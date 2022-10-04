Зеленский признал ничтожными акты РФ, нарушающие суверенитет и территориальную целостность Украины - указ
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о ничтожности актов, принятых в РФ, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины.
Соответствующий указ президента №687/2022 обнародован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
"Признать ничтожными, то есть не порождающими никаких юридических последствий, указы президента Российской Федерации от 17 марта 2014 года № 147, от 21 февраля 2022 года № 71, от 21 февраля 2022 года № 72, от 29 сентября 2022 года № 685, 29 сентября 2022 г. № 686, а также любые другие решения, акты и договоры, принятые, изданные и заключенные на основании и/или в связи с реализацией указанных указов президента Российской Федерации", - говорится в указе.
Документ подписан 4 октября.
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Короче, так треба. Наші юристи-міжнародники сильні, повірте, вони розуміють, що роблять.
Официальный документ для непризнания действий рф
всі все і так розуміють
Раися - срана возможностей!
* предоставляется койкоместо в двухкомтаном помещении общежития.
дохлих москалів дохлих москалів
триста тисяч дохлих москалів
дохлих москалів дохлих москалів
коняки, міль, ліліпут, бурят, вівцейоб,
тварини
Зеленський зараз отримає ленд-ліз тому він не буде розмовляти з путіним
Якби не було ленд-лізу тоді Україна капітулювала б а зараз немає жодного сенсу розмовляти з Росією і виконувати їхні умови коли буде надходити багато зброї.
треба іскати свідків і подавати інфу про злочіні до ГААГІ
Больше никто его решением в мире себе задницу не подотрет
И зачем Меркель 100 ведущих стран уговорила за непризнание Крыма в ООН голосовать?
путина давно так не опускали.