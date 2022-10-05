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война (46875) МВД (9223) Харьковщина (4130) пленные (1836)

В Харьковской области ежедневно задерживают российских военных, потерявшихся в местных лесах, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія,полонені

На Харьковщине почти каждый день находят скрывавшихся в лесу российских оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД, информирует Цензор.НЕТ.

"Едва ли не каждый день обнаруживают потерявшихся в местных лесах российских военных. Из-за голода они выходят в населенные пункты, где их задерживают специалисты МВД. И соблюдая требования Женевских конвенций, пополняют обменный фонд", - говорится в сообщении.

Смотрите: Нацгвардия показала кадры из освобожденной Боровой в Харьковской области. ВИДЕО
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Топ комментарии
+34
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05.10.2022 00:29
+26
сильно сейчас работа у лесников поменялась. Раньше от недостатка корма лоси и косули из леса выходили, а теперь выходят кацапы.
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05.10.2022 00:34
+18
Они не потерялись, они продолжают наступление на Берлин и Рейкьявик)
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05.10.2022 00:41
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Потеряшки? Папа вас найдет
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05.10.2022 00:28 Ответить
Окруженци! Дєди воєвалє.
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05.10.2022 01:41 Ответить
Кантиміровци, аднако
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05.10.2022 07:01 Ответить
Чому не розстрілюєте орків ?
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05.10.2022 09:39 Ответить
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05.10.2022 00:29 Ответить
Як кацапа не корми.. хоча хз. Хоча нє. Кастріровать і чіпіровать .. і даже так стрьомно їх випускать. А в наших вже є по двійко ? Мо хай по 3 держуть ?
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05.10.2022 00:33 Ответить
власне, їх же утримувати треба, вони ж самі себе утримувати не вміють/не хочуть. Як би вміли і хотіли, їм би путін, який обіцяє їм "все будет, как ви любітє", на фіг не був би потрібен, вони просто не повелися би на це лайно і на війну їх би лопатою було би не вигнати.
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05.10.2022 00:41 Ответить
сильно сейчас работа у лесников поменялась. Раньше от недостатка корма лоси и косули из леса выходили, а теперь выходят кацапы.
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05.10.2022 00:34 Ответить
а де ж наші лосі і косулі ділися? кацапи що, вже встигли пожерти всі лосі і косулі?
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05.10.2022 00:42 Ответить
Косули и козы позабивались в чащи, но много гибнет от хаотичных обстрелов лесных массивов кацапской артой, и еще больше - от минирования.
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05.10.2022 01:30 Ответить
В лєсу раздавалісь удари по яйцам ..
І шествуя важно виходіт кацап
В больших сапогах, полушубкє овчінном, в больших руковіцах, ой вей пдрс
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05.10.2022 00:52 Ответить
То і є лосі, тільки кацапські лосі.
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05.10.2022 01:30 Ответить
Може оленів олєневод загубив?
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05.10.2022 09:36 Ответить
Але ж скільки лісів рашисти мінами загадили: тепер людям до лісу небезпечно виходити...
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05.10.2022 00:40 Ответить
То хай кацапи по тим лісам ще погуляють..заодно і розмінують
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05.10.2022 01:34 Ответить
Якби ще ідіотів менше було! Недавно у нас одним "грибочків захотілося" Поперлися в ліс Але ж пішки - "не царське діло"! Поїхали на "легковику" Для міни протитанкової вистачило! У неї "натискне зусилля" -400 кг А навіть у "Жигуля" на переднє колесо - близько 500! Чотири трупи Під Гостомелем іншим "лосятинки халявної" захотілося Поїхали браконьєрить Той самий результат!
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05.10.2022 05:15 Ответить
То може треба було сафарі на русню влаштувати? Ліцензія ж на русню непотрібна.
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05.10.2022 09:39 Ответить
На Поліссі "сафарі" влаштовували від безвиході - поліцаї займаться дезертирами не хочуть (та вони зараз і до сіл потикаться бояться - при насиченості сіл автоматичною зброєю) А селянам просто крадіжки надоїли
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05.10.2022 09:42 Ответить
Они не потерялись, они продолжают наступление на Берлин и Рейкьявик)
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05.10.2022 00:41 Ответить
А навіщо кацапів зустрічати з лісу? Назад у ліс і до дубу.
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05.10.2022 01:14 Ответить
Не до дубу, а між двох берез за ратиці і всьо, нема обмєнного фонду.
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05.10.2022 01:32 Ответить
Згоден, між берез в українському лісі це дуже скрепно.
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05.10.2022 16:24 Ответить
Recruits prepares to attend a military training at a firing range in the Krasnodar region in southern Russia, Tuesday, Oct. 4, 2022. Russian Defense Minister Sergei said that the military has recruited over 200,000 reservists as part of a partial mobilization launched two weeks ago. а вот и свежее мясо
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05.10.2022 01:21 Ответить
Затримують? Може знаходять?
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05.10.2022 01:37 Ответить
Їсти захочеш - вийдеш! У нас з весни по дачах покинутих "оточенці" ховаються Спочатку їли те, що крали у людей зі старих запасів Потім - з того, що на городах виростало А зараз усе люди зібрали і забрали Голодно і холодно кацапні стало! А на Харківщині і садить городину було нікому і кацапам часу немає "обжиться" А їсти хочеться! Та й в літній формі вже холоднувато! ТОму виходять і здаються!
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05.10.2022 05:21 Ответить
Еще бы им гарантировали, что они не пойдут в обменный фонд без их добровольного согласия. А то не сильно захочется идти в плен, если тебя могут послезавтра вернуть к твоему комбату и особисту с довеском в 10 лет за сдачу в плен.
В 1945 году немецкий Вермахт с афигительной яростью пробивался из окружения Красной Армии, чтобы сдаться в плен американцам или англичанам. Они наверное так под Сталинградом не дрались...
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05.10.2022 06:11 Ответить
А у них вибору немає! Або здихать з голоду Або вмирать від картечі озлоблених селян (на Чернігівщині на таких весною мисливці в селах полювання організовували Мене запрошували теж, але у мене в нозі "залізяка", тому багато по лісі не набігаю Потім єгер знайомий хвалився: "Вистежили серед болотянки - на "шпилю" Загнали в твань і перестріляли картеччю Автомати забрали, а їх там покинули!")
А до союзників німці бігли здаваться тому, що американці з британцями не йшли, воюючи, по спалених німцями селах, і повз могили вбитих рідних І у них не було до німців ТАКОЇ озлобленості
А у наших бійців саме така "озлобленість" уже стала проявляться! Бо деякі, наступаючи, повертаються до рідного дому І ЩО вони бачать? У мене знайомий, після звільнення окупованого села, приїхав у батьківську хату (батьки померли раніше, а хата була "дачею на літо") В домі вибиті двері і вікна Все покрадено - холодильник, телевізор, килими, посуд, консервації та овочі з погреба А у світлиці прямо на столі - НАСРАНО! Як ти думаєш - ЯК господар подібне прийме? А у інших біда набагато більша - у кого і хати немає, а у кого - і рідні в могилах лежать!
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05.10.2022 06:38 Ответить
Картеч,чи дріб √6 (6 дорбин на патрон)?
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05.10.2022 09:43 Ответить
Картеч - це металеві кульки діаметром від 5,5 мм до 9 мм В патрон влізає (в залежності від калібру) - від 9 до 32 кульок
А дріб №6 має величину крупного зерна гірчиці чи коріандру
Картеччю б"ють дичину від вовка до невеликого кабана, а дробом №6 - качок і голубів з фазанами та лисухами
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05.10.2022 10:19 Ответить
Це гумор 70-х! Є 6 (3+3) "дробин на заряд.
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05.10.2022 10:29 Ответить
Тоді я не зрозумію - "в чому сіль" цього гумору?
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05.10.2022 10:40 Ответить
Коли говориш "дріб√6" - всі,як і ви уявляють те,що ви описали. За паузою додаєш " ну,та де 6 дробин на заряд!"
Припинив полюваня з 1986 за станом здоров'я.
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05.10.2022 11:45 Ответить
Ясно!"Розводняк" для "лохів"! Це як в автопарку посилали по "відро компресії", а в авіації - по "новий тангаж"
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05.10.2022 12:09 Ответить
Невеликий кабан? Мабуть підсвинок,навіщо його чіпати?
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05.10.2022 10:31 Ответить
В Україні ще діє Додаток №8 до "Статуту про первинні організації УТМР" - "Відстріл тварин" У пункті 7 сказано що відстріл кабанів повинен проводиться переважно за рахунок молодняка - 70% ліцензій (правда - на даний час полювання з картеччю (крім вовка) заборонене - багато підранків)
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05.10.2022 10:48 Ответить
А кіз?! Молодняк 100-120кг,підсвинок менше 60.
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05.10.2022 11:39 Ответить
Лосі, олені та козулі - до 50% - молодняк (обумовлено детально - цьогорічки та дволітки) Те саме - й по кабану Де ти бачив дволітка-кабана під 120 кг? Хіба що у вольєрі на штучній підгодівлі! (я полював більше 30 років - тому знаю про що кажу)
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05.10.2022 11:48 Ответить
Якось віком не цікавився! А кумедно - наздогнати,взяти за п'ятак "тобі скільки років?".
В мене стаж вдвічи менший. Струс мозку - 3 роки лікуваня. У 96(98?) спробував постріл з " Барса"(віддача менша за 16,не говорячи про 12!!!).
Десь 3-5 хвилин зір до ладу приходив. Ну з пневматикою ще можу бавитись.
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05.10.2022 11:57 Ответить
Молодняк оленячих визначається просто : "цьоголітки - безрогі а дволітки - з маленькими ріжками "вилами" У кабанів - по розміру тіла та наявності і величині ікол
Я полювать припинив після того, як у гомілку пластину металеву поставили - довго і швидко ходить важко Що таке "Барс", мені відомо - за життя стріляв десь з 50-ти різних видів мисливської зброї (у самого було три різні моделі)
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05.10.2022 12:19 Ответить
За роги - іх видно,десь ніж з рогу лежить,а от кабанчікив - тільки на вигляд,за розміром,бо ікла роздивлятись ... біжить,ще й у лісі,на 50-80 м. Що побачиш?!
На більшій вирогідність підранка велика,а діставати його з чагарника - хай йому грець!
Бачив одного - сракою вперед поліз,верхи виїхав,і волає "добивай!!!" Кого?!!
Пів року у лікарні і полював тільки на качок,з човна.
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05.10.2022 12:44 Ответить
Насчет злости солдат, которые видели следы пребывания орков, я не сомневаюсь и не могу осуждать. Это уже за пределами сторонних консультантов.
Я пишу пожеланию государству, которое оказалось в положении веселого пацана, который вышел на улицу с дискотеки 95-го Квартала и столкнулся с подвыпившим русским спецназовцем, который пришел по приказу Кремля забрать все. И который не считает нас за людей, а за наихудших выродков славянской нации.
Поэтому и говорю, что в первую очередь нужно вернуть высшую меру в виде смертной казни, но только на фронте и полевыми трибуналами из трех офицеров. Упаси бог включать судей типа Вовка или Львова, с русскими паспортами.
И тогда можно пленного орка, у которого под кителем теплый "вшивничек", реквизированный у окупированного населения, или украинская машина, можно быстро и к стеночке. И не бояться, что судья Вовк через полгода тебя посадит в одну камеру с ротой "Торнадо".
Вот тогда все орки по всему фронту через неделю будут знать, что за грабеж будет пуля в лоб и начнут думать. А значит процентов на 50-70 уменшится мародерство.
А я еще размечтался, чтобы из обмененных из плена азовцев составить военные трибуналы и судить на фиг все дела о коррупции и разворовывании бюджета по всей стране. И шоб была статья за это однозначно расстрельная, после допустим ущерба в три минимальных пенсии. Они тогда в Раде быстро поднимут минимальную пенсию до 3000 долларов, шоб не залететь.
Ну да ладно - деду осталось только мечтать!
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05.10.2022 10:53 Ответить
22 года их родители Ху.ла выбирали,вот пусть им в рыло и плюнут
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05.10.2022 07:21 Ответить
мой дед был в концлагере Дахау. когда американцы их освободили и увндели что они там творили то всех немцев казнили.. если мы хотим больше поддержки то надо показыватьне только освобождение городов но все ихни убийства и издевательства.причем с именами замученых. что бы потом лошадь в оон не говорила что Буча фейк
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05.10.2022 08:48 Ответить
Есть тысячи доказательств военных преступлений и все они передаются в Гаагу сразу. Мы нашли труп русского командира роты ВДВ под Херсоном. У него изъяли смартфон. Там был полный писец. Как русские солдаты насилуют женщин, не по одной, а сразу несколько, массовые расстрелы, пытки, казни жителей Херсона и Херсонщины. и т.д. Были вызваны нужные люди и телефон сразу ушел в Гаагу, как доказательство геноцида. Почему не показывают это в СМИ - для меня загадка. Наверное наши слуги народа планируют после войны дружить в десна с русней.
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05.10.2022 09:00 Ответить
И это те асвабадители, которые рассказывают про сатанистов на Западе и сексуальные меньшинства.
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05.10.2022 10:26 Ответить
Потому что во всем цивилизованном миру рулят юристы с правами человека. И это гребанного командира роты ВДВ будут защищать от порочащих репутацию сведений, а журналистов, которые об этом напишут до приговора суда, заклюют адвокаты, нанятые Шойгой.
Вот поэтому на Востоке в демократию не влюблены, ибо наказание должно быть быстрым и неотвратимым, вплоть до побития камнями на месте преступления.
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05.10.2022 11:04 Ответить
Все власти боятся, чтобы их не судили "быстро и на улице", где нельзя порешать бабками. Поэтому и придумали либеральный криминальный кодекс, типа портновского. Чтобы за любое преступление была возможность откупиться.
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05.10.2022 11:06 Ответить
Они все такие душки, когда в плену, сама невинность. Их насильно забрали. Вот только есть одно маленькое большое "НО".
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05.10.2022 08:49 Ответить
це насправді лютий жах..., це треба показувати на всіх форумах, засіданнях, асамблеях..., всього, що навигадували, щоб зберегти мир у всьому світі..., та ось маємо...
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05.10.2022 09:01 Ответить
Подозреваю, что в связи с планами власти начать целоваться с русскими после войны в десна - этого не будет. С их точки зрения это вызовет национальную вражду.
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05.10.2022 10:01 Ответить
Бесплатно раздайте украинцам лицензии на отстрел "потеряшек" и устройте Google - сафари "Найдется все!"
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05.10.2022 12:40 Ответить
Каструвати їх потрібно, як вони це робили. Не будуть у подальшому плодитись та вирощувати таки же дебілів.
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05.10.2022 15:32 Ответить
 
 