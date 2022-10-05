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Новости За рубежом
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Дания (443) Северный поток (1428) Захарова Мария (340)

Захарова назвала позицию Дании по взрывам на "Северных потоках" "гадкой" и "противозаконной"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

захарова

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала позицию Дании по поводу чрезвычайных происшествий на "Северных потоках".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, власти этой страны придерживаются "гадкой и противозаконной позиции в связи со взрывами на нитях газопровода "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", в исключительной экономической зоне которой, вблизи острова Борнхольм, в ночь на 26 сентября была осуществлена ​​диверсия.

Дипломатка обратила внимание, что министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод "дал команду своим представителям в Нью-Йорке отказаться от участия" в созванном РФ 30 сентября специальном заседании Совета Безопасности ООН", на котором и предполагалось предметно обсудить ЧП. Министр, как отметила Захарова, объяснил это неучастие тем, что Москва якобы пытается "задать курс обсуждению диверсии и отвлечь внимание от событий в Украине".

"Датский министр дошел до того, что обвинил российскую сторону в "распространении ложной информации о якобы причастности Запада к подрыву газопроводов". Кроме того, он заявил о решительном настроении правительства отказать России в участии в расследовании диверсии и установлении виновных", – напомнила Захарова.

Она отметила, что Российская Федерация привела исключительно факты и прямые цитаты заявлений на самом высоком и высоком уровнях, указывающих на заинтересованность некоторых стран, прежде всего США, в уничтожении газопроводов.

27 сентября компания-оператор Nord Stream сообщила, что на трех нитях газопроводов системы "Северный поток" зафиксировано разрушение. В Дании и Германии тогда предположили, что кто-то целенаправленно атаковал нити "Северных потоков".

Читайте: Россия готова восстановить поврежденный "Северный поток",- росСМИ
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Топ комментарии
+40
Дипломатка ????!!!!! Ви що з глузду з'їхали ? Хто завгодно - прес-алкаше, алкоголічка тільки не «дипломатка»
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05.10.2022 07:27
+26
Українці визнали защокіну "гидкою" та "протизаконною".
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05.10.2022 07:26
+21
"*******"
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05.10.2022 07:51
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Українці визнали защокіну "гидкою" та "протизаконною".
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05.10.2022 07:26 Ответить
Дипломатка ????!!!!! Ви що з глузду з'їхали ? Хто завгодно - прес-алкаше, алкоголічка тільки не «дипломатка»
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05.10.2022 07:27 Ответить
ГОВОРКІНЯ МЗС - так правильно
у СЛОВАЧЧІНІ теж ГОВОРКІНЯ ( hovorkyňa)

редакція, придиляйте більше уваги новинам з ЕС
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05.10.2022 07:30 Ответить
"*******"
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05.10.2022 07:51 Ответить
🤣🤣🤣
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05.10.2022 07:53 Ответить
А обов"язково нав"язувать Україні діалект її невеликої частини? Та ще й за правилами формування словацької мови? Нагадую - народ формує та видозмінює мову, а не влада змушує народ говорить за нав"язаними нею правилами! Завдання лінгвістики - пристосуваться до прооцесу розвитку мови та виробить загальноприйнятні правила, а не придумувать "************* діалект" і змушувать народ говорить штучно придуманою в кабінеті мовою
Бо, наприклад, на Черкащині, Київщині чи Чернігівщині "говоркиню" (за правилами місцевого діалекту) назвали-б скоріше "говорухою" І чим це слово гірше "говоркині"?!"!!!
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05.10.2022 08:06 Ответить
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05.10.2022 08:20 Ответить
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05.10.2022 08:21 Ответить
Ідеологіня, історикиня, кінематографиня, культорологиня, педагогиня, мисткиня
ТАК І В СЛОВАЦЬКІЙ МОВІ
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05.10.2022 08:24 Ответить
Софійко! А хто Вам сказав що поняття "Ідеологіня, історикиня, кінематографиня, культорологиня, педагогиня, мисткиня" ІСНУЮТЬ в українській мові? Те, що їх пробують ввести у вжиток штучно - це не "розвиток" мови
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05.10.2022 08:48 Ответить
А чому ви думаєте що штучно ? Це правило правописання женських фемінітівів
Ми це вчили на словацький мові. А словацький більш чистий від кацапщини , ніж український за 300 років.

просто вертають слов'янську мову в Україну
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05.10.2022 08:59 Ответить
Ще раз пояснюю - КОЖНА МОВА РОЗВИВАЄТЬСЯ САМОСТІЙНО! Лінгвісти лише формулюють загальноприйняті правила її вжитку! А Ви мені торочите про "правопис словацької мови"! Чим "слов"янська польська" чи "слов"янська хорватська" гірша від "слов"янської словацької"? Чим вона "особливіша"? А про інше Ви не подумали? Наприклад про те що "мова словацьких горян-селюків архаїчніша і словацькі лінгвісти змушені були штучно проводить реструктуризацію мови під ******* вимоги (так само як і єврейські - у Ізраїлі, коли створювали на основі мертвого релігійного "івриту" ******* розмовну мову) А українська мова не була "загнана в гори" і спокійно розвивалася та існувала у всіх сферах життя
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05.10.2022 09:17 Ответить
Чим вона "особливіша"? - вона чістиша від примісей німецьких і італійських
А ось тут ви і сами написали те, про що я питаюсь пояснити «мова словацьких горян-селюків архаїчніша»
у горах зберігалась мова словаків і австріяків , бо в гори чужаки не лізли
ТАК І У КАРПАТАХ була збережена стара українська мова .
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05.10.2022 09:42 Ответить
"про що я питаюсь" - пробачте, чим Ви там "питаетесь"?
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05.10.2022 10:16 Ответить
Ви тут самый умный ? Чи петух в темечко клюёт
Как написала , так и написала . Трудно понять о чем чи выпендриться захотелось от безделья? 🤣🤣🤣
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05.10.2022 10:24 Ответить
Вот сейчас понятно ху ис ***.
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05.10.2022 17:56 Ответить
"Знов за рибу-гроші!" Ну так давайте вже почнемо зі старослов"янської все "перероблять"!!! Адже мова, якою написані релігійні тексти православної віри - це жива розмовна мова жителів Русі 9 століття! Тоді точно "кацапізмів" не існувало!
НЕ ЗАВАЖАЙТЕ МОВІ ЖИТЬ І РОЗВИВАТЬСЯ!!!
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05.10.2022 10:25 Ответить
Росія активно пропагує ще один міф, що церковнослов'янська мова, яку створив Кирило і Мефодій ще у IX сторіччі є в церковному вжитку РПЦ і УПЦ. «Церковнослов'янська мова, якою моляться в російських церквах, дуже мало має спільного з Кирилом і Мефодієм. Це є вихолощена, відредагована і уніфікована в московських канцеляріях мова кінця XVII - початку XVIII сторіччя. Це та редакція церковнослов'янської, яку Петро І у свій час дозволив», - зауважив історик Василь Кметь.[16]
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05.10.2022 10:35 Ответить
По-перше - Кирило та Мефодій ніякої мови не "створювали" Вони створили лише абетку, якою можна було викласти у письмовій формі звуки слов"янської мови того часу
По-друге - а який сенс замінювать у релігійних текстах незрозумілу для народу грецьку мову якоюсь іншою незрозумілою? Згадайте який "гвалт" підняли католики коли почалися спроби протестантів перекласти Біблію та інші релігійні тексти німецькою, французьською і голландською мовами! Адже тоді Рим втрачав "примат тлумачення релігії" Десь така сама проблема виникла і у Володимира І Але він наполіг на перекладі всього богослов"я на слов"янську мову Це була розмовна мова тодішнього Києва (графіті на стінах собору це підтверджують)
По-третє - релігійна мова догматична по своїй суті (незалежно від релігії -будь-то католицька латинь, греко-візантійська чи іврит) Тому мова релігійних текстів тих часів абсолютно тотожна з мовою текстів ******** Будь-які "оновлення" у ортодоксальних текстах вважаються "єрессю", бо вони є "неканонічними"
По-четверте - Петро І в церковних "канонах" розбирався, "що свиня - в апельсинах" У нього "каноніками" були Стефан Яворський та Феофан Прокопович А вони були вихідцями з Київської Лаври - основи ортодоксального православ"я
По-п"яте - "старо (церковно)слов"янська мова" вплинула на формування російської мови, але аж ніяк не є її "аналогом"
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05.10.2022 11:43 Ответить
кожне слово в мові було туди колись і кимось добавлене. а до того його не ІСНУВАЛО в мові.
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05.10.2022 09:00 Ответить
Знаю! Однак це слово повинно буть сприйняте народом і ним застосовуваться у мові Слово "солдат", наприклад, таку трансформацію пройшло! Почалося з "салус" - сіль (в латині) Потім стало еквівалентом слова "монета" (гроші) - "солід"(бо сіль була найбільш поширеним елементом "бартеру" при міновій торгівлі) А потім з"явилося слово "солідус", яке означало "найманця-легіонера найнятого за гроші" Коли це слово прийшло в Європу то стало означать військовослужбовця - "солдат"
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05.10.2022 09:58 Ответить
Офіційна мова є завжди чимось штучним. Саме так и Українська. На приклад, до XIX сторіччя усіх цих фемінітивів ані в чеської, ані в словацької не існувало - тому що, по-перше, деяких професій ще не було, по-друге - що жінкам вони були все одно, що заборонені. Чехі и хорвати здійснили дуже потужну програму слов'янізації власних мов, саме тому на приклад у чеської мови ми маємо "lletiště" для аеропорту, "nádraží" для вокзалу, та "divadlo" для театру. Щось схоже зробили и роблять фіни - в них, на приклад власні, фінськи слова для комп'ютеру, мобілника, Бетмена, тощо. И набагато хто, хто до того користувався словами, взятими насамперед з німецької мови, вважав усе це "штучним".

Адже, якщо сьогодні щось вважається нами штучним - не факт, що для наступного покоління це не буде чимось природним.
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05.10.2022 09:15 Ответить
Вот чому ви наводите приклад чеської і хорватської мови , коли словацька більш ЧИСТА СЛОВЯНСЬКА , бо на неї не влияла німецька ( як на чеську) та( італійська ) як на хорватську .
А наводите приклад , тому що не в темі
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05.10.2022 09:36 Ответить
Я писав про чеську та хорватську як інші приклади слов'янізації, тому що, дійсно, зараз нічого не знаю про словацьку. Але те, що словацька мова "природно більш слов'янська" - це, пардон, маячня. Словаччина була частиною Імперії Габсбургів потягом декілька сторічь, у Братиславі на початку ХХ сторіччя 40% населення розмовляли німецькою, та ще 40% - угорською. Я не знаю, як воно насправді відбувалось власне в Словаччини, але я знаю, як воно відбувається в усіх інших країнах.
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05.10.2022 10:37 Ответить
А Братислава і не була словацьким містом , бо словаков ще угорці загнали в гори

Докладніше: Історія Братислави

25-15 млн років тому - ареал проживання пліопітеків.
14 -10 млн років тому - ареал проживання грифопітеків.
Палеоліт - гострі кам'яні леза, та інші кам'яні інструменти людини гайдельберзької і неандертальців.
Перше постійне поселення відноситься до епохи неоліту (культура лінійно-стрічкової кераміки).
400-50 рр. до н. е. - кельтське поселення, зруйноване близько 50 року даками на чолі з Буребистою.
Близько 50 року до н. е. - проникнення німецьких племен на територію Братислави.
Близько 50 року до н. е. - перша поява римських легіонів на території Братислави.
Близько 70 року - римське поселення Герулата.
I-V ст. н. е. - межа Римської імперії проходить Дунаєм, безліч римських і німецьких поселень.
375 р. - римляни покидають територію.
V століття - прихід слов'ян.
560 р. - прихід аварів.
623-658 рр. - князівство Само.
Кінець VIII століття - 833 р. - Нітранське князівство.
805/807 - Авентінус згадує моравського князя Уратіславуса (тобто Вратислав), який заснував на місці колишньої римської фортеці Пісоніум, місто, назване на його честь.
833-907 рр. - частина Великої Моравії.
907 - перша згадка про Братиславу в хроніках (Brezalauspurc)
907-1918 (з невеликими перервами) - частина Угорщини.
1291 (2 грудня) - угорський король Андрій III, видав Братиславі широкі міські привілеї, чим підтвердив її зарахування до королівських міст.
1436 - Сигізмунд Люксембург надав Братиславі право користуватися гербом.
1464 - Матвій Корвін підтвердив всі старі привілеї Братислави Золотою булою.
1468 - Матвій Корвін надав місту право меча.
1536-1784 рр. - (після захоплення Буди турками) упродовж двох століть столиця Угорщини. У братиславській кафедрі св. Мартина коронували кільканадцять угорських королів. Братислава була улюбленим містом австрійської цісарівни Марії-Терезії, яка половину свого часу проводила у братиславському замку. За її правління Пресбург процвітав, зокрема Марія-Терезія доручила створити на правому березі Дунаю перший у Європі публічний парк - сад Янка Краля.
1542-1848 - місце збору угорського парламенту.
1543-1820 - резиденція естергомського єпископа.
1563-1830 - місце коронації угорських королів[27].
З XVIII сторіччя - центр словацького національного відродження.
1711 - епідемія чуми, загинуло 3860 осіб.
1741, 25 червня - Марія-Терезія коронована угорською королевою.1741 - Марія-Терезія наказала знищити міський мур, аби сприяти розвитку міста.
1783 - Йосиф II наказав перевести центральний уряд в Буду, а коштовності корони - до Відня.
26 грудня 1805 року - укладення мирного договору між Францією і Австрією в Пресбурзі після розгрому Австрії і Росії в Битві під Аустерліцом і повної поразки Австрії у війні Третьої коаліції (Пресбурзький мир).
1809 - місто взято в облогу військами Наполеона.
1811 - згорів замок Братислави.
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05.10.2022 11:09 Ответить
Я не проти Однак цей процес має буть природним - а не "з-під нагайки" Мене теж бісить засилля в ******** мові "англомовності" І це навіть не тому, що людям це зручніше Просто вони не знають української у достатньому обсязі і їм не відомі агалоги цих слів українською Тут у мене заперечень нема - треба наполягать на "українізації" мови у цьому напрямі Однак ми "баштан", "казан", "курінь", "солдат", "лицар", "інженер", "комп"ютер" та масу інших слів з мови вже не викинемо - будь вони хоч триста разів "іншомовними"!
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05.10.2022 09:39 Ответить
«засилля в ******** мові "англомовності"»
Це вже результат інтернету - тут нічого не зробить - молодежь вже говорить на єсперанто
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05.10.2022 09:44 Ответить
От і займіться "просвітництвом" - зробіть "переклад того "есперанто" на українську мову І змусьте переписать інструкції з застосування, ту ж рекламу рекламу саме з застосуванням "українских аналогів" Посадіть на українському сегменті "україномовних" носіїв інформації! Хтось заважає?
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05.10.2022 10:12 Ответить
Пане Яре , даже Ваш онук зі своїми друзями говорить на цьому «англицькому» єсперанто . Тут вже нічого не поробиш Но ці слова - технічні і зв'язани з компьютером . Це нові запозичени слова .

хотя, в України , наприклад говорят , компьютер .( запозичене слово) А в СЛОВАЧЧІНІ - почитач ( počítač )
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05.10.2022 10:30 Ответить
І що далі? "Баштан" перестать називать "баштаном", а називать "кавунополлям"? Чи "казан іменувать "металевим горщиком"?
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05.10.2022 10:35 Ответить
Ми вообщето спорили изза ГОВОРКИНИ

про баштан в следующий раз
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05.10.2022 10:43 Ответить
Щодо "говоркині" я Вам пояснив! Мені більше подобається слово "говоруха" І воно ШИРОКОВЖИВАНЕ по всій території України! Воно означає "особу жіночої статі, яка любить багато говорить" А "говоркині" ніхто не знає! Так , може, будемо формувать нові "фемінітиви" на основі загальновживаного подніпровського діалекту, а не діалекту невеликої частини словацькомовного Закарпаття? Я Вам уже не раз нагадував притчу про "хвіст" і "собаку"
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05.10.2022 11:01 Ответить
В рашей суперечке прав будет лингвист
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05.10.2022 11:11 Ответить
Який саме? Той що сидить все життя в кабінеті і за словниками людей та їх мови не бачить? Чомусь славу українського філософа заслужив Григорій Сковорода, який все життя прожив серед народу, а не "начотчики" з Києво-Могилянської академії
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05.10.2022 11:20 Ответить
Лінгвист мае професійну освіту . Я не маю і ви теж
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05.10.2022 11:48 Ответить
Як Ви думаєте - хто краще справиться з оформленням інтер"єру будівлі - спеціаліст-практик чи людина, яка після закінчення будівельного ВУЗу перейшла в аспірантуру і все життя пропрацювала викладачем? Те саме і з мовою!
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05.10.2022 11:53 Ответить
"Санкт-Питербурху - быть!" От коли сам народ почне ті "фемінітиви" застосовувать - тільки тоді і можна казать про поповнення української мови новими формами! А для цього потрібно, щоб нове покоління школу закінчило, використовуючи ці "фемінітиви" А то вам усім як завжди: "Ночь кормить! К утру - зарезать!" Будете змушувать - отримаєте спротив! (Фаріон на собі це вже відчула - бо своїм "українським більшовизмом" відштовхнула від себе масу справжніх патріотів України!)
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05.10.2022 08:59 Ответить
Фаріон - сильний філолог . В неї вчитись і вчитись
А якщо кому не нравиться форма іі лекцій, то нехай будуть без ціх знань - може їм і так добре
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05.10.2022 09:15 Ответить
"Быть можно дельным человеком
Но думать о красе ногтей!" (АС Пушкин)
Ми тут мову ведемо не про рівень її філологічних знань, а про методи їх застосування! (Ви мені колись скаржилися стосовно того, що у Вас на будівництві електрик, встановуючи люстру, впустив на підлогу викрутку і побив дуже цінну плитку Так от - як до електрика, у Вас претензій нема - у вас претензії стосовно його "культури праці" Так от - ми тут теж говоримо про "культуру праці" Фаріон!
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05.10.2022 09:50 Ответить
30% вчителів в Україні ведуть себе також , но до них у Вас претензій нема
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05.10.2022 10:32 Ответить
А звідки Ви знаєте що у мене немає до цих вчителів "претензій"? Я з тих пір як поселився на Чернігівщині, не перестаю насміхаться з місцевих вчителів (навіть з "мовників"), що вони не знають української мови!
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05.10.2022 10:38 Ответить
Вчітеля собі позволяють і Україну хаять ( на східі і півдні ) та працювати на окупанта , НО ВАМ ПЛОХА патріотка Фаріон
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05.10.2022 10:45 Ответить
"Не за те вовка б"ють, що сірий, а за те, що овець краде!" Якби ті вчителі мали таку "загальнодержавну славу" що й Фаріон - і їх-би так критикували Однак їх "слава" обмежується, в кращому випадку, межами населеного пункту, де вони працюють!
Ще ніхто не підраховував ті моральні (та й матеріальні) збитки, які спричинила Фаріон своїм "більшовизмом" Бо там, де треба обережно "підрізать" дерево українства", формуючи його "крону", вона "махає сокирою"!
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05.10.2022 11:16 Ответить
Не знаю , не знаю

среди моих друзей и знакомых ее слушают теперь многие
А если бы раньше слушали , то может и 73% не наплодилось бы голосовать за непонятно что.

Зря вы , национализм в европейских странах - это здоровая черта, а в Украине нквдисты своими слухами опорочили националистические силы , И ТЕПЕРЬ УКРАИНЦАМИ ПРАВЯТ Арахамии , Гетьманцева и Найемы
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05.10.2022 11:47 Ответить
Я ж Вам сказав : я не проти Фаріон, як людини, як лінгвіста, чи націоналістки та патріотки України Мені просто не подобаються ті прийоми, якими вона цей націоналізм пропагує!
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05.10.2022 12:04 Ответить
Призвіща Говоруха трапляються у нас на Волині.
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05.10.2022 08:45 Ответить
Так у мене у паралельному класі дівчина з таким прізвищем училася!
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05.10.2022 08:49 Ответить
На старій Кіровоградщині безліч Говорух. А це центральна частина України.
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05.10.2022 09:45 Ответить
Маячня!
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05.10.2022 09:23 Ответить
Членкиня
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05.10.2022 09:50 Ответить
Вона до диплоМАТКИ ще не доросла... А так, то просто диплоВАГІНА... Простіше кажучи - 3,14зда...
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05.10.2022 08:26 Ответить
Вот на хрена цю ідіотку цитувати ?
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05.10.2022 07:27 Ответить
Щоб ще раз посміятися.
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05.10.2022 07:29 Ответить
Україна - Мати Рідна.
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05.10.2022 07:37 Ответить
Колись у "сепарів" був такий собі "Абвер" Він теж був уродженцем України Родом - з Вінничини Коли мати довідалася, що її син воює проти України - вона його прокляла! Де він зараз - невідомо!
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05.10.2022 07:56 Ответить
Ну перереєструвалась людина. Я от можливо теж переєструюсь. Вліпило мені чеський прапорець, а я дома на дивані і в Чехії ніколи не була.
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05.10.2022 08:12 Ответить
прапорець не залежить від реєстрації. якщо ви не в Чехії, значить користуєтесь впн
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05.10.2022 08:22 Ответить
Так, просто надо зменити пропарець замість переестраціі
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05.10.2022 09:03 Ответить
Невістка все перевірила, нема в мене впн. Глюкало колись у багатьох. То російський, то ще який. В мене з тих пір чеський.
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06.10.2022 14:14 Ответить
Ви про ЩО?
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05.10.2022 09:18 Ответить
Плюсую
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05.10.2022 09:11 Ответить
А почему ************ ничего не говорит,а постоянно каких то бомжей
речи толкать заставляет?
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05.10.2022 07:29 Ответить
Вони мясця у бункері сторожат для себе
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05.10.2022 07:35 Ответить
Не звертайте увагу - в Машки "сказ матки"...
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05.10.2022 07:41 Ответить
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05.10.2022 07:45 Ответить
‼️ Андрій Іллєнко( СВОБОДА)

Оце жалюгідне збіговисько втомлених та переляканих кабінетних крадіїв вирішило перемогти нас і взагалі весь світ поставіть на калєні.

Велике зло зазвичай все ж харизматичне і магнетичне.

А це більше нагадує чергу у поліклініці пенсіонерів КГБ.( 🤣🤣🤣)

Жалюгідно
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05.10.2022 07:47 Ответить
Розсадка клієнтів на Гаазький трибунал вже визначена....
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05.10.2022 07:47 Ответить
Головного треба не проґавить - бо хоче явно пропетляти від єлектричного стільця
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05.10.2022 07:50 Ответить
Ці СТАРПЕРИ вбивають і насилують українців , рушать дома українців
СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ ‼️‼️‼️
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05.10.2022 07:49 Ответить
про закон згадала курва
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05.10.2022 07:49 Ответить
"Господин полковник! В политических кругах Франции сейчас превалирует курс: "С Россией сейчас не считаются!" (А А Игнатьев "Пятьдесят лет в строю")
Пройшло більше сотні років! Усе "Вернулося на круги своя" - Росія знову "сама себе в жопу запхнула"!
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05.10.2022 07:51 Ответить
Опять алкашка обоссаная ***** несёт 😀
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05.10.2022 07:59 Ответить
Косившая под калинку Захарова в лабутенах -вот это гидко. А все остальное - фигня...
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05.10.2022 08:02 Ответить
Этот трансвестит-алкоголик по фамилии Захарова должен одним из первых висеть на виселице, рядом с Соловьевым, Песковым, Киселевым, Журавлевым, Симонян.... Хотя можно и расстрелять
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05.10.2022 08:16 Ответить
Мені щось нагадало висери антохи-жиртреста про зацікавленність Пороха в сутичках за звільнення Стерненка з під варти...
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05.10.2022 08:20 Ответить
Зашкварова
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05.10.2022 08:34 Ответить
Та йди вже похмелись ...
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05.10.2022 08:44 Ответить
Машка-мочалка та пресс-алкашиня.
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05.10.2022 08:59 Ответить
"не 3,14стіла б Машки морда, не ходила б в синяках,,,"
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05.10.2022 09:09 Ответить
Злые люди не разумеют справедливости (с)
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05.10.2022 09:45 Ответить
ця.... шмата коняча хоч на себе в дзеркало дивилась ?
Цікаво що гидкіше.
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05.10.2022 10:26 Ответить
у неё ***** дешёвой шалавы!
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05.10.2022 12:33 Ответить
У Машкi - олкашкi морда i ляхi як у коняхi! 🐴
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05.10.2022 12:35 Ответить
 
 