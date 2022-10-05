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С помощью HIMARS ВСУ могут атаковать большинство целей, в том числе в Крыму, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

himars

Предоставленные США реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним позволяют украинским военным поражать цели, в частности, в Крыму.

Об этом заявила на брифинге помощник министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Она напомнила, что Крым является украинской территорией.

"Согласно нашим оценкам, с помощью имеющихся у них систем GMLRS на HIMARS, дополнительное количество которых мы предоставим в новом пакете военной помощи, они могут достичь большинства целей на поле боя. Они могут достичь большинства целей, в том числе в Крыму", - заявила она.

В Пентагоне также заявили, что Соединенные Штаты считают целесообразнее передачу Украине советских, а не западных танков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Уничтожена база россиян в Балаклее. ФОТО

Кроме того, администрация США пока не видит необходимости в поставках Украине вооружений по ленд-лизу, заявила Купер.

"Мы благодарны Конгрессу за оказание поддержки Украине принятием законопроекта о ленд-лизе", - отметила Купер.

Она уточнила, что пока Вашингтон сосредоточен на выделении вооружения полномочиями президента. Во время отправки Украине вооружений непосредственно с американских складов не требуются "выплаты компенсации за поврежденную технику".

Также читайте: США инвестируют в производство боеприпасов, чтобы обеспечить нужды Украины, - Госдеп

По ее словам, на прошлой неделе замминистра обороны США обсуждал с представителями министерств обороны стран-союзниц способы поддержки военной промышленности именно в разрезе помощи Украине.

"При этом Россия – что делает Россия? Она обращается за помощью в Северную Корею. Она обращается в Иран. Она не имеет такой глубины поддержки", - сказала Купер.
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Топ комментарии
+11
Для того щоб це робити І не питати дозволу в Америці своє треба мати і виготовляти ,а не бігати з протянутой рукою по всьому світові.
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05.10.2022 09:34
+7
Значить можуть дістати керченський міст, чому ж зелене цього не робить, через нього лрки цілодобово пруть зброю до Херсону !
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05.10.2022 09:28
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....і в белгороді та курську
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05.10.2022 09:25 Ответить
Значить можуть дістати керченський міст, чому ж зелене цього не робить, через нього лрки цілодобово пруть зброю до Херсону !
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05.10.2022 09:28 Ответить
Щоб орки мали змогу по Керченському мосту втікти на Росію .Це ж так ясно.
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05.10.2022 09:32 Ответить
Так. Це можливо тільки якщо водолази встановлять тонну тротилу на одну зі опор.
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05.10.2022 17:19 Ответить
Не можуть поки що наші дістати той міст з Хамерів.американці кажуть що передали ракети на 80 км.Саки діставали з Грому або Вільхи.
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05.10.2022 09:46 Ответить
Дістати чим вибачаюсь?
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05.10.2022 10:20 Ответить
Арестович пояснив, що зруйнувати керченський міст ракетами практично неможливо, бо він дуже великий і міцний. Там потрібно багато тон тротилу, а в ракеті його може бути декілька сотень кілограм. Тому ATACMS не допоможуть.
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05.10.2022 10:33 Ответить
То все свистьож від єрмака губами арестовича. Не хоче папа єрмака і фсб щоб по мосту вдарили. Є спеціалісти, які знають як і атасмасами розбити міст. Так дайде їм це зробити і не пиз...ть, що це не можливо.
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05.10.2022 10:57 Ответить
"Арестович пояснив".
Це анекдот?
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05.10.2022 15:32 Ответить
Слушать Абдерстовича могут только лохи. У АТАКМС достаточно БЧ чтобы разрушить крымский мост
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05.10.2022 15:56 Ответить
Тоже мне, нашли знахаря в ракетах Арестовича.
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05.10.2022 16:50 Ответить
А что, Арестович лично принимал участие в строительстве моста, что знает все подробности? Да как видно, ещё знаток и в военном деле, особенно в ракетах.
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05.10.2022 17:35 Ответить
І де ви такі беретеся?!!! А там на вулиці дядя Коля сантехнік сказав, що можуть хаймарси розбити міст, розвалити Кремль і побудувати комунізм. Слово дяді Колі проти брехуна і маніпулятора арестовича....
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05.10.2022 17:41 Ответить
Не можуть. Вивчіть це питання і уважніше читайте новини.
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05.10.2022 10:56 Ответить
"...поки на бачать необхідності ленд-лізу..."🤦🤦🤦
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05.10.2022 09:26 Ответить
І не побачать. наші ж на хамві і так горять кацапів на танках в скільки наших при цьому загине...
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05.10.2022 09:30 Ответить
Одне питання - ти знаєш що таке ленд-ліз?
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05.10.2022 17:54 Ответить
круто а це ще навіть і не ленд ліз ще по справжньому нічого не починали
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05.10.2022 09:28 Ответить
",,не требуются "выплаты компенсации за поврежденную технику".. Как это понимать, значит, во время войны в других случаях за поврежденное орудие или другую технику необходимо заплатить "неустойку" за буксировку и ремонт военного оборудования на ремонтную базу? )
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05.10.2022 10:25 Ответить
Прочитайте, що таке ленд-ліз.
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05.10.2022 15:33 Ответить
Казочка про ленд-дід скінчилася.атакамси нам теж не потрібні.срані беспілотники вже 7 місяців випрошуємо.
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05.10.2022 09:28 Ответить
Вони самі вирішують коли "надо"
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05.10.2022 09:55 Ответить
А кто не давал СВОЕ производить?
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05.10.2022 11:11 Ответить
бзде разом з коломойшею.
Допомога ЗСУ-інвестиція у безпеку США.
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05.10.2022 12:31 Ответить
наші солдати і так тисячами гинуть з-за злочинної трирічної бездіяльності клоуна,напишіть краще тому корисному ідіоту Ілону про масові поховання на деокупованих територіях і про те як катують кацапи наших полонених а то про "проблему" води у Криму він знає і про містейк Хрущова теж .
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05.10.2022 12:38 Ответить
Вот видите, вы все прекрасно понимаете... Но вместо сказать спасибо, начинаете предьявлять необоснованные претензии США... Не бывает все по щучьему велению... И по коментам здесь я увидел, что мало кто понял о чем речь))) Все уперлись в ЗАЯВЛЕННЫЕ ранее 80 км для Хаймерсов))) А она говорит о НАЛИЧИИ у нас оружия которое достает в том числе и Крым))) А значит это минимум 250 км) Плюс она говорит нафиг вам ленд лиз, за него вам платить потом придется, если мы вам поставляем все тоже самое, и в достаточном количестве, БЕСПЛАТНО)
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05.10.2022 12:50 Ответить
я вже 100 раз подякував але кількість техніки не збільшилась навіть десяток якихось сраних Бредлі не дали, уявляєте? я все розумію красиво розвели з ядеркою як лохів. дають же не зеленському та коломойші чи мені проста шкода хлопців які на хамві лізуть під кацапські танки.
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05.10.2022 13:15 Ответить
С чего вы взяли, что заявления о том что что то не дали были адресованы нам, а не козломордым?) С чего вы взяли что перед вами о всем будут отчитываться в период войны? С чего вы взяли что лучше знаете чем наш генштаб, что нам нужнее? Я вижу что поставки идут ровно столько насколько позволяет пропускная способность логистики...
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05.10.2022 13:32 Ответить
И? Я это видел... По вашей логике на фронте должны быть одни танки? А БТРы, БМП и т.д. танками не пробиваются??? Так их все заменить срочно на танки? У каждой техники свое предназначение...
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05.10.2022 13:45 Ответить
Мені жаль, що вам на склад не поставили те, що вам хочеться. Дивно, ви ж получається такий експерт і добре розбираєтесь що, кому, куди і в якій кількості поставляти. Вас недооцінюють американці, а може вас бідон сліваєт? Або ще як варіант поставляється на фронт, а особисто вам звіт забули відправити.
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05.10.2022 17:46 Ответить
Я так понимаю, вы ошиблись и не тому комент оправили?)
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06.10.2022 05:32 Ответить
нафиг вам ленд лиз, за него вам платить потом придется, если мы вам поставляем все тоже самое, и в достаточном количестве, БЕСПЛАТНО)
**********
Абсолютно так і є!
Ті, хто ниють про ленд-ліз, не розуміють, що вони взагалі хочуть. Нам дають зброю безкоштовно, а за ленд-ліз треба буде так, чи інакше платити, або повертати власнику. Знищена зброя, - списується.
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05.10.2022 18:19 Ответить
А під чиїм контролем рубали бомбардувальники у Полтаві та нищили ракетні шахти?
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05.10.2022 14:14 Ответить
А вы бы предпочли раша войска по их охране? Или при яныке было бы по другому? Вам мало харьковских соглашений???
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05.10.2022 14:58 Ответить
Не треба тут пересмикувати. До чого тут раша? Це були наші бомбардувальникі та наші ракети. До речі, дивно, але ракету "Нептун" почали створювати при яникє.

Протикорабельну ракету на КБ «Луч» почали розробляти 2010 року. Це була ініціатива Олега Коростельова, генерального конструктора і генерального директора КБ «Луч». На той час для держави такі проєкти вважалися недоречними, зокрема й через брак коштів на оборонні потреби. Ця інформація була озвучена публічно тільки 2022 року виданням Defense Express.[1]

2012 року державою були відкриті дослідно-конструкторські роботи за проєктом «Нептун». Оглядачі Defense Express називали незрозумілими мотиви президента Віктора Януковича щодо цього кроку, бо Янукович був відомий спробами розвалити роботу оборонного-промислового комплексу України за безпосереднього керівництва Кремля.[2]

У 2013 році пройшли перші «броскові» випробування макету ракети на полігоні під Черніговом.[1]
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05.10.2022 15:19 Ответить
А в какой очередности было? Сначала передали раше Ту-160 и Ту-95 в обмен на газ, а потом оставшиеся порезаны или наоборот???
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05.10.2022 15:34 Ответить
Почали різати стратегічні бомбардувальники (Ту-95 МС) ще до передачі ядерки. Я це знаю, бо служив на одній з таких авіабаз. Але що тепер побиватися за цим? Це була велика помилка, - і так ясно.
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05.10.2022 18:26 Ответить
Україні треба було учора. А США, мабуть поки не треба.
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05.10.2022 11:25 Ответить
Вы вообще внимательно прочли что она сказала?)
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05.10.2022 12:51 Ответить
Та уважно, уважно... Поставки по ленд-лізу не обов'язково повинні припиняти поставки озброєння повноваженнями президента. Чи ви вважаєте, що їх забагато? Україна віддала зброї на трильйон доларів за вимогою США, а тепер вимолює ракети малої дальності, коли мала МБР та стратегічні бомбардувальники.
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05.10.2022 13:02 Ответить
Их столько сколько позволяет пропускная способность логистики на данный момент. ВСЕ... И американский бюджет ПОКУДА способен это оплачивать... Не будет справляться, включат ленд лиз...
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05.10.2022 13:22 Ответить
Яка ще логістика? Логістика це організація процесу пересування товарів, послуг, ресурсів та ін. від постачальника до кінцевого споживача. ВСЕ... Пропускної здатності не вистачає? Дурня якась. Літаками щось возять замість кораблів. І почитайте військові витрати США за 2021 рік. Бюджет кажете нездатний оплачувати?
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05.10.2022 13:32 Ответить
Как все запущено) Ему показали, что самолетами возят))) Вы хоть немного представляете расход боеприпасов В ДЕНЬ??? Сколько это ТЫСЯЧ тонн??? И с прочтением текста у вас проблемы) Это вы хотите платить по ленд лизу и тут же заявляете что США способны и сами это оплатить)))
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05.10.2022 14:40 Ответить
Запущено у вас у голові щось. До чого тут витрати *********** в день? Які поставки *********** в день з США, ось що треба рахувати. Закон про ленд-ліз навів нижче. Якщо у вас проблеми з розумінням - то досить тут вітку забивати непотребом.
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05.10.2022 15:26 Ответить
Вы не закон привели, а басни о нем из Википедии) Особенно последнее предложение))) Бредом ветку забиваете вы, а не я) Учитесь читать ДОКУМЕНТЫ, то есть первоисточники, а не рассказы тети Сони) Открываете данные о поставленных боеприпасах, множите их на вес этих боеприпасов, получаете миллионы тонн... И делите на количество дней)
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05.10.2022 15:52 Ответить
Бл... Для особливо "розумних" - ще раз - https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text
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05.10.2022 16:09 Ответить
Ну так и читаем внимательно статью 3 этого закона? Что там сказано?)))
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05.10.2022 16:25 Ответить
Шановний, я не наймався займатися вашою освітою. Там усе ясно прописано.
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05.10.2022 16:53 Ответить
А я всего лишь указал на вранье в вами процитированной википедии)))
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05.10.2022 16:59 Ответить
Вікі була не для вас, та й брехні там нема, бо взагалі опис.
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05.10.2022 17:10 Ответить
Дятлу, ленд-лиз -это форма оплаты, а не поставки, дальше сам, идиотов обучать не буду
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05.10.2022 13:06 Ответить
а я навіть не буду спілкуватися з ідіотами
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05.10.2022 13:18 Ответить
Тогда не смотри в зеркало
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05.10.2022 17:34 Ответить
Лендліз, офіційно представлений як Закон про сприяння обороні Сполучених Штатів (від англ. lend - «позичати» і lease - «здавати в оренду, внайми») - політика, згідно з якою Сполучені Штати Америки постачають своїм союзникам **********, техніку, продовольство, стратегічну сировину, включаючи нафтопродукти та матеріальні засоби. Вона надається на основі того, що така допомога є важливою для оборони Сполучених Штатів; ця допомога включає військові кораблі та військові літаки, а також іншу зброю. Закон про ленд-ліз був прийнятий двічі за всю історію: вперше він був підписаний 11 березня 1941 року під час Другої світової війни, а вдруге - під час російсько-української війни 9 травня 2022 року. Закон, що був підписаний 11 березня 1941 року, закінчився 20 вересня 1945 року. Загалом така допомога є безкоштовною,[1] хоча деяку техніку (наприклад, кораблі) повернули після Другої світової війни.
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05.10.2022 14:17 Ответить
Нам нужны атакмс и м270 просто даже не для участия в войне, а как фактор сдерживания ***********. Они вообще ни разу не выстрелят и будут стоять в ангарах бетонных где-то по одной штуке. Но если кацапы и лукашисты попробуют хоть один полигон или сосредоточение механизированных войск ближе 50-100км от всей нашей границы, то мы сначала хармами подавим РЛС, а затем кассетными боеприпасами ударим и по технике (бэхи и бэтри шарики вполне могут пробить, если под прямым углом зайдут, а мины кассетные отлично могут вызвать пожар и детонацию БК), и по полиганам, и по НПЗ, и по городам типа Бреста или Гомеля по центрам принятия решений. И атакмс нужен в первую очередь для того, чтобы держать пусковую установку поглубже ради того, чтобы вы, американцы, получили ее назад в новеньком состоянии, если не понадобится. И ее дальность как раз будет 220км на нашей территории, 80км на бульбостанской. И 2 ракеты заряженных на 20 установок как раз дадут залпы по 40 штук, чтобы и ПВО на всякий случай пробить, и так жестко разорвать на куски подонков, чтобы те даже нос свой не подняли.
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05.10.2022 09:30 Ответить
Хамерами заборонено стріляти по росії.
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05.10.2022 09:31 Ответить
Ніхто цього не знає, це припущення.
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05.10.2022 14:26 Ответить
Для того щоб це робити І не питати дозволу в Америці своє треба мати і виготовляти ,а не бігати з протянутой рукою по всьому світові.
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05.10.2022 09:34 Ответить
"..чтобы получили ее назад в новеньком состоянии".. И надо ещё не забыть смахнуть с неё пыль.. )
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05.10.2022 10:30 Ответить
АТАКАМС це ракета, а М270 це пускова установка. М270 в нас є, а АТАКАМС немає. Вивчіть це питання і будьте уважніше.
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05.10.2022 10:54 Ответить
Саки ничем не хуже моста.
Далі буде.
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05.10.2022 09:31 Ответить
Горячие новости: на границе с Казахстаном был замечен робот Федор с грустным хлебалом.
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05.10.2022 09:33 Ответить
***, вже і техніка від мобілізації втікає????
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05.10.2022 09:40 Ответить
тобто американці пропонують ще більше хаймерсів, а наші відмовляються?
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05.10.2022 09:46 Ответить
В якому місці між рядків ви це вичитали?
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05.10.2022 10:52 Ответить
Як ми можемо досягати цілей в Криму, якщо дальність в 80 км і теперішня лінія фронту не дозволяє фізично ракетам хімарса туди долетіти?
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05.10.2022 10:40 Ответить
Новина ні про що, а точніше про те що Україна НЕ МОЖЕ, а ЗМОЖЕ вражати за допомогою наявних GMLRS (дальність до 84 км) об'єкти в Криму як тільки достатньо наблизиться.
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05.10.2022 10:51 Ответить
Для усіх, хто розповсюджує казочки про жовтневий ленд-ліз. Закон був підписаний 9 травня. Після підписання Президентом закінчення певного Конституцією терміну на вето або подолання вето Конгресом закон передається Архівісту США для його опублікування. Після публікації закон набирає чинності.

Публічне право 117-118
117-й Конгрес

Акт
Надати розширені повноваження Президенту щодо укладання угод з Урядом України позичити чи здати у найми оборонні вироби цьому Уряду захистить громадянське населення України від
військове вторгнення росіян та інших цілях.
Був прийнятий Сенатом та Палатою представників Сполучених Штатів Америки у Конгресі

РОЗДІЛ 1. КОРОТКА НАЗВА.

Цей закон можна назвати «Захистом демократії в Україні щодо ленд-лізу».
Закон 2022 року».

РОЗДІЛ 2. ЗАСІБ В ОРЕНДУ ОБОРОННИХ ПРЕДМЕТІВ УРАДАМ
УКРАЇНА І КРАЇНИ СХІДНОГО ФЛАНКУ.

(a) Право давати в оренду або орендувати предмети захисту деяким Урядам. --
(1) <> Загалом. -- З урахуванням параграфу (2), на 2022 та 2023 фінансові роки Президент може дозволити уряду Сполучених Штатів надавати або здавати в оренду засоби захисту статті уряду України чи урядам Країни Східної Європи, що зазнали впливу Російської Федерації від вторгнення в Україну, щоб допомогти зміцнити оборону цих країн можливості захищати своє громадянське населення від можливе вторгнення або продовжена агресія з боку збройних сил Уряду Російської Федерації.
(2) Винятки. -- Для цілей описаних повноважень у пункті (1), оскільки цей орган належить до України, не застосовуються такі положення закону:
(A) Розділ 503(b)(3) Закону про іноземну допомогу 1961 р. (22 USC 2311(b)(3)).
(B) Розділ 61 Закону про контроль за експортом зброї (22 USC 2796).
(3) Умова. Будь-яка позичка або оренда засобів захисту для Уряду України згідно з частиною (1) підлягає всі застосовні закони, що стосуються повернення та відшкодування
та погашення предметів оборони в борг або в лізинг іноземним ряду.
(4) Делегування повноважень. Президент може делегувати розширені повноваження відповідно до цього пункту лише посадовій особі що призначається Президентом за рекомендацією та за згодою Сенату.
(б) <> Процедури надання захисту
Статті. - Не пізніше ніж через 60 днів після дати набуття чинності цього Закону, Президент встановлює прискорені процедури постачання будь-якого предмета оборони, наданого у позику або зданого в оренду уряду України

[[Сторінка 136 СТАТ. 1185]]

за угодою, укладеною відповідно до підрозділу (а), для забезпечення своєчасного вручення статті цього уряду.

(c) Визначення статті захисту. У цьому Законі термін «захист стаття» має значення, надане цьому терміну у статті 47 Зброї.
Закон про експортний контроль (22 USC 2794).

Затверджено 9 травня 2022 р.

ЗАКОНОДАВЧА ІСТОРІЯ--С. 3522:
-------------------------------------------------- -------------------------

ЗВІТ КОНГРЕСУ, Vol. 168 (2022):
6 квіт. розглянуто та прийнято Сенатом.
28 квіт., розглянуто та прийнято палатою.
ЩОДЕННИЙ ЗБІРНИК ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ (2022 р.):
9 травня виступ президента.
Publichne pravo 117-118
117-y Konhres

Строк 60 діб з 9 травня вже давно минув, а поставок по ленд-лізу досі нема. Згідно з текстом закону Президент США МОЖЕ, а не зобов'язаний.
Ось і усе що треба знати. Кому цікаво - https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text
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05.10.2022 15:13 Ответить
P.S. Переклад з Wiki

a) Повноваження надавати або здавати в оренду предмети оборони певним урядам.-(1) ЗАГАЛЬНЕ.-Згідно з параграфом (2), на 2022 та 2023 фінансові роки Президент може уповноважити уряд Сполучених Штатів надавати або орендувати оборонні статті уряду України або урядам країн Східної Європи, які постраждали від вторгнення Російської Федерації України, щоб допомогти зміцнити обороноздатність цих країн та захистити їхнє мирне населення від потенційного вторгнення чи триваючої агресії з боку збройних сил Уряду Російської Федерації.(2) ВИКЛЮЧЕННЯ.-Для цілей повноважень, описаних у пункті (1), оскільки цей орган пов'язаний з Україною, наступні положення закону не застосовуютьсяA) Розділ 503(b)(3) Закону про іноземну допомогу 1961 року (22 U.S.C. 2311(b)(3)).(B) Розділ 61 Закону про контроль за експортом озброєнь (22 U.S.C. 2796).(3) УМОВА.-Будь-яка позика або оренда оборонних виробів Уряду України відповідно до пункту (1) підлягає застосуванню всіх застосовних законів щодо повернення, відшкодування та погашення позики або оренди оборонних виробів іноземним урядам.(4) ДЕЛЕГАЦІЯ ПОВНОЖЕНЬ.-Президент може делегувати розширені повноваження відповідно до цього підрозділу лише посадовій особі, призначеній Президентом Сенатом, за порадою та згодою Сенату.

(b) Порядок доставки предметів оборони.- Не пізніше ніж через 60 днів з дня набрання чинності цим Законом Президент встановлює прискорені процедури передачі будь-яких предметів оборони, позичених чи орендованих Уряду України за договором, укладеним у пп. підпункт (a) для забезпечення своєчасної доставки статті цьому уряду.
(c) Визначення статті оборони. У цьому Законі термін «предмет оборони» має значення, з огляду на цей термін у розділі 47 Закону про контроль за експортом зброї (22 U.S.C. 2794).
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05.10.2022 18:27 Ответить
Зрадо*оби і корисні ідіоти, почитайте вже врешті-решт, що таке ленд-ліз, і чим він відрізняється від нинішніх поставок.
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05.10.2022 15:36 Ответить
Если коротко, то Ленд-лиз -это поставки техники,оборудования, боеприпасов прямо с завода, а не со складов.
Это означает что поставки будут более стабильные, и планировка операций будут более предсказуемые.
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05.10.2022 15:53 Ответить
Закон прочитати, ні?
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05.10.2022 16:11 Ответить
Починай.
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05.10.2022 16:50 Ответить
Що починати? Ще одному підвищення освіти потрібно?
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05.10.2022 16:55 Ответить
Почитал, придется выплачивать за предоставленное оружие по ленд-лизу, это все что вас интересует, вопрос денег?

А то что меньше бюрократии, что поставки будут более стабильные. что в свою очередь приведет к лучшему планировании, вас не интересует?)
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05.10.2022 19:24 Ответить
Згідно з параграфом (2), на 2022 та 2023 фінансові роки Президент може уповноважити уряд Сполучених Штатів надавати або орендувати оборонні статті. Тобто, це не обов'язково позика.
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05.10.2022 21:04 Ответить
Я думаю вопрос денег, меньше всего нас должен интересовать, можем за ленд-лиз расплачиваться и 50-100лет, к примеру савок и расея только к 2006 году погасило долг за ленд-лиз.
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05.10.2022 19:32 Ответить
Тут згоден, питання погашення боргу - це другорядне.
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05.10.2022 21:06 Ответить
Ні. Ключова відмінність в тому, що ленд-ліз - це вид позики, а зараз нам дають повністю безкоштовно.
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05.10.2022 17:22 Ответить
Ні, Згідно з параграфом (2), на 2022 та 2023 фінансові роки Президент може уповноважити уряд Сполучених Штатів надавати або орендувати оборонні статті. Тобто, це не обов'язково позика
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05.10.2022 18:22 Ответить
надавати або орендувати
********
Саме так. На цей час США нам надає зброю безкоштовно.
Якщо безкоштовної зброї буде мало, нам її будуть здавати в оренду (тобто, ленд-ліз).
Здається, все цілком ясно. Невже потрібно щось іще розтлумачувати?
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05.10.2022 18:34 Ответить
Ні, ленд-ліз також має варіанти - чи надавати, чи орендувати оборонні статті. Так що потрібно це розтлумачувати.
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05.10.2022 21:09 Ответить
А ще можна віддавати, продавати, роздавати, задавати, піддавати, торгувати і чергувати оборонні статті.
Ага. Саме так.
Далі можете не розтлумачувати.
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05.10.2022 21:36 Ответить
адміністрація США поки що не бачить необхідності в постачанні Україні озброєнь за ленд-лізом, заявила Купер....
WTF???
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05.10.2022 18:29 Ответить
По-вашому, ленд-ліз краще за безкоштовні поставки?
WTF???
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05.10.2022 19:53 Ответить
ну так зачем он тогда вообще нужен. Пусть отменят
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05.10.2022 23:42 Ответить
 
 