РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14668 посетителей онлайн
Новости За рубежом
3 104 20
Латвия (1155) НАТО (8945) членство в НАТО (1215) ВСУ (5154) Левитс (29)

Президент Латвии Левитс убежден, что Украина готова вступить в НАТО: "Для Альянса это очень хорошая возможность получить такую сильную страну в своем составе"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

левітс,егілс

Президент Латвии Эгилс Левитс считает, что Украина готова стать полноправным членом НАТО и сможет усилить его оборонные возможности.

Такое мнение он высказал в ходе дискуссии на Варшавском форуме безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"НАТО является оборонным союзом, и Украина должна стать членом этого оборонного объединения, поскольку она нуждается в надежных гарантиях безопасности", - сказал Левитс.

Он отметил оборонительный характер Североатлантического альянса, заметив, что "никто в Риге, Берлине или Париже не думает, как захватить Москву или Калининград".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эстония, Латвия и Литва поддержали скорейшее принятие Украины в НАТО

По словам Левитса, украинское общество, которое "без сомнения является частью европейского сообщества", и украинская армия, которая за время войны с россией "приобрела большой боевой опыт успешной обороны страны", убедительно доводят готовность страны к членству в Альянсе.

"Украинское общество и украинская армия являются мощными мотиваторами вступления Украины в НАТО, и для НАТО это очень хорошая возможность получить такую ​​сильную страну в своем составе", - сказал президент Латвии.

По его мнению, сейчас главной задачей союзников является создание правовых оснований для принятия Украины в Альянс.

"Сегодня мы должны думать, как присоединить Украину к НАТО, потому что мы видим ее готовность стать новым сильным участником НАТО", - заявил латвийский лидер.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+14
Дякуємо за підтримку та розуміння!
показать весь комментарий
04.10.2022 20:21
+13
Евілсу Легітсу-респект за здоровий глузд...
показать весь комментарий
04.10.2022 20:27
+13
показать весь комментарий
04.10.2022 20:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо за підтримку та розуміння!
показать весь комментарий
04.10.2022 20:21 Ответить
Какая несправедливость, разве можно сравнить хитродупых мадьяров или болгар продажных сидящих в НАТО и настоящих Супер 💙💛ГЕРОЕВ ЗСУ - Смелых , отважных , умных , находчивых , сообразительных КРАСАВЦЕВ ‼️СЛАВА СЗУ‼️🍀🍀🍀
показать весь комментарий
04.10.2022 20:55 Ответить
Только вот все время кто -то против.и мы не можем вступить
показать весь комментарий
05.10.2022 03:33 Ответить
Спасибо друзья!!! Мы с вами!
показать весь комментарий
04.10.2022 20:21 Ответить
я думаю скоро НАТО само попросит УКРАИНУ к себе. кто еще смог бы выстоять в такой ситуации.
показать весь комментарий
04.10.2022 20:26 Ответить
"Для Альянса это очень хорошая возможность получить такую сильную страну в своем составе"..
Как точно сказано! Лучше и не скажешь..
показать весь комментарий
04.10.2022 21:41 Ответить
Евілсу Легітсу-респект за здоровий глузд...
показать весь комментарий
04.10.2022 20:27 Ответить
Балтійські країни та Польща то справжні друзі України...
показать весь комментарий
04.10.2022 20:30 Ответить
показать весь комментарий
04.10.2022 20:38 Ответить
Понімаєш а наші думають. Так що хз чи дозволять такому слабкому наті грати. Хз.
показать весь комментарий
04.10.2022 20:31 Ответить
показать весь комментарий
04.10.2022 20:35 Ответить
Бальзам на серце, особливо після зрадливої свиноти з ОП.
показать весь комментарий
04.10.2022 20:38 Ответить
показать весь комментарий
04.10.2022 20:41 Ответить
Ахахах, иллюминанты-ящерики с плаенты Нибиру опять подлым заговором подставили россиюшку! Куда только путин смотрит!
показать весь комментарий
04.10.2022 22:04 Ответить
Латвия - наш друг. И мы это помним
показать весь комментарий
04.10.2022 20:45 Ответить
Украина де-факто уже в НАТО. Англосаксы понимают, что Восточную Европу нужно укреплять, строить ось Варшава - Киев, плюс скандинавские страны и страны Балтии. Потому что этот взбесившийся зверь - Россия - надолго.

Если бы военные НАТО имели решающий голос в вопросе приема Украины, украинскую армию приняли бы в Альянс хоть завтра, потому что ВСУ показали способность защищать не только свою страну, но и весь восточный фланг НАТО. При этом есть сомнения в том, что на это способны, например, немецкая или французская армии.

Так или иначе мы переходим на стандарты НАТО. Я уж не говорю о высочайшем уровне взаимодействия Украины с основными странами Альянса. Например, харьковская операция. Не все понимают, что произошло под Харьковом... А ведь Украина как нация и государственный аппарат, не только как армейский аппарат, впервые за лет 200-400 показала высочайший уровень самоорганизации, командной игры при взаимодействии с нашим главным партнером - США.

Как и любая система коллективной обороны, НАТО старается принимать в свой состав страны, которые будут создавать меньше всего проблем и которые требуют меньше затрат. Украина показала, что ее учить ничему не надо - украинцы сами кого угодно научат.

Кроме того, в США и Британии прекрасно знают историю событий после Первой мировой войны и понимают, что даже после победы Украины Россия никуда не денется и повторит путь Германии после Первой мировой. Россия не будет оккупирована - нормальную страну там не сделать, как это было после Второй мировой войны, когда оккупировали Японию и Германию. Соответственно, англосаксы понимают, что Восточную Европу нужно укреплять, строить ось Варшава - Киев, плюс скандинавские страны и страны Балтии. Потому что этот взбесившийся зверь - Россия - надолго.

Не очень верится в каскадный распад России после поражения в войне, о чем у нас любят рассказывать. Откалывание каких-то республик РФ теоретически возможно, да и гражданская война в России очень вероятна. Но говорить, что Россия распадется по советскому образцу, нужно крайне осторожно. Скорее всего, такое взбешенное болото с православным коммунизмом будет требовать реванша.

Соответственно, велики риски появления в России нового режима реваншистского характера, который будет продолжать угрожать восточному флангу НАТО, Европе в том числе. А, значит, нужна "дубина", которая будет держать этого медведя в узде.

Таких "дубин" просматривается несколько. Одна из них - это Украина как страна-победитель в конфедерации с Польшей. Такая конфедерация уже выстраивается у нас и будет оказывать огромнейшее культурное, экономическое и военное влияние, как минимум, на европейскую часть России, а, может, и больше. Так что Россию будут сдерживать Украина, Польша, Турция (член НАТО, давящий Россию на Кавказе и выходящий в Среднюю Азию, у Анкары есть амбиции расти дальше), плюс Китай.
показать весь комментарий
04.10.2022 20:58 Ответить
показать весь комментарий
04.10.2022 21:04 Ответить
От стран НАТО до окончания войны достаточно:
1) Поддержки оружием и баблом - минимум.
2) Готовности нанести военный удар по россии в случае ядерной катастрофы в Украине - максимум.

Давайте будем реалистами (после второго пункта этот призыв звучит странно, но мечты о вступлении в НАТО посреди войны - это ещё более нелепо). Если бы НАТО хотели воевать - вступили бы в войну ещё 24 февраля. Потому и никаких "гарантий" во время войны тоже не будет. Минимум, что от них нужно - поставки оружия не меньше, чем поставляли. Максимум, что от них можно надеяться и просить - вступление в войну после ядерного взрыва.

А членство в НАТО нужно очень настойчиво просить, ну очень настойчиво, когда закончится война.
показать весь комментарий
04.10.2022 22:38 Ответить
Украина в НАТО это реальность. Вместе перед будущими вызовами, такими как Тюркский мир.
показать весь комментарий
05.10.2022 00:46 Ответить
Найкращий варіант... це НАТО приєднатись до України. Не думаю, що в нас буде стільки бюрократичних перепон для них
показать весь комментарий
05.10.2022 06:16 Ответить
 
 