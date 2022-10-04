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Байден сообщил Зеленскому о новом пакете помощи для Украины в размере 625 млн дол., - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

байден,зеленський

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Президент Байден пообещал продолжать поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии столько, сколько потребуется, включая предоставление сегодня нового пакета помощи в области безопасности на сумму 625 миллионов долларов, который включает дополнительное оружие и оборудование, в том числе HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику", - говорится в сообщении.

Отмечается, что американский президент также подтвердил неизменную готовность США "возложить серьезные расходы" на любое физическое, юридическое лицо или страну, которые оказывают поддержку попыткам российской аннексии.

"Он приветствовал успех соглашения, которое позволило обеспечить безопасный экспорт украинского зерна на мировые рынки, и отметил необходимость обеспечить его продолжение", - уточнили в Белом доме.

Байден также отметил продолжающиеся усилия Соединенных Штатов по сплочению мира вокруг усилий Украины по защите своей свободы и демократии, закрепленных в Уставе ООН.

Отмечается, что вместе с Байденом в разговоре также приняла участие вице-президент США Камала Харрис.

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Топ комментарии
+20
Дякуємо.
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04.10.2022 20:31
+19
Ой красивий же пакет, дякуємо!
- 4 установки HIMARS та **********;
- 16 155-мм гаубиць ( M777? );
- 16 105-мм гаубиць;
- 200 машин MRAP MaxxPro;
- 75,000 155-мм снарядів;
- 500 високоточних 155-мм снарядів (M982 Excalibur?);
- 1,000 155-мм снарядів RAAMS;
- 30,000 120-мм мін;
- 200,000 набоїв для стрілецької зброї;
- обладнання для встановлення перешкод;
- Міни Claymore;
- інше обладнання.
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04.10.2022 20:48
+13
Отличный пакет кстати, стволы 155 и 105мм, много бк, химеры, 200 бронемашин и тд
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04.10.2022 20:33
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Правила форума Совет форумчан
Ага! Ну ничего, у нас своя точка на трассе, там снимем гипс, віпотрошим его, и все будет упорядке
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04.10.2022 20:28 Ответить
Специально тут зарегистрировался неделю назад, чтобы тупость показать?
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04.10.2022 20:35 Ответить
А ми що, в казармі, що ТИ на строк служби натякаєш? Не подобається - пропускай, кому треба - той зрозуміє, всього найкращого
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04.10.2022 20:43 Ответить
Взагалі-то він не натякає, а прямо вказує на час реєстрації ніка на форумі. Мій, наприклад, зареєстровано 1.10.2022
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04.10.2022 20:57 Ответить
Так вы, множество чмобиков из казармы пишете? Уморил, откуда у вас казармы - бараки. То то вас много толькозарегестрировавшихся через vpn появилось. А ну брісь под шконку ****** кацапские.
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04.10.2022 21:41 Ответить
На Полтавщині давно немає бараків. Заспокойся, дядьку
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04.10.2022 21:57 Ответить
Дякуємо.
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04.10.2022 20:31 Ответить
Дякуємо!
Разом до Перемоги!
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04.10.2022 21:19 Ответить
Амерам-черговий респект...
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04.10.2022 20:31 Ответить
Отличный пакет кстати, стволы 155 и 105мм, много бк, химеры, 200 бронемашин и тд
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04.10.2022 20:33 Ответить
Вибудете здивовані але здається я зрозумів для чого маск вчора ніс брєд - він сьогодні погодився викупити твітер, напевно треба було провірити скільки ботів там присутні от він і викликав резонанс
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04.10.2022 20:34 Ответить
Якесь старе хвото. Наш зара в цвєтє хаккі розмовляє.
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04.10.2022 20:36 Ответить
А кто-то кричал, что экспорт зерна это зрада зрадная.
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04.10.2022 20:37 Ответить
Экспорт кацапского зерна,конечно

А ещё и метал намечается.
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04.10.2022 21:00 Ответить
Очевидно, вопрос стоял так: или они и мы, или никто. Но суть не в этом. Главное, что это соглашение приветствует наш главный союзник - США.
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04.10.2022 21:29 Ответить
М'яко стелить, жорстко спати https://www.youtube.com/watch?v=8GlQhFHDKSY&t=8s
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04.10.2022 20:38 Ответить
Байдерівець наш, дякуємо
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04.10.2022 20:38 Ответить
це вже довгоочікуванний ленд-ліз, чи ще ні?
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04.10.2022 20:41 Ответить
Так, це вже ленд-ліз. Отаман Байда просто підписує список того що потрібно, нікого не питаючи, і це грузиться на відправлення
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04.10.2022 20:51 Ответить
і ракети, що б'ють на 300 км теж відвантажують? :
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04.10.2022 21:05 Ответить
"просто підписує список того що потрібно, нікого не питаючи"
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04.10.2022 21:46 Ответить
Ой красивий же пакет, дякуємо!
- 4 установки HIMARS та **********;
- 16 155-мм гаубиць ( M777? );
- 16 105-мм гаубиць;
- 200 машин MRAP MaxxPro;
- 75,000 155-мм снарядів;
- 500 високоточних 155-мм снарядів (M982 Excalibur?);
- 1,000 155-мм снарядів RAAMS;
- 30,000 120-мм мін;
- 200,000 набоїв для стрілецької зброї;
- обладнання для встановлення перешкод;
- Міни Claymore;
- інше обладнання.
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04.10.2022 20:48 Ответить
Ковбой рулит и педалит
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04.10.2022 20:52 Ответить
Данія помітила підозрілу активність безпілотників біля газового родовища в Північному морі
 Біля газонафтоносної області Halfdan B у Північному морі, що біля Данії, в останні дні вперше були помічені неупізнані безпілотники.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на данський телеканал TV2. "Національна поліція може підтвердити, що протягом вихідних ми отримали повідомлення про присутність дронів у Північному морі", - повідомили правоохоронці у вівторок, відмовившись уточнювати подробиці.

Як зазначає Reuters, безпілотники також помічали біля газоносної області Roar, яка розташована неподалік найбільшого родовища природного газу Данії - Tyra.

Окрім Данії, Норвегія також в останні дні фіксувала прольоти безпілотників біля своєї газо- та нафтовидобувної інфраструктури. Країна розгорнула систему, яка фіксуватиме присутність неупізнаних дронів. Про активність безпілотників стало відомо після того, як минулого тижня в Балтійському морі стався прорив російських трубопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-10-04-rigspolitiet-melder-om-flere-droneobservationer-i-nordsoeen
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04.10.2022 20:55 Ответить
а чого звонив, нащо?
Беню посилкою?
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04.10.2022 20:55 Ответить
"Хто ж його посадить? Він же - пам'ятник"®
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04.10.2022 20:59 Ответить
Ну если меньше денег будет присылать,то сразу станет агентом ФСБ?
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04.10.2022 20:59 Ответить
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04.10.2022 21:09 Ответить
Скоро так і буде.
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04.10.2022 21:20 Ответить
200 макспро, круть.
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04.10.2022 21:24 Ответить
Ленд Лиз настал?

Во Второй Мировой это была громадная помощь от США:
от тушенки до самолетов, которые прикрывали Москву.

Украина получит все, что ей нужно для Победы.

Good bless America and Ukraine.
United we stand!
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04.10.2022 21:25 Ответить
200 машин MRAP MaxxPro - а вот это меня очень удивило... не ожидал, что такие крутые машины дадут, думал опять Хамви...
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04.10.2022 21:30 Ответить
Старая преданная комсомолка всю свою карьеру помогала ***** в многоходовках. То Украину, ради *****, в НАТО не пустила. Теперь награду получает не за то, что бы предотвратить наплыв мигрантов, прищемив хвост *****. А за то что помогала ***** дестабилизировать Европу и ненавистную ей Западную Германию принимая типа беженцев и наводнила Германию русской агентурой. Прикрыла все альтернативные источники энергии, кроме руських нефти и газа. Продала все хранилища на территории Германии. Да ее сажать надо. Только замаячит любое расследование против нее, увидим ее тут же в кацапии.

Ексканцлерка ФРН Меркель отримає премію ООН за підтримку біженців

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель удостоєна премії Нансена, яку вручає Управління ООН у справах біженців, за "лідерство, мужність та співчуття", виявлене Меркель у питанні прийому біженців на уолишній посаді

Про це повідомляє DW.

Організація зазначає, що у 2015 та 2016 роках, у розпал міграційної кризи, викликаної війною в Сирії, під керівництвом Меркель ФРН прийняла понад 1,2 мільйона переселенців та прохачів притулку. Там також наголосили на зусиллях Меркель у пошуку "життєздатних довгострокових рішень" для тих, хто "шукає безпеки".
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04.10.2022 21:49 Ответить
 
 