Европа должна признать, что Россия - значительно больший противник, чем мы думали, - Уоллес
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Европейские страны должны признать, что Россия значительно больший противник и несет больше угроз, чем думалось ранее.
Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления на Варшавском форуме по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Траектория, которой мы все должны придерживаться, - это признать как внутри страны, так и на европейском уровне, что россия - это гораздо больший противник, чем мы все думали", - заявил он.
По словам Уоллеса, речь идет не только о ведении войны в Европе, но и о несоблюдении прав человека россией и других угрозах. В частности, он указал на "пока загадочные взрывы на газопроводах", использование энергии в качестве оружия, агрессивное применение россией наемников из т.н. группы "Вагнер" в Западной Африке, что несет дестабилизацию в регионе и сопутствующие угрозы для европейского континента.
Британский министр указал на то, что после полномасштабного вторжения рф в Украину многие страны НАТО поняли уровень угрозы со стороны путинского режима и сейчас проводят реформы в военном секторе и увеличивают расходы на оборону. В частности, это касается и Великобритании, которая планирует увеличить оборонные расходы до 2030 года до уровня 3% от ВВП.
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Нє, корекшьон:
Європа має визнати, що Росія - значно більша купа гімна, ніж ми думали.
Час дивитись в сторону Китая.
Цю "другу армію світу" "какіето то хохли" погнали "за поребрик"
Гітлера в своій жорстокості 😡
За що платню отримують ті чиновники?За те,що "думали"?І які ж у них армії,що зараз всі кинулись їх нарощувати?Велика ,сита,багата,технологічна Європа боїться кацапської недоармії.ЗСУ луплять ту шваль в хвіст і в гриву,при тому,що обмежені в зброї,а Європа продовжує боятися і щось там нарощувати.Цивілізація зіграла жарт над європейцями-вони розучилися жити в натуральному,реальному світі
знайте пока існує Україна кордони європи на замку
тож помагайте Україні поставити в стойло це нікчемне
створіння під назвою росія
а ещё более странно,что в этой статье нет ссылки на первоисточник. ну согласитесь,что Уолес не стал бы давать интервью непонятно кому.
а там в статье нет ссылки на первоисточник. значит это фейковая инфа!