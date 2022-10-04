Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на этой неделе посетит Украину, а позже - РФ для продолжения консультаций по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Гендиректор Рафаэль Гросси посетит Киев, а затем - Москву позже на этой неделе, чтобы продолжить консультации, нацеленные на скорейшее согласование и создание зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС", - говорится в заявлении МАГАТЭ.

Отмечается, что насколько известно МАГАТЭ, генеральный директор ЗАЭС Игорь Мурашов сейчас находится со своей семьей на территории, контролируемой Украиной, и не будет продолжать выполнять свои обязанности на ЗАЭС. "Пока не ясно, кто заменит его в этой роли", - говорится в заявлении.

"Эксперты МАГАТЭ, присутствовавшие на ЗАЭС, сообщили, что сегодня были завершены ремонтные работы на оросительном бассейне в районе энергоблоков № 5 и № 6, поврежденных в результате обстрела 20 сентября. Сообщений об обстрелах в районе ЗАЭС с субботы, 4 октября, не поступало", - сообщило МАГАТЭ.

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