Зеленский признал ничтожными акты РФ, нарушающие суверенитет и территориальную целостность Украины - указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о ничтожности актов, принятых в РФ, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины.

Соответствующий указ президента №687/2022 обнародован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Признать ничтожными, то есть не порождающими никаких юридических последствий, указы президента Российской Федерации от 17 марта 2014 года № 147, от 21 февраля 2022 года № 71, от 21 февраля 2022 года № 72, от 29 сентября 2022 года № 685, 29 сентября 2022 г. № 686, а также любые другие решения, акты и договоры, принятые, изданные и заключенные на основании и/или в связи с реализацией указанных указов президента Российской Федерации", - говорится в указе.

Документ подписан 4 октября.

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