Отражены атаки противника возле 10 населенных пунктов Донбасса, на юге враг деморализован и оставляет позиции, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18.00 04.10.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

"Слава Украине! Идут 223 сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях, но, вместе с тем, ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях, осуществляет перегруппировку. Враг обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии столкновения, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и домам мирных жителей, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Остается угроза нанесения противником авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины. Так, в течение суток, оккупанты нанесли 5 ракетных и 1 авиационный удар, совершили более 15 обстрелов из РСЗО. От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 12 населенных пунктов. Среди них – Харьков, Краматорск, Андреевка (Днепропетровской области), Бахмут, Зализничное, Вознесенск и Приднепровское.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. В других направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии:

на Северском направлении – в районе населенного пункта Писаревка Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелеча, Волчанск, Варваровка, Ольховатка и Двуречная.

На Краматорском направлении – враг осуществляет перегруппировку своих подразделений.

На Бахмутском направлении противник обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы более десяти населенных пунктов. В частности, Белогоровки, Соледара, Бахмута, Бахмутского, Майорска, Зайцева и Яковлевки.

На Авдеевском направлении от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Константиновка и Новомихайловка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. Обстрелам подверглись районы двадцати пяти населенных пунктов. Среди них – Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Малая Токмачка и Орехов.

На Южнобужском направлении артиллерийским обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

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В РФ продолжаются мероприятия так называемой "частичная мобилизации". По имеющейся информации, казанский центр комплектования производит формирование и комплектование трех мотострелковых и двух артиллерийских полков на фондах казанского высшего танкового командного училища. Несмотря на продолжающиеся мероприятия мобилизации, российская сторона не прекращает практику применения на территории Украины частных военных кампаний, укомплектованных лицами, завербованными в местах лишения свободы. Так, на временно оккупированной территории Луганской области, в так называемых центрах подготовки, продолжается обучение указанной категории лиц для дальнейшего направления их на линию столкновения.

По уточненной информации, 3 октября текущего года на юге Украины подтверждено поражение Силами обороны до 30 объектов противника. Враг деморализован, покидает позиции, отходит на безопасное расстояние, уничтожает запасы боеприпасов, пытается уничтожить мосты и переправы. Все это – с целью замедления темпов наступления наших войск.

За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Выемка, Спорное, Озеряновка, Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Веселое, Первомайское и Новомихайловка.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 12 ударов. Подтверждено поражение 2 опорных пунктов, 8 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 2 БПЛА врага. Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пункт управления, а также 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов.

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Работаем на победу! Верим в Вооруженные Силы! Слава Украине!", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.