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ВСУ имеют значительные успехи в наступательных операциях на северо-восточном и южном фронтах, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,зсу,воїн,захисник

Украина продолжает добиваться успехов в наступательных операциях как на северо-восточном, так и на южном фронтах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, на северо-востоке, в Харьковской области, Украина сейчас заняла значительную часть территории к востоку от реки Оскол. Украинские войска продвинулись за реку до 20 км в полосу обороны России в сторону узла снабжения город Сватово.

"Вполне вероятно, что Украина теперь может нанести удар по ключевой дороге Сватово-Кременная из большинства своих артиллерийских систем, что еще больше ограничит возможности России по пополнению своих подразделений на востоке", - говорится в сообщении.

В политическом плане российское руководство, скорее всего, будет озабочено приближением передовых украинских подразделений к границам Луганской области, которую, как заявила Россия, официально аннексировала в прошлую пятницу, отмечают в Минобороны Британии.

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капитан очевидность просто мальчик в сравнении с брит.разведкой)
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05.10.2022 09:16 Ответить
Так долго ждали 🙏🙏🙏Успехов сил и здоровья нашим Героям ЗСУ💙💛❤️❤️❤️❤️❤️‼️🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
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05.10.2022 09:43 Ответить
 
 