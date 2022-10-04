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Отражены атаки противника возле 10 населенных пунктов Донбасса, на юге враг деморализован и оставляет позиции, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18.00 04.10.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

"Слава Украине! Идут 223 сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях, но, вместе с тем, ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях, осуществляет перегруппировку. Враг обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии столкновения, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и домам мирных жителей, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Остается угроза нанесения противником авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины. Так, в течение суток, оккупанты нанесли 5 ракетных и 1 авиационный удар, совершили более 15 обстрелов из РСЗО. От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 12 населенных пунктов. Среди них – Харьков, Краматорск, Андреевка (Днепропетровской области), Бахмут, Зализничное, Вознесенск и Приднепровское.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. В других направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии:

  • на Северском направлении – в районе населенного пункта Писаревка Сумской области;
  • на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелеча, Волчанск, Варваровка, Ольховатка и Двуречная.
  • На Краматорском направлении – враг осуществляет перегруппировку своих подразделений.
  • На Бахмутском направлении противник обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы более десяти населенных пунктов. В частности, Белогоровки, Соледара, Бахмута, Бахмутского, Майорска, Зайцева и Яковлевки.
  • На Авдеевском направлении от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Константиновка и Новомихайловка.
  • На Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. Обстрелам подверглись районы двадцати пяти населенных пунктов. Среди них – Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Малая Токмачка и Орехов.
  • На Южнобужском направлении артиллерийским обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

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В РФ продолжаются мероприятия так называемой "частичная мобилизации". По имеющейся информации, казанский центр комплектования производит формирование и комплектование трех мотострелковых и двух артиллерийских полков на фондах казанского высшего танкового командного училища. Несмотря на продолжающиеся мероприятия мобилизации, российская сторона не прекращает практику применения на территории Украины частных военных кампаний, укомплектованных лицами, завербованными в местах лишения свободы. Так, на временно оккупированной территории Луганской области, в так называемых центрах подготовки, продолжается обучение указанной категории лиц для дальнейшего направления их на линию столкновения.

По уточненной информации, 3 октября текущего года на юге Украины подтверждено поражение Силами обороны до 30 объектов противника. Враг деморализован, покидает позиции, отходит на безопасное расстояние, уничтожает запасы боеприпасов, пытается уничтожить мосты и переправы. Все это – с целью замедления темпов наступления наших войск.

За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Выемка, Спорное, Озеряновка, Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Веселое, Первомайское и Новомихайловка.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 12 ударов. Подтверждено поражение 2 опорных пунктов, 8 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 2 БПЛА врага. Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пункт управления, а также 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов.

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Работаем на победу! Верим в Вооруженные Силы! Слава Украине!", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
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Топ комментарии
+27

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04.10.2022 18:32
+21
Херсон все ближче й ближче
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04.10.2022 18:32
+19
Ivan Luti II

47 мин.
Новый хищник.

После освобождения Лимана, в центре внимания ВСУ оказалась ось Сватово-Кременная. Поскольку у противника нет оборонительных возможностей, ВСУ без проблем зашли в Боровую и Пещаное, перерезали трассу Р66, и заняли Кисловку. Теперь наша арта контролирует дорогу до самого Сватово, накрывая все, что шевелится. Освобождение Сватово - это дело времени.

Южнее ВСУ ведут наступление на Кременную по нескольким направлениям. ВСУ атакуют в направлении населенного пункта Краснопоповка, чтобы перерезать дорогу между Кременной и Сватово. Орки бежали из Приволья и Новодружеска, чем облегчили задачи ВСУ. Появилась возможность перерезать дорогу Кременная-Рубежное. Возможно Кременную будут брать в кольцо. Но это не точно.

Лисичанск как дела? Есть инфа, что гражданским объявили эвакуацию. Медики, учителя, строители и прочие должны свернуть свои дела, подорвать задницы и выехать в Луганск.

Херсонское направление. На правом берегу Днепра ВСУ наводят движ. Предсказуемое вклинивание ВСУ вдоль Днепра понятно, не надо заботится о левом фланге. При наступлении ВСУ на Новую Каховку, HIMARS способны прикрыть все пространство от арты противника, которую они могут подтянуть к левому берегу. При этом сами HIMARS будут находиться в зоне безопасности. Сама арта ВСУ перенесла огонь на позиции орков в район Новой Каховки и ближайших переправ с баржами. Так было поражено несколько баз и командных пунктов. В итоге 108 полк ВДВ потерял командира, который под фамилией прикрытия бегал в Донецке еще в 2014. 83-я бригада ВДВ потеряла замкома. ВСУ все вспомнят и всех найдут. Из-за нехватки пехоты, орки остаются в населенных пунктах, надеясь, что они им помогут. ВСУ же в свою очередь протискиваются между ними и обходят их с фланга, поэтому им приходится отступать. Таким образом ВСУ продвинулись уже южнее Дудчан, орки пытаются закрепится в Милово. Похоже на этом направлении орки менее всего ожидали ударов и не строили ВОПы. Сейчас судорожно пытаются копать себе могилы.

ВСУ успешно развивают и второй клин. У рашистов вдоль Ингульца посыпался правый фланг, ВСУ зашли в Давыдов Брод.

Когда два "клина" сойдутся в одной точке, это приведет всю херсонскую группировку противника к коллапсу.

В ВСУ ходит "негласный приказ", чтобы не стать легкой добычей, не входить в городскую застройку на броне. ВСУ просто берут города в кольца, отсекая ресурсы и создавая панику внутри блокады, а затем лёгкие моторизированные группы делают свою работу. Тактика, достойная лучших армий мира, берегущих личный состав. Красная армия же повторяет судьбу динозавров -- огромная масса и маленький мозг не дает возможности конкурировать с новым хищником на нашей планете. До недавно кровожадный монстр переходит в разряд добычи.
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04.10.2022 19:17
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04.10.2022 18:32 Ответить
Видели мы чему он "молился" и какую "икону" целовал. Взасос.
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04.10.2022 18:41 Ответить
а по факту на кладбище отправляется супружеская пара руских боевых гомосеков ... бггг
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04.10.2022 18:42 Ответить
"Один раз - не АвтоВаз!"
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04.10.2022 18:46 Ответить
В давньогрецькому місті Фіви найбільш боєздатним та прославленим був "священний загін" 150 з гейських пар. І по чуткам славетні спартанці теж цим грішили, оскільки більшість часу проводили дружньому чоловічому колективі.
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04.10.2022 18:49 Ответить
В Дрвеней Греции гомосексуальные отношения вообще были поставлены чуть ли не выше супружеских. К тому же, они были сильно регламентированы. То есть, нормальным считалось, чтобы мужчина старше 30 заводил себе юного любовника, и одарял его всякими подарками. Достигнув определённого возраста, любовник заводил жену и молодого любовника. Реальная ориентация, как это сейчас, вообще не была важна.

Такой парой, к примеру, были "убийцы тиранов" Гармодий и Аристогит, а одна из описанных Аристотелем в "Политике" войн началась с того, что пожилой тиран во время секса спросил молодого, "Когда же ты от меня понесешь", после чего молодой понял, что в их отношениях не было истинной любвли, собрал войско, да и замочил старого тирана.

Традицию подхватили Римляне. Например, про императора Клавдия говорили: "Он спал только с женщинами, и потому сам стал женственным", и вменяли, что он завоевал Британию лишь для того, чтобы этим доказать свою мужественность.
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04.10.2022 19:01 Ответить
Александр македонский их всех замочил!
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04.10.2022 19:28 Ответить
Ась? А что тогда с Гефестионом?
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04.10.2022 21:43 Ответить
Они в пабликах говорят что то был фейк При чем разные версии что там солдаты делали но только не сосали
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04.10.2022 18:44 Ответить
Остання версія, що таки "сосали", але вже доведено, що це постановочне відео для дискредитації вс рф. Знято в Голлівуді Спілбергом на студії Діснея і якщо добре придивитися то можна впізнати в ролі чмобиків Ді Капріо та Деппа, а бомбу на них скидав Том Круз.
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04.10.2022 20:09 Ответить
🇷🇺💩МРАЗИ КАЦАПСКИЕ У НИХ БУКВАЛЬНО ВСЕ НАОБОРОТ - Война -Мир ,белое - чёрное, гомосеки трахаются - 🤮
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04.10.2022 18:55 Ответить
Та не,такое наговариваете
https://photos.app.goo.gl/AG4xuyXRGWBpWMCo6
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04.10.2022 19:11 Ответить
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04.10.2022 21:06 Ответить
ужо не стане,помер боря)))
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05.10.2022 00:18 Ответить
"Ікону целуєт"... Гарний тролль, жирний, як пінгвін.
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04.10.2022 19:55 Ответить
Так жирно, что даже тонко.
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04.10.2022 21:44 Ответить
А вот интересно - это дедовщина или, все-таки, обоюдная настоящая любовь?
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04.10.2022 20:06 Ответить
Извращуги! Он капеллану минет делал с использованием иконы во прощение грехов своих!
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05.10.2022 11:46 Ответить
Херсон все ближче й ближче
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04.10.2022 18:32 Ответить
Неймовірна в нас Армія!
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04.10.2022 18:33 Ответить
70 років росіян лякає образ Бандери. Наступні 70 років вони будуть біситись від прізвища Залужний
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04.10.2022 18:44 Ответить
А "иконка" мироточит?
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04.10.2022 18:37 Ответить
Не встигла...
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04.10.2022 18:41 Ответить
1 авиаудар за день! Один, Карл … И это непобедимая армия мира …
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04.10.2022 18:40 Ответить
Боженька , помогай нашим хлопцям визволияти рідну Неньку . Покарай клятих кацапів!
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04.10.2022 18:40 Ответить
Хлопци, гоните русню, валите их всех. И оставайтесь живыми, Иншалла. Молимось за Вас щодня.
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04.10.2022 18:41 Ответить
там русни нет.
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04.10.2022 18:51 Ответить
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04.10.2022 18:42 Ответить
Він схожий на українського суддю з російським паспортом.
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04.10.2022 18:58 Ответить
Может он их сожрал , не зря ж кликуха людоед
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04.10.2022 18:59 Ответить
100%
приезжайте еще, у меня мясо заканчивается, а жрать хочеццо
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04.10.2022 19:05 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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04.10.2022 18:48 Ответить
руссо туристо, облик деморале!
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04.10.2022 18:49 Ответить
На Херсонском направлении военные профи уходят из мешка на Берислав и Новую Каховку!
Я очень надеюсь, что разведка их переправы пасет и их накроют всей возможной артой.
Не дайте им спасти военных и тем самым армию!
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04.10.2022 18:51 Ответить
называть себя военным профи и быть им-это огромная разница...
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04.10.2022 18:56 Ответить
Не выпустите мудил!
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04.10.2022 19:31 Ответить
Годный мешок, кацапы скачут так же как с Лимана.
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04.10.2022 19:05 Ответить
Ivan Luti II

47 мин.
Новый хищник.

После освобождения Лимана, в центре внимания ВСУ оказалась ось Сватово-Кременная. Поскольку у противника нет оборонительных возможностей, ВСУ без проблем зашли в Боровую и Пещаное, перерезали трассу Р66, и заняли Кисловку. Теперь наша арта контролирует дорогу до самого Сватово, накрывая все, что шевелится. Освобождение Сватово - это дело времени.

Южнее ВСУ ведут наступление на Кременную по нескольким направлениям. ВСУ атакуют в направлении населенного пункта Краснопоповка, чтобы перерезать дорогу между Кременной и Сватово. Орки бежали из Приволья и Новодружеска, чем облегчили задачи ВСУ. Появилась возможность перерезать дорогу Кременная-Рубежное. Возможно Кременную будут брать в кольцо. Но это не точно.

Лисичанск как дела? Есть инфа, что гражданским объявили эвакуацию. Медики, учителя, строители и прочие должны свернуть свои дела, подорвать задницы и выехать в Луганск.

Херсонское направление. На правом берегу Днепра ВСУ наводят движ. Предсказуемое вклинивание ВСУ вдоль Днепра понятно, не надо заботится о левом фланге. При наступлении ВСУ на Новую Каховку, HIMARS способны прикрыть все пространство от арты противника, которую они могут подтянуть к левому берегу. При этом сами HIMARS будут находиться в зоне безопасности. Сама арта ВСУ перенесла огонь на позиции орков в район Новой Каховки и ближайших переправ с баржами. Так было поражено несколько баз и командных пунктов. В итоге 108 полк ВДВ потерял командира, который под фамилией прикрытия бегал в Донецке еще в 2014. 83-я бригада ВДВ потеряла замкома. ВСУ все вспомнят и всех найдут. Из-за нехватки пехоты, орки остаются в населенных пунктах, надеясь, что они им помогут. ВСУ же в свою очередь протискиваются между ними и обходят их с фланга, поэтому им приходится отступать. Таким образом ВСУ продвинулись уже южнее Дудчан, орки пытаются закрепится в Милово. Похоже на этом направлении орки менее всего ожидали ударов и не строили ВОПы. Сейчас судорожно пытаются копать себе могилы.

ВСУ успешно развивают и второй клин. У рашистов вдоль Ингульца посыпался правый фланг, ВСУ зашли в Давыдов Брод.

Когда два "клина" сойдутся в одной точке, это приведет всю херсонскую группировку противника к коллапсу.

В ВСУ ходит "негласный приказ", чтобы не стать легкой добычей, не входить в городскую застройку на броне. ВСУ просто берут города в кольца, отсекая ресурсы и создавая панику внутри блокады, а затем лёгкие моторизированные группы делают свою работу. Тактика, достойная лучших армий мира, берегущих личный состав. Красная армия же повторяет судьбу динозавров -- огромная масса и маленький мозг не дает возможности конкурировать с новым хищником на нашей планете. До недавно кровожадный монстр переходит в разряд добычи.
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04.10.2022 19:17 Ответить
нормальний анализ ситуації
полностю підтримую
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04.10.2022 19:59 Ответить
Чапаєв смог! І оні смогут!
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04.10.2022 19:19 Ответить
"Даже слово не могу подобрать..."
Подсказка: "с$%ываемся". Велик и могуч руссикий язык!
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04.10.2022 21:47 Ответить
ахмат чай с горелыми баранами горелый ахмат
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04.10.2022 19:21 Ответить
Выпускайте свинок!
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04.10.2022 19:36 Ответить
Резина совсем лысая!
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05.10.2022 11:56 Ответить
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04.10.2022 19:25 Ответить
 
 