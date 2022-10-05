В новом пакете военной помощи Украина получит 4 системы HIMARS, 32 гаубицы и 200 бронеавтомобилей MaxxPro, - Пентагон
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Украина в рамках нового пакета военной помощи от США получит боеприпасы, ракетные системы HIMARS, гаубицы, а также бронеавтомобили MaxxPro.
Об этом сообщает пресс-служба Пентагона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В указанный пакет военной помощи входят 4 высокомобильных артиллерийских ракетных системы (HIMARS) и боеприпасы к ним; 16 гаубиц калибра 155-мм; 75 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов; 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов; 1 тыс. 155-мм снарядов для дистанционных противопехотных минных систем.
Кроме того, в пакет также вошли 16 гаубиц 105-мм гаубиц; 30 тыс. мин для 120-мм минометов; 200 бронемашин MaxxPro и 200 тыс. патронов для стрелкового оружия.
Также Украина получит оборудование для установки заграждений и противопехотные боеприпасы "Клеймор".
"С 2014 года Соединенными Штатами выделено Украине более 19,6 млрд долларов в виде помощи в сфере безопасности и более 16,8 млрд долларов с начала неспровоцированного и жестокого вторжения России 24 февраля", - подчеркнули в Пентагоне.
Там добавили, что для удовлетворения меняющихся потребностей Украины на поле боя США будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине "ключевые возможности".
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за ТТХ приблизно як Панцергаубиця, Цезар чи Краб
але з 2013-го року їх зробили лише 13 штук !!
воістину золота цар-пушка
загалом біля 100 країн, які нам допомагають
.
PeaceДа
бо там черга!!! навіть для тих, хто має досвід, не кажучи вже про тих хто без!
від кількох знайомих вже чув, що навіть серед тих, хто потрапив в чергу, не забирають в розподільчому центрі, бо шукають тих, хто реально підсилить підрозділ
и ты тоже не в окопе какого хрена кому то предьявляешь балабол.
пішов на пітуна, даун!
І ще 32 ствольні гаубиці це чудово.
На виставку виставки озброєння сухопутних військ, яка зараз проходить у австралійському Брісбені, компанія Lockheed Martin привезла макет установки M142 HIMARS. На питання "Чому так?" представник компанії заявив, що усі вільні екземпляри проходять бойове тестування в Україні.
- Пане Джонсон! А чому ви на виставку озброєння привезли не повноцінну установку M142 HIMARS, а лише макет? Нам відомо, що вони у вас уже давно серійно виготовляються!
- Розумієте - немає вільних екземплярів! Вони у нас прямо з конвейєра, як "гарячі пиріжки", в УКраїну їдуть - для бойового тестування!
Результат вкладання США $20`000`000`000 (двадцяти мільярдів баксів - в 100 разів менше) у допомогу Україні: знищення щонайменше ~60`000 кацапів, ~2400 танків, ~5000 ББМ, ~500 бойових літаків та гвинтокрилів, отримання США величезного ринку СПГ в ЄС тощо.
Кажуть, що в США вміють рахувати гроші та підраховувати ефективність... Сподіваюсь на це.