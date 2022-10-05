С помощью HIMARS ВСУ могут атаковать большинство целей, в том числе в Крыму, - Пентагон
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Предоставленные США реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним позволяют украинским военным поражать цели, в частности, в Крыму.
Об этом заявила на брифинге помощник министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Она напомнила, что Крым является украинской территорией.
"Согласно нашим оценкам, с помощью имеющихся у них систем GMLRS на HIMARS, дополнительное количество которых мы предоставим в новом пакете военной помощи, они могут достичь большинства целей на поле боя. Они могут достичь большинства целей, в том числе в Крыму", - заявила она.
В Пентагоне также заявили, что Соединенные Штаты считают целесообразнее передачу Украине советских, а не западных танков.
Кроме того, администрация США пока не видит необходимости в поставках Украине вооружений по ленд-лизу, заявила Купер.
"Мы благодарны Конгрессу за оказание поддержки Украине принятием законопроекта о ленд-лизе", - отметила Купер.
Она уточнила, что пока Вашингтон сосредоточен на выделении вооружения полномочиями президента. Во время отправки Украине вооружений непосредственно с американских складов не требуются "выплаты компенсации за поврежденную технику".
По ее словам, на прошлой неделе замминистра обороны США обсуждал с представителями министерств обороны стран-союзниц способы поддержки военной промышленности именно в разрезе помощи Украине.
"При этом Россия – что делает Россия? Она обращается за помощью в Северную Корею. Она обращается в Иран. Она не имеет такой глубины поддержки", - сказала Купер.
Пожалуйста, подождите...
Це анекдот?
Допомога ЗСУ-інвестиція у безпеку США.
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Абсолютно так і є!
Ті, хто ниють про ленд-ліз, не розуміють, що вони взагалі хочуть. Нам дають зброю безкоштовно, а за ленд-ліз треба буде так, чи інакше платити, або повертати власнику. Знищена зброя, - списується.
Протикорабельну ракету на КБ «Луч» почали розробляти 2010 року. Це була ініціатива Олега Коростельова, генерального конструктора і генерального директора КБ «Луч». На той час для держави такі проєкти вважалися недоречними, зокрема й через брак коштів на оборонні потреби. Ця інформація була озвучена публічно тільки 2022 року виданням Defense Express.[1]
2012 року державою були відкриті дослідно-конструкторські роботи за проєктом «Нептун». Оглядачі Defense Express називали незрозумілими мотиви президента Віктора Януковича щодо цього кроку, бо Янукович був відомий спробами розвалити роботу оборонного-промислового комплексу України за безпосереднього керівництва Кремля.[2]
У 2013 році пройшли перші «броскові» випробування макету ракети на полігоні під Черніговом.[1]
Далі буде.
Публічне право 117-118
117-й Конгрес
Акт
Надати розширені повноваження Президенту щодо укладання угод з Урядом України позичити чи здати у найми оборонні вироби цьому Уряду захистить громадянське населення України від
військове вторгнення росіян та інших цілях.
Був прийнятий Сенатом та Палатою представників Сполучених Штатів Америки у Конгресі
РОЗДІЛ 1. КОРОТКА НАЗВА.
Цей закон можна назвати «Захистом демократії в Україні щодо ленд-лізу».
Закон 2022 року».
РОЗДІЛ 2. ЗАСІБ В ОРЕНДУ ОБОРОННИХ ПРЕДМЕТІВ УРАДАМ
УКРАЇНА І КРАЇНИ СХІДНОГО ФЛАНКУ.
(a) Право давати в оренду або орендувати предмети захисту деяким Урядам. --
(1) <> Загалом. -- З урахуванням параграфу (2), на 2022 та 2023 фінансові роки Президент може дозволити уряду Сполучених Штатів надавати або здавати в оренду засоби захисту статті уряду України чи урядам Країни Східної Європи, що зазнали впливу Російської Федерації від вторгнення в Україну, щоб допомогти зміцнити оборону цих країн можливості захищати своє громадянське населення від можливе вторгнення або продовжена агресія з боку збройних сил Уряду Російської Федерації.
(2) Винятки. -- Для цілей описаних повноважень у пункті (1), оскільки цей орган належить до України, не застосовуються такі положення закону:
(A) Розділ 503(b)(3) Закону про іноземну допомогу 1961 р. (22 USC 2311(b)(3)).
(B) Розділ 61 Закону про контроль за експортом зброї (22 USC 2796).
(3) Умова. Будь-яка позичка або оренда засобів захисту для Уряду України згідно з частиною (1) підлягає всі застосовні закони, що стосуються повернення та відшкодування
та погашення предметів оборони в борг або в лізинг іноземним ряду.
(4) Делегування повноважень. Президент може делегувати розширені повноваження відповідно до цього пункту лише посадовій особі що призначається Президентом за рекомендацією та за згодою Сенату.
(б) <> Процедури надання захисту
Статті. - Не пізніше ніж через 60 днів після дати набуття чинності цього Закону, Президент встановлює прискорені процедури постачання будь-якого предмета оборони, наданого у позику або зданого в оренду уряду України
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за угодою, укладеною відповідно до підрозділу (а), для забезпечення своєчасного вручення статті цього уряду.
(c) Визначення статті захисту. У цьому Законі термін «захист стаття» має значення, надане цьому терміну у статті 47 Зброї.
Закон про експортний контроль (22 USC 2794).
Затверджено 9 травня 2022 р.
ЗАКОНОДАВЧА ІСТОРІЯ--С. 3522:
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ЗВІТ КОНГРЕСУ, Vol. 168 (2022):
6 квіт. розглянуто та прийнято Сенатом.
28 квіт., розглянуто та прийнято палатою.
ЩОДЕННИЙ ЗБІРНИК ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ (2022 р.):
9 травня виступ президента.
Publichne pravo 117-118
117-y Konhres
Строк 60 діб з 9 травня вже давно минув, а поставок по ленд-лізу досі нема. Згідно з текстом закону Президент США МОЖЕ, а не зобов'язаний.
Ось і усе що треба знати. Кому цікаво - https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text
a) Повноваження надавати або здавати в оренду предмети оборони певним урядам.-(1) ЗАГАЛЬНЕ.-Згідно з параграфом (2), на 2022 та 2023 фінансові роки Президент може уповноважити уряд Сполучених Штатів надавати або орендувати оборонні статті уряду України або урядам країн Східної Європи, які постраждали від вторгнення Російської Федерації України, щоб допомогти зміцнити обороноздатність цих країн та захистити їхнє мирне населення від потенційного вторгнення чи триваючої агресії з боку збройних сил Уряду Російської Федерації.(2) ВИКЛЮЧЕННЯ.-Для цілей повноважень, описаних у пункті (1), оскільки цей орган пов'язаний з Україною, наступні положення закону не застосовуютьсяA) Розділ 503(b)(3) Закону про іноземну допомогу 1961 року (22 U.S.C. 2311(b)(3)).(B) Розділ 61 Закону про контроль за експортом озброєнь (22 U.S.C. 2796).(3) УМОВА.-Будь-яка позика або оренда оборонних виробів Уряду України відповідно до пункту (1) підлягає застосуванню всіх застосовних законів щодо повернення, відшкодування та погашення позики або оренди оборонних виробів іноземним урядам.(4) ДЕЛЕГАЦІЯ ПОВНОЖЕНЬ.-Президент може делегувати розширені повноваження відповідно до цього підрозділу лише посадовій особі, призначеній Президентом Сенатом, за порадою та згодою Сенату.
(b) Порядок доставки предметів оборони.- Не пізніше ніж через 60 днів з дня набрання чинності цим Законом Президент встановлює прискорені процедури передачі будь-яких предметів оборони, позичених чи орендованих Уряду України за договором, укладеним у пп. підпункт (a) для забезпечення своєчасної доставки статті цьому уряду.
(c) Визначення статті оборони. У цьому Законі термін «предмет оборони» має значення, з огляду на цей термін у розділі 47 Закону про контроль за експортом зброї (22 U.S.C. 2794).
Это означает что поставки будут более стабильные, и планировка операций будут более предсказуемые.
А то что меньше бюрократии, что поставки будут более стабильные. что в свою очередь приведет к лучшему планировании, вас не интересует?)
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Саме так. На цей час США нам надає зброю безкоштовно.
Якщо безкоштовної зброї буде мало, нам її будуть здавати в оренду (тобто, ленд-ліз).
Здається, все цілком ясно. Невже потрібно щось іще розтлумачувати?
Ага. Саме так.
Далі можете не розтлумачувати.
WTF???
WTF???