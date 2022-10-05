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Новости Война в Украине Санкции против России
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ЕС согласовал новые санкции против РФ, в том числе ограничение цены на российскую нефть, - Йозвяк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нефть

Представители государств Европейского Союза во вторник достигли предварительной договоренности по поводу нового пакета санкций против России из-за ее войны с Украиной, в том числе и ограничения цены на российскую нефть.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на семерых европейских дипломатов, а также корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

И Politico, и Джозвяк утверждают, что официальное решение о восьмом пакете санкций против России будет принято уже в среду. В него входит и ограничение цен на российскую нефть, против чего раньше выступали Греция, Кипр и Мальта.

Напомним, на прошлой неделе Европейская комиссия предложила восьмой пакет санкций против России из-за вторжения в Украину и проведения незаконных референдумов на оккупированных территориях. В него входят, в частности, запрет торговли с РФ на сумму 7,5 миллиарда евро и юридическая основа ограничения цен на российскую нефть.

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Также в проекте восьмого пакета санкций, подготовленных Европейской комиссией, предусмотрены запреты на импорт части российской сталелитейной и ювелирной продукции, а также ограничения по экспорту в РФ ряда продовольственных товаров.

В ЕС рассчитывали, что договоренность о новом пакете санкций против России или, по крайней мере, основная часть пакета, появится на заседании Европейского совета, которое состоится в конце этой недели.
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Топ комментарии
+13
Спокійної ночі мій незламний народе!!!😘
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04.10.2022 23:50
+13
"Знайте все, русофобы! Никто и никогда не ставил россию на колени! Она как валялась всегда в луже собственной ссанины, так и валяется. Никто так и не смог ее оттуда поднять и поставить не то что на ноги, а хотя бы на колени".
(Из просторов интернета😁)
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04.10.2022 23:58
+9
Гойда...Гойда...Гойда...

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05.10.2022 00:55
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04.10.2022 23:48 Ответить
Верховний суд США підтвердив стягнення з України на користь росіян 173 мільйонів доларів за захоплення "Укртатнафти" Коломойським
Ми з вами заплатимо ще 173 млн доларів за Коломойського. Замість форми військовим та Байрактарів.
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04.10.2022 23:49 Ответить
Це 12 супутників "притули". Але ні Притула ні його фанати Зє питання з цього приводу не зададуть...
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04.10.2022 23:51 Ответить
Тато Бєня священна корова Буратіни.
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04.10.2022 23:58 Ответить
Приглохни, брехливий пуцлєровський підгузник...
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05.10.2022 00:32 Ответить
Спокійної ночі мій незламний народе!!!😘
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04.10.2022 23:50 Ответить
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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05.10.2022 12:28 Ответить
Російська жижа повинна вартувати як відро води в морі....
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04.10.2022 23:54 Ответить
"Знайте все, русофобы! Никто и никогда не ставил россию на колени! Она как валялась всегда в луже собственной ссанины, так и валяется. Никто так и не смог ее оттуда поднять и поставить не то что на ноги, а хотя бы на колени".
(Из просторов интернета😁)
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04.10.2022 23:58 Ответить
😂👍🏼👍🏼👍🏼
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05.10.2022 00:34 Ответить
Щось у пуйла орбан зламався.
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05.10.2022 00:40 Ответить
Нидерланды отозвали лицензию у компании-оператора "Турецкого потока"
Из документов следует, что газопровод фактически должен был быть остановлен 17 сентября, а это значит, что Венгрия и Сербия могут остаться практически без газа.
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05.10.2022 01:13 Ответить
Тут вони не проти нафту подешевше купляти
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05.10.2022 04:08 Ответить
Гойда...Гойда...Гойда...

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05.10.2022 00:55 Ответить
"Верховний суд США підтвердив стягнення з України"
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Насправді Верховний суд США не взяв до розгляду позов.
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05.10.2022 08:10 Ответить
 
 