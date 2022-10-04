Генсек НАТО получил заявку Украины. Теперь ее должны рассмотреть послы стран Альянса, - ОП
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Украина в формате ноты официально направила заявку на членство в НАТО генеральному секретарю Альянса, далее ее будут рассматривать на уровне послов государств-членов.
Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На сегодняшний день генеральный секретарь получил заявку официально путём ноты от Украины и следующим этапом станет обсуждение этой заявки на уровне Североатлантического совета, то есть на уровне послов государств-членов НАТО в Брюсселе", - сказал он.
Жовква напомнил, что лидеры девяти стран уже обнародовали обращение по поводу поддержки членства Украины в Альянсе.
Также он пояснил, что заявленная Украиной "ускоренная процедура" вступления в НАТО означает отсутствие необходимости в ПДЧ.
"Когда Украина заявляет о том, что будет двигаться к НАТО по ускоренной процедуре, это означает, что на сегодняшний день, учитывая опыт таких стран, как Швеция и Финляндия, Украина рассчитывает на то, что движение к членству в НАТО будет продолжаться без применения инструмента План действий по членству, который до сих пор был одним из обязательных элементов", - отметил он.
Заместитель руководителя ОП подчеркнул, что сейчас президент и дипломатическая служба ведут переговоры с государствами-членами НАТО, чтобы украинская заявка "приобрела практическое рассмотрение".
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Если бы военные НАТО имели решающий голос в вопросе приема Украины, украинскую армию приняли бы в Альянс хоть завтра, потому что ВСУ показали способность защищать не только свою страну, но и весь восточный фланг НАТО. При этом есть сомнения в том, что на это способны, например, немецкая или французская армии.
Так или иначе мы переходим на стандарты НАТО. Я уж не говорю о высочайшем уровне взаимодействия Украины с основными странами Альянса. Например, харьковская операция. Не все понимают, что произошло под Харьковом... А ведь Украина как нация и государственный аппарат, не только как армейский аппарат, впервые за лет 200-400 показала высочайший уровень самоорганизации, командной игры при взаимодействии с нашим главным партнером - США.
Как и любая система коллективной обороны, НАТО старается принимать в свой состав страны, которые будут создавать меньше всего проблем и которые требуют меньше затрат. Украина показала, что ее учить ничему не надо - украинцы сами кого угодно научат.
Кроме того, в США и Британии прекрасно знают историю событий после Первой мировой войны и понимают, что даже после победы Украины Россия никуда не денется и повторит путь Германии после Первой мировой. Россия не будет оккупирована - нормальную страну там не сделать, как это было после Второй мировой войны, когда оккупировали Японию и Германию. Соответственно, англосаксы понимают, что Восточную Европу нужно укреплять, строить ось Варшава - Киев, плюс скандинавские страны и страны Балтии. Потому что этот взбесившийся зверь - Россия - надолго.
Не очень верится в каскадный распад России после поражения в войне, о чем у нас любят рассказывать. Откалывание каких-то республик РФ теоретически возможно, да и гражданская война в России очень вероятна. Но говорить, что Россия распадется по советскому образцу, нужно крайне осторожно. Скорее всего, такое взбешенное болото с православным коммунизмом будет требовать реванша.
Соответственно, велики риски появления в России нового режима реваншистского характера, который будет продолжать угрожать восточному флангу НАТО, Европе в том числе. А, значит, нужна "дубина", которая будет держать этого медведя в узде.
Таких "дубин" просматривается несколько. Одна из них - это Украина как страна-победитель в конфедерации с Польшей. Такая конфедерация уже выстраивается у нас и будет оказывать огромнейшее культурное, экономическое и военное влияние, как минимум, на европейскую часть России, а, может, и больше. Так что Россию будут сдерживать Украина, Польша, Турция (член НАТО, давящий Россию на Кавказе и выходящий в Среднюю Азию, у Анкары есть амбиции расти дальше), плюс Китай.
Тутовник,Ребята,Заводила,Адекватно,Забияка.
Козлятиной завоняло.
https://www.washingtonexaminer.com/politics/winning-the-peace-in-ukraine