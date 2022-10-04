Европа должна признать, что Россия - значительно больший противник, чем мы думали, - Уоллес

Европейские страны должны признать, что Россия значительно больший противник и несет больше угроз, чем думалось ранее.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления на Варшавском форуме по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Траектория, которой мы все должны придерживаться, - это признать как внутри страны, так и на европейском уровне, что россия - это гораздо больший противник, чем мы все думали", - заявил он.

По словам Уоллеса, речь идет не только о ведении войны в Европе, но и о несоблюдении прав человека россией и других угрозах. В частности, он указал на "пока загадочные взрывы на газопроводах", использование энергии в качестве оружия, агрессивное применение россией наемников из т.н. группы "Вагнер" в Западной Африке, что несет дестабилизацию в регионе и сопутствующие угрозы для европейского континента.

Британский министр указал на то, что после полномасштабного вторжения рф в Украину многие страны НАТО поняли уровень угрозы со стороны путинского режима и сейчас проводят реформы в военном секторе и увеличивают расходы на оборону. В частности, это касается и Великобритании, которая планирует увеличить оборонные расходы до 2030 года до уровня 3% от ВВП.

Читайте также: Очень маловероятно, что Путин применит ядерное оружие, - Уоллес.