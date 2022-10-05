Захарова назвала позицию Дании по взрывам на "Северных потоках" "гадкой" и "противозаконной"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала позицию Дании по поводу чрезвычайных происшествий на "Северных потоках".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в своем Telegram-канале.
По ее словам, власти этой страны придерживаются "гадкой и противозаконной позиции в связи со взрывами на нитях газопровода "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", в исключительной экономической зоне которой, вблизи острова Борнхольм, в ночь на 26 сентября была осуществлена диверсия.
Дипломатка обратила внимание, что министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод "дал команду своим представителям в Нью-Йорке отказаться от участия" в созванном РФ 30 сентября специальном заседании Совета Безопасности ООН", на котором и предполагалось предметно обсудить ЧП. Министр, как отметила Захарова, объяснил это неучастие тем, что Москва якобы пытается "задать курс обсуждению диверсии и отвлечь внимание от событий в Украине".
"Датский министр дошел до того, что обвинил российскую сторону в "распространении ложной информации о якобы причастности Запада к подрыву газопроводов". Кроме того, он заявил о решительном настроении правительства отказать России в участии в расследовании диверсии и установлении виновных", – напомнила Захарова.
Она отметила, что Российская Федерация привела исключительно факты и прямые цитаты заявлений на самом высоком и высоком уровнях, указывающих на заинтересованность некоторых стран, прежде всего США, в уничтожении газопроводов.
27 сентября компания-оператор Nord Stream сообщила, что на трех нитях газопроводов системы "Северный поток" зафиксировано разрушение. В Дании и Германии тогда предположили, что кто-то целенаправленно атаковал нити "Северных потоков".
Пожалуйста, подождите...
у СЛОВАЧЧІНІ теж ГОВОРКІНЯ ( hovorkyňa)
редакція, придиляйте більше уваги новинам з ЕС
Бо, наприклад, на Черкащині, Київщині чи Чернігівщині "говоркиню" (за правилами місцевого діалекту) назвали-б скоріше "говорухою" І чим це слово гірше "говоркині"?!"!!!
ТАК І В СЛОВАЦЬКІЙ МОВІ
Ми це вчили на словацький мові. А словацький більш чистий від кацапщини , ніж український за 300 років.
просто вертають слов'янську мову в Україну
А ось тут ви і сами написали те, про що я питаюсь пояснити «мова словацьких горян-селюків архаїчніша»
у горах зберігалась мова словаків і австріяків , бо в гори чужаки не лізли
ТАК І У КАРПАТАХ була збережена стара українська мова .
Как написала , так и написала . Трудно понять о чем чи выпендриться захотелось от безделья? 🤣🤣🤣
НЕ ЗАВАЖАЙТЕ МОВІ ЖИТЬ І РОЗВИВАТЬСЯ!!!
По-друге - а який сенс замінювать у релігійних текстах незрозумілу для народу грецьку мову якоюсь іншою незрозумілою? Згадайте який "гвалт" підняли католики коли почалися спроби протестантів перекласти Біблію та інші релігійні тексти німецькою, французьською і голландською мовами! Адже тоді Рим втрачав "примат тлумачення релігії" Десь така сама проблема виникла і у Володимира І Але він наполіг на перекладі всього богослов"я на слов"янську мову Це була розмовна мова тодішнього Києва (графіті на стінах собору це підтверджують)
По-третє - релігійна мова догматична по своїй суті (незалежно від релігії -будь-то католицька латинь, греко-візантійська чи іврит) Тому мова релігійних текстів тих часів абсолютно тотожна з мовою текстів ******** Будь-які "оновлення" у ортодоксальних текстах вважаються "єрессю", бо вони є "неканонічними"
По-четверте - Петро І в церковних "канонах" розбирався, "що свиня - в апельсинах" У нього "каноніками" були Стефан Яворський та Феофан Прокопович А вони були вихідцями з Київської Лаври - основи ортодоксального православ"я
По-п"яте - "старо (церковно)слов"янська мова" вплинула на формування російської мови, але аж ніяк не є її "аналогом"
Адже, якщо сьогодні щось вважається нами штучним - не факт, що для наступного покоління це не буде чимось природним.
А наводите приклад , тому що не в темі
Докладніше: Історія Братислави
25-15 млн років тому - ареал проживання пліопітеків.
14 -10 млн років тому - ареал проживання грифопітеків.
Палеоліт - гострі кам'яні леза, та інші кам'яні інструменти людини гайдельберзької і неандертальців.
Перше постійне поселення відноситься до епохи неоліту (культура лінійно-стрічкової кераміки).
400-50 рр. до н. е. - кельтське поселення, зруйноване близько 50 року даками на чолі з Буребистою.
Близько 50 року до н. е. - проникнення німецьких племен на територію Братислави.
Близько 50 року до н. е. - перша поява римських легіонів на території Братислави.
Близько 70 року - римське поселення Герулата.
I-V ст. н. е. - межа Римської імперії проходить Дунаєм, безліч римських і німецьких поселень.
375 р. - римляни покидають територію.
V століття - прихід слов'ян.
560 р. - прихід аварів.
623-658 рр. - князівство Само.
Кінець VIII століття - 833 р. - Нітранське князівство.
805/807 - Авентінус згадує моравського князя Уратіславуса (тобто Вратислав), який заснував на місці колишньої римської фортеці Пісоніум, місто, назване на його честь.
833-907 рр. - частина Великої Моравії.
907 - перша згадка про Братиславу в хроніках (Brezalauspurc)
907-1918 (з невеликими перервами) - частина Угорщини.
1291 (2 грудня) - угорський король Андрій III, видав Братиславі широкі міські привілеї, чим підтвердив її зарахування до королівських міст.
1436 - Сигізмунд Люксембург надав Братиславі право користуватися гербом.
1464 - Матвій Корвін підтвердив всі старі привілеї Братислави Золотою булою.
1468 - Матвій Корвін надав місту право меча.
1536-1784 рр. - (після захоплення Буди турками) упродовж двох століть столиця Угорщини. У братиславській кафедрі св. Мартина коронували кільканадцять угорських королів. Братислава була улюбленим містом австрійської цісарівни Марії-Терезії, яка половину свого часу проводила у братиславському замку. За її правління Пресбург процвітав, зокрема Марія-Терезія доручила створити на правому березі Дунаю перший у Європі публічний парк - сад Янка Краля.
1542-1848 - місце збору угорського парламенту.
1543-1820 - резиденція естергомського єпископа.
1563-1830 - місце коронації угорських королів[27].
З XVIII сторіччя - центр словацького національного відродження.
1711 - епідемія чуми, загинуло 3860 осіб.
1741, 25 червня - Марія-Терезія коронована угорською королевою.1741 - Марія-Терезія наказала знищити міський мур, аби сприяти розвитку міста.
1783 - Йосиф II наказав перевести центральний уряд в Буду, а коштовності корони - до Відня.
26 грудня 1805 року - укладення мирного договору між Францією і Австрією в Пресбурзі після розгрому Австрії і Росії в Битві під Аустерліцом і повної поразки Австрії у війні Третьої коаліції (Пресбурзький мир).
1809 - місто взято в облогу військами Наполеона.
1811 - згорів замок Братислави.
Це вже результат інтернету - тут нічого не зробить - молодежь вже говорить на єсперанто
хотя, в України , наприклад говорят , компьютер .( запозичене слово) А в СЛОВАЧЧІНІ - почитач ( počítač )
про баштан в следующий раз
А якщо кому не нравиться форма іі лекцій, то нехай будуть без ціх знань - може їм і так добре
Но думать о красе ногтей!" (АС Пушкин)
Ми тут мову ведемо не про рівень її філологічних знань, а про методи їх застосування! (Ви мені колись скаржилися стосовно того, що у Вас на будівництві електрик, встановуючи люстру, впустив на підлогу викрутку і побив дуже цінну плитку Так от - як до електрика, у Вас претензій нема - у вас претензії стосовно його "культури праці" Так от - ми тут теж говоримо про "культуру праці" Фаріон!
Ще ніхто не підраховував ті моральні (та й матеріальні) збитки, які спричинила Фаріон своїм "більшовизмом" Бо там, де треба обережно "підрізать" дерево українства", формуючи його "крону", вона "махає сокирою"!
среди моих друзей и знакомых ее слушают теперь многие
А если бы раньше слушали , то может и 73% не наплодилось бы голосовать за непонятно что.
Зря вы , национализм в европейских странах - это здоровая черта, а в Украине нквдисты своими слухами опорочили националистические силы , И ТЕПЕРЬ УКРАИНЦАМИ ПРАВЯТ Арахамии , Гетьманцева и Найемы
речи толкать заставляет?
Оце жалюгідне збіговисько втомлених та переляканих кабінетних крадіїв вирішило перемогти нас і взагалі весь світ поставіть на калєні.
Велике зло зазвичай все ж харизматичне і магнетичне.
А це більше нагадує чергу у поліклініці пенсіонерів КГБ.( 🤣🤣🤣)
Жалюгідно
СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ ‼️‼️‼️
Пройшло більше сотні років! Усе "Вернулося на круги своя" - Росія знову "сама себе в жопу запхнула"!
Цікаво що гидкіше.