Правоохранители задержали предательницу, которая была "старостой села" при оккупантах на Харьковщине
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При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры гражданку извещено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, подозреваемая, находясь на территории оккупированной на то время Шевченковской территориальной громады Купянского района, добровольно сотрудничала с представителями страны-агрессора и стала так называемой "старостой села Василенково". С июня по сентябрь 2022 года женщина участвовала в заседаниях оккупационных властей. Действуя по указаниям представителей РФ, подозреваемая собирала данные и заявления от местных жителей о решении вопросов организационного и гуманитарного характера.
После деоккупации территории громады женщина задержана. В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Харьковской области.
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Тобі відомо, що перші 3 дні після обміну Медвікедчук перебував в слідчому ізоляторі ФСБ, не інакше, як допитували, де зараз - невідомо.
Якщо нема достовірної інформації то нема сенсу робити будь-які припущення, це не більша як витрата свого ті чужого часу та коливання повітря рОтом.
Далі харківські судді і можна не продовжувать.