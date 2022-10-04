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Россию покинуло около 700 тысяч человек за две недели мобилизации, - Forbes

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рф,мобілізація

Менее чем через две недели после объявления "частичной" мобилизации Россию покинуло около 700 тысяч человек.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

По данным одного источника, с начала мобилизации из России уехал почти 1 млн человек. Второй источник в администрации президента РФ сообщает, что страну покинуло от 600 тысяч до 700 тысяч россиян. Собеседник издания подчеркнул, что пока неясно, какой процент людей уехал из страны в туристических целях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобилизованные россияне уже на юге, они не подготовлены и начали сдаваться в плен, - ОК "Південь"

Как сообщает Forbes, ранее СМИ приводили цифру 194 тысячи россиян, выехавших через неделю после объявления о мобилизации в Грузию, Казахстан и Финляндию. В начале сентября, еще до объявления частичной мобилизации, Росстат заявлял, что с начала года из РФ уехали 419 тысяч человек – вдвое больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Миграционный отток составил 96 тысяч против прироста на 114 тысяч в 2021 году.
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Топ комментарии
+22
Не понимаю, ЗАЧЕМ люди пускают в свой дом этих свинособак? Свинособаки должны жить в своём хлеву, своего скотного двора "Российская Федерация" и "Белоруссия", который они сами же и загадили.
Европа 9 мая 2023 года.

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04.10.2022 16:43
+17
Вонь по миру начала распространяться...
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04.10.2022 16:39
+17
Маска вже чекають на чмобілізацію. )))
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04.10.2022 16:53
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Вонь по миру начала распространяться...
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04.10.2022 16:39 Ответить
Та хоть нехай вони всі пощезнуть там то єдиного, звіринець й...баний
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04.10.2022 16:39 Ответить
грузины и казахи в ****.
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04.10.2022 16:42 Ответить
Более того, казахстанские власти очень боятся обидеть Путина и россиян.

Так, на днях был арестован местный блоггер, задававший прибывшим россиянам вопрос "Крым чей?"
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04.10.2022 17:20 Ответить
Мдя, печально. Я видел этот стрим. русня там блеяла , что крым - крымчан. Значит правду пишут , что Токаев на самом деле ************. Чего они этого карлика сцут , когда за ними Китай стоит, непонятно.
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04.10.2022 17:29 Ответить
ПОТРІБНО ВВЕСТИ ПОВНЕ ЕМБАРГО НА ПОКУПКУ ЛЮБИХ ТОВАРІВ В РОСІЇ!

Ні одного товару в росії не купувати! Що в росію не заходив ні один долар!

Курс рубля залежить від притоку доларів в країну.

Китаю і Індії теж потрібно заборонити будь-що купувати у росії. Захід має сказати: "Або торгуєте з нами, або з росією!" Об'єм торгівлі між Китаєм і Заходом в 20 раз більший ніж між Китаєм і росією.

Якщо ввести ембарго на покупку російських товарів, ну росія залишить максимум 10% свого експорту - в обхід санкцій буде в африканські країні дещо постачати! Рубль впаде в 10 разів! Зарплати росіян упадуть з 500 доларів до 50 доларів!

Росіяни цього не витерплять! Вони знесуть путіна! Вони будуть розуміти, що до їх обідніння привела війна путіна, яку він розв'язав 24 лютого!

А Світ переживе відхід Росії з глобальної економіки! Адже частка Росії у світовому ВВП це всього лише 2%!

Люди на заході повинні зрозуміти, що краще це реалізувати і потепіти деякі незручності, аніж доводити ситуацію до світової ядерної війни!
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04.10.2022 16:43 Ответить
Наивный
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04.10.2022 17:48 Ответить
Дмитрику, від початку війни Україна ні на день не переставала транспортувати кацапський газ. Що з цим робити?
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04.10.2022 17:59 Ответить
Мне интересно, сколько чмобиков сбежало в КНДР, Китай, Иран, Сирию и прочие дружественные страны?
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04.10.2022 16:43 Ответить
Росію покинуло близько 700 тисяч людей

...с крікамі "Дєди тралівалі!" і "Ура-а-а!"
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04.10.2022 16:43 Ответить
С криками "Гойда!"....
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04.10.2022 16:53 Ответить
Не понимаю, ЗАЧЕМ люди пускают в свой дом этих свинособак? Свинособаки должны жить в своём хлеву, своего скотного двора "Российская Федерация" и "Белоруссия", который они сами же и загадили.
Европа 9 мая 2023 года.

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04.10.2022 16:43 Ответить
Затем, шоб потом удивляться, куда делись унитази
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04.10.2022 16:47 Ответить
Krass.. сумасшедшее пушечное мясо в коляске.
Невообразимо для нас в Германии.
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04.10.2022 17:13 Ответить
У вас в Фатерлянде таких УЖЕ более 5 000 000. И хер Шольц, тот, что постоянно говорит что он передаст, готов принять ещё пару - тройку миллионов.
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04.10.2022 17:39 Ответить
Ці люди бажають війни і вони ненавидять світ але бояться загинути . Це російське диване військо.
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04.10.2022 16:43 Ответить
Нужно задать Маску вопрос, если из рашки огромными стадами бегут самы руzкие, то как воспаленный его мозг мог подумать что к рашке хотят присоедениться украинские территории?
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04.10.2022 16:44 Ответить
Маска вже чекають на чмобілізацію. )))
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04.10.2022 16:53 Ответить
це ж скільки кацапи баранів та риби заощадили
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04.10.2022 16:46 Ответить
руская зараза в виде рукага мира расползается по всему миру. Все страны, куда прибыли хоругвеносные носители антилюдской нацистской идеологии, должны ограничить их во всех правах /как по западному так и по восточному варианту/, и стараться любыми путями вышвырнуть их обратно в мордор.
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04.10.2022 16:46 Ответить
Якби всі ці люди 700 000 замість тікати вийшли на демонстрацію у себе ніякого омона не вистачило,да і зараз за кордоном вони не митінгують проти війни
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04.10.2022 16:47 Ответить
бидло не спроможне мітингувати.. тільки сосати
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04.10.2022 17:06 Ответить
Слідкуйте за унітазами в місцях загального користування і не тільки
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04.10.2022 16:48 Ответить
Брешуть, крадуть, ригають, матюкаються, чіпляються до незнайомих, перехожих, пьють усе що горить, плюють у громадських місцях.....МАВПИ
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04.10.2022 16:52 Ответить
И с криками "гойда" 700 тысяч кацапов уносятся в голубую даль.....
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04.10.2022 16:52 Ответить
Мобілізуйте їх і відправте назад воювати з рашистами.
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04.10.2022 16:54 Ответить
От би ще статистику щодо перетину кордону із Північною Кореєю, країною близнюком. Чому туди не їдуть? Там же все по домашньому, по "совєцкому"
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04.10.2022 16:56 Ответить
И теперь вся эта "чума" расползлась по всему миру...Страны старадающие излишним либерализмом,насмотрятся на этот бродячий цирк сполна и получат ощущений по полной
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04.10.2022 16:57 Ответить
Ах если бы, ах если бы.

Эти твари, когда Украинки стояли в очереди за гуманитаркой, обзывали их матом и твердили, что "укрофашисты сами вас обстреливают, а путен пришол вас зощещадь!" Притом, что Украинки бежали с детьми из под бомб, и в гуманитарке до войны не нуждались, а эти, понаехавшие, десятилетиями живут на немецкое пособие потому что, как минимум, языка не знают, и всё ждут, когда их путен освободит.
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04.10.2022 17:03 Ответить
могу подтвердить. много кто за путина но у кого есть свои мозги против.
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04.10.2022 17:16 Ответить
Второе поколение умнее. В гёттингенском университете на факультете математики мне приходилось объяснять студенту-эмигранту, кто такие гопники. Он мне ответил: "Если бы моя семья не свалила вовремя в Германию, я сейчас наверно был бы... как они, ещё раз называются? Потому что у меня дядя, например, из тюрем не вылезал. Мама вот смотрит русиш-тв, но я уже эту бурду не смотрю."
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04.10.2022 17:20 Ответить
In meinem ************* sind auch Auswanderer aus ehemaligen UDSSR. Alle halten den Putin für verrückt. Meine Tante anderseits hilft ukrainischen Familien, aber ist für Putin. Echt verrückt.
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04.10.2022 17:32 Ответить
So viele Menschen - so viele Geschichten. Ihre Tante kann ich wahrscheinlich verstehen. Sie hielt wohl die Flüchtlinge für "Opfer" des Ukrainischen Regimes, die ihre Meinung gegenüber putin ändern werden, sobald sie die "Wahrheit" von ihm "begreifen". Ich war solch einer Meinung gegenüber den Georgiern, als ich erstmals nach Deutschland eingereist bin. Eine Umformatierung des Gehirnes ging mir langsam und peinlich.
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04.10.2022 17:42 Ответить
Етап 1 - приняти руських якомога більше
Етап 2 - на чергових виборах перемагає проросийська сила
Етап 3 - звернення до Путіна "асвабади нас"
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04.10.2022 17:44 Ответить
Проникновенье наше по планете
Особенно заметно вдалеке:
В общественном парижском туалете
Есть надписи на русском языке.
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04.10.2022 16:57 Ответить
там написано слава кпсс
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04.10.2022 17:07 Ответить
Это однозначно хорошо. Никакой угрозы они по миру не распространят, потому что не смогут, ибо явно не из смелых, а вот количество пушечного мяса которое х=ло может бросить против нас сильно уменьшили. И вот уже вместо двухмиллионных полчищ шойгу сообщило о 200ах тысяч которых еще нужно подготовить. А времени на подготовку у них крайне мало, ибо фронт трещит по швам.
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04.10.2022 17:10 Ответить
Потом будут харошие рюске?
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04.10.2022 17:13 Ответить
Як здати свою тереторію без жодного пострілу?- Прийняти біженців з русляндії
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04.10.2022 17:18 Ответить
Диванні Z патріоти. Умора тепер за кордоном почнуть кричати "раZZея вперед!"
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04.10.2022 17:40 Ответить
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04.10.2022 17:52 Ответить
ruskaia nechistj razpalzajetsa...
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04.10.2022 18:02 Ответить
cРосію покинуло близько 700 тисяч людей
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04.10.2022 18:39 Ответить
єто у них еще не началась война
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04.10.2022 19:41 Ответить
Россияне, бежавшие в Казахстан от мобилизации, создали петицию по созданию Павлодарской Народной Республики - «Вернём исконно русские земли». Дождались ? "Сохранили лицо" путину ?

https://twitter.com/calibr747/status/1576683236939665409
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04.10.2022 19:06 Ответить
Розлетілося гімно по світу. От же русня, ти їх у двері, а вони у вікно! А потім, фюрер буде захищати інтереси цих недоумків, бо їх будуть *******.
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04.10.2022 19:17 Ответить
Пропутинский блохер Михаил Лазутин «Лев против», который вчера перешёл границу (стоял 5 дней в очереди) в Верхнем Ларсе, был побит в Грузии.

https://www.facebook.com/OstWest.TV/videos/6/470387008161861/
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04.10.2022 19:38 Ответить
 
 