представитель оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк.

"Количество мы знаем, но это только для нас. Они появились, они не подготовлены, но вполне возможно, что они могут готовиться непосредственно на позициях", - отметила она.

Гуменюк добавила, что украинские военные могут следить за этим процессом благодаря движению сопротивления, которое дает соответствующую информацию.

"Мы за ними тщательно следим и проводим среди них ту же информационную кампанию о том, чтобы "не пачкая" руки кровью, они могли сложить оружие и перейти в "обменный фонд", - добавила спикер ОК "Південь".

По ее словам, случаи сдачи в плен уже есть, пока они не очень массовые, но и кампания началась сравнительно недавно.

"Есть обращения и от подразделений, и индивидуальные", – рассказала Гуменюк.

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Топ комментарии
+19
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04.10.2022 15:57
+18
З почином чмобіки.
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04.10.2022 15:37
+14
Полон у нас кращий за кацапський курорт. Треба брати поменше полонених, щоб боялись йти.
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04.10.2022 15:38
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З почином чмобіки.
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04.10.2022 15:37 Ответить
Полон у нас кращий за кацапський курорт. Треба брати поменше полонених, щоб боялись йти.
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04.10.2022 15:38 Ответить
А Хаймарси нам для чого? Чи ти хочеш годувати це бидло за наш рахунок?
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04.10.2022 16:27 Ответить
а коли тобі дадуть двох рабів - ти їх також годувати не будеш?
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04.10.2022 16:34 Ответить
Цілком підтримую Вас! Життя найдорожче! 🤝☺️
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05.10.2022 17:59 Ответить
А тобі не парко що будуть гинути наші найкращі воїни ? Чи ти в танчики перегрався?
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04.10.2022 23:24 Ответить
И правильно делают что сдаются, живее будут.
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04.10.2022 15:38 Ответить
Жаль что это не обменный фонд. Они ********* и даром не нужны
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04.10.2022 15:39 Ответить
Тупая ты парашная говядинка. Пригнали тебя, покорную и бессловесную на убой.
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04.10.2022 15:40 Ответить
Не така та худоба й безслівна 8 років писділи про дамбили Бамбас,Крим наш і ви все врьотє і нас там нет та можем павтаріть нам пофуй і ми вне палітики.Тепер пришла пора розплати.
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04.10.2022 15:48 Ответить

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04.10.2022 15:40 Ответить
Да их специально прислали в плен сдаваться и Украину обьедать

https://linksharing.samsungcloud.com/rsOF23CNtdmJ
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04.10.2022 15:40 Ответить
Хай Ілон надішле посилочку з гуманітаркою.
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04.10.2022 15:49 Ответить
Тебе Ахметов с Коломойским вышлют.
Отключайся от Старлинка,заводи почтовых голубей
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04.10.2022 15:57 Ответить
Я ж не для себе прошу а для тих про кого Ілон переймається.
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04.10.2022 17:49 Ответить
Одноразові мобізяни.
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04.10.2022 15:40 Ответить
корми их теперь блд, лучше б расстреляли. только про обменный фонд не нада ляля, это не фонд это нахер никому не нужное гавно
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04.10.2022 15:41 Ответить
вони не пройшли необхідної підготовки і вже почали здаватися в полон

Значить, вони й без необхідної підготовки самі вміють здаватися в полон!
Ги-ги..
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04.10.2022 15:42 Ответить
Hände hoch, orki!
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04.10.2022 15:43 Ответить
Направлять необученных чмобиков без обучения на горячие участки фронта это "вау"
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04.10.2022 15:45 Ответить
100 разів "вау" ... бо тільки таких нехай й присилають на утілізацію чи в полон
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04.10.2022 15:49 Ответить
Я помню когда была ракетная атака на Винницу, и в интернете появилось фото убитой девочки Лизы, русня в соцсетях насмехалась, и писали что мало смертей. Это та русня которая сидела в безопасности, а сейчас их мобилизировали. Нужно требовать от этих пленных заходить в их соцсети, или указывать как найти их страницы. Потом просматривать, и тех кто поддерживал геноцид ******* так жестко, что бы они мечтали вернуть время назад и не печатать того, пальцы ломать что бы забыли про клавиатуру навсегда.
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04.10.2022 15:47 Ответить
Было бы хорошо, только такие уже или бронь купили или на грузинской границе подписали "осуждение путинского режима" ...
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04.10.2022 15:55 Ответить
Полностью поддерживаю,******* руками и ногами!!!!
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04.10.2022 16:16 Ответить
скорее ввсего акаунты заморожены уже.
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04.10.2022 16:27 Ответить
трофеи с Херсонщины....... *****, нищеброды...... (((
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04.10.2022 15:49 Ответить
Танки с этими мангалами превратились в посмешище над россиянами, как рыцарские доспехи в эпоху пулемётов.
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04.10.2022 16:29 Ответить
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04.10.2022 15:57 Ответить
😥
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05.10.2022 18:34 Ответить
Скоро косяками підуть, як оселедець в морі
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04.10.2022 15:59 Ответить
Колективнi заявки - поза чергою...
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04.10.2022 16:20 Ответить
Ага и гибкая система скидок))))
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04.10.2022 17:15 Ответить
Ну і нах... вони в полоні потрібні? Щоб годувати та утримувати їх? Треба знищувати якомога більше,може тоді до інших дебілів дійде щось...
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04.10.2022 15:59 Ответить
А восстанавливать кто разрушенное рабссиянами будет? На разборку завалов за миску похлебки.
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04.10.2022 16:15 Ответить
Трехлинейка с тремя патронами на двоих убеждает как нельзя лучше что в плену хотя бы выжить можно. В тюрьме тепло и кормят по расписанию.
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04.10.2022 16:13 Ответить
из жизни е&анутых
https://twitter.com/i/status/1577257105538416641
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04.10.2022 16:28 Ответить
Убегая из лагерей гулага, по дороге ели своих товарищей. Так что всё верно.
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04.10.2022 16:41 Ответить
Так спецом брали з собою лоха "кабанчика"
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04.10.2022 23:59 Ответить
у нас столько ИТУ нету. Где их располагать? Сейчас они как ломанутся из войск на зимовку в наших исправительных учреждениях. что бы не замёрзнуть и не сдохнуть с голоду...
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04.10.2022 16:40 Ответить
Випадки здачі в полон такі ж, як і протести в самому кацапстані.
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04.10.2022 17:06 Ответить
Пора уже ставить на поток активную трудовую деятельность пленной русни. В Днепре до сих пор в жилом фонде двухэтажки-"немки" , дома построенные пленными немцами. Эти скоты должны пахать от рассвета и до заката на тяжелой физической работе, зарабатывая свою пайку. А всякие Гэмнэсти и Красный Крест для начала пусть проверят содержание наших ребят в Еленовке и Донецке.
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04.10.2022 17:13 Ответить
В статистике нужно добавить новую колонку.
Добровольно сдалось 5000 рашистов.
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04.10.2022 17:30 Ответить
***** в'яже МОГИЛАзованих, кров'ю Українською, щоб боялися здаватися в полон Українцям!!!
***** 70 річне, само однією ногою в могилі, тому і тягне рашистів за собою!!
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04.10.2022 20:02 Ответить
 
 