Президент Латвии Левитс убежден, что Украина готова вступить в НАТО: "Для Альянса это очень хорошая возможность получить такую сильную страну в своем составе"
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Президент Латвии Эгилс Левитс считает, что Украина готова стать полноправным членом НАТО и сможет усилить его оборонные возможности.
Такое мнение он высказал в ходе дискуссии на Варшавском форуме безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"НАТО является оборонным союзом, и Украина должна стать членом этого оборонного объединения, поскольку она нуждается в надежных гарантиях безопасности", - сказал Левитс.
Он отметил оборонительный характер Североатлантического альянса, заметив, что "никто в Риге, Берлине или Париже не думает, как захватить Москву или Калининград".
По словам Левитса, украинское общество, которое "без сомнения является частью европейского сообщества", и украинская армия, которая за время войны с россией "приобрела большой боевой опыт успешной обороны страны", убедительно доводят готовность страны к членству в Альянсе.
"Украинское общество и украинская армия являются мощными мотиваторами вступления Украины в НАТО, и для НАТО это очень хорошая возможность получить такую сильную страну в своем составе", - сказал президент Латвии.
По его мнению, сейчас главной задачей союзников является создание правовых оснований для принятия Украины в Альянс.
"Сегодня мы должны думать, как присоединить Украину к НАТО, потому что мы видим ее готовность стать новым сильным участником НАТО", - заявил латвийский лидер.
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Как точно сказано! Лучше и не скажешь..
Если бы военные НАТО имели решающий голос в вопросе приема Украины, украинскую армию приняли бы в Альянс хоть завтра, потому что ВСУ показали способность защищать не только свою страну, но и весь восточный фланг НАТО. При этом есть сомнения в том, что на это способны, например, немецкая или французская армии.
Так или иначе мы переходим на стандарты НАТО. Я уж не говорю о высочайшем уровне взаимодействия Украины с основными странами Альянса. Например, харьковская операция. Не все понимают, что произошло под Харьковом... А ведь Украина как нация и государственный аппарат, не только как армейский аппарат, впервые за лет 200-400 показала высочайший уровень самоорганизации, командной игры при взаимодействии с нашим главным партнером - США.
Как и любая система коллективной обороны, НАТО старается принимать в свой состав страны, которые будут создавать меньше всего проблем и которые требуют меньше затрат. Украина показала, что ее учить ничему не надо - украинцы сами кого угодно научат.
Кроме того, в США и Британии прекрасно знают историю событий после Первой мировой войны и понимают, что даже после победы Украины Россия никуда не денется и повторит путь Германии после Первой мировой. Россия не будет оккупирована - нормальную страну там не сделать, как это было после Второй мировой войны, когда оккупировали Японию и Германию. Соответственно, англосаксы понимают, что Восточную Европу нужно укреплять, строить ось Варшава - Киев, плюс скандинавские страны и страны Балтии. Потому что этот взбесившийся зверь - Россия - надолго.
Не очень верится в каскадный распад России после поражения в войне, о чем у нас любят рассказывать. Откалывание каких-то республик РФ теоретически возможно, да и гражданская война в России очень вероятна. Но говорить, что Россия распадется по советскому образцу, нужно крайне осторожно. Скорее всего, такое взбешенное болото с православным коммунизмом будет требовать реванша.
Соответственно, велики риски появления в России нового режима реваншистского характера, который будет продолжать угрожать восточному флангу НАТО, Европе в том числе. А, значит, нужна "дубина", которая будет держать этого медведя в узде.
Таких "дубин" просматривается несколько. Одна из них - это Украина как страна-победитель в конфедерации с Польшей. Такая конфедерация уже выстраивается у нас и будет оказывать огромнейшее культурное, экономическое и военное влияние, как минимум, на европейскую часть России, а, может, и больше. Так что Россию будут сдерживать Украина, Польша, Турция (член НАТО, давящий Россию на Кавказе и выходящий в Среднюю Азию, у Анкары есть амбиции расти дальше), плюс Китай.
1) Поддержки оружием и баблом - минимум.
2) Готовности нанести военный удар по россии в случае ядерной катастрофы в Украине - максимум.
Давайте будем реалистами (после второго пункта этот призыв звучит странно, но мечты о вступлении в НАТО посреди войны - это ещё более нелепо). Если бы НАТО хотели воевать - вступили бы в войну ещё 24 февраля. Потому и никаких "гарантий" во время войны тоже не будет. Минимум, что от них нужно - поставки оружия не меньше, чем поставляли. Максимум, что от них можно надеяться и просить - вступление в войну после ядерного взрыва.
А членство в НАТО нужно очень настойчиво просить, ну очень настойчиво, когда закончится война.