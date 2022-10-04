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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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КНДР (671) МИД (6653) ракеты (2738) Япония (1240)

Украина осуждает запуск Северной Кореей баллистической ракеты над Японией, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

ракета,кндр

Министерство иностранных дел Украины осудило запуск КНДР баллистической ракеты над территорией Японии 4 октября.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Запуск ракеты - откровенно провокационный и безответственный шаг, подрывающий региональную безопасность. Пхеньян в очередной раз грубо нарушил соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и международное право. Международное сообщество должно решительно отреагировать на провокацию КНДР", - отмечается в заявлении.

МИД отметил, что Украина выражает солидарность с государствами-партнерами и призывает усилить санкционное давление на КНДР и принять действенные меры для предотвращения обхода санкций.

"Совместными усилиями должны заставить режим в Пхеньяне отказаться от незаконных ядерной и ракетной программ для безопасности в регионе", - добавили в министерстве.

Также читайте: Россия покупает снаряды для артиллерии у КНДР, - The New York Times

Напомним, утром 4 октября Северная Корея выпустила баллистическую ракету по траектории над Японией.
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Топ комментарии
+6
Ще одним **#натам (Північна Корея) нормально не живеться .....
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04.10.2022 19:17
+6
Пора утилізувати усіх цих допотопних диктаторів.
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04.10.2022 19:18
+4
мені цікаво, чого Японія не збила цю ракету? чи це неможливо зробити?
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04.10.2022 19:25
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Ще одним **#натам (Північна Корея) нормально не живеться .....
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04.10.2022 19:17 Ответить
Пора утилізувати усіх цих допотопних диктаторів.
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04.10.2022 19:18 Ответить
ну после признания пхеньяном результатов псевдореферендума украина вполне в праве объявить войну северной корее. как тебе такое, элон маск?
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04.10.2022 20:41 Ответить
Та ладно, засуджує....и шо теперь? ФСЬО?
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04.10.2022 19:23 Ответить
кацапам фсью....
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04.10.2022 19:49 Ответить
Неумеренное потребление риса приводит к патологическим изменениям в мозгу.
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04.10.2022 19:24 Ответить
рис им только снится.. там в основном беспонтовая капуста в рационе и собачатина четвертого сорта, рубленная с будкой, на день рожденья каждого кима.
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04.10.2022 20:45 Ответить
мені цікаво, чого Японія не збила цю ракету? чи це неможливо зробити?
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04.10.2022 19:25 Ответить
Бо вона упала сама у море невдовзі після злету, це такіж мавпи з яо ,як і путлер.
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04.10.2022 19:44 Ответить
вона пролетіла над Японією, перелетіла її і вже тільки тоді упала в Тихий океан.
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04.10.2022 19:47 Ответить
Тут про це не написано,але я читала цю новину це зранку по сайту новин "Блискавка",там саме сказали що Японія не перехватла ракету ,бо вона майже відразу після злету упала в море,недолетівши.
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04.10.2022 19:52 Ответить
я не знаю, що там пишуть на всіляких говносайтах, не читаю.
4 жовтня у вівторок ядерна Північна Корея випустила балістичну ракету на більшу відстань, ніж будь-коли раніше, вперше за п'ять років вона пролетіла над Японією, і місцеві жителі попередили про те, щоб вони ховалися. джерело Reuters. ссилка: North Korea conducts longest-range missile test yet over Japan | Reuters
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04.10.2022 20:01 Ответить
не розумію сенс цих "засуджень", вже дозасуджувались...
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04.10.2022 19:25 Ответить
Северная Корея, это маленькая расея.
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04.10.2022 19:28 Ответить
Дві сестри рашка та КНДР. їм варто об'єднатись. Буде РКНДР - радянська комуністична народна республіка.
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04.10.2022 19:28 Ответить
А... букви Н не буде, залишиться Д - диктаторська
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04.10.2022 19:30 Ответить
Сенс у тому, що громадяни Nippon прочитають це завтра, коли зійде сонце над їх Країною, та почують що Україна їх союзник.
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04.10.2022 19:29 Ответить
Почему США сюсюкается с этими мударами диктаторами??? их уничтожить для США - это щелчек пальцев. Нужно освободить страны от диктатур. Северная Корея - это блювотина СССР, когда была Холодная война. И эта параша до сих пор там держится с диктатурой и в этой ужасной системой. Нужно уничтожить всех диктаторов! Не может такого быть, чтобы 1 придурок диктовал всему народу, как жить - это средневековье с рабовладельчеством по сути. Нужно освободить все народы от диктаторов и тиранов!!!
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04.10.2022 19:31 Ответить
Японія підтримує Україну і Захід, тому можливо синхрон с кацапією, щоб дестабілізувати регіон, зменшити вплив Заходу в регіоні... щоб знову лунали "заклики до миру", але таких дій очевидно вже ніхто не боїться.....
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04.10.2022 19:33 Ответить
шкода, що японці не знищили усіх комуно-уйобків замість перл-харбора
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04.10.2022 19:33 Ответить
дуже глибоке занепокоєння
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04.10.2022 19:34 Ответить
Шось слабо. А занепокоєння чому не висловили?🤣
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04.10.2022 19:37 Ответить
Всьо не так, всьо не то.. краще так: любі (через дохя країн) добрі сусіди, японці, доколє будете терпіти цю москальську наволоч ?
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04.10.2022 19:38 Ответить
Да всім поуй ,,, нахуs ці висери поносу
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04.10.2022 19:50 Ответить
МЗС України не буде засуджувати запуск Північною Кореєю балістичної ракети на Росію. Можете починати.
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04.10.2022 19:53 Ответить
кіму зараз краще сидіти тихо, а то щоб 2 рази не вставати, його можуть розчавити , ніхто й не помітить.
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04.10.2022 20:06 Ответить
А визнати Курили японськими МЗС Ярмак не дозволяє?
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04.10.2022 20:42 Ответить
ну що ж,а всього то треба було урезонить звихнутого психопата
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04.10.2022 21:44 Ответить
Північна Корея повідомила усьому світу, що в неї неурожай і їй потрібен рис.
А весь світ чомусь обговорює перший за чотири роки запуск КНДР балістичної ракети над Японією.
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05.10.2022 02:41 Ответить
Хто чи яка країна цим мавпам дала ядерну зброю? Думаєте що країна яка кукурудзу правильно посадити не може зробить (виготовить) ядерну ракету?
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05.10.2022 10:30 Ответить
 
 