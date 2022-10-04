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война (46875) МАГАТЭ (260) Запорожская АЭС (543) Рафаэль Гросси (105)

Гросси на этой неделе посетит Киев, а затем - Москву для переговоров по Запорожской АЭС, - МАГАТЭ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гроссі

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на этой неделе посетит Украину, а позже - РФ для продолжения консультаций по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Гендиректор Рафаэль Гросси посетит Киев, а затем - Москву позже на этой неделе, чтобы продолжить консультации, нацеленные на скорейшее согласование и создание зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС", - говорится в заявлении МАГАТЭ.

Отмечается, что насколько известно МАГАТЭ, генеральный директор ЗАЭС Игорь Мурашов сейчас находится со своей семьей на территории, контролируемой Украиной, и не будет продолжать выполнять свои обязанности на ЗАЭС. "Пока не ясно, кто заменит его в этой роли", - говорится в заявлении.

"Эксперты МАГАТЭ, присутствовавшие на ЗАЭС, сообщили, что сегодня были завершены ремонтные работы на оросительном бассейне в районе энергоблоков № 5 и № 6, поврежденных в результате обстрела 20 сентября. Сообщений об обстрелах в районе ЗАЭС с субботы, 4 октября, не поступало", - сообщило МАГАТЭ.

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Якщо твоє ім'я Рафаель, то краще писати картини!
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04.10.2022 20:58 Ответить
Ця новина вже вчора була... Ця новина вже вчора була...
Певно, тут таке відлуння дивне... Певно, тут таке відлуння дивне...
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04.10.2022 20:59 Ответить
Черный Абдулла ЗА ПЕРЕМОГУ УКРАIНИ!

@turkmendagz

·

22 ч

Не стоит сильно реагировать на то что сегодня написали Папа Римский, Генри Киссенджер и Илон Маск. Это каждый в своем роде великий человек, но и великие могут нести *****.
Просто пусть они спросят у Виталия Кличко что могут сделать горячие украинцы если эта ***** им не нравится
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04.10.2022 21:02 Ответить
та хоть **** по столу...пока ЗСУ не прийдет, порядок никто не наведет
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04.10.2022 22:00 Ответить
 
 