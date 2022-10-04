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Энергетический кризис и война в Украине - только вершина айсберга. Мы действительно должны изменить нашу систему, - министр обороны Люксембурга Бауш

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

бауш,франсуа

Министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш считает энергетический кризис и войну в Украине только вершиной айсберга.

Об этом он заявил в ходе выступления на Варшавском форуме безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я думаю, что энергетический кризис, в котором мы сейчас живем, и война в Украине – это только вершина айсберга. Это действительно демонстрирует, что мы должны изменить нашу систему", - сказал он.

Министр подчеркнул, что наибольший рост напряженности происходит от энергетического кризиса, "поскольку если вы посмотрите на то, что происходит сегодня в Украине, фон этого конфликта определенным образом также заключается в энергетической зависимости, иначе у путина не было бы возможностей влияния".

По его словам, война рф против Украины продемонстрировала, насколько ЕС зависим от российского ископаемого топлива, а также насколько критическая ситуация с безопасностью в мире. Также, по мнению Бауша, существует прямая связь с проблемой изменения климата, и на это тоже нужно реагировать.

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"Поэтому я думаю, что действительно нужно, так это усвоить урок, мы должны декарбонизировать мир, мы должны избавиться от этого ископаемого топлива и не быть настолько зависимыми", - подчеркнул он.

Он также призвал обратить внимание на другие энергетические технологии, которые существуют уже не один год.
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О, десь вже тепліше, може так і дійде всім 100 відсоткам, що не туди вітер віє
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04.10.2022 17:35 Ответить
війна? ні, не чув
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04.10.2022 17:41 Ответить
Это Люксембург. Там тоже парни шарят
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04.10.2022 17:43 Ответить
по красним фонарям
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04.10.2022 17:44 Ответить
та ситуація, коли розмір не має значення, а має лише смисл - маленька країна, але вона розуміє що до чого..., залежність - це нашийник, в якому тебе ведуть туди, куди потрібно твоєму господарю..., та примушують робити різні не корисні вправи..., наприклад, Німеччина, яка ледь не скаче під дудку "дешевого газу"...
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04.10.2022 17:43 Ответить
якого газу, альо, трубки взірвані
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04.10.2022 17:46 Ответить
просто "під дудку"...
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04.10.2022 18:18 Ответить
Проблема в відмові від активного захисту тих ліберальних цінностей які зробили Європу величною. Толерантність в епоху постмодернізму виродилась в ганебну толерастію і примітивне споживацтво з лівацьким ухилом в велфаризм... "Fortress of Europe" перетворилася на алжирський базар...
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04.10.2022 17:46 Ответить
Глобалісти використовують війну в Україні і ріст цін на енергоресурси для досягнення своєї основної мети Great Reset 2030!
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04.10.2022 17:51 Ответить
******* аби не мовчки
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04.10.2022 19:53 Ответить
Армия Люксембурга - Численность: 900 (2022)
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04.10.2022 20:00 Ответить
 
 