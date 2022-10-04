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Зеленский и премьер Индии Моди обсудили попытки РФ аннексировать украинские территории

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

В ходе разговора было обсуждено проведение Россией так называемых референдумов на временно оккупированных территориях нашего государства. Президент отметил, что все решения агрессора, направленные на попытку незаконной аннексии украинских территорий, являются ничтожными и не меняют реальности.

Зеленский подчеркнул, что в таких условиях Украина не будет вести никаких переговоров с нынешним президентом РФ, и отметил, что наше государство всегда было привержено мирному урегулированию путем диалога. "Однако Россия выступала не за диалог, а выдвигала ультиматумы и сознательно подрывала этот процесс. Во время выступления на сессии Генассамблеи ООН я очертил нашу четкую формулу мира. Готовы совместно с партнерами работать над его достижением", – добавил президент Украины.

Зеленский поблагодарил Моди за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Индии, а также отметил важность недавнего заявления лидера Индии о том, что сейчас не время для войны.

Также читайте: Россия ветировала резолюцию Совбеза ООН относительно осуждения аннексии украинских территорий, Индия и Китай воздержались

Зеленский и Моди отдельно обсудили вопросы глобальной продовольственной безопасности. Президент Украины подчеркнул, что наше государство готово и в дальнейшем выступать гарантом продовольственной безопасности мира. В этой связи важной является поддержка со стороны всего международного сообщества, в частности Индии, дальнейшей реализации зерновой инициативы.

Собеседники уделили должное внимание проблематике ядерной безопасности. "Ядерный шантаж со стороны России, в частности в отношении Запорожской АЭС, представляет угрозу не только для Украины, но и для всего мира", – сказал Зеленский.

Отдельно президент Украины и премьер-министр Индии обсудили взаимодействие в рамках международных организаций, в первую очередь ООН.

Читайте также: Союзники России Китай и Индия призывают к прекращению войны в Украине, в поддержку РФ высказалась только хунта из Мали, - The Guardian
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Топ комментарии
+4
Україні потрібно встановити контакт с Індіею ( 1,5 млрд громадян) і запросити презідента і премьера в Бучу
ВИ ЦЕ розуміете ? Треба вибивати із под раши країни що іі підтримають
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04.10.2022 19:42
+3
я интересовался религией Индии - очень итересные боги, а бог Шива связан с Украиной ибо держит тризуб. И Шива, как я помню, разрушает старый мир и создает новый мир, который лучше. И Украина сейчас разрушает старый мир и создаст новый мир - лучший! Украина должна реформировать ООН и сделать его справедливым и все страны мира должны защищать страны на которые нападает агрессор. И нужно сделать так, чтобы богатые страны развивали бедные страны и нужно выровнять развитие мира во имя прогресса всего человечества. А страны в которых тирания или диктатура должны попадать под санкции и должны наказываться. И нужно продвигать и поощрять демократию во всем мире!!!
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04.10.2022 19:17
+2
Вважаю, шо це добрий знак для України, підтримка Індії нам не завадить. Те,що сталася телефонна розмова з лідером такої великої країни - добре!
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04.10.2022 19:13
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Правила форума Совет форумчан
рояль- це не тільки смішно а ще й корисно..
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04.10.2022 18:52 Ответить
И где тут осуждение кацапов индийским министром?
При чём тут диалог до законов?
Оно вообще понимает шо мелет,он Будапешский меморандум собрался обсуждать?
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04.10.2022 18:58 Ответить
це ти не в темі, ляпаєш прочитавши єдину новину на сайті, а взагалі не орієнтуєшся, ще й меморандум приплентав не зрозуміло до чого
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04.10.2022 19:13 Ответить
"Росія виступала не за діалог"
А диалог о чём, о передаче Крыма Украине и репарациям за 8 лет окупации ?
О чём он собрался вести диалог?
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04.10.2022 19:20 Ответить
Україні потрібно встановити контакт с Індіею ( 1,5 млрд громадян) і запросити презідента і премьера в Бучу
ВИ ЦЕ розуміете ? Треба вибивати із под раши країни що іі підтримають
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04.10.2022 19:42 Ответить
А то буде як з Маском - міністр культури Ткаченко НИЧОГО не робить з інфою для Заходу , а Маск дивиться рашатудей
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04.10.2022 19:44 Ответить
Все він добре знає, просто хоче, щоб українці поступились інтересами власної держави. Маск бажає якнайшвидше закінчити війну, яка є причиною глобальної кризи і шкодить його бізнесу та проектам.
Поширює ідеї прибічників рудого.
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04.10.2022 19:54 Ответить
а что это чмо сегодня курило?
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04.10.2022 19:12 Ответить
Вважаю, шо це добрий знак для України, підтримка Індії нам не завадить. Те,що сталася телефонна розмова з лідером такої великої країни - добре!
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04.10.2022 19:13 Ответить
підтримка індії? індія велика держава? ну....
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04.10.2022 19:15 Ответить
Не думаю, що ця розмова щось змінить. Взагалі хоч щось. Суб'єктивно: Індія далеко, війну в Україні вони розглядають лише з точки зору вигоди. Росія їм дає дешеві енергоресурси. А що ми?
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04.10.2022 19:27 Ответить
А ми, українці, головні в світі зараз
а Вам , кацапам , не зрозумити
Redcar Ukraine

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 23.09.2022
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04.10.2022 19:45 Ответить
1 пруф надайте своїм словам (не мою дату реєстрації).
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04.10.2022 19:48 Ответить
Я завжди дивлюсь реестрацію , коли комент проти України
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04.10.2022 19:52 Ответить
А в чому комент проти України, надайте аргументацію? Хіба Індія не нарощує закупівлі енергоресурсів з росії? Хіба вони не завжди нейтральні при голосуваннях ООН? Хіба вони все це змінять після розмови з Зеленським?
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04.10.2022 20:27 Ответить
"великими" індуси стануть тоді,коли перестануть пити воду з річки,на якій спалюють свої трупи.
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04.10.2022 19:29 Ответить
Ви дивитесь якось тількі через туристичні проспекти . Індія реально велика країна
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04.10.2022 19:46 Ответить
З однією "реально великою", де окрім великих міст не вміють користуватись унітазом ми уже воюєм.На решту дикунів просто не варто звертати увагу в нинішній ситуації,не до них зараз.
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04.10.2022 19:53 Ответить
Ви не праві

1,5 млрд населення треба повернути на свій бік. Це - дипломатія
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04.10.2022 19:55 Ответить
Може я й не правий,але пеереконаний ,-ми не можемо цим ,вибачте,"мауглі" ,дати стільки халявних "цяцьок" -нафти ,газу,озброєнь,як кацапи.Тому вважаю зараз не на часі заморочуватись з ними.
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04.10.2022 20:16 Ответить
Ви не праві
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04.10.2022 21:40 Ответить
хотя, да... гогилашвили с булдановым через дерьмака подбросили ару затяжек...
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04.10.2022 19:13 Ответить
Моді чітко на Шанхайскому самміті сказав *****...правильно що цей напрямок треба продавлювати...хтось таки щось розумне Зєлє підказав
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04.10.2022 19:15 Ответить
Кулеба - гарний діпломат
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04.10.2022 19:47 Ответить
я интересовался религией Индии - очень итересные боги, а бог Шива связан с Украиной ибо держит тризуб. И Шива, как я помню, разрушает старый мир и создает новый мир, который лучше. И Украина сейчас разрушает старый мир и создаст новый мир - лучший! Украина должна реформировать ООН и сделать его справедливым и все страны мира должны защищать страны на которые нападает агрессор. И нужно сделать так, чтобы богатые страны развивали бедные страны и нужно выровнять развитие мира во имя прогресса всего человечества. А страны в которых тирания или диктатура должны попадать под санкции и должны наказываться. И нужно продвигать и поощрять демократию во всем мире!!!
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04.10.2022 19:17 Ответить
Все вірно!
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04.10.2022 19:48 Ответить
Індо - арійський пояс і санскріт звязуе Україну і Індію
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04.10.2022 19:49 Ответить
Це все вже було,СССР "розвивав" Анголу,Кубу,Єгипет і тд.,США Ірак,Вєтнам,Лівію і тд. Афганістан взагалі унікальний,його і одні і другі "розвивали" - прикладів можна навести багато ,- а результат майже одинаковий. Під санкціями Півн.Корея і Іран,Куба - і що ? Тут щось не теє, демократію кожен диктатор по-своєму трактує,і )(уйло тому приклад і народ свинорилий хаває...
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04.10.2022 20:05 Ответить
Справа у тому, що саме зараз не потрібно Індію розвівати. Світові економісти сьогодні переконані, що Індія потягом декілька років матиме більш політичного та економічного впливу ніж навіть Китай. И хто ще двадцять років тому вірив, що Китай матиме такий вплив, якій вин має зараз?

По-перше, Індія має більше населення, ніж Китай. По-друге - це населення бідніше за Китай: і це є перевага, тому що це робить індійськи товари дешевше. По-третє, в Індії, на відміну від Китаю, працює юстиція Європейського зразку - корумпована, але не контрольована єдиною партією. Набагато більше індійців добре спілкуються англійською, що також підвищує економічний потенціал.

Ну, і треба пам'ятати, що в Індії є і ядерна зброя, и власні космічні ракети.

Отож, треба не "задовольняти" Індію, а працювати над тим, щоб зробитися її партнером - ну, и щоб вона не вважала своїм партнером пуйла.
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04.10.2022 21:32 Ответить
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04.10.2022 21:42 Ответить
Бедный питун!
Славное былое "Хинди-руси бхай-бхай" свертывается в трубочку и отправляется в афедрон.
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04.10.2022 19:22 Ответить
З цього монолога,я зрозумів Моді на розмову не прийшов...
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04.10.2022 19:23 Ответить
Аби не мовчки...
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04.10.2022 19:32 Ответить
А теперь Зеленскому нужна встреча с духовним лидером буддистов Далай Ламою і пусть Далай Лама призове буддистов раши ( в частности башкир) прекратить воювати з українцями не ясно за що ‼️‼️
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04.10.2022 19:39 Ответить
Здав ЗАЕС, а тепер шукає з ким би це обговорити. Подзвони ще вождю племені тумба-юмба.
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04.10.2022 19:40 Ответить
Удобную позыцію придумали індуси.
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04.10.2022 19:45 Ответить
 
 