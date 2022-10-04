Энергетический кризис и война в Украине - только вершина айсберга. Мы действительно должны изменить нашу систему, - министр обороны Люксембурга Бауш
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Министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш считает энергетический кризис и войну в Украине только вершиной айсберга.
Об этом он заявил в ходе выступления на Варшавском форуме безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я думаю, что энергетический кризис, в котором мы сейчас живем, и война в Украине – это только вершина айсберга. Это действительно демонстрирует, что мы должны изменить нашу систему", - сказал он.
Министр подчеркнул, что наибольший рост напряженности происходит от энергетического кризиса, "поскольку если вы посмотрите на то, что происходит сегодня в Украине, фон этого конфликта определенным образом также заключается в энергетической зависимости, иначе у путина не было бы возможностей влияния".
По его словам, война рф против Украины продемонстрировала, насколько ЕС зависим от российского ископаемого топлива, а также насколько критическая ситуация с безопасностью в мире. Также, по мнению Бауша, существует прямая связь с проблемой изменения климата, и на это тоже нужно реагировать.
"Поэтому я думаю, что действительно нужно, так это усвоить урок, мы должны декарбонизировать мир, мы должны избавиться от этого ископаемого топлива и не быть настолько зависимыми", - подчеркнул он.
Он также призвал обратить внимание на другие энергетические технологии, которые существуют уже не один год.
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