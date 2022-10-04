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Новости За рубежом
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Испания (783) Италия (1510) экстрадиция (548) Шарий Анатолий (220)

В Испании закрыли дело об экстрадиции пророссийского блогера Шария в Украину

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

шарий

Суд в Испании постановил закрыть дело об экстрадиции пророссийского блогера Анатолия Шария, поскольку он покинул территорию королевства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"От украинской власти поступило сообщение о возможном пребывании разыскиваемого в Италии", - отметили в суде.

Суд решил прекратить нынешнее судебное разбирательство в отношении Шария. Инстанция также постановила сообщить об этом решении Интерпол, МИД и Минюст Испании.

Шария в Украине обвиняют в нарушении двух статей Уголовного Кодекса – ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков). Помимо тюрьмы ему может грозить конфискация имущества.

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Топ комментарии
+22
Из Испании в Италию. Но в хрюсию никак.
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04.10.2022 16:46
+20
В Италии его быстрее арестуют,главное скандала в газетах побольше.А еще проще наши перевозчики его в бусик упакуют и в Львов привезут.
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04.10.2022 16:48
+9
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04.10.2022 16:51
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Шарійте, шарійте, скажені кати!
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04.10.2022 16:45 Ответить
Куди він звалив?
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04.10.2022 16:46 Ответить
та найдуть згодом, наших в європі зараз багато. хтось тай впізнає цього вилупка
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04.10.2022 17:22 Ответить
Из Испании легко и удобно сваливать в Аргентину и прочие Латиноамериканские страны. И, что удобно, оттуда не выдают даже откровенных людоедов, вон, евреям приходилось туда ехать и отстреливать тех, кто не желал сам выезжать оттуда в багажнике автомобиля. Но, честно говоря, эволюция из владельца виллы в Испании в беженца, скрывающегося в сельве - так себе перспектива.
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04.10.2022 20:15 Ответить
Из Испании в Италию. Но в хрюсию никак.
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04.10.2022 16:46 Ответить
В Италии его быстрее арестуют,главное скандала в газетах побольше.А еще проще наши перевозчики его в бусик упакуют и в Львов привезут.
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04.10.2022 16:48 Ответить
Думаю ніхто його не екстрадує, скаже що в Україні війна і він боїться там знаходиться
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04.10.2022 16:56 Ответить
Одного в Молдове пакували, потім шлангами прикидались...це не ми...
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04.10.2022 17:20 Ответить
Маю великий сумнів. Італійська феміда завжди ********* російські гроші....
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04.10.2022 20:43 Ответить
Ви думаєте, що на роісі, якийсь воєнком буде розбиратись, хто такий цей толік? Впіймають і відправлять з НАТО воювати. Шарік - гівнюк та покидьок, але не повний дебіл, щоб в рашу їхати.
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04.10.2022 16:58 Ответить
«там русский дух, там русью пахнет»(с
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04.10.2022 19:11 Ответить
Ну, вимагайте від Італії затримання та депортації.
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04.10.2022 16:47 Ответить
а може він тепер "любімий друг Берлусконі?"
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04.10.2022 16:51 Ответить
Он теперь любимая жена
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04.10.2022 17:05 Ответить
Невдалє юр. обвинувачення.
Нічого, в наступний раз все вийде.
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04.10.2022 16:49 Ответить
если встречу в Италии ( я там часто бываю) набью харю
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04.10.2022 16:50 Ответить
ліпше підсрачників надавайте
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04.10.2022 19:15 Ответить
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04.10.2022 16:51 Ответить
сподіваюсь потвору там придушать
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04.10.2022 16:51 Ответить
Как,ведь украинские адвокаты круглосуточно этим занимались,бесплатно.
"Все будут наказаны"
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04.10.2022 16:52 Ответить
толян, вернись домой, мы тебя ждем
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04.10.2022 16:54 Ответить
а шо так можна? передайте це Фірташу, а то він вже 10 років невиїздний.
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04.10.2022 16:56 Ответить
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04.10.2022 16:58 Ответить
в россиюшку вернулся петушарик?
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04.10.2022 16:59 Ответить
Влада так грозилася, що цього підера екстрадують в Україну і йому буде капець, а тут таке
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04.10.2022 17:01 Ответить
ох как же руки чешутся вправить петушарию мозги, как же он заслужил, ох как же заслужил
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04.10.2022 17:04 Ответить
***** він потрібен, чмо
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04.10.2022 17:08 Ответить
Хорошо, что ему пришлось бежать. Отныне он всегда будет прятаться и бояться, это полезно для сна и психического состояния. Какой идиот!
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04.10.2022 17:08 Ответить
Шел 2050 год. Постаревший, но неуловимый Толик Шарий скрываясь от неотвратимого украинского правосудия делал уже третий круг проживания по всем странам Европы.
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04.10.2022 17:21 Ответить
Не, там это так не работает. Он свалил с подписки о невыезде в Испании, совершил там уголовное преступление. Теперь его и экстрадировать никто не собирается, теперь ему уже срок в самой Испании грозит. На самом деле ему надо было сидеть на попе ровно, и молчать как мышка, может пронесло бы. А дразнить европейское правосудие - это типичный выстрел себе в ногу. Но оно же тупое, думало "пронесет..."
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04.10.2022 20:19 Ответить
Рано или поздно шмария будут судить, товарищ Фейгин лично занялся этим. Как бы кто не относился к Фейгину, но юрист он высокой квалификации и имеет личную неприязнь к этому педику.
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04.10.2022 17:21 Ответить
Ничего не имею против, но по каким критериям Вы судите о его квалификации ?
Я серьезно
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04.10.2022 17:26 Ответить
При всем уважении к Вам , встречный вопрос . Загуглить лень? Так навскидку, группа Пусси Риот - минимальный срок, Гейдар Джемаль, - вообще развалил дело, Ильми Умеров. Ну и Савченко, по оценкам юристов тоже очень грамотная защита была, хотя и получила она 20 кажется.
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04.10.2022 17:36 Ответить
Група Пуссі Ріот умовний термін, але Фейгін став розганяти політику і дебілкам дали три роки. Савченко максимум п'ятнашка, але там кажись Новіков метушився.
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04.10.2022 18:45 Ответить
Вы даже не знаете сколько дали Пуси Риот , но активно спорите . Прокурор просил ТРИ года, дали ДВА.
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04.10.2022 18:57 Ответить
Це не змінює факт отримання дійсного терміну стараннями Фейгіна. А потім я не відстежую долю мордовських ув'язнених дебілок.
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05.10.2022 04:04 Ответить
цирк
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04.10.2022 17:23 Ответить
Дуже рідка мерзота ... але ... але ... але .

90% країн ЄС не визнають такого злочину як "державна зрада" й ті що визнають , то довести це мало кому й де вдавалося .
Одна з умов вступу в ЄС є змінити тот закон про "державну зраду" на "колаборацію з ворогом" , "шпіонаж" й йще кілька більш чітких й ********* формулювань ...

"Мерзотник" є в людському вимірі дуже зрозуміле поняття -- в юридичному аж ніяк .
Помічу , що якусь бабцу Машку , що наводила ворожій вогонь по позиціях війська своєї країни видали на рахунок раз . Бо тут є й чітка й виверена колаборація з ворогом . Є дії дуже конкретні й є конкретні наслідки -- тобто сприяла вбивствам , пораненням й руйнації майна співгромадян !
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04.10.2022 17:30 Ответить
Та просто испанцы сплавили чуть головняки себе. Италия не выдаст пока. Мы на третьих ролях к сожалению. Это причина главная.
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04.10.2022 18:07 Ответить
А що за країна "Інстанія"? Чи це якась інстанція?
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04.10.2022 18:09 Ответить
***** якась... його ж відразу під домашній арешт взяли? Тож як він покинув?! Якого хєра ?! Тож він порушив вже умови іспанського суду, тож знайти і за грати!
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04.10.2022 18:21 Ответить
Мене інше цікавить. Якщо у нього відібрали паспорт, то це означає, що був ще один. Підозрюю, що кацапський. За ним він і виїхав з Іспанії. До речі, тут пишуть, що до параші, але я так не думаю. Воно вже зрозуміло, що це для нього квиток в один кінець. Тому, скоріше за все, дійсно кудись до Італії подалося. Або до Угорщини, наприклад.
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04.10.2022 19:33 Ответить
как бы к шарию не относились но обвинения говно
держзрада это для державних посадовців а рівноправність громадян это только при исполнении служебных полномочий типа не взял на работу женщину или отказал в кредите черному
а иначе это нарушение свободы слова и политические преследования и ни один порядочный юрист за это не возьмется но продажные украинские суды могут
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04.10.2022 18:26 Ответить
Говорят, что есть один очень способный мастер - Фейгин
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04.10.2022 22:18 Ответить
Шо за фейк, он же в Испании, и видос выложил только что с Барселоны
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04.10.2022 19:56 Ответить
Мосфильм 😂
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04.10.2022 22:19 Ответить
А де ця скотиняка?
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04.10.2022 22:34 Ответить
Я колись вкрав в сусіда курку - інтерпол знайшов мене в Йорданії і депортува до України... а от шарікова знайти важко!
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05.10.2022 00:19 Ответить
 
 