В Чечне умер муж участницы протестов против мобилизации. Перед этим его заставили избить жену, а сына отправили на войну, - правозащитники

Центр защиты прав человека "Мемориал" сообщил, что 28 сентября в Чечне умер муж участницы антивоенного протеста в Грозном Адам Мурадов.

По данным правозащитников, причиной смерти стал сердечный приступ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.

21 сентября несколько десятков женщин пытались провести в Грозном акцию протеста против объявленной мобилизации. Среди них была жена Адама Мурадова, имя которой не сообщается. Всех протестующих задержали и увезли в мэрию. Туда также привезли мужчин — родственников задержанных, в том числе Мурадова. По данным "Мемориала", родственников "заставили избить женщин, угрожая, что иначе это сделают сами силовики — и будет намного хуже".

Глава Чечни Рамзан Кадыров в тот же день назвал "врагами народа" людей, выступающих против мобилизации, и заявил, что их нужно отправить в Украину для участия в "спецоперации". Так же, по его мнению, нужно поступить с родственниками "15-20 женщин", которых задержали на акции протеста в Грозном. На следующий день Кадыров заявил, что родственников около 40 митинговавших женщин уже мобилизовали и отправили в Украину.

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По информации правозащитников, среди родственников участниц акции, которых отправили в Украину, был 18-летний Валид Мурадов, сын Адама Мурадова. Ночью 27 сентября Валид позвонил домой и рассказал, что находится в Луганске и его скоро "отправят на передовую". На следующий день Адам Мурадов умер, ему стало плохо во время молитвы. Валиду позволили приехать на похороны отца. Вернулся ли он обратно в Украину, не уточняется.

Источники "Мемориала" в Чечне утверждают, что на семью Мурадовых оказывают давление из-за того, что случившееся "вызвало большой резонанс среди чеченцев". Правозащитники говорят, что семью заставляют под запись опровергнуть, что Валида Мурадова насильно отправили в Украину, а его мать избили.