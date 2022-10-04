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Зеленский признал ничтожными акты РФ, нарушающие суверенитет и территориальную целостность Украины - указ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о ничтожности актов, принятых в РФ, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины.

Соответствующий указ президента №687/2022 обнародован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Признать ничтожными, то есть не порождающими никаких юридических последствий, указы президента Российской Федерации от 17 марта 2014 года № 147, от 21 февраля 2022 года № 71, от 21 февраля 2022 года № 72, от 29 сентября 2022 года № 685, 29 сентября 2022 г. № 686, а также любые другие решения, акты и договоры, принятые, изданные и заключенные на основании и/или в связи с реализацией указанных указов президента Российской Федерации", - говорится в указе.

Документ подписан 4 октября.

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Топ комментарии
+17
Ілона Маска вже запрошують "частічномобілізуватися".
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04.10.2022 16:25
+15
Дійсно, тролінг. Але можливо якась перестраховка: письмово оформлене невизнання. Бо не дай боже якась ООН через тиждень заявить, що юридично "Україна не була проти".
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04.10.2022 16:32
+13
Раз пошла такая пьянка нужно что бы зеля в впечернем видосике заявил, что ***** - это *****
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04.10.2022 16:26
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Більше схоже на тролінг ,ніж на справжній указ.
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04.10.2022 16:24 Ответить
Дійсно, тролінг. Але можливо якась перестраховка: письмово оформлене невизнання. Бо не дай боже якась ООН через тиждень заявить, що юридично "Україна не була проти".
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04.10.2022 16:32 Ответить
В Україні є Конституція.
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04.10.2022 16:34 Ответить
Проблема в тому ,що декілька років назад кацапи проголосували за нову конституцію. Конституцію за війну проти всього світу ,а тепер дивуються. ПО їх новій конституції їх закони вище міжнародних .
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04.10.2022 16:36 Ответить
Це не тролінг. Тут недоречно читати лекцію з міжнародного публічного права (місця мало), але це потрібний крок юридичний. По МПП відсутність заперечень протягом тривалого часу є визнанням "по факту мовчазної згоди". Щоправда максимум 50 років, тобто кожного дня не обов'язково. Тому японці росіянам раз на кілька років ноту кидають по Курилах. Тому і наші ноти протесту заявляють, коли всякі путіни- медведєви в Крим лазять . . .
Короче, так треба. Наші юристи-міжнародники сильні, повірте, вони розуміють, що роблять.
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04.10.2022 19:03 Ответить
Треба було коротко i ясно: " Укази *****- ху*ня!'
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04.10.2022 16:41 Ответить
Швидше,робота зєліних політолухів.
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04.10.2022 17:00 Ответить
Это не троллинг

Официальный документ для непризнания действий рф
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04.10.2022 17:13 Ответить
А хіба не Верховна Рада має проголосувать?
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05.10.2022 08:49 Ответить
міг би й не указувать, бо нічим
всі все і так розуміють
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04.10.2022 16:25 Ответить
Ілона Маска вже запрошують "частічномобілізуватися".
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04.10.2022 16:25 Ответить
Или семья получит белую ладу с иконками заместо бездуховной теслы
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04.10.2022 16:29 Ответить
Х*** ему уже белую ладу. Остались только бараны или рыба на выбор.
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04.10.2022 16:33 Ответить
Да что вы за чушь несёте. Только бараны и рыба! Ерунда! Можно обеспечить семью дровами на зиму. Можно накопать мешок картошки. Греча, сахар (два пакета в одни руки). Благодарственная грамота.

Раися - срана возможностей!
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04.10.2022 17:17 Ответить
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05.10.2022 18:47 Ответить
2-х комнатную квартиру в Саратове в одном из выбранных вами бараков.
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04.10.2022 16:50 Ответить
...2х комнатную квартиру* в Саратове...

* предоставляется койкоместо в двухкомтаном помещении общежития.
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04.10.2022 17:14 Ответить
Раз пошла такая пьянка нужно что бы зеля в впечернем видосике заявил, что ***** - это *****
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04.10.2022 16:26 Ответить
Зассить
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04.10.2022 16:27 Ответить
як завжди
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04.10.2022 16:29 Ответить
Було б дієвіше ,ніж ці укази.
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04.10.2022 16:27 Ответить
Вiн любить задавати зi знаком питання на кiнцi...Може сам вiдповiдi не маэ...
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04.10.2022 16:45 Ответить
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04.10.2022 16:26 Ответить
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04.10.2022 16:28 Ответить
Чудово. І виходячи з того, що орки не ********** "котли", то сьогодні до вечора очистять все, що північніше лінії Дудчани - Брускінське.
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04.10.2022 16:45 Ответить
Вибачаюсь, відійдуть на нові, більш підготовлені рубежі.
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04.10.2022 16:46 Ответить
Якесь ***** назвало Херсонську область "рассійа".
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04.10.2022 21:35 Ответить
триста тисяч дохлих москалів
дохлих москалів дохлих москалів
триста тисяч дохлих москалів
дохлих москалів дохлих москалів
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04.10.2022 16:29 Ответить
Бо боiться почути -"кто как обзываеться.."
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04.10.2022 16:49 Ответить
Зеленский, выдай в ответ указ о назначении ***** В.В. пациентом психиатрической больницы по адресу палата №6? койка №2 возле выключателя
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04.10.2022 16:30 Ответить
Там у букварях є визначення, що таке нікчемні - тобто такі, які не відповідають істотним умовам, або відсутні взагалі, так що термін "нікчемні" якраз про це і говорить - ИХ ТАМ НЕТ
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04.10.2022 16:30 Ответить
Указ - "Визнати ті акти за гуйню."
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04.10.2022 16:30 Ответить
шо там охлобистін скиглив? хвойда-хвойда
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04.10.2022 16:32 Ответить
Спасибо вофчик, а то мы, неразумные, не знали что делать и как послать кацапов на йух!!!!!!
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04.10.2022 16:37 Ответить
Чому нема бавовни в росії в місцях зберігання ядерних ***********?
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04.10.2022 16:37 Ответить
Приглашаем ***** пройти обследование у наших лучших психиатров. На рашке видимо уже психиатров не осталось раз пациенты ходят по улицам и даже руководят страной
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04.10.2022 16:37 Ответить
реальні психи, підари, дегенерати,
коняки, міль, ліліпут, бурят, вівцейоб,
тварини
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04.10.2022 16:44 Ответить
Правильно що не визнає це не тролінг а відповідь путіну що всі його укази марні і наступ не зупиниться
Зеленський зараз отримає ленд-ліз тому він не буде розмовляти з путіним
Якби не було ленд-лізу тоді Україна капітулювала б а зараз немає жодного сенсу розмовляти з Росією і виконувати їхні умови коли буде надходити багато зброї.
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04.10.2022 16:42 Ответить
вони розуміють мову піздюлей, не більше
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04.10.2022 16:46 Ответить
Не Зеленський отримає а Україна .
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04.10.2022 18:21 Ответить
По закону правотворчество карлика и так никчемно, но ради троллинга пусть указы Зеленского будут.
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04.10.2022 16:48 Ответить
Визнати нікчемною, ту поїздку в Оман...
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04.10.2022 16:51 Ответить
швидке виконання всілякої *****
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04.10.2022 16:54 Ответить
зеля, чому міст ще стоїть
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04.10.2022 16:56 Ответить
Указ Зєлєнского,-не менш нікчемний.
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04.10.2022 16:57 Ответить
Указ може й правильний,але ж від нікчеми яка постійно порушує закони.
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04.10.2022 20:09 Ответить
Юрист сраний нікчемні акти не потрібно визнавати нікчемними.
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04.10.2022 16:59 Ответить
ЯКЩО стількі катівень на оккупованих територіях з 24 лютого , ТО В ЛУГАДОНЕ тоже за 8 років були катівні і військови ЗЛОЧІНИ
треба іскати свідків і подавати інфу про злочіні до ГААГІ
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04.10.2022 16:59 Ответить
зеля, по кримському мосту тобі таки доведеться вїбать
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04.10.2022 17:01 Ответить
Мечтай дальше,а договорняк?
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04.10.2022 17:08 Ответить
Ага,це москалі не люди і знищують інфраструктуру,а Зеленін до їхньої буде відноситись бережно. Може тоді йому здадуть Краснодар.
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04.10.2022 20:17 Ответить
не відпетляєш
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04.10.2022 17:02 Ответить
Не,ну если он вызнав то проблема решена.
Больше никто его решением в мире себе задницу не подотрет
И зачем Меркель 100 ведущих стран уговорила за непризнание Крыма в ООН голосовать?
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04.10.2022 17:07 Ответить
Ноти МЗС в різні міжнародні інстанції цілком вистачило б.
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04.10.2022 17:15 Ответить
Зеленский становится все величнее и величнее лидером мира. Зеленский может реформировать ООН и человечество вместе с лидерами мира и со всем миром. Нужно выстроить новую безопасность мира и чтобы никто в мире не мог менять силой границы ниодной страны и нужно сделать так, чтобы все войска мира своими армиями останавливали агрессора. И нужно выстроить новую систему развития всего мира - то бишь богатые страны должны платить налог для развития бедных стран. Весь мир должен выйти на ту ступень развития, когда все человечество будет развито равномерно. Нужно ускорить прогресс человечества и развитие. И нужно выстраивать новую торговую стратегию человечества, чтобы все страны могли выходить на мировой рынок(кроме России ибо она наказана за преступления и будет сидеть в тюрьме, до полного переосмысления своего поведения). А вообще Россия должна развалиться на много стран и захваченные страны должны получить независимость!
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04.10.2022 18:03 Ответить
Теперь указ Зеленского надо как можно шире обсудить в мире -
путина давно так не опускали.
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04.10.2022 19:45 Ответить
Все без змін
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04.10.2022 20:05 Ответить
Не про приєднання,а про здачу і досить цьому непотрібу прикриватись героїзмом азовців,яких він також здав під "гарантії від Червоного хреста".
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04.10.2022 20:22 Ответить
 
 