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Европа должна усилить совместимость своих армий: нам придется иметь дело с угрозой со стороны России в обозримом будущем, - немецкий генерал Марлоу

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

андреас,марлоу

Россия будет представлять угрозу Европе, НАТО в обозримом будущем, поэтому необходимо не только усиливать национальные армии в Европе, но и их совместимость.

Об этом заявил командующий немецкими частями в многонациональном корпусе, генерал-лейтенант Андреас Марлоу во время Варшавского форума по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам придется иметь дело с угрозой со стороны России в обозримом будущем", - убежден Марлоу.

Он согласился с тем, что Европа в процессе стабилизации ситуации в сфере безопасности вынуждена будет полагаться на США и быть зависимой от этого союзника. В то же время Европа должна делать больше для улучшения собственной боеспособности, в частности, путем более эффективной синхронизации оборонных проектов, повышения совместимости национальных армий, логистики и т.д., отметил Марлоу.

В качестве примера необходимости большей слаженности он привел опыт поставки Украине 155-миллиметровых артиллерийских систем и снарядов к ним. По словам генерала, все они нуждались в адаптации, если поступали из разных стран, и ни одна не могла быть использована без определенной "доводки". Это, по определению военачальника, "бессмысленно", ведь речь идет о едином стандарте НАТО.

Марлоу также рассказал о реформировании в немецкой армии, которое началось еще в 2014 году, но события 24 февраля этого года заставили значительно ускорить процесс, федеральное правительство выделило дополнительно 100 млрд евро на нужды Бундесвера.

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Структурно Бундесвер, по словам его представителя, планирует создать 3 "сплоченные, полностью оборудованные подразделения". Основное их внимание будет сосредоточено на восточном фланге в рамках коллективной защиты НАТО. Вводятся также 3 новых соединения "сил среднего реагирования" вроде американских ударных бригад. Еще одним приоритетом, который назвал Марлоу, является усиление воздушной обороны, защиты против дронов и тому подобное. Количество артиллерийских батальонов планируется увеличить с нынешних 4 до не менее 9.

Бундесвер также планирует направлять больше солдат для выполнения задач НАТО. В частности, будет сформирована еще одна бригада для Литвы, там будет увеличено количество тренировок на местности. Генерал сообщил, что в планах до 2025 года иметь 1 дивизию, сформированную из немецких военных, для Восточного фланга и еще одна должна быть сформирована до 2027-го.

Задачей является поддержать партнеров на Востоке в этой сложной ситуации, подытожил генерал-лейтенант.

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Топ комментарии
+10
Слова правильні, але існує інший варіант: надайте нам достатню кількість зброї, і з росією ніяких справ у майбутньому мати не прийдеться
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04.10.2022 18:57
+7
У Європи є армія? Я думав там одні інструктори. Армія вона здесь, у нас. Вона і є армією Європи. Ваше завдання бюргери тільки в наданні озброєння, пайків, ліків, амуніції, грошової винагороди
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04.10.2022 19:09
+5
Даже если бы и немцы и французы оочень хотели "все надать", у европейских армий ничего и близко в достаточном количестве нет. После 2-й мировой все полагались на США и жестко экономили на военных расходах.
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04.10.2022 19:01
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Слова правильні, але існує інший варіант: надайте нам достатню кількість зброї, і з росією ніяких справ у майбутньому мати не прийдеться
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04.10.2022 18:57 Ответить
Даже если бы и немцы и французы оочень хотели "все надать", у европейских армий ничего и близко в достаточном количестве нет. После 2-й мировой все полагались на США и жестко экономили на военных расходах.
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04.10.2022 19:01 Ответить
Вопрос только в том, почему американский налогоплатильщик и солдат, в том числе и украинского происхождения, должен на протяжении уже 70 лет, защищать зажравшуюся и немного увлёкшуюся мультикультурализмом и всем хорошим, против всего плохого Европу? Вроде и деньги есть, и людей в Европе немало, а вот с обороной ( а не нападением кстати) что-то неважно. Ливию и Сирию в своё время осилить не смогли, а здесь говоря откровенно обосрались перед "2-й" армией мира, ущербность которой показали мы, украинцы, во всей своей красе
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04.10.2022 19:44 Ответить
Європейці навряд розглянуть інші варіанти. Суб'єктивно, зараз є 2 фактори:

- Зброя чайними ложками, бо моляться "толька би не вайна с расієй".

- Все частіше в інфопросторі проскакує, щоб ми ціною власних територій задобрили фюрера (гляньте на соціологію польші, німеччини).
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04.10.2022 19:43 Ответить
золоті слова !

бундесверу вже давно треба стати однією із бригад ЗСУ

.
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04.10.2022 21:39 Ответить
Не ссыте,может пронесёт.они Украине ничего зделать не могут
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05.10.2022 06:53 Ответить
Яке там майбутнє у кацапстану? Хіба, що європа знову не почне розводити кацапів і не відбирати у них зброю.
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04.10.2022 18:58 Ответить
дивлячись на те що відбувається, пітуну треба було зробити крюк и напасти на Європу!
зогляду на їхню кількість техніки і, загалом, моральний стан, кількість рашистського лоббі - Європа вже б була частиною днр
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04.10.2022 19:08 Ответить
У Європи є армія? Я думав там одні інструктори. Армія вона здесь, у нас. Вона і є армією Європи. Ваше завдання бюргери тільки в наданні озброєння, пайків, ліків, амуніції, грошової винагороди
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04.10.2022 19:09 Ответить
Смысл есть только в координации и нанесении превентивного ядерного удара. А также проведение масштабной спецоперации "Буря в бункере". Остальное возьмет на себя ВСУ.
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04.10.2022 19:11 Ответить
Давай нам Леопарди та панцергаубитц i вам не доведеться мати справу з кацапами в майбутньому, наши хлопцi довершать справу.
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04.10.2022 19:14 Ответить
І швиденько щоб скинулись на ЗСУ по 100 млрд. Ладно, хай Македонія і Албанія по 1 млрд. Но щоб 1 трлн назбирали!
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04.10.2022 19:18 Ответить
І ці люди керують арміями в Європі....
В "осяжному майбутньому" росія буде нарощувати сили з кожним днем, ракетні заводи працюють у три зміни...
На що ви розраховуєте????
Дайте Україні зброю, яку запросить,і проблема гондурасєї зникне!!
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04.10.2022 19:18 Ответить
підганяйте під стандарти ЗСУ, будемо раді допомогти партнерам.
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04.10.2022 19:21 Ответить
Революція у росії найстрашніше для путлера та його банди. Треба політологам розробляти плани на падіння влади путлера та його банди.
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04.10.2022 19:24 Ответить
А варіянт розпаду кацапії зараз щоб не було проблем в майбутньому що взагалі не розглядається?
Тепер зрозуміло чому нам так дозовано зброю дають-щоб ЗСУ в азарті не розгромило кацапію вщент!
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04.10.2022 19:34 Ответить
Якщо зараз попрацювати до кінця то не доведеться.
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04.10.2022 19:39 Ответить
ЗСУ одна коштує по силі й досвіту , по мотивації як 10 середніх країн НАТО ...

Все одно , якщо Україна не зафіксує остоточно свою перемогу й вона (перемога) буде половинною , то все одно московія залишиться в її кордонах кінця 1991 року й НАТО не уникнути прямого зіткнення з орками ... Верогідність нападу саме на країни НАТО ця війна (у разі часкової поразки московитів) збільшує на порядок . Бо буде потрібно нове покоління , яке не буде пом"ятати ях їх били українці , що знов полізти саме в Україну . А ось НАТО їх поки йще не било ...

Вкладаєйтеся зараз в нищівну перемогу ЗСУ , в роспад московії й не доведеться потім платити вже самим своєю людською кроввю !
100 нових Хаймарсів , 100 "Абрамсів" , 30 F-16 й московити побіжуть стрибати через Керчінску протоку (бо моста вже не буде) без зупинки в Джанкої й Феодосії , а з Севасп ми зробимо музей софкоїдного фантомного болю-- горАдом обосру$$кіх мАрякофф ...
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04.10.2022 19:43 Ответить
Вам нічого не доведеться боятися рф потім , якщо зараз не будете жувати шольця і дасте Україні нормальну збройну та фінансову підтримку.тоді хіба що о пір'я від двоголового курячого мутанта буде вам загрожувати тим що кондішин заб'є в доведеться добре чистити.почніть очистку із пір'я з назвою шредер і меркель
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04.10.2022 19:51 Ответить
Нє, таки є в Німеччині ще справжні тверезо мислячі вояки.
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04.10.2022 21:15 Ответить
Так ласкаво просимо, гер генерал. Відправляйте свої армії до нас на фронт і посилюйте сумісність. А наші козаки нехай трохи відпочинуть.
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04.10.2022 21:41 Ответить
Ваше "осяжне майбутнє" зараз а руках ЗСУ...так дайте в руки відповідні цяцьки і ваше майбутнє стане більш прогнозованим...
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05.10.2022 07:09 Ответить
 
 