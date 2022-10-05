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В новом пакете военной помощи Украина получит 4 системы HIMARS, 32 гаубицы и 200 бронеавтомобилей MaxxPro, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

maxxpro,бронеавтомобіль

Украина в рамках нового пакета военной помощи от США получит боеприпасы, ракетные системы HIMARS, гаубицы, а также бронеавтомобили MaxxPro.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В указанный пакет военной помощи входят 4 высокомобильных артиллерийских ракетных системы (HIMARS) и боеприпасы к ним; 16 гаубиц калибра 155-мм; 75 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов; 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов; 1 тыс. 155-мм снарядов для дистанционных противопехотных минных систем.

Кроме того, в пакет также вошли 16 гаубиц 105-мм гаубиц; 30 тыс. мин для 120-мм минометов; 200 бронемашин MaxxPro и 200 тыс. патронов для стрелкового оружия.

Также Украина получит оборудование для установки заграждений и противопехотные боеприпасы "Клеймор".

"С 2014 года Соединенными Штатами выделено Украине более 19,6 млрд долларов в виде помощи в сфере безопасности и более 16,8 млрд долларов с начала неспровоцированного и жестокого вторжения России 24 февраля", - подчеркнули в Пентагоне.

Там добавили, что для удовлетворения меняющихся потребностей Украины на поле боя США будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине "ключевые возможности".

Читайте также: Украина на пути достижения своих стратегических целей в войне с Россией, - Пентагон
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Топ комментарии
+44
Пошла жара

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04.10.2022 21:48
+42
Боже, храни Британию, США и Польшу с Литвой, Латвией и Эстонией.
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04.10.2022 21:50
+28
.
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04.10.2022 22:01
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Пошла жара

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04.10.2022 21:48 Ответить
Пошла жара
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04.10.2022 21:54 Ответить
В Луганську.
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04.10.2022 22:23 Ответить
так Рамзанкє Дирову ртом брать нє прєвикать,в етам он уже профі...
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04.10.2022 21:56 Ответить
Це фейк
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04.10.2022 22:03 Ответить
Руслан Лєвієв стверджує, що цей пост від Лапіна - фейк.
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05.10.2022 00:03 Ответить
Дуже дякуємо
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04.10.2022 21:48 Ответить
але в кацапів є новітня "Царь-пушка" - Каоліція-С
за ТТХ приблизно як Панцергаубиця, Цезар чи Краб

але з 2013-го року їх зробили лише 13 штук !!

воістину золота цар-пушка
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04.10.2022 22:14 Ответить
Чергова вундервафля, аналоГовнєт, думаю скоро і армата засвітеться, бо більше нема чим страшити ))
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05.10.2022 09:17 Ответить
Треба кількість хаймерсів доводить уже хотя би до 100.
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04.10.2022 21:49 Ответить
на кожному напрямку!
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04.10.2022 21:51 Ответить
Для РСЗВ головне не кількість установок, а кількість *********** до них.
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04.10.2022 21:54 Ответить
Не скажи. Якби зараз під Бахмутом була пара Хаймарсів, то хлопцям набагато легше там було б. А гоняти їх по 200-300 км з однієї ділянки на іншу, це і час, і моторесурс...
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04.10.2022 22:01 Ответить
Не згоден! Пара хаймерсів із мінімум бк - це ні про що!
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04.10.2022 23:23 Ответить
Я думаю Хаймарси там є, але Україна ще не отримала ракети на 200-300 км, принаймні офіційно.
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05.10.2022 09:19 Ответить
а снаряды и ракеты к ним ты будешь рожать?
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04.10.2022 22:20 Ответить
Комментаторы! .Не переживайте и не бейте по дивану. Поставка и количество HIMARS идет по плану. Контрразведка и спутники США все видят и строго анализируют тесно контактируя с ВСУ . И дают для фронта все нужное. Там не диванные стратеги а военные специалисты
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05.10.2022 01:04 Ответить
Боже, храни Британию, США и Польшу с Литвой, Латвией и Эстонией.
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04.10.2022 21:50 Ответить
Полностью согласен! )
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04.10.2022 22:03 Ответить
Та і Чехію зі Словаччиною!
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04.10.2022 22:03 Ответить
+ Австралію та Німеччину, Люксембург

загалом біля 100 країн, які нам допомагають

.
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04.10.2022 22:16 Ответить
О,а ось сьогодні дякую.
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04.10.2022 23:03 Ответить
Канаду не забудьте ))
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05.10.2022 09:20 Ответить
РусНi

PeaceДа
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04.10.2022 21:52 Ответить
☮ - да!
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04.10.2022 21:58 Ответить
протипіхотні ********** "Клеймор" дуже пополярні у всьому світі

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04.10.2022 22:31 Ответить
Як воно їсть?
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05.10.2022 10:22 Ответить
Амерам-черговий респект...
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04.10.2022 21:54 Ответить
що вони жмуться на ти HIMARS...ну бачать же що ми їх на 120% використовуємо
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04.10.2022 21:55 Ответить
так 14 штук зламало "вторую армию мира"! Американці намагаються не переборщити
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04.10.2022 22:07 Ответить
шкода часу і людей в оккупації та під обстрілами...
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04.10.2022 22:11 Ответить
так не трепись языком - иди бегом в военкомат и на фронт
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04.10.2022 22:21 Ответить
твоя недолуга репліка демонструє що як раз ти - сцикло, в воєнкоматі і не був!
бо там черга!!! навіть для тих, хто має досвід, не кажучи вже про тих хто без!
від кількох знайомих вже чув, що навіть серед тих, хто потрапив в чергу, не забирають в розподільчому центрі, бо шукають тих, хто реально підсилить підрозділ
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04.10.2022 22:55 Ответить
там черга? так чего же тогда не освободили все територрии ?
и ты тоже не в окопе какого хрена кому то предьявляешь балабол.
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05.10.2022 00:06 Ответить
бо будь-яка армія (крім твоєї "другої в світі") - це економіка! бо екіпіровка, зброя, транспорт, харчування, лікування - все це коштує грошей і потребує забезпечення!
пішов на пітуна, даун!
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05.10.2022 00:30 Ответить
те, що він даун - то одне. Але, розумієш, по-друге, і серед українських патріотів вистачає подібних; а це якраз той випадок. Просто не звязуйся, ігнорь
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05.10.2022 01:05 Ответить
Штати все файно прораховують, кількість Хаймерсів відповідають логістичним можливостям на даний момент по доставці БК до них.
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05.10.2022 09:22 Ответить
Наші захистники будуть раді , але велике прохання виділить 200 темнокожих Бандеровців , щоб на кожнісінькому Макс-Про зверху були при кулиматі !!! Щоб ватне бидло на деокупованих містах та селах отримувало розрив пердаків з летальним вироком )
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04.10.2022 21:59 Ответить
круто 200 MaxxPro
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04.10.2022 22:00 Ответить
з серпня нормально їздять. А після дощів на чорноземах стане будь що, окрім ловів та койотів.
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04.10.2022 22:36 Ответить
смотрю долгострочно погоду на 14 дней солнечно на юге и донбассе антициклон дождей не будет и темпе 18-21 ночью 10-13 и на донбассе без дождей т тепло как летом на 2 недели кстати с четверга и в Киеве установяться бедождевая погода тут погода за нас везде
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04.10.2022 22:42 Ответить
Тобто Максипро будуть нормально їздити, а потім грунт підмерзне, і все буде ок.
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04.10.2022 22:44 Ответить
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04.10.2022 23:02 Ответить
чомусь вашого коментаря не бачу.
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04.10.2022 23:10 Ответить
текст немножко по де.. льному написан
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05.10.2022 00:14 Ответить
Ну, ще й на половину автівок поставити ПТРК, а на іншу ПЗРК і буде гаплик рашистам скрізь.
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04.10.2022 23:11 Ответить
Якщо буде, значить вже тут, у всякому випадку - так домовлялися
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04.10.2022 22:00 Ответить
.
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04.10.2022 22:01 Ответить
дуже добре, те, що лікар прописав
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04.10.2022 22:03 Ответить
У новому пакеті - ЩЕ БІЛЬШЕ ЧОРНИХ ПАКЕТІВ З МОСКАЛЯМИ!...
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04.10.2022 22:09 Ответить
Что за куйня - в белгороде засняли необычное свечение - https://www.youtube.com/shorts/q1D-c3eY1lg
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04.10.2022 22:11 Ответить
Може прожектори для ППО тестують (як під час ДСВ 😀) - дрони вночі готуються збивати?
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04.10.2022 22:30 Ответить
пост-фактум значить HIMARS вже на фронті
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04.10.2022 22:16 Ответить
Кацапы, мы вас всех убьем, а еще две трети безвозвратно покалечим. И это не угроза.
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04.10.2022 22:21 Ответить
Яка радісна новина https://www.youtube.com/watch?v=LlsHcqeV72Q
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04.10.2022 22:25 Ответить
Україна й так б'є окупантів, а США ще зброї добавляє і правильно робить. Разом з цими 4 на полі бою буде вже 32 Хімарс+МЛРС 270.
І ще 32 ствольні гаубиці це чудово.
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04.10.2022 22:33 Ответить
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04.10.2022 23:26 Ответить
Cпасибо США!
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04.10.2022 23:32 Ответить
Давление нарастает в геометрической прогрессии. Путин пищит.
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04.10.2022 23:39 Ответить
tZEinform

На виставку виставки озброєння сухопутних військ, яка зараз проходить у австралійському Брісбені, компанія Lockheed Martin привезла макет установки M142 HIMARS. На питання "Чому так?" представник компанії заявив, що усі вільні екземпляри проходять бойове тестування в Україні.
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05.10.2022 00:28 Ответить
ні, ці макети захищені патентом українських майстрів
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05.10.2022 01:22 Ответить
Кращої реклами не треба!
- Пане Джонсон! А чому ви на виставку озброєння привезли не повноцінну установку M142 HIMARS, а лише макет? Нам відомо, що вони у вас уже давно серійно виготовляються!
- Розумієте - немає вільних екземплярів! Вони у нас прямо з конвейєра, як "гарячі пиріжки", в УКраїну їдуть - для бойового тестування!
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05.10.2022 05:27 Ответить
Нагадую, що результат вкладання США $2`000`000`000`000 (двох трильйонів баксів) у "військову операцію" в Афганістані: повна евакуація та здача урядовою армією Афганістану (розміром більше ЗСУ) всього і всієї зброї талібану за 3 дні.

Результат вкладання США $20`000`000`000 (двадцяти мільярдів баксів - в 100 разів менше) у допомогу Україні: знищення щонайменше ~60`000 кацапів, ~2400 танків, ~5000 ББМ, ~500 бойових літаків та гвинтокрилів, отримання США величезного ринку СПГ в ЄС тощо.

Кажуть, що в США вміють рахувати гроші та підраховувати ефективність... Сподіваюсь на це.
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05.10.2022 01:47 Ответить
Да,это то что нужно:и высокоточные снаряды и гаубицы и Хаймарсы!-спасибо Америке! Еще-бы дронов-камикадзе по типу Шахида чтобы ВСУ могли поражать дальные цели в Белорашке-например их Мозырьский НПЗ. Естественно будем вынуждены обещать не применять их по *********
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05.10.2022 10:10 Ответить
Ні, ну я розумію, що виготовлення твердопаливного ракетного двигуна займає десь 7-8 місяців, бо паливо повинно стабілізуватися, а це займає певний час. Але на ВО ПМЗ увесь час будували ракетні двигуни на рідкому паливі. Невже неможливо зробити ракету середньої дальності десь 1000 -2000 км на рідкому паливі типу Ельбрусу (SCUD) та роздовбати той Керченський міст, не питаючи ні у кого дозволу? Тоді б і погрози застосувати ядерну зброю одразу припинилися, бо відповідь одразу прилетить. Чи тільки прохати здібні та відосики записувати?
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05.10.2022 11:21 Ответить
 
 