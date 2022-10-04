Зеленский и премьер Индии Моди обсудили попытки РФ аннексировать украинские территории
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
В ходе разговора было обсуждено проведение Россией так называемых референдумов на временно оккупированных территориях нашего государства. Президент отметил, что все решения агрессора, направленные на попытку незаконной аннексии украинских территорий, являются ничтожными и не меняют реальности.
Зеленский подчеркнул, что в таких условиях Украина не будет вести никаких переговоров с нынешним президентом РФ, и отметил, что наше государство всегда было привержено мирному урегулированию путем диалога. "Однако Россия выступала не за диалог, а выдвигала ультиматумы и сознательно подрывала этот процесс. Во время выступления на сессии Генассамблеи ООН я очертил нашу четкую формулу мира. Готовы совместно с партнерами работать над его достижением", – добавил президент Украины.
Зеленский поблагодарил Моди за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Индии, а также отметил важность недавнего заявления лидера Индии о том, что сейчас не время для войны.
Зеленский и Моди отдельно обсудили вопросы глобальной продовольственной безопасности. Президент Украины подчеркнул, что наше государство готово и в дальнейшем выступать гарантом продовольственной безопасности мира. В этой связи важной является поддержка со стороны всего международного сообщества, в частности Индии, дальнейшей реализации зерновой инициативы.
Собеседники уделили должное внимание проблематике ядерной безопасности. "Ядерный шантаж со стороны России, в частности в отношении Запорожской АЭС, представляет угрозу не только для Украины, но и для всего мира", – сказал Зеленский.
Отдельно президент Украины и премьер-министр Индии обсудили взаимодействие в рамках международных организаций, в первую очередь ООН.
Пожалуйста, подождите...
При чём тут диалог до законов?
Оно вообще понимает шо мелет,он Будапешский меморандум собрался обсуждать?
А диалог о чём, о передаче Крыма Украине и репарациям за 8 лет окупации ?
О чём он собрался вести диалог?
ВИ ЦЕ розуміете ? Треба вибивати із под раши країни що іі підтримають
Поширює ідеї прибічників рудого.
а Вам , кацапам , не зрозумити
Redcar Ukraine
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Реєстрація: 23.09.2022
1,5 млрд населення треба повернути на свій бік. Це - дипломатія
По-перше, Індія має більше населення, ніж Китай. По-друге - це населення бідніше за Китай: і це є перевага, тому що це робить індійськи товари дешевше. По-третє, в Індії, на відміну від Китаю, працює юстиція Європейського зразку - корумпована, але не контрольована єдиною партією. Набагато більше індійців добре спілкуються англійською, що також підвищує економічний потенціал.
Ну, і треба пам'ятати, що в Індії є і ядерна зброя, и власні космічні ракети.
Отож, треба не "задовольняти" Індію, а працювати над тим, щоб зробитися її партнером - ну, и щоб вона не вважала своїм партнером пуйла.
Славное былое "Хинди-руси бхай-бхай" свертывается в трубочку и отправляется в афедрон.