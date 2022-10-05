С помощью HIMARS ВСУ могут атаковать большинство целей, в том числе в Крыму, - Пентагон

Предоставленные США реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним позволяют украинским военным поражать цели, в частности, в Крыму.

Об этом заявила на брифинге помощник министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Она напомнила, что Крым является украинской территорией.

"Согласно нашим оценкам, с помощью имеющихся у них систем GMLRS на HIMARS, дополнительное количество которых мы предоставим в новом пакете военной помощи, они могут достичь большинства целей на поле боя. Они могут достичь большинства целей, в том числе в Крыму", - заявила она.

В Пентагоне также заявили, что Соединенные Штаты считают целесообразнее передачу Украине советских, а не западных танков.

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Кроме того, администрация США пока не видит необходимости в поставках Украине вооружений по ленд-лизу, заявила Купер.

"Мы благодарны Конгрессу за оказание поддержки Украине принятием законопроекта о ленд-лизе", - отметила Купер.

Она уточнила, что пока Вашингтон сосредоточен на выделении вооружения полномочиями президента. Во время отправки Украине вооружений непосредственно с американских складов не требуются "выплаты компенсации за поврежденную технику".

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По ее словам, на прошлой неделе замминистра обороны США обсуждал с представителями министерств обороны стран-союзниц способы поддержки военной промышленности именно в разрезе помощи Украине.

"При этом Россия – что делает Россия? Она обращается за помощью в Северную Корею. Она обращается в Иран. Она не имеет такой глубины поддержки", - сказала Купер.