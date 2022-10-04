Отражены атаки противника возле 10 населенных пунктов Донбасса, на юге враг деморализован и оставляет позиции, - Генштаб ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18.00 04.10.2022.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.
"Слава Украине! Идут 223 сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.
Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях, но, вместе с тем, ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях, осуществляет перегруппировку. Враг обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии столкновения, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и домам мирных жителей, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
Остается угроза нанесения противником авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины. Так, в течение суток, оккупанты нанесли 5 ракетных и 1 авиационный удар, совершили более 15 обстрелов из РСЗО. От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 12 населенных пунктов. Среди них – Харьков, Краматорск, Андреевка (Днепропетровской области), Бахмут, Зализничное, Вознесенск и Приднепровское.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. В других направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии:
- на Северском направлении – в районе населенного пункта Писаревка Сумской области;
- на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелеча, Волчанск, Варваровка, Ольховатка и Двуречная.
- На Краматорском направлении – враг осуществляет перегруппировку своих подразделений.
- На Бахмутском направлении противник обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы более десяти населенных пунктов. В частности, Белогоровки, Соледара, Бахмута, Бахмутского, Майорска, Зайцева и Яковлевки.
- На Авдеевском направлении от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Константиновка и Новомихайловка.
- На Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. Обстрелам подверглись районы двадцати пяти населенных пунктов. Среди них – Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Малая Токмачка и Орехов.
- На Южнобужском направлении артиллерийским обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения.
В РФ продолжаются мероприятия так называемой "частичная мобилизации". По имеющейся информации, казанский центр комплектования производит формирование и комплектование трех мотострелковых и двух артиллерийских полков на фондах казанского высшего танкового командного училища. Несмотря на продолжающиеся мероприятия мобилизации, российская сторона не прекращает практику применения на территории Украины частных военных кампаний, укомплектованных лицами, завербованными в местах лишения свободы. Так, на временно оккупированной территории Луганской области, в так называемых центрах подготовки, продолжается обучение указанной категории лиц для дальнейшего направления их на линию столкновения.
По уточненной информации, 3 октября текущего года на юге Украины подтверждено поражение Силами обороны до 30 объектов противника. Враг деморализован, покидает позиции, отходит на безопасное расстояние, уничтожает запасы боеприпасов, пытается уничтожить мосты и переправы. Все это – с целью замедления темпов наступления наших войск.
За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Выемка, Спорное, Озеряновка, Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Веселое, Первомайское и Новомихайловка.
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 12 ударов. Подтверждено поражение 2 опорных пунктов, 8 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 2 БПЛА врага. Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пункт управления, а также 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов.
Работаем на победу! Верим в Вооруженные Силы! Слава Украине!", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
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Такой парой, к примеру, были "убийцы тиранов" Гармодий и Аристогит, а одна из описанных Аристотелем в "Политике" войн началась с того, что пожилой тиран во время секса спросил молодого, "Когда же ты от меня понесешь", после чего молодой понял, что в их отношениях не было истинной любвли, собрал войско, да и замочил старого тирана.
Традицию подхватили Римляне. Например, про императора Клавдия говорили: "Он спал только с женщинами, и потому сам стал женственным", и вменяли, что он завоевал Британию лишь для того, чтобы этим доказать свою мужественность.
https://photos.app.goo.gl/AG4xuyXRGWBpWMCo6
приезжайте еще, у меня мясо заканчивается, а жрать хочеццо
Я очень надеюсь, что разведка их переправы пасет и их накроют всей возможной артой.
Не дайте им спасти военных и тем самым армию!
47 мин.
Новый хищник.
После освобождения Лимана, в центре внимания ВСУ оказалась ось Сватово-Кременная. Поскольку у противника нет оборонительных возможностей, ВСУ без проблем зашли в Боровую и Пещаное, перерезали трассу Р66, и заняли Кисловку. Теперь наша арта контролирует дорогу до самого Сватово, накрывая все, что шевелится. Освобождение Сватово - это дело времени.
Южнее ВСУ ведут наступление на Кременную по нескольким направлениям. ВСУ атакуют в направлении населенного пункта Краснопоповка, чтобы перерезать дорогу между Кременной и Сватово. Орки бежали из Приволья и Новодружеска, чем облегчили задачи ВСУ. Появилась возможность перерезать дорогу Кременная-Рубежное. Возможно Кременную будут брать в кольцо. Но это не точно.
Лисичанск как дела? Есть инфа, что гражданским объявили эвакуацию. Медики, учителя, строители и прочие должны свернуть свои дела, подорвать задницы и выехать в Луганск.
Херсонское направление. На правом берегу Днепра ВСУ наводят движ. Предсказуемое вклинивание ВСУ вдоль Днепра понятно, не надо заботится о левом фланге. При наступлении ВСУ на Новую Каховку, HIMARS способны прикрыть все пространство от арты противника, которую они могут подтянуть к левому берегу. При этом сами HIMARS будут находиться в зоне безопасности. Сама арта ВСУ перенесла огонь на позиции орков в район Новой Каховки и ближайших переправ с баржами. Так было поражено несколько баз и командных пунктов. В итоге 108 полк ВДВ потерял командира, который под фамилией прикрытия бегал в Донецке еще в 2014. 83-я бригада ВДВ потеряла замкома. ВСУ все вспомнят и всех найдут. Из-за нехватки пехоты, орки остаются в населенных пунктах, надеясь, что они им помогут. ВСУ же в свою очередь протискиваются между ними и обходят их с фланга, поэтому им приходится отступать. Таким образом ВСУ продвинулись уже южнее Дудчан, орки пытаются закрепится в Милово. Похоже на этом направлении орки менее всего ожидали ударов и не строили ВОПы. Сейчас судорожно пытаются копать себе могилы.
ВСУ успешно развивают и второй клин. У рашистов вдоль Ингульца посыпался правый фланг, ВСУ зашли в Давыдов Брод.
Когда два "клина" сойдутся в одной точке, это приведет всю херсонскую группировку противника к коллапсу.
В ВСУ ходит "негласный приказ", чтобы не стать легкой добычей, не входить в городскую застройку на броне. ВСУ просто берут города в кольца, отсекая ресурсы и создавая панику внутри блокады, а затем лёгкие моторизированные группы делают свою работу. Тактика, достойная лучших армий мира, берегущих личный состав. Красная армия же повторяет судьбу динозавров -- огромная масса и маленький мозг не дает возможности конкурировать с новым хищником на нашей планете. До недавно кровожадный монстр переходит в разряд добычи.
полностю підтримую
Подсказка: "с$%ываемся". Велик и могуч руссикий язык!