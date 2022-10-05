Захарова назвала позицию Дании по взрывам на "Северных потоках" "гадкой" и "противозаконной"

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала позицию Дании по поводу чрезвычайных происшествий на "Северных потоках".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, власти этой страны придерживаются "гадкой и противозаконной позиции в связи со взрывами на нитях газопровода "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", в исключительной экономической зоне которой, вблизи острова Борнхольм, в ночь на 26 сентября была осуществлена ​​диверсия.

Дипломатка обратила внимание, что министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод "дал команду своим представителям в Нью-Йорке отказаться от участия" в созванном РФ 30 сентября специальном заседании Совета Безопасности ООН", на котором и предполагалось предметно обсудить ЧП. Министр, как отметила Захарова, объяснил это неучастие тем, что Москва якобы пытается "задать курс обсуждению диверсии и отвлечь внимание от событий в Украине".

"Датский министр дошел до того, что обвинил российскую сторону в "распространении ложной информации о якобы причастности Запада к подрыву газопроводов". Кроме того, он заявил о решительном настроении правительства отказать России в участии в расследовании диверсии и установлении виновных", – напомнила Захарова.

Она отметила, что Российская Федерация привела исключительно факты и прямые цитаты заявлений на самом высоком и высоком уровнях, указывающих на заинтересованность некоторых стран, прежде всего США, в уничтожении газопроводов.

27 сентября компания-оператор Nord Stream сообщила, что на трех нитях газопроводов системы "Северный поток" зафиксировано разрушение. В Дании и Германии тогда предположили, что кто-то целенаправленно атаковал нити "Северных потоков".

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