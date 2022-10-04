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Европа должна признать, что Россия - значительно больший противник, чем мы думали, - Уоллес

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

бен,воллес

Европейские страны должны признать, что Россия значительно больший противник и несет больше угроз, чем думалось ранее.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления на Варшавском форуме по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Траектория, которой мы все должны придерживаться, - это признать как внутри страны, так и на европейском уровне, что россия - это гораздо больший противник, чем мы все думали", - заявил он.

По словам Уоллеса, речь идет не только о ведении войны в Европе, но и о несоблюдении прав человека россией и других угрозах. В частности, он указал на "пока загадочные взрывы на газопроводах", использование энергии в качестве оружия, агрессивное применение россией наемников из т.н. группы "Вагнер" в Западной Африке, что несет дестабилизацию в регионе и сопутствующие угрозы для европейского континента.

Британский министр указал на то, что после полномасштабного вторжения рф в Украину многие страны НАТО поняли уровень угрозы со стороны путинского режима и сейчас проводят реформы в военном секторе и увеличивают расходы на оборону. В частности, это касается и Великобритании, которая планирует увеличить оборонные расходы до 2030 года до уровня 3% от ВВП.

Читайте также: Очень маловероятно, что Путин применит ядерное оружие, - Уоллес.
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Топ комментарии
+21
Європа має визнати, що Росія - значно більший противник, ніж ми думали

Нє, корекшьон:
Європа має визнати, що Росія - значно більша купа гімна, ніж ми думали.
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04.10.2022 19:55
+18
росія - найбільший негідник, злодій , істота ,що немають нічого спільного з людиною
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04.10.2022 19:56
+18
Противник?! Ми що на змаганнях?? Це країна- терорист, яка підлягає негайній ліквідації
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04.10.2022 19:59
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Європа має визнати, що Росія - значно більший противник, ніж ми думали

Нє, корекшьон:
Європа має визнати, що Росія - значно більша купа гімна, ніж ми думали.
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04.10.2022 19:55 Ответить
Росія не значно більший противник. а смертельно небезпечний. І так було завжди. Тільки багатьом цього не бажано було визнавати. З різних обставин.
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04.10.2022 20:01 Ответить
европа не первое столетие выгодно сотрудничает с дикарями, но раньше даже самые дикие вожди радиоактивным пеплом не угрожали
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04.10.2022 20:03 Ответить
Как говорят амеры, "всегда можно расширить опыт".
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04.10.2022 20:05 Ответить
Так він це мав на увазі.... 😅
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04.10.2022 20:39 Ответить
Європа має визнати, що Росія - значно меньший противник, ніж ми думали, адже ні вояк ні ********* обладнання.

Час дивитись в сторону Китая.

Цю "другу армію світу" "какіето то хохли" погнали "за поребрик"
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04.10.2022 20:41 Ответить
росія - найбільший негідник, злодій , істота ,що немають нічого спільного з людиною
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04.10.2022 19:56 Ответить
А читали б Степана Андрійовича, і проблем би не було
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04.10.2022 19:56 Ответить
Ага, як не стало дешевого газу - зразу очі відкрились )))
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04.10.2022 19:57 Ответить
Ху@ кончене , психічно - хворе чудовисько , який перещеголяв і сраліна і
Гітлера в своій жорстокості 😡
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04.10.2022 19:57 Ответить
Заходу треба було прислухатися до думки покійного Литвиненка, вбитого ******.

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04.10.2022 21:24 Ответить
Европа проснулась . Рашу треба развалити - це едине правільне рішення
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04.10.2022 19:57 Ответить
Да погоди ты, дружище Воллес, тут ты видишь он, у одного паспорт кацапский "фейковый", другой в набу на кофе просто так заехал с ревизией, а третий с НБУ решил по-шустрому сквозонуть - движняк, так шо погоди покуда
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04.10.2022 19:58 Ответить
Українці давно вам про це казали, а ви пропускали це мимо вух.
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04.10.2022 19:59 Ответить
Противник?! Ми що на змаганнях?? Це країна- терорист, яка підлягає негайній ліквідації
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04.10.2022 19:59 Ответить
Европа навряд чи визнає одностайно, а провідні країни повинні.
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04.10.2022 19:59 Ответить
От чесно,послухаєш європейських політиків,і просто в шоці.Вони думали,вони не готові,треба нарощувати армії,бла-бла...
За що платню отримують ті чиновники?За те,що "думали"?І які ж у них армії,що зараз всі кинулись їх нарощувати?Велика ,сита,багата,технологічна Європа боїться кацапської недоармії.ЗСУ луплять ту шваль в хвіст і в гриву,при тому,що обмежені в зброї,а Європа продовжує боятися і щось там нарощувати.Цивілізація зіграла жарт над європейцями-вони розучилися жити в натуральному,реальному світі
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04.10.2022 20:02 Ответить
шановні європейці
знайте пока існує Україна кордони європи на замку
тож помагайте Україні поставити в стойло це нікчемне
створіння під назвою росія
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04.10.2022 20:07 Ответить
"Всю Європу боронили як могли проти нечисті азійської орди"
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04.10.2022 20:31 Ответить
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05.10.2022 16:52 Ответить
Надо закрепить законодательно на уровне ЕС что кацапия враг и бить по рукам за любое сотрудничество с врагом человечества.
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04.10.2022 20:08 Ответить
Не вистачило раніше бажання додавити російську гниду. Стегенця слали. У ясна цілувалися. Отримали знову те саме гівно.
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04.10.2022 20:09 Ответить
kurwa, росія у вас, Великій Британії, неодноразово застосовувала зброю масового враження для терактів, а ви продовжували з нею мати стосунки... Тільки тепер почали щось розуміти.
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04.10.2022 20:18 Ответить
Яке грамотне, де воно вчилось? В моей 13-й школе точно нет
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04.10.2022 20:20 Ответить
може Ви мали на увазі дурніший а не більший???
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04.10.2022 20:21 Ответить
It's not only an enemy (as it always were), it's a country terrorist, who sponsors terrorism around the globe. It's a cancer (stage 4) on the body of this fragile Earth that keeps spreading. And we all know what to do with the cancer if we want to live.
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04.10.2022 20:23 Ответить
Exactly
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04.10.2022 20:47 Ответить
Woooow, is nuclear treatment something new in the field of cancer prevention?
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05.10.2022 01:26 Ответить
Чем вам, *******, денежка заходила
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04.10.2022 20:25 Ответить
Вот что отрывание от кацапской сиськи животворящее делает!
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04.10.2022 20:30 Ответить
Про яку сіську мова? Коли наша влада про шашлики говорила брити нлави присилали
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04.10.2022 22:17 Ответить
про кацапську сіську
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04.10.2022 23:19 Ответить
а я знаю, половина Європи раніше взагалі не бачила в росії жодної загрози, бізнес-бізнес, нічого особистого, а на мапу навіть і не дивилися, а як би дивилися то по мапі все було видно. тут вам і держпереворот в Білорусії в результаті чого мають тепер свого асада просто в Європі, і Калініград і Крим і навчання по всьому периметру України це ж все не випадковість.
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04.10.2022 20:35 Ответить
очень как то странно,что цензор ссылается на сайт домена RU.

а ещё более странно,что в этой статье нет ссылки на первоисточник. ну согласитесь,что Уолес не стал бы давать интервью непонятно кому.
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04.10.2022 20:42 Ответить
ссілка на укринформ
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04.10.2022 23:21 Ответить
ссылка на https://www.ukrinform.ru/ !!!
а там в статье нет ссылки на первоисточник. значит это фейковая инфа!
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05.10.2022 08:48 Ответить
Ты брехун, ссылка имеет другой адрес, никакого .RU там нет.Причём это ссылка на первоисточник,то есть собственный корреспондент Укринформ. https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3585868-volles-evropa-mae-viznati-so-rosia-znacno-bilsij-protivnik-niz-mi-dumali.html
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05.10.2022 09:37 Ответить
То що він сказав це правильно для Європи і їх народу, думаю шо справжня його думка змінилась після того коли Україна дала звізди маючи на озброєнні ще совітьську техніку, а та зброя яку передав захід дозволила нам перейти в контрнаступ
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04.10.2022 22:12 Ответить
А что ж вы раньше только яйца чесали олухи.
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04.10.2022 22:55 Ответить
А ви ще прихистіть "нещасних" орків, які масово драпають від мобілізації і через пару років отримаєте свій "рузькій мір" в себе на задньому дворі з всіма "прелєстями". Прозріння настане швидше...доказано історією, але її треба читати і знати
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05.10.2022 06:43 Ответить
до них это только сейчас дошло?!
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05.10.2022 12:53 Ответить
 
 