В Испании закрыли дело об экстрадиции пророссийского блогера Шария в Украину
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Суд в Испании постановил закрыть дело об экстрадиции пророссийского блогера Анатолия Шария, поскольку он покинул территорию королевства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"От украинской власти поступило сообщение о возможном пребывании разыскиваемого в Италии", - отметили в суде.
Суд решил прекратить нынешнее судебное разбирательство в отношении Шария. Инстанция также постановила сообщить об этом решении Интерпол, МИД и Минюст Испании.
Шария в Украине обвиняют в нарушении двух статей Уголовного Кодекса – ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков). Помимо тюрьмы ему может грозить конфискация имущества.
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Нічого, в наступний раз все вийде.
"Все будут наказаны"
Я серьезно
90% країн ЄС не визнають такого злочину як "державна зрада" й ті що визнають , то довести це мало кому й де вдавалося .
Одна з умов вступу в ЄС є змінити тот закон про "державну зраду" на "колаборацію з ворогом" , "шпіонаж" й йще кілька більш чітких й ********* формулювань ...
"Мерзотник" є в людському вимірі дуже зрозуміле поняття -- в юридичному аж ніяк .
Помічу , що якусь бабцу Машку , що наводила ворожій вогонь по позиціях війська своєї країни видали на рахунок раз . Бо тут є й чітка й виверена колаборація з ворогом . Є дії дуже конкретні й є конкретні наслідки -- тобто сприяла вбивствам , пораненням й руйнації майна співгромадян !
держзрада это для державних посадовців а рівноправність громадян это только при исполнении служебных полномочий типа не взял на работу женщину или отказал в кредите черному
а иначе это нарушение свободы слова и политические преследования и ни один порядочный юрист за это не возьмется но продажные украинские суды могут