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война (46847) Харьковщина (4130) государственная измена (949) коллаборационизм (682) Офис Генпрокурора (2044)

Правоохранители задержали предательницу, которая была "старостой села" при оккупантах на Харьковщине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

наручники,женщина

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры гражданку извещено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, подозреваемая, находясь на территории оккупированной на то время Шевченковской территориальной громады Купянского района, добровольно сотрудничала с представителями страны-агрессора и стала так называемой "старостой села Василенково". С июня по сентябрь 2022 года женщина участвовала в заседаниях оккупационных властей. Действуя по указаниям представителей РФ, подозреваемая собирала данные и заявления от местных жителей о решении вопросов организационного и гуманитарного характера.

После деоккупации территории громады женщина задержана. В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Харьковской области.

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Топ комментарии
+11
Кому вона там потрібна?
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04.10.2022 16:38
+9
на гілляку!
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04.10.2022 16:31
+8
Штепа і опзж 8 років на свободі за колаборанство
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04.10.2022 17:20
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на гілляку!
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04.10.2022 16:31 Ответить
Штепа і опзж 8 років на свободі за колаборанство
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04.10.2022 17:20 Ответить
Не, сначала в каменоломни, на 10 лет, а потом на разминирование полей..
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04.10.2022 17:49 Ответить
А на каштани київську окупацію. Чи львов і його судівська банда не окупанти? У них же московська прописка.
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04.10.2022 18:51 Ответить
Не треба на гілляку. Обмінний фонд.
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04.10.2022 16:35 Ответить
Кому вона там потрібна?
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04.10.2022 16:38 Ответить
У ***** незрозуміло, що в голові. Медведчука теж кликали стратити, бо непотріб. А в цій дурепи був куратор з ФСБ, ось дати їй телефон, нехай дзвонить йому та благає, щоб до списків додали. У цього фсбшника можливо теж в голові хрінь, як й у *****.
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04.10.2022 16:44 Ответить
Ну, лише якщо так. Тому що "путен сваих ни брасайт" - не вважаю, що вона для пуйла "своя". Але...
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04.10.2022 16:48 Ответить
Харьков Сумской

Тобі відомо, що перші 3 дні після обміну Медвікедчук перебував в слідчому ізоляторі ФСБ, не інакше, як допитували, де зараз - невідомо.
Якщо нема достовірної інформації то нема сенсу робити будь-які припущення, це не більша як витрата свого ті чужого часу та коливання повітря рОтом.
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04.10.2022 18:36 Ответить
Правоохоронці затримали задницю, яка була "старостою села" при окупантах на Харківщині
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04.10.2022 16:35 Ответить
Ото сенсація! А д*Єрмака з Татаровим ніхто не чіпає
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04.10.2022 16:38 Ответить
вони з річки Ганг повилазили-"недоторкані"
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04.10.2022 16:47 Ответить
Не можна Ермак "сiрий президент",Татаров-головний по судах.
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04.10.2022 16:51 Ответить
Я очень хочу чтобы поймали оту сучку из Кириловки, "глава администрации" фамилия Уманец, что видео записывала " у нас всё нормально, недогосударству Украина конец".
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04.10.2022 16:40 Ответить
Так, було б непогано. Заслужила ордена від зєлі з єрмаком.
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04.10.2022 17:29 Ответить
- Так, я була под полковніком, і под гєнєралом була, таваришу плакурор! Так може той палковнік після того вінтовку до рук узять два дні не мог! А усі дєньги я здавала у партизанську касу! (с)
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04.10.2022 16:40 Ответить
гниду Уманец поймать и посадить
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04.10.2022 16:41 Ответить
Коли німці заходили до українського села, вони проходили по дворах, дивились на хазяйство. У кого було найчистіше і найупорядкованіше, вони казали хазяїну: будеш старостою. Коли той не погоджувався, йому пояснювали, що його не питають - це наказ. За невиконання розстіл або шибениця. Обов'язком старости було передавати накази окупантів і слідкувати за виконанням. Коли приходили "наші", таких старост вішали або розстрілювали.
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04.10.2022 16:45 Ответить
Опять живьем взяли. Да шо ж такое?
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04.10.2022 16:55 Ответить
Просто почепити на найближній гілляці.
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04.10.2022 16:58 Ответить
виїбати всім бажаючим, може комусь сподобається
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04.10.2022 17:13 Ответить
Зоофілія, тобто скотозлягання - це збочення.
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04.10.2022 17:26 Ответить
довго приховувалась, звабниця
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04.10.2022 17:28 Ответить
...За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури ...
Далі харківські судді і можна не продовжувать.
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04.10.2022 20:04 Ответить
 
 