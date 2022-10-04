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Новости За рубежом Мобилизация в РФ
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В Чечне умер муж участницы протестов против мобилизации. Перед этим его заставили избить жену, а сына отправили на войну, - правозащитники

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

адам,мурадов

Центр защиты прав человека "Мемориал" сообщил, что 28 сентября в Чечне умер муж участницы антивоенного протеста в Грозном Адам Мурадов.

 По данным правозащитников, причиной смерти стал сердечный приступ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.

21 сентября несколько десятков женщин пытались провести в Грозном акцию протеста против объявленной мобилизации. Среди них была жена Адама Мурадова, имя которой не сообщается. Всех протестующих задержали и увезли в мэрию. Туда также привезли мужчин — родственников задержанных, в том числе Мурадова. По данным "Мемориала", родственников "заставили избить женщин, угрожая, что иначе это сделают сами силовики — и будет намного хуже".

Глава Чечни Рамзан Кадыров в тот же день назвал "врагами народа" людей, выступающих против мобилизации, и заявил, что их нужно отправить в Украину для участия в "спецоперации". Так же, по его мнению, нужно поступить с родственниками "15-20 женщин", которых задержали на акции протеста в Грозном. На следующий день Кадыров заявил, что родственников около 40 митинговавших женщин уже мобилизовали и отправили в Украину.

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По информации правозащитников, среди родственников участниц акции, которых отправили в Украину, был 18-летний Валид Мурадов, сын Адама Мурадова. Ночью 27 сентября Валид позвонил домой и рассказал, что находится в Луганске и его скоро "отправят на передовую". На следующий день Адам Мурадов умер, ему стало плохо во время молитвы. Валиду позволили приехать на похороны отца. Вернулся ли он обратно в Украину, не уточняется.

Источники "Мемориала" в Чечне утверждают, что на семью Мурадовых оказывают давление из-за того, что случившееся "вызвало большой резонанс среди чеченцев". Правозащитники говорят, что семью заставляют под запись опровергнуть, что Валида Мурадова насильно отправили в Украину, а его мать избили.
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Топ комментарии
+32
гордые горные орлы....))) оказались ощипанными петухами...
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04.10.2022 17:31
+28
"змусили побити дружину, а сина відправили на війну"....скільки вони під кадіркою живуть, що стали рабами?
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04.10.2022 17:29
+22
Пипець Кадирову скоро буде
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04.10.2022 17:21
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Тут кацапи завелись.

А ну геть!
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04.10.2022 17:28 Ответить
Пипець Кадирову скоро буде
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04.10.2022 17:21 Ответить
Он забыл что было с его отцом. Напомнят--- вопрос времени.
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04.10.2022 17:39 Ответить
Та вже нікому... Якщо цей мобілізований пацанчик правовірний мусульманин то зневажає батька за те що "матір розпустив" і матір, як "в розпусті" призвела його до війська...
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04.10.2022 18:01 Ответить
он прекрасно знает что случилось с его отцом - но эта гнида переступила через родную кровь и продолжает кошмарить своих же нохче
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04.10.2022 18:20 Ответить
Його батька показово ліквідувала московська ґебня саме для того, щоб поставити на його місце сина і щоб він пам'ятав що може бути з ним.
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04.10.2022 19:10 Ответить
ему еще и армия руснявая напомнить, генералитет, что он за шавка
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04.10.2022 18:04 Ответить
угадайте что будет с сыном ?
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04.10.2022 17:22 Ответить
******** в Эмираты да начала пистеца
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04.10.2022 18:21 Ответить
от Химарса не ******** ))
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04.10.2022 18:29 Ответить
не знаю как от Хаймарса а вот от батальона Шейха-Мансура кадырову точно уйти не удастся
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04.10.2022 18:34 Ответить
Души, что рождаются в той стране, в прошлой жизни точно нагрешили, такое Средневековье кругом
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04.10.2022 17:22 Ответить
Та і йух з ними усіма.
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04.10.2022 17:27 Ответить
"змусили побити дружину, а сина відправили на війну"....скільки вони під кадіркою живуть, що стали рабами?
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04.10.2022 17:29 Ответить
гордые горные орлы....))) оказались ощипанными петухами...
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04.10.2022 17:31 Ответить
против бронетранспортеров и купленных кяфиров не попрешь - плюс там еще кацапские части стоят с градами
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04.10.2022 18:23 Ответить
Точно, краще б сам здох.
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04.10.2022 18:23 Ответить
Побити дружину? Герой. У нас не катит
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04.10.2022 17:32 Ответить
не захистити дружину та сина, а зробити те що вимагає царек недороблений?
Так! В Україні не прокатить.
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04.10.2022 17:39 Ответить
Что ж вы за мыжики такие что своих женщин бьете(у вас БАБЫ), а не мусоров которые заставляют вас это делать?
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04.10.2022 17:33 Ответить
Це іслам, згідно якому у жінки немає душі, а зв'язок з Аллахом вона отримує лише через душу народженого нею сина. Побити жінку це як камінь на дорозі попинати... Іслам в ставленні до жінок відстає від християнства на 600 років - в християнстві жінкам попи "подарували" душу лише в 13 столітті... Тому нічого дивного. У них середньовіччя...
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04.10.2022 17:36 Ответить
тоді навіщо ії бити? Най йде попинає камінь.А як діти зостануться без мами ,коли він в,є жінку, най підбере той камінь ,щоб камінь виховував йому дітей, стирав ,готував та прибирав.
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04.10.2022 17:41 Ответить
Коли тєлевізор глючить то переважна більшість людей по ньому стукає з метою ремонту. Так і в ісламі - підрехтовують жінці табло разом з мізками - чоловік має дбати про справність свого реманенту, або його позбутися і придбати новий...
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04.10.2022 17:51 Ответить
Ну і хто телевізора стукає коли той не працює? Неандертальці.
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04.10.2022 18:05 Ответить
Вам повезло,Ви напевно не жили при совковому(ламповому) телеку,з Вашого допису випливає що в той час всі були дикунами.
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04.10.2022 19:44 Ответить
Яка нормальна людина буде замість ремонту бити по телевізору, як і жити у совку і рахувати що то нормально. Совок такаж неандертальське створіння,де людей загородили від цівілізаціі, як звірів від нормальних людей, тому бити жінку по настрію ,на очах у дітей ,чи калашматити телевізора замість ремонту було нормальнім в ненормальній країні.Слава Богу все позаду.
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04.10.2022 19:49 Ответить
НБ, в тебе ще ламповий телевізор? Його стукали,бо контакти ламп могли вийти із гнізда.Зараз такі порівняння не сприймаються.
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04.10.2022 22:05 Ответить
Колись був. Це такий собі "образ" з минулого. Телевізор мені не потрібний. Компа цілком вистачає. У мене і сматфона нема з тієї ж причини. Ви праві. Невдалий приклад.
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04.10.2022 22:42 Ответить
Сто пудів,та ще хай каміння їм дітей нарожає,"для звязку"
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04.10.2022 21:49 Ответить
Трохи не плутайте іслам, тобто вчення Корану і те, що тлумачать муллИ, чи як їх там.
Це зовсім різні речі.
Так само як те, що записано в Біблії різниться з тим, що кажуть попи в церкві.
І як згідно Біблії чоловік повинен піклуватись за свою дружину, так і згідно Корану ...
Але в них там інший бох - двохголовий , ПуКадир
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04.10.2022 20:43 Ответить
не звизди,все там таки так
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04.10.2022 21:50 Ответить
ви хоч Біблію читали? Чи Вам діди розказували?
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04.10.2022 22:49 Ответить
Заставили избить, потом сесть на бутылку и сына заставили стать фашистом
Думаю все проще. Сынка захотели призвать, маманя и вышла, в итоге призвали.
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04.10.2022 17:40 Ответить
Українці давно піднялися з диванів ,коли на Майдані йшли против російського спецназу із дерев,яними щитами,у мотоціклених шоломах, як вас це забвалляло,вам було смішно,з вільних людей що йшли боронити майбутнє своїх дітей. Ну ось тепер сміємося ми ,бо настав наш час сміятися з тупого рабського бидла.
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04.10.2022 18:43 Ответить
Протестовать нужно было раньше. Там население стало резко против, когда началась мобилизация. А так они за то, чтобы х...лов пострелять. У нас было бы тоже самое, если бы Петуховича оставили. Так что опохмелись.
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04.10.2022 22:36 Ответить
Воно не розуміє, що в Україні якби таке зробили поліціянти,то зібралася би вулиця і відп#здила ту поліцію, з,язали і в той же день ті поліціянти сиділи у буцігарні. Коли на Майдані у збройного спецназу своїх відбивали каменями та палками,і не ЗСУ,а прості люди, стареча ,молодь,жінки.Вони нас тоді звали"кастрюлєголовими" і потішалися з нас, ось тепер вони - м,ясо,котре буде бити дружину і віддасть дитину свою на смерть .бо за нього ніхто не втупиться,як він не вступився за своїх рідних.
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04.10.2022 19:20 Ответить
що зробили з колись гордим та незалежним народом..., теж покірні та тупі барани...
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04.10.2022 17:46 Ответить
щок це гірше середньовіччя а ніби гордий народ
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04.10.2022 17:56 Ответить
Гордый народ? Точно? Гордый народ выходит на протест и пи@дит беркутовцев так, что те тормозят только на московии. А эти -не более, чем стадо.
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04.10.2022 19:16 Ответить
Поміняв сина і побиття дружини, на "любов та милість " кадирявої собаки.Я твой дом труба шаталь , назови свой адрес если ти мусшчина...
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04.10.2022 19:17 Ответить
дайте їй шматок сала
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04.10.2022 19:19 Ответить
Этого парня нужно вытащить. Когда он узнает что сделали с его родителями фашисты кадыркина, он будет валить путинскую армию с такой ненавистью что сатана крестится начнет.
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04.10.2022 19:58 Ответить
Дикари.
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04.10.2022 20:34 Ответить
Зато какой парядак! Дарогі асфальтіровани! Нікакіх майданов а главноє і при власті адні антіфашісти! Нікакім фашизмом і блізка є пахнєт!
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04.10.2022 20:53 Ответить
 
 