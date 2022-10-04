Байден сообщил Зеленскому о новом пакете помощи для Украины в размере 625 млн дол., - Белый дом
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Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Президент Байден пообещал продолжать поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии столько, сколько потребуется, включая предоставление сегодня нового пакета помощи в области безопасности на сумму 625 миллионов долларов, который включает дополнительное оружие и оборудование, в том числе HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику", - говорится в сообщении.
Отмечается, что американский президент также подтвердил неизменную готовность США "возложить серьезные расходы" на любое физическое, юридическое лицо или страну, которые оказывают поддержку попыткам российской аннексии.
"Он приветствовал успех соглашения, которое позволило обеспечить безопасный экспорт украинского зерна на мировые рынки, и отметил необходимость обеспечить его продолжение", - уточнили в Белом доме.
Байден также отметил продолжающиеся усилия Соединенных Штатов по сплочению мира вокруг усилий Украины по защите своей свободы и демократии, закрепленных в Уставе ООН.
Отмечается, что вместе с Байденом в разговоре также приняла участие вице-президент США Камала Харрис.
Пожалуйста, подождите...
Разом до Перемоги!
А ещё и метал намечается.
- 4 установки HIMARS та **********;
- 16 155-мм гаубиць ( M777? );
- 16 105-мм гаубиць;
- 200 машин MRAP MaxxPro;
- 75,000 155-мм снарядів;
- 500 високоточних 155-мм снарядів (M982 Excalibur?);
- 1,000 155-мм снарядів RAAMS;
- 30,000 120-мм мін;
- 200,000 набоїв для стрілецької зброї;
- обладнання для встановлення перешкод;
- Міни Claymore;
- інше обладнання.
Біля газонафтоносної області Halfdan B у Північному морі, що біля Данії, в останні дні вперше були помічені неупізнані безпілотники.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на данський телеканал TV2. "Національна поліція може підтвердити, що протягом вихідних ми отримали повідомлення про присутність дронів у Північному морі", - повідомили правоохоронці у вівторок, відмовившись уточнювати подробиці.
Як зазначає Reuters, безпілотники також помічали біля газоносної області Roar, яка розташована неподалік найбільшого родовища природного газу Данії - Tyra.
Окрім Данії, Норвегія також в останні дні фіксувала прольоти безпілотників біля своєї газо- та нафтовидобувної інфраструктури. Країна розгорнула систему, яка фіксуватиме присутність неупізнаних дронів. Про активність безпілотників стало відомо після того, як минулого тижня в Балтійському морі стався прорив російських трубопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2".
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-10-04-rigspolitiet-melder-om-flere-droneobservationer-i-nordsoeen
Беню посилкою?
Во Второй Мировой это была громадная помощь от США:
от тушенки до самолетов, которые прикрывали Москву.
Украина получит все, что ей нужно для Победы.
Good bless America and Ukraine.
United we stand!
Ексканцлерка ФРН Меркель отримає премію ООН за підтримку біженців
Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель удостоєна премії Нансена, яку вручає Управління ООН у справах біженців, за "лідерство, мужність та співчуття", виявлене Меркель у питанні прийому біженців на уолишній посаді
Про це повідомляє DW.
Організація зазначає, що у 2015 та 2016 роках, у розпал міграційної кризи, викликаної війною в Сирії, під керівництвом Меркель ФРН прийняла понад 1,2 мільйона переселенців та прохачів притулку. Там також наголосили на зусиллях Меркель у пошуку "життєздатних довгострокових рішень" для тих, хто "шукає безпеки".