Россию покинуло около 700 тысяч человек за две недели мобилизации, - Forbes
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Менее чем через две недели после объявления "частичной" мобилизации Россию покинуло около 700 тысяч человек.
Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
По данным одного источника, с начала мобилизации из России уехал почти 1 млн человек. Второй источник в администрации президента РФ сообщает, что страну покинуло от 600 тысяч до 700 тысяч россиян. Собеседник издания подчеркнул, что пока неясно, какой процент людей уехал из страны в туристических целях.
Как сообщает Forbes, ранее СМИ приводили цифру 194 тысячи россиян, выехавших через неделю после объявления о мобилизации в Грузию, Казахстан и Финляндию. В начале сентября, еще до объявления частичной мобилизации, Росстат заявлял, что с начала года из РФ уехали 419 тысяч человек – вдвое больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Миграционный отток составил 96 тысяч против прироста на 114 тысяч в 2021 году.
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Так, на днях был арестован местный блоггер, задававший прибывшим россиянам вопрос "Крым чей?"
Ні одного товару в росії не купувати! Що в росію не заходив ні один долар!
Курс рубля залежить від притоку доларів в країну.
Китаю і Індії теж потрібно заборонити будь-що купувати у росії. Захід має сказати: "Або торгуєте з нами, або з росією!" Об'єм торгівлі між Китаєм і Заходом в 20 раз більший ніж між Китаєм і росією.
Якщо ввести ембарго на покупку російських товарів, ну росія залишить максимум 10% свого експорту - в обхід санкцій буде в африканські країні дещо постачати! Рубль впаде в 10 разів! Зарплати росіян упадуть з 500 доларів до 50 доларів!
Росіяни цього не витерплять! Вони знесуть путіна! Вони будуть розуміти, що до їх обідніння привела війна путіна, яку він розв'язав 24 лютого!
А Світ переживе відхід Росії з глобальної економіки! Адже частка Росії у світовому ВВП це всього лише 2%!
Люди на заході повинні зрозуміти, що краще це реалізувати і потепіти деякі незручності, аніж доводити ситуацію до світової ядерної війни!
...с крікамі "Дєди тралівалі!" і "Ура-а-а!"
Европа 9 мая 2023 года.
Невообразимо для нас в Германии.
Эти твари, когда Украинки стояли в очереди за гуманитаркой, обзывали их матом и твердили, что "укрофашисты сами вас обстреливают, а путен пришол вас зощещадь!" Притом, что Украинки бежали с детьми из под бомб, и в гуманитарке до войны не нуждались, а эти, понаехавшие, десятилетиями живут на немецкое пособие потому что, как минимум, языка не знают, и всё ждут, когда их путен освободит.
Етап 2 - на чергових виборах перемагає проросийська сила
Етап 3 - звернення до Путіна "асвабади нас"
Особенно заметно вдалеке:
В общественном парижском туалете
Есть надписи на русском языке.
людей
https://twitter.com/calibr747/status/1576683236939665409
https://www.facebook.com/OstWest.TV/videos/6/470387008161861/