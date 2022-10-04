Мобилизованные россияне уже на юге, они не подготовлены и начали сдаваться в плен, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На южном направлении уже появились мобилизованные в России резервисты, они не прошли необходимую подготовку и уже начали сдаваться в плен.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявила представитель оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк.
"Количество мы знаем, но это только для нас. Они появились, они не подготовлены, но вполне возможно, что они могут готовиться непосредственно на позициях", - отметила она.
Гуменюк добавила, что украинские военные могут следить за этим процессом благодаря движению сопротивления, которое дает соответствующую информацию.
"Мы за ними тщательно следим и проводим среди них ту же информационную кампанию о том, чтобы "не пачкая" руки кровью, они могли сложить оружие и перейти в "обменный фонд", - добавила спикер ОК "Південь".
По ее словам, случаи сдачи в плен уже есть, пока они не очень массовые, но и кампания началась сравнительно недавно.
"Есть обращения и от подразделений, и индивидуальные", – рассказала Гуменюк.
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Значить, вони й без необхідної підготовки самі вміють здаватися в полон!
Ги-ги..
https://twitter.com/i/status/1577257105538416641
Добровольно сдалось 5000 рашистов.
***** 70 річне, само однією ногою в могилі, тому і тягне рашистів за собою!!