Европа должна усилить совместимость своих армий: нам придется иметь дело с угрозой со стороны России в обозримом будущем, - немецкий генерал Марлоу
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Россия будет представлять угрозу Европе, НАТО в обозримом будущем, поэтому необходимо не только усиливать национальные армии в Европе, но и их совместимость.
Об этом заявил командующий немецкими частями в многонациональном корпусе, генерал-лейтенант Андреас Марлоу во время Варшавского форума по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Нам придется иметь дело с угрозой со стороны России в обозримом будущем", - убежден Марлоу.
Он согласился с тем, что Европа в процессе стабилизации ситуации в сфере безопасности вынуждена будет полагаться на США и быть зависимой от этого союзника. В то же время Европа должна делать больше для улучшения собственной боеспособности, в частности, путем более эффективной синхронизации оборонных проектов, повышения совместимости национальных армий, логистики и т.д., отметил Марлоу.
В качестве примера необходимости большей слаженности он привел опыт поставки Украине 155-миллиметровых артиллерийских систем и снарядов к ним. По словам генерала, все они нуждались в адаптации, если поступали из разных стран, и ни одна не могла быть использована без определенной "доводки". Это, по определению военачальника, "бессмысленно", ведь речь идет о едином стандарте НАТО.
Марлоу также рассказал о реформировании в немецкой армии, которое началось еще в 2014 году, но события 24 февраля этого года заставили значительно ускорить процесс, федеральное правительство выделило дополнительно 100 млрд евро на нужды Бундесвера.
Структурно Бундесвер, по словам его представителя, планирует создать 3 "сплоченные, полностью оборудованные подразделения". Основное их внимание будет сосредоточено на восточном фланге в рамках коллективной защиты НАТО. Вводятся также 3 новых соединения "сил среднего реагирования" вроде американских ударных бригад. Еще одним приоритетом, который назвал Марлоу, является усиление воздушной обороны, защиты против дронов и тому подобное. Количество артиллерийских батальонов планируется увеличить с нынешних 4 до не менее 9.
Бундесвер также планирует направлять больше солдат для выполнения задач НАТО. В частности, будет сформирована еще одна бригада для Литвы, там будет увеличено количество тренировок на местности. Генерал сообщил, что в планах до 2025 года иметь 1 дивизию, сформированную из немецких военных, для Восточного фланга и еще одна должна быть сформирована до 2027-го.
Задачей является поддержать партнеров на Востоке в этой сложной ситуации, подытожил генерал-лейтенант.
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- Зброя чайними ложками, бо моляться "толька би не вайна с расієй".
- Все частіше в інфопросторі проскакує, щоб ми ціною власних територій задобрили фюрера (гляньте на соціологію польші, німеччини).
бундесверу вже давно треба стати однією із бригад ЗСУ
.
зогляду на їхню кількість техніки і, загалом, моральний стан, кількість рашистського лоббі - Європа вже б була частиною днр
В "осяжному майбутньому" росія буде нарощувати сили з кожним днем, ракетні заводи працюють у три зміни...
На що ви розраховуєте????
Дайте Україні зброю, яку запросить,і проблема гондурасєї зникне!!
Тепер зрозуміло чому нам так дозовано зброю дають-щоб ЗСУ в азарті не розгромило кацапію вщент!
Все одно , якщо Україна не зафіксує остоточно свою перемогу й вона (перемога) буде половинною , то все одно московія залишиться в її кордонах кінця 1991 року й НАТО не уникнути прямого зіткнення з орками ... Верогідність нападу саме на країни НАТО ця війна (у разі часкової поразки московитів) збільшує на порядок . Бо буде потрібно нове покоління , яке не буде пом"ятати ях їх били українці , що знов полізти саме в Україну . А ось НАТО їх поки йще не било ...
Вкладаєйтеся зараз в нищівну перемогу ЗСУ , в роспад московії й не доведеться потім платити вже самим своєю людською кроввю !
100 нових Хаймарсів , 100 "Абрамсів" , 30 F-16 й московити побіжуть стрибати через Керчінску протоку (бо моста вже не буде) без зупинки в Джанкої й Феодосії , а з Севасп ми зробимо музей софкоїдного фантомного болю-- горАдом обосру$$кіх мАрякофф ...